Свежий анекдот
В Москве я сохранил бы мавзолей
Как память о повальном появлении
Безумных и слепых учителей
В помешанном на крови поколении.
Игорь Губерман
Страна, которая никогда не готова к отопительному сезону, проведёт подготовку к ядерной войне...
Как память о повальном появлении
Безумных и слепых учителей
В помешанном на крови поколении.
Игорь Губерман
* * *Пишут, что в России проведут учения на случай ядерной войны. По легенде учений, объявлена всеобщая мобилизация, военное положение, 70% жилого фонда уничтожено и возникли зоны «радиоактивного загрязнения».
Страна, которая никогда не готова к отопительному сезону, проведёт подготовку к ядерной войне...
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