    Коротко

Бывший начальник уголовного розыска Кызыла получил 18 лет строгого режима за жестокое убийство

2 октября в Верховном суде Республики Тыва состоялся приговор начальнику УГРО г.Кызыла Орлану Сарыг-Донгаку и его подчиненному Алиму Кендену, которых обвинили в сожжении заживо молодого человека. Об этом преступлении и ходе его расследования неоднократно писала газета «РИСК». Суд признал обоих виновными в совершении убийства и назначил наказание Сарыг-Донгаку – 18 лет строгого режима, Кендену – 14 лет строгого режима. В пользу матери погибшего Махмутова с подсудимых взыскан моральных вред в размере 1,5 млн. рублей.

Кенден на приговоре не мог связать двух слов, а Сарыг-Донгак заявил, что ему приговор не понятен. Суд предложил им обжаловать решение в апелляционную инстанцию в город Новосибирск.

В России начался осенний призыв на срочную службу

Кампания пройдет с 1 октября и окончится 31 декабря. Всего планируется призвать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Призыву подлежат также граждане России в Крыму и в частично присоединенных областях Украины. Эта призывная кампания будет последней, в которой верхняя планка призывного возраста будет ограничена 27 годами. С 2024 года верхняя планка призывного возраста повысится до 30 лет.

К началу осенней призывной кампании власти повысили штрафы за неявку по повестке в военкомат до 30 тысяч рублей. Кроме того, новобранцы осеннего призыва, у которых есть заграничные паспорта, должны будут в течение пяти дней с момента зачисления в войсковую часть сдать их в МВД. Документы вернут после прохождения срочной службы.

В Минобороны России утверждают, что солдат-срочников не будут отправлять на СВО с Украиной, однако теперь по закону новобранцы смогут заключать контракт с Минобороны с первого дня прохождения службы.

Мобилизованный тувинец получил пять лет колонии за «самоволку»

Жителя Тувы Адыгжы Ооржака мобилизовали 27 сентября 2022 года. Он сразу же подписал контракт с Минобороны РФ. Но 7 декабря уехал из части, «желая побыть с близкими», говорится в опубликованном решении Абаканского гарнизонного военного суда.

Ооржак приехал к своей жене, у которой от первого брака есть трое детей. Мобилизованный помогал семье «в воспитании и материально», рассказала женщина суду. Только 3 апреля 2023 года мужчина сообщил супруге, что ушёл в самоволку.

В тот же день Ооржак сам пришёл в комендатуру. На него завели дело по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части в период мобилизации сроком дольше месяца).

Зампред суда Руслан Руф счёл смягчающими обстоятельствами помощь детям, жене и условия жизни семьи. Но в итоге приговорил мобилизованного к 5 годам колонии общего режима.

Сибирские регионы закупят траурных венков на 10 млн. рублей

В Красноярске местный «Дом офицеров» заключил контракт на покупку 580 искусственных венков общей стоимостью 7,8 млн. рублей. Внимание на закупку обратил внимание «Проспект мира». В «Доме офицеров» объяснили, что венки понадобятся в рамках программы «Мы гордимся»: их будут использовать на 9 мая и других патриотических торжествах. В январе 2023 года «Дом офицеров» также собирался закупить венков на сумму 7,4 млн., но в итоге стоимость контракта удалось снизить до 4,1 млн. Для сравнения мэрия Москвы закупает венков «всего» на 6,8 млн. рублей.

В Алтайском крае управление делами губернатора заключило два контракта на покупку траурных венков на общую сумму 1,9 млн. рублей. Им поставят 250 искусственных венков, траурные ленты будут готовить отдельно. Правительство Хакасии объявило конкурс на поставку траурных венков общей стоимостью 1,2 млн. рублей. В Сибири встречается несколько закупок поскромнее: например, Верховный Хурал Тувы готов потратить на венки 400 тысяч рублей.

В 70 регионах вырастут выплаты на покупку жилья

Выплаты на приобретение жилья в четвертом квартале увеличатся почти во всех регионах. Минстрой определил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для каждого региона на четвертый квартал нынешнего года.

В подавляющем большинстве регионов официальная стоимость квадратного метра в четвертом квартале повысится. В некоторых регионах – сразу на несколько тысяч рублей. Так, в Курганской области «квадрат» подорожает с 56 456 до 61 360 рублей, в Туве – с 113 312 до 117 253 рублей, в Республике Алтай – с 105 109 до 111 970 рублей, в Еврейской АО – с 74 869 до 80 725 рублей.

Официальная стоимость квадратного метра используется при расчете социальных выплат на приобретение жилья, идущих из федерального бюджета. Они, как правило, рассчитываются с учетом рыночных цен на первичном и вторичном рынках.

Ради СВО правительство «пустит под нож» все ключевые проекты здравоохранения

Правительство России запускает секвестр всех программ развития медицины, чтобы наскрести деньги на СВО с Украиной, которая по итогам первых двух лет обошлась в 11 трлн. рублей, а к концу третьего будет стоить больше 20 триллионов.

В 2024 году расходы по национальному проекту «здравоохранение» будут урезаны на 10% – с 321,3 до 289,9 млрд. рублей, следует из пояснительной записки к закону о бюджете.

Больше всего – 25,5 млрд. рублей – власти хотят сэкономить на борьбе с раком и модернизации поликлиник, из которых, по данным Счетной палаты, каждая седьмая находится в аварийном состоянии, каждая третья не имеет канализации, а у каждой второй – отсутствует водопровод.

Расходы по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» сократятся на 14% по сравнению с 2023 годом, до 81,64 млрд. рублей.

Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» похудеет на 8%, до 147,4 млрд. рублей. Расходы на развитие детского здравоохранения сократятся почти вдвое – с 19,5 до 10,2 млрд. рублей; на развитие первичной медпомощи – на 20%, до 7,677 млрд. рублей.

Финансирование федпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» хотя и вырастет год к году, по сравнению с изначальным планом будет урезано на 13%, до 20,3 млрд. рублей.

Госпрограмма поддержки производства лекарств и вовсе попала под ликвидацию: в этом году расходы на нее сократили в 6 раз, а со следующего – решили обнулить.

В общей сложности на медицинском нацпроекте правительство планирует сэкономить 31 млрд. рублей. Это деньги отчаянно нужны бюджету, который в 2024 году должен потратить на армию и гособоронзаказ рекордные с советских времен 29,5% расходов (столько же было в 1990 году).

«Ничего там не осталось». Глава Минстроя РФ заявил, что не все захваченные украинские города надо восстанавливать

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил: «возможно, что мы в этих условиях какие-то города может и восстанавливать не будем. Попасная – там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья. Мы пока там ничего не делаем» (цитата по ТАСС).

Файзуллин подчеркнул, что нельзя давать ложные обещания, которые сложно будет выполнить. «Учитывайте, что жилищно-коммунальное хозяйство, работа с людьми были там совершенно на другом уровне построены. Даже нормы строительные, так называемые державные нормы, были совсем другие», – заявил министр, говоря о захваченных территориях.

В городе Попасная Луганской области, по данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2021 года жили 19672 человека. По данным Попаснянской городской военной администрации на апрель 2023 года, в городе оставались около 200 человек.

В марте-мае 2022 года за Попасную шли ожесточенные бои, в ходе которых город был полностью разрушен. В августе 2022 года в администрации ЛНР заявляли, что город, вероятно, не будут восстанавливать, так как «особо смысла нет».

Комиссия ООН в своём промежуточном докладе признала риторику российских пропагандистов «подстрекательством к геноциду»

Согласно докладу Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека, риторику определенных российских СМИ можно рассматривать в качестве подстрекательства к геноциду.

Международный суд ООН в Гааге 18 сентября начал слушания по иску Украины, который она подала спустя два дня после полномасштабного вторжения. В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения на Украину.

Более 40% «сердечников» столкнулись с отсутствием в аптеках льготных лекарств в 2023 году

Согласно исследованию Всероссийского союза пациентов (ВСП), в 2023 году с отсутствием льготных препаратов в аптеках столкнулись 42,5% россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), пишет «Коммерсант».

Также пациенты с ССЗ жалуются на длительность ожидания приема кардиолога. 60% опрошенных ждали приема специалиста 14 и более дней. Больше 35% пациентов после жалоб на связанные с ССЗ симптомы в скорую ждали приезда врачей больше 20 минут. При этом именно на ССЗ в России приходится основная смертность.

В опросе приняли участие более тысячи человек из 78 регионов России. Всего 35,8% льготников не получали положенные лекарства по независящим от них причинам. 53% из-за трудностей с получением рецепта пришлось самим покупать препараты, которые должны предоставляться им государством бесплатно.

Основные причины проблем с льготными лекарствами – особенности системы госзакупок и санкции, пишет «Коммерсант».

Более 70% опрошенных россиян с диабетом заявили о нехватке устройств для непрерывного мониторинга глюкозы

«Владимир Владимирович, у людей есть законное право получать эти приборы и расходники, – отметил руководитель исполкома движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов на совещании президента Владимира Путина с правительством. – Вместе с тем мы ещё посмотрели конкурсные процедуры и видим, что на сегодняшний день торги по ним не проводились в 27 регионах, а в 21 регионе не обеспечена деньгами региональная льгота, она просто не забюджетирована. Свое право родители больных детей отстаивают в судах. Если зайти в интернет, посмотреть, как получить устройство, то самый лучший способ – это обратиться в суд, где прокуратура людей поддерживает. И после этого с решением суда они уже приходят в регион и дальше получают это устройство».

Общественник обратился с просьбой поддержать на федеральном уровне регионы, которые не обеспечивают эту льготу.

За убийство абаканца пойдёт под суд уроженец Тувы

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 мая 2023 года 17-летний уроженец Тувы, находясь в Абакане, будучи пьяным, в компании приятелей направился в одно из развлекательных заведений города, где на крыльце встретил ранее ему незнакомого 31-летнего местного жителя.

Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого молодой человек, имевшимся при нем ножом, нанес мужчине удар в область шеи. Очевидцы вызвали врачей скорой помощи, однако, спасти мужчину не удалось, он скончался при доставлении в больницу.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из хулиганских побуждений» направлено в суд, сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Житель Тувы застрелил на охоте человека

Следком по Республике Тыва возбудил в отношении 35-летнего мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 26 сентября в местечке «Майыктыг» села Адыр-Кежиг Тоджинского района во время охоты он принял движущийся объект за животное и выстрелил. Огнестрельное ранение несовместимое с жизнью получил 36-летний мужчина.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ведомство.

Демонстративный плевок в лицо российского правосудия: «Побил и правильно сделал»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где его сын избивает Никиту Журавеля. На пятисекундном видео 15-летний Адам Кадыров набрасывается на сидящего на стуле Журавеля и начинает его бить кулаками и ногой. Он роняет Журавеля на пол и готовится продолжать избиение, на этом видео кончается. Жертва не сопротивляется, лишь пытается защитить руками голову. «Побил и правильно сделал», – написал глава Чечни, заявив, что гордится «поступком Адама».

19-летний Никита Журавель – уроженец аннексированного Крыма, он сжег Коран весной в Волгограде. После ареста его по инициативе главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина доставили в Грозный.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поручила провести проверку по факту избиения сыном Рамзана Кадырова обвиняемого в оскорблении чувств верующих Никиту Журавеля. В ответ официальные власти Чечни поддержали насилие, ссылаясь на обычаи и религиозные чувства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не будет комментировать видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова избивает задержанного, сообщает «Интерфакс».

Путин повысил зарплаты главы СК и генпрокурора РФ на 5,5%

Зарплаты председателя Следственного комитета РФ и генерального прокурора РФ с 1 октября 2023 года вырастут на 5,5%. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

Возглавляющий СК Александр Бастрыкин в декларации за 2021 год указал доход 14,185 миллиона рублей, а также три дачи и квартиру (одна дача в собственности, остальная недвижимость – в пользовании).

Генпрокурор Игорь Краснов отчитался тогда же о доходе 9,86 миллиона рублей, а также одной квартире в собственности и одной даче в пользовании.

В проект федерального бюджета на 2024-2026 года, внесенного в Госдуму 29 сентября, также заложено 74,7 млрд. рублей на «функционирование» главы государства. Или 68 миллионов рублей в день.

Таким образом, по сравнению с предыдущим 3-летним бюджетом расходы на Путина увеличатся на 20%, или 12,79 млрд. рублей.

В 2022 году инфляция в России составила 11,94%, сообщал ЦБ. Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2023 год составляла 5,15%.