    Коротко

Тува названа в тройке лидеров по росту вредных выбросов в атмосферу

В прошлом году сократить число выбросов загрязняющих вредных веществ в атмосферу удалось предприятиям в большей части регионов страны.

Наибольшее относительное снижение загрязнения воздуха промышленностью было зафиксировано в Чечне (-66,7%, до 5,4 тыс. тонн), в Дагестане (-36,3%, до 7,2 тыс. тонн), в Калмыкии (-30,4%, до 3,1 тыс. тонн), в Ростовской области (-29,4%, до 124,8 тыс. тонн), в Северной Осетии (-26%, до 7,6 тыс. тонн), в Кабардино-Балкарии (-21,5%, до 3,8 тыс. тонн), в Ульяновской области (-18,7%, до 25 тыс. тонн). Впрочем, стоит отметить, что по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, число выбросов в перечисленных регионах (кроме Ростовской области) и так было минимальным.

В отдельных регионах предприятия существенно увеличили негативное воздействие на атмосферу. Худшую динамику показали Адыгея (объем выбросов вырос в 2,2 раза), Ненецкий автономный округ (рост на 58,6%), Тува (+26,3%), Брянская область (+19,3%), Владимирская область (+23,8%), Сахалинская область (+19,3%), Владимирская область (+18,6%), Калининградская область (+18%), Еврейская автономная область (+17,9%), Хабаровский край (+16,8%), Чувашия (+16,7%).

По общему объему выбросов загрязняющих веществ традиционно лидируют промышленные регионы: Красноярский край (2,63 млн. тонн за год, или 15,3% от всех промышленных выбросов страны), Кемеровская область (1,59 млн. тонн, или 9,3%), Ханты-Мансийский (1,14 млн. тонн, или 6,7%) и Ямало-Ненецкий (1,03 млн. тонн, или 6%) автономные округа.

Минимальный объем приходится на Ингушетию (1,9 тыс. тонн), Калмыкию (3,1 тыс. тонн), Кабардино-Балкарию (3,8 тыс. тонн), Чечню (5,4 тыс. тонн), Севастополь (6,2 тыс. тонн), Дагестан (7,2 тыс. тонн), Северную Осетию (7,6 тыс. тонн), Республику Алтай (7,7 тыс. тонн), Туву (9,1 тыс. тонн), Карачаево-Черкесию (13 тыс. тонн). Суммарные промышленные выбросы в этих десяти регионах составляют менее половины процента от общероссийских.

Аналитики также отметили, что в прошлом году в России предприятия выбросили в воздух 17,2 млн. тонн загрязняющих веществ. Это на 0,2% меньше, чем в 2021 году.

Убивший незнакомую девушку в центре Кызыла житель Ак-Довурака направлен на принудительное лечение

Собранные следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва доказательства признаны достаточными для применения в отношении 37-лет-него уроженца гор. Ак-Довурака Республики Тыва принудительных мер медицинского характера за совершение запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния, подпадающего под признаку преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В июне этого года, в середине дня в центре Кызыла, мужчина атаковал девушку и нанес ей несколько ударов ножом, что привело к смерти на месте. Злоумышленник был вскоре задержан.

«Не осознавая общественной опасности и незаконность своих действий, он ударил ее в спину, в следствие чего она упала. Лежащей жертве он нанес множественные ножевые раны. <...> С учетом мнения государственного обвинителя, суд применил к мужчине обязательные медицинские меры в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», – указано в пресс-релизе.

Цены на бензин в России продолжают расти

С 12 по 18 сентября потребительские цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 в России возросли на 0,8%, рост стоимости этого топлива был зафиксирован в 79 субъектах РФ. Об этом сообщили в Росстате 20 сентября.

В Москве автомобильный бензин за этот период подорожал на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%. Наибольший рост цен был зарегистрирован в Чечне – на 5,5 и Туве – на 3,2%.

«На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 57,99 руб., марки АИ-95 – от 53,79 до 64,69 руб. марки АИ-98 и выше – от 63,39 до 74,99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 49,30 до 61,10 руб. марки АИ-95 – от 53,35 до 62,85 руб., марки АИ-98 и выше – от 67,40 до 70,50 руб. за литр», – говорится в материале ведомства.

В то же время дизельное топливо подорожало на 2%, его средняя стоимость по стране составила 63,96 руб. за литр (неделей ранее – 62,64 руб.).

Миллиардеры распечатали тайники с валютой после окрика из Кремля

Долларовый голод, охвативший российский рынок в июле и августе, резко пошел на спад в сентябре после того, как власти потребовали от крупнейших экспортеров завести в страну валюту, чтобы держать курс рубля до выборов 2024 года.

Крупные вливания долларов начались на бирже в середине августа – вскоре после того, как ЦБ и Минфин провели совещание с главными поставщиками долларов и евро в Россию и пригрозили жесткими мерами, включая контроль за выводом капитала.

Новая порция долларов была вброшена на биржу в сентябре, когда курс доллара снова пополз к отметке 100 рублей.

По словам источника «Ведомостей», знакомого с итогами совещания в Центробанке, «тайники» с валютной выручкой были обнаружены у производителей удобрений. Это компании, принадлежащие четырем российским миллиардерам – Андрею Мельниченко («Еврохим», $25,2 млрд.), Андрею Гурьеву («ФосАгро», $9,7 млрд.), Дмитрию Мазепину («Уралкалий» и «Уралхим», $2,8 млрд.) и Вячеславу Кантору («Акрон», $11,3 млрд.).

Одновременно дефицит валюты прекратился на денежном рынке: если в августе взять долларовый кредит через операции репо стоило умопомрачительные 33% годовых, то к сентябрю ставки опустились до нормальных – 3-4%, рассказывает Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал».

По оценкам Bloomberg Economics, в прошлом году российские компании накопили за рубежом $80 млрд. Но надолго ли хватит валюты у миллиардеров, неясно. Рубль по-прежнему выглядит «очень слабым», и не исключены его попытки ухода к отметке 100 за доллар, говорит Алексей Антонов из «Алор Брокер».

Китай прекратил поставки беспилотников в Россию

С 1 сентября Китай ввёл экспортные ограничения на беспилотники весом от 4 килограмм, которые могут использоваться в военных целях. Решение принято на фоне роста напряжённости в отношениях с США с целью защитить «национальную безопасность и интересы» Китая. Из-за этого российские производители столкнулись с дефицитом дронов и комплектующих к ним. Например, БПЛА весом порядка 30-40 кг нужны в сельском хозяйстве, а Россия их пока не импортозаместила.

Как пишет «Коммерсант», крупные российские производители дронов успели создать существенные запасы и надеются, что их поставщики в Китае смогут получить лицензии на экспорт в РФ, но оформление может занять до года. Для этого необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях. Продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить параллельный импорт.

Несколько собеседников издания заявили, что российские ведомства, в том числе Минпромторг, не участвуют в переговорах с коллегами из Китая и не помогают в налаживании поставок.

Ряд российских производителей БПЛА, работающих с иностранными компонентами, уже предупредили о подорожании дронов как минимум на 20%.

В Омске ФСБ арестовала свыше тысячи дронов из Казахстана и передала Минобороны РФ

1105 квадрокоптеров задержали в Омской области на границе с Казахстаном еще в мае 2023 года, но УФСБ по области сообщило об этом только 19 сентября. В ведомстве заявили, что перевозчик якобы скрыл информацию о грузе, а дроны якобы «предназначались для одного из сопредельных государств и могли быть использована ВСУ в ходе СВО».

Таможенники составили протокол по статье о сообщении недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе или объеме товаров при прибытии на таможенную территорию России.

Кроме того, представитель УФСБ Ирина Руснак сообщила, что дело рассматривал Куйбышевский районный суд Омска. В электронной картотеке этого суда есть только одно похожее дело – совпадают дата изъятия груза и название КПП, на котором его забрали. В карточке сообщается, что протокол был составлен на ООО «ДС-Логистик», зарегистрированное в Москве. Название продукции, которую компания везла из Китая в Польшу через Казахстан, Россию и Беларусь, якобы не указав ее верное назначение, из решения суда исключено.

В качестве наказания «ДС-Логистик» суд постановил «изъять товары в пользу государства». В ФСБ прокомментировали, что уже передали дроны в Минобороны РФ «для нужд специальной военной операции». При этом согласно решению суда, груз должен был храниться на складе задержанных товаров в Омске.

Собственник «ДС-Логистик» – «СДС-Транс», который принадлежит предпринимателю Василию Сметанину, которого называют крупнейшим перевозчиком санкционных товаров в Россию через Беларусь. В конце 2022 года Сметанин выкупил по 50% в двух угольных компаниях Забайкальскоого края на Урейском и Приаргунском угольных разрезах.

Шесть лет колонии: В России впервые вынесли приговор женщине по делу о неявке на военную службу во время мобилизации. Суд не счёл беременность уважительной причиной

Владикавказский гарнизонный военный суд признал ефрейтора Мадину Кабалоеву виновной в неявке на военную службу в период мобилизации. Как пишет «Коммерсант», это первый приговор, вынесенный по этой статье УК женщине-военнослужащей.

У Каблоевой была рекомендация о временном освобождении от военной службы по причине беременности, а также в связи с наличием малолетнего ребенка, выданная медицинской ротой ее военной части. Однако к руководству воинской части она не явилась, что и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Каблоева признавала, что не явилась на службу, но, по ее словам, была уверена в том, что медицинская рота передаст командованию информацию о ее состоянии.

Сторона обвинения, в свою очередь, указывала, что Каблоева не уволилась с воинской службы в связи с беременностью. Она продолжала получать довольствие и пользоваться имевшимися льготами, заявил прокурор, следовательно, оставалась военнослужащей и была обязана явиться в часть.

Владикавказский гарнизонный военный суд согласился с прокурором, назначив ефрейтору Кабалоевой шесть лет колонии общего режима, но принял во внимание наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка и отложил исполнение приговора до 2032 года.

Защита Каблоевой обжаловала приговор в вышестоящей судебной инстанции. Однако судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила решение гарнизонного суда в силе.

Осенью 2022 года на фоне объявленной в России мобилизации были внесены изменения в «военные статьи» Уголовного кодекса, в том числе, ужесточено наказание за неявку и уклонение от службы.

Власти заказали 230 тысяч удостоверении членов семей погибших ветеранов

Министерство труда и социального развития России заказало более 750 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий и 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов. Об этом со ссылкой на данные опубликованного на портале госзакупок тендера сообщают СМИ.

Стоимость работ по изготовлению удостоверений оценивается в 79 миллионов рублей. 200 тысяч бланков удостоверений членов семьи погибших ветеранов распределят в Минобороны, ещё 30 тысяч – в Минсоцзащиты.

В мае ведомство также заключало подобный контракт – с меньшими объёмами. Всего было заказано более 95 тысяч ветеранских удостоверений и 23 716 – для семей погибших. Заказы делались и в прошлом году, однако тогда речь шла лишь о нескольких тысячах бланков.

Всего с начала СВО в Украине заказано уже более 900 тысяч удостоверений ветеранов и около 260 тысяч документов для членов семей погибших. Такие удостоверения заказывались и до февраля 2022 года, их получали члены семей погибших в Великую Отечественную войну, а также в ходе других конфликтов, участники которых приравнены к ветеранам. Однако их число было на порядки меньше, чем после российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Стоит учитывать, число заказанных удостоверений может только косвенно свидетельствовать о потерях российской стороны убитыми, точные подсчёты затруднительны: у одного убитого может быть несколько родственников, имеющих право на соответствующие льготы.

АНО «Диалог» получила 9 млрд. рублей на создание фейков об СВО в Украине – больше, чем Первый канал

Это сумма из бюджета, которую пропагандистская организация «Диалог» получила только в 2023 году. Причём это больше, чем весь годовой бюджет Первого канала, говорится в совместном расследовании независимых журналистов. За эти деньги не меньше 60 сотрудников АНО, среди прочего, придумывают фейки про СВО в Украине, а распространяют их через прокремлёвские телеграм-каналы из сетки Кристины Потупчик, Z-военкоров, Mash, Readovka и другие. Среди таких фейков:

• военнослужащие ВСУ продают на Ebay свои награды;

• украинцам дают таблетки, повышающие агрессию;

• в Польше украинским беженцам предлагают унизительные вакансии – вроде «мастурбатора животных»;

• украинские власти оказались владельцами дорогой недвижимости в Швейцарии;

• в Украине мобилизуют женщин.

Изначально АНО «Диалог» была создана мэрией Москвы в 2019 году для «обратной связи» с жителями и информирования о ситуации с ковидом. С 2021 года АНО возглавляет Владимир Табак – один из соратников первого замглавы АП Кириенко.