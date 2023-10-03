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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 37, 3 октября / Перекрёсток мнений
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№37, 3 октября 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 27-09-2023 #1[ru]

Это, видимо, «для хорошо подготовленных кадров» собрались вы открыть Царско-Сельский Лицей?! Элиту новую собрались производить. А кто же эту элиту будет производить-выращивать, учить уму-разуму? Сегодняшняя «элитка»? Вот и получается, что от «элитки» будет выходить, чванливая гопота с дипломами Царско-Сельского Лицея, в лице «талантливых» отпрысков этой же «элитки». Ну не будет там ни Пушкиных, ни Ломоносовых... От осинки не родятся апельсинки.

Аноним, 27-09-2023 #2[ru]

Путин поднял зарплаты себе, Медведеву, депутатам и силовикам. А вам, простые россияне – хорошего настроения!

Аноним, 27-09-2023 #4[ru]

№2 Ну, как это не поднял. Поднял! Цены на горючее. Цены на продукты. Зима начнётся, цены на коммуналку поднимет. Пенсионный возраст поднял же? Вот видишь! А ты, говоришь, не поднял...

Аноним, 27-09-2023 #5[ru]

Путин ОПЯТЬ удивился тому, что цены на бензин растут. Прямо за день выросли, говорит. Непонятно, говорит. И впрямь непонятно: он уже 23 года призывает цены не расти, а цены все 23 года растут. Как так? Тут колдунство, ну или происки НАТО, не иначе!

Аноним, 27-09-2023 #6[ru]

Говорит, меры приняты, а цены растут... ой! И пошло поехало: камлание-заклинание: пожелание, поручение, замечание, пожелание, поручение, замечание... пожелание, поручение, замечание... и так все 23 года...

Аноним, 27-09-2023 #7[ru]

Все бурно обсуждают фразу Путина: «Меры по топливу приняты, но цены на бензин растут». Смеются даже. Да ничего тут смешного и нет. Просто у самого Владимира Владимировича руки до всего сразу не доходят – а другим разве можно что-то поручить? Вот сейчас он расселит россиян из трущоб, к концу года обвалит доллар, повысит рождаемость – и сразу же снизит вам цены на бензин. Потерпите, что же ему – разорваться, что ли?

Аноним, 28-09-2023 #11[ru]

Путин выразил недовольство действиями Минздрава из-за дефицита устройств непрерывного мониторинга глюкозы, необходимых для больных диабетом, и приказал за неделю найти замену импортному оборудованию. А где найти – не сказал.

Свежий анекдот

Аноним, 27-09-2023 #1[ru]

«Депутат Хамзаев предложил в обязательном порядке тестировать на употребление наркотиков российских госслужащих»... Если вы купите книгу «Как общаться с дураками», то обязательно прочитайте предисловие. Там обязательно будет написано, что с дураками можно и не общаться.

Неоконченная история про солдата, вернувшегося домой

Аноним, 27-09-2023 #1[ru]

Вот поэтому Карлика и отправили в Камерун. Чтобы тут воду не мутил. Обнаглел совсем. В камеру сучонка нужно было отправить. Мерзкое существо.

Аноним, 27-09-2023 #2[ru]

КШВ наплодил шестерок, бегают по Кызылу пачками, все что-то вынюхивают и высматривают. Мерзкие уродцы

Аноним, 27-09-2023 #3[ru]

Зачем КШВ делает все эти движения? Кого он хочет напугать? Пусть тихо спокойно сидит там в Камеруне.

Аноним, 27-09-2023 #4[ru]

В Абаканской газете «Шанс», в одном из номеров перед выборами в статье без авторства, сообщается, что тывинский каракарлик озаботился судьбой участников СВО из Хакасии. Типа их там обижают. При этом фамилий и конкретных координатов «обиженных» не называют. Только имя. Так вот, мой совет «обиженным»: не связывайтесь с этой мразью из Тувы. Упаси Вас бог! А этот «участник боевых действий» Кара-оол Ш.В. пускай публично назовёт номер части, в которой он проходил, якобы, службу в Афганистане, годы прохождения службы и конкретное месторасположение в Афганистане. Не верьте этому «герою», братцы!

Аноним, 27-09-2023 #5[ru]

Развалил бл... всю республику, квалифицированные кадры разогнал, а он еще какие то бандформирования пытается тут создавать. И так в республике все ужасно – самый неблагоприятный регион для проживания в стране.

Аноним, 28-09-2023 #8[ru]

Вот шоблой, как на последнем фото, Карлик «мужественно» выбивал глаз одному! Одному!!! Человеку, который сделал шойгушкину обмылку замечание. «Смелая», «отважная», «гордая» банда шестёрок. Ну точно – семеро одного не боятся!..

Аноним, 28-09-2023 #10[ru]

Не равняйте хрен с пальцем, не равняйте действующего и прошлого. Уровни зрелого и дошкольника. Ни одного толкового в правительстве.

Аноним, 28-09-2023 #11[ru]

1. Бои были чрезвычайно тяжёлыми. Как рассказывает сам участник, они сопровождались большими потерями, которые достигали 99 человек из 100. 2. Чингиз, скорее всего, вернётся в строй, в ЧВК, поскольку на прямой вопрос об этом он с присущей ему хитрецой ответил: «А почему бы и нет?». Интересно, на что он рассчитывает, играя в эту рулетку? Разве что «в случае гибели семье бойца полагается кроме всего компенсация в размере от 5 до 7 млн. рублей». Но вагнеровцы, особенно «кашники» вне закона, тем более после убийства Пригожина. Получит или нет его родня компенсации – это тоже рулетка, только шанс выиграть еще меньше...

Аноним, 29-09-2023 #16[ru]

«было желание начать свою жизнь «с чистого листа», чтобы можно было позаботиться о своих детях, которых у него двое. Он посчитал важным для себя, чтобы его дети не были детьми уголовника» – чтобы его дети не были детьми уголовника, он поехал убивать в другую страну...

Аноним, 30-09-2023 #18[ru]

Карлик хочет подражать Кадырову? Смешно!

Коротко

Аноним, 28-09-2023 #2[ru]

Из учебника истории Мединского: «В октябре 1990 г. состоялся АНШЛЮС ФРГ Германской демократической республики». То ли ещё будет. Бедные дети!

Аноним, 30-09-2023 #4[ru]

В преддверии президентских выборов Кремль запускает программу школьных уроков, в ходе которых подросткам будут объяснять, что российские выборы – самые честные в мире. Все, кто учился в советских школах, помнят тамошние нудные политинформации. Работали они не в плюс, а в минус, формируя у тинейджеров бессознательное негативное отношение ко всей этой нудятине и показухе. Слушайте, уж если Соловьев не справляется, то что могут добавить к нему унылые школьные учителя, которые сами ни на йоту не верят в то, о чем им предстоит говорить?

В Туве намечается прорыв?

Аноним, 27-09-2023 #1[ru]

Тувинцам как раз Золотого дождя не хватает. В самый раз!

Аноним, 27-09-2023 #2[ru]

Ну а, ежели не выполнит? Ничего страшного. Пойдёт протирать штаны в Гос. Думу, к родственнику.

Аноним, 27-09-2023 #3[ru]

А родственник обратно на его место?

Аноним, 27-09-2023 #6[ru]

#4 так видно же по публикациям в соцсетях, что очень хочет обратно вернуться! И опять рулить. Спать и кушать спокойно не может.

Аноним, 27-09-2023 #7[ru]

Нацику и попрошайке №5 Вся заслуга Карлика, в тандеме с бичелдейкой и шойгу, заключался в фальсификации выборов. Для этого из республики было выдавлено всё русское население. Это продолжается и по сей день. Этим и объясняется всепрощение и безнаказанность всех троих. Этим же можно объяснить так называемый «рост в федеральном формате выше и выше». Только не будет он выше – Карликом был, Карликом и подохнет. Мерзавец с федеральным статусом. Во власти сейчас таких и только таких культивируют. И про Афган. Где и когда этот «ветеран» проходил срочную? В каком населённом пункте Афганистана и какой срок? Редакция, если сможете, выясните, пожалуйста. И опубликуйте. Пускай страна узнает своего «героя».

Удастся ли изворотливому начальнику УГРО избежать наказания?

Аноним, 27-09-2023 #1[ru]

Продажная система отмажет гадёныша. Затем его же сделают жертвой, невинно пострадавшим, репрессированным. Поднимут на щит. «Изберут» в Хурал. Хорошая будет кукла для системы. Дёргай за верёвочки-компроматы и пользуйся на здоровье! Такой вот персонаж наследника Тутти. Чувство омерзения и боли от бессилия... когда видишь, когда это творится рядом с тобой.

Аноним, 27-09-2023 #2[ru]

А если попробовать подключить Эдуарда Петрова с его ТВ передачей? Или шойга будет против?

Сергей Конвиз: Любые войны в мире когда-нибудь заканчиваются

Аноним, 27-09-2023 #2[ru]

Спрашивают: что сделает Россия в связи с гибелью своих миротворцев в Карабахе? Я просто напомню: в связи с гибелью своих лётчиков в день пригожинского мятежа Россия не сделала вообще ничего. Их никто не помнит. России наплевать на какие-то отдельные жизни.

Аноним, 27-09-2023 #4[ru]

«Побил и правильно сделал» – Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного в СИЗО. Ещё никто не избивал российские законы, да и вообще государственность, с такой нарочитой жестокостью. https://t.me/stalin_gulag/7989

И ведь не было в публикации этого документа эпохи никакого практического смысла. Разве остался ещё кто-то, кого нужно устрашать? Всем известно, насколько Рамзан Кадыров – влиятельный человек. Никто даже не пытается ставить это под сомнение или оспаривать. И при всем этом глава региона, в состав которого входит Российская Федерация, выходит и заявляет: вот мой сын, который нарушает закон. Не верите? Вот вам мое личное подтверждение: я горжусь его поступком. И этого не достаточно? Вот вам видео впридачу. И все, от МВД до ФСБ, от самого крикливого депутата до визгливого пропагандиста, заняты лишь поисками стола, под который можно залезть, чтобы сделать вид, что они ничего не видели.

Аноним, 27-09-2023 #5[ru]

#4: Публикация видео, конечно, доказывает, что Кадыров ощущает полную безнаказанность. И это не просто какая-то дикость, а наглядная демонстрация того, как происходит развал государства: когда отец-губернатор демонстративно нарушает закон и кичится этим, а остановить его – некому!

Аноним, 27-09-2023 #7[ru]

Ни хрена себе, как у вас три дня в три года растянулись! Шойгу рассказал, что СВО завершится в 2025 году: «Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей». А что это за планы и цели такие, так и не рассказал.

Аноним, 27-09-2023 #9[ru]

Владимир Путин: «Только за вчерашний день бензин ещё подорожал! МЫ ЖЕ ЗНАЕМ, почему это происходит!». Владимир Владимирович, вся Россия это знает уже вот как 23 года. Добро пожаловать в клуб знающих! Вряд ли вы подадите в отставку или посадите своих друзей. Так что просто будем всё знать вместе.

Аноним, 29-09-2023 #16[ru]

Как временный запрет на экспорт бензина отразится на россиянах? В среднесрочной перспективе это значит, что денег в государственном бюджете будет не хватать, а за недостачей полезут к нам в карман. Поначалу цена на бензин на внутреннем рынке снизилась, так как туда отправилось все, что не ушло на экспорт. Но потом нефтяники, по всей видимости, остановили свои мощности, и цена на топливо снова стала расти. При этом рост цен на топливо уже обгоняет общий показатель инфляции вдвое. Топливо может пропасть и вовсе. Тогда правительство скажет производителям, чтобы они продолжали делать топливо и продавать по дотационным ценам – на что они справедливо ответят, что тогда им нужны те самые дотации или уменьшение налогов. А как уменьшить налоги? Взять деньги из инфраструктурных проектов, из ЖКХ и коммуналки. А потом, если не хватит, провести эмиссию ЦБ, которая обратится дальнейшим ростом цен. А что вы хотели?

Аноним, 30-09-2023 #19[ru]

Уже год, как Россия считает «своим» 800-тысячный город Запорожье – город, который она даже не захватила. Но присоединила на бумаге. Это, конечно, уникальный случай в мировой истории. До такого никто до нас пока не додумался.

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risk-inform.ru/article_10722.html

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Материал входит в раздел тематического архива:

«Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут» (Михаил Жванецкий).

Шутка 2019 года

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