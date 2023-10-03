Сергей Конвиз: Конфликт в Украине порождает новые проблемы

Вне всякого сомнения, самой «горячей» точкой сегодняшнего времени является острая фаза карабахского конфликта, который привёл к серьёзным потерям и массовому исходу карабахских армян из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. И хотя этому конфликту уже иного десятилетий, такого ожесточения, как сейчас, там не было никогда.

ЛИКВИДАЦИЯ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ НЕПРОТИВЛЕНИИ РОССИИ

Этот конфликт имеет давние исторические и культурные корни. Впервые мы столкнулись с ним в годы перестройки на фоне подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане. В конце 1988 года в этот конфликт перерос рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха, превратившись в открытую межнациональную конфронтацию. В начале 90-х эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом. 5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны. После завершения Карабахской войны конфликт перешёл в вялотекущую заморожённую фазу. Вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха периодически происходили эксцессы различного масштаба.

Многое изменилось после того, как в Армении к власти пришли силы, возглавляемые Николом Пашиняном, отношение к которому у Путина было однозначно негативным. На тот момент в Армении уже стояла российская бригада, а границу охраняли российские пограничники. В противостоянии с Азербайджаном власти Армении рассчитывали на военную поддержку стран ОДКБ, куда Армения входила. Между тем в течение 20 лет Азербайджан активно вооружался, получая современное оружие из России и Турции. Тогда как Армения жила спокойно, полагаясь на верность России и её военный потенциал. И просчиталась: Россия отстранилась от участия в конфликте. Она предоставила Армении право самостоятельно решать свои проблемы.

12 декабря 2022 года Азербайджан начал блокаду Нагорного Карабаха, перекрыв Лачинский коридор. Это была единственная транспортная дорога, связывающая регион с Арменией. 19 сентября 2023 года при молчаливом непротивлении России Азербайджан начал военные действия против НКР. Россия не отреагировала на ситуацию даже тогда, когда 20 сентября 2023 года азербайджанские вооружённые силы в окрестностях деревни Джанятаг, расположенной в Нагорном Карабахе, нанесли ракетный удар по российской группировке миротворческих сил, в результате которого погибли российские военные миротворцы. Среди погибших – заместитель командующего миротворческим контингентом, капитан первого ранга Иван Ковган.

Тогда, убедившись, что ждать помощи неоткуда, карабахские армяне стали стремительно покидать родные места. Уже 28 сентября 2023 года глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года. Из 120 тыс. жителей Нагорного Карабаха в Армению выехало уже более 100 тыс. беженцев. Фактически мы имеем дело с гуманитарной катастрофой целого народа и новым армянским геноцидом. Как писала Г.В. Старовойтова, «с точки зрения международного права этот конфликт является примером противоречий между двумя фундаментальными принципами: с одной стороны, права народа на самоопределение, а с другой стороны, принципа территориальной целостности, согласно которому возможно только мирное изменение границ по соглашению сторон».

ПРИНЦИП ДОМИНО: БЕЗ АРМЕНИИ РАССЫПАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ МОСКВЫ НА КАВКАЗ И СРЕДНЮЮ АЗИЮ

Эксперты совершенно обоснованно полагают, что нагорно-карабахский кризис будет иметь огромное значение сразу для нескольких регионов бывшего СССР. Речь идёт о самопровозглашённых регионах, таких как Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. Покинув и без того неустойчивый военный блок, возглавляемый Москвой, Ереван потянет за собой Астану и других. Эксперты полагают, что без Армении и Казахстана существование ОДКБ станет бессмысленным. И потому сразу же после развала ОДКБ, скорее всего, возникнет вопрос о целесообразности существования российской военной базы в армянском Гюмри. Вслед за её ликвидацией Россия окончательно потеряет рычаг давления на Турцию и Азербайджан. А власти Армении, получив поддержку США, ЕС и ООН, всё дальше и увереннее будут отдаляться от России. Азербайджан при поддержке Турции, скорее всего, тоже скоро вступит в НАТО. Тогда Россия окончательно утратит свои позиции в Закавказье. Затем придёт время определяться и центрально-азиатским странам, таким, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Впрочем, наблюдая ослабление позиций Москвы, они уже сейчас активно сотрудничают с США и ЕС. В том числе в военной и военно-технической сферах.

На осложнение взаимоотношений России с соседями влияют не только лидеры стран Запада, но и наши государственные мужи. Так заместитель главы Совета безопасности РФ Медведев по случаю годовщины СВО заявил в своём телеграм-канале, что новых регионов в составе России «будет больше». Ни для кого не секрет, что в приграничных с РФ государствах, особенно таких, как Казахстан и страны Балтии, подобные заявления воспринимают не иначе, как угрозу вероятной агрессии. При этом разделить судьбу Украину никому не хочется...

ЗАМЕДЛЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ КАК ПОВОД ВООРУЖИТЬ УКРАИНУ ЕЩЁ БОЛЕЕ УБОЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ

А тем временем в Украине особенных перемен не наступает. После того как ВСУ с тяжёлыми боями заняли развалины села Работино на юге страны и Клещеевку с Андреевкой в районе Бахмута, их наступление остановилось. Победа в боях за эти маленькие небольшие пункты не принесла прорыва: российские войска просто были «выдавлены» на новые оборонительные рубежи. Для того чтобы двинуться дальше, украинской армии нужно освободить ещё несколько сёл, каждое из которых превращено ВС РФ в укрепрайон. Судя по всему, и российское командование решительных действий наших войск в ближайшие месяцы не планирует, озаботившись отражением атак ВСУ. Так что ждать каких-то кардинальных перемен на фронтах не приходится. Тем более, что через неделю на всём востоке и юге Украины ожидаются осенние дожди, которые осложнят не только ведение маневренных боевых действий, но и подвоз припасов на передовую.

Тем временем, украинская армия уже получает американские танки «Abrams» и оперативно-тактические ракетные комплексы «ATACMS», предназначенные для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады ГСМ, расположенных в глубине обороны противника с дальностью поражения обычными и кассетными боеприпасами от 140 до 300 км. Американцы долгое время не решались на такие поставки, опасаясь эскалации боевых действий. А теперь, когда продвижению украинских войск будет препятствовать распутица, они всё же решились на эти поставки.

Одновременно Германия приняла решение поставить Украине крылатые ракеты «Taurus» в ближайшие недели. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «TAURUS KEPD 350» – немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух – поверхность» с унитарным и кассетным оснащением и огромной дальностью поражения – до 500 км. Общая масса заправленной ракеты «TAURUS KEPD 350» примерно 1,3 тонны – как у «Storm Shadow». Она содержит тандемную бетонобойную боевую часть (ТББЧ) «MEPHISTO» – аналог боеголовки «BROACH» в «Storm Shadow». У «Taurus» боевая часть разделена на кумулятивную и осколочно-фугасную. Также Германия планирует вскоре поставить Украине 50 надводных дронов типа тех, которые поразили Крымский мост.

Франция рассматривает вопрос с поставкой Киеву ракет дальнего действия «SCALP-EG». «SCALP» – это французский вариант «Storm Shadow», которая на днях запомнилась успешным поражением штаба Черноморского флота РФ. Но французская ракета, в отличие от английской, имеет повышенную дальность полёта и улучшенную точность наведения. Вес «SCALP-EG» составляет 1,3 тонны, дальность полёта – от 250 до 400 км. Правда, по некоторым данным, секретные модификации достигают дальности в 560 км, а морская модификация может летать на 1,3-1,4 тысячи км.

В правительственных кругах России надеялись, что в США разразится финансовый коллапс из-за блокировки проекта бюджета страны со стороны республиканцев. Однако надеждам не было суждено сбыться. Палата представителей конгресса США приняла законопроект, инициированный республиканцами. А он разрешает увеличение потолка госдолга в ближайшие 10 лет.

Между тем Украина и западный альянс, её поддерживающий, по всей видимости, готовятся к многолетним боевым действиям. Это становится очевидным, судя по тому, что президент Зеленский объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий по производству оружия. Об этом он сообщил на открывшемся в Киеве Международном форуме оборонных индустрий, в котором принимают участие 252 оборонные компании из 30 стран мира. В свою очередь МИД Украины объявил, что к альянсу уже присоединились 38 компаний из 19 стран. Никаких сомнений нет в том, что этот процесс был инициирован из США и стран Европы. И они намерены поддерживать военный потенциал Украины вдолгую.

СТАТУС УЧАСТНИКА СВО В КАЧЕСТВЕ ИНДУЛЬГЕНЦИИ ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

А в России службу в зоне СВО всё больше используют как метод уклонения от уголовной ответственности. К примеру, большой резонанс имело задержание мэра г. Печоры в Коми Валерия Серова, который должен был зачислен в число добровольцев. Однако мэра, собиравшегося уехать на СВО, незадолго до отъезда задержали в своей квартире рано утром сотрудники ОМОНа. Как сообщается, Серова подозревают в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Его доставили в Сыктывкар для дачи показаний. Перед этим в администрации Печоры прошли обыски.

О планах отправиться на СВО в Украину Серов заявил 19 сентября. Депутаты местного парламента поддержали это решение, предоставив ему отпуск на полгода. «Я посчитал, что как офицер, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее», – написал тогда Серов в своём телеграм-канале.

Следственный комитет сообщил, что уголовное дело также возбуждено в отношении Андрея Канищева, бывшего первого заместителя мэра. По версии следствия, Серов и Канищев, «действуя группой и по предварительному сговору», получили от индивидуального предпринимателя «незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в его пользу», в том числе за разрешение выполнять работы по муниципальным контрактам. При этом Канищев уже находится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.

Да, ничего не скажешь: странная в России власть...

Сергей Конвиз