    Свежий анекдот

В Москве я сохранил бы мавзолейКак память о повальном появленииБезумных и слепых учителейВ помешанном на крови поколении.

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Пишут, что в России проведут учения на случай ядерной войны. По легенде учений, объявлена всеобщая мобилизация, военное положение, 70% жилого фонда уничтожено и возникли зоны «радиоактивного загрязнения».Страна, которая никогда не готова к отопительному сезону, проведёт подготовку к ядерной войне...