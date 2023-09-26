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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 36, 26 сентября / Свежий анекдот
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№36, 26 сентября 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотДепутат Хамзаев предложил в обязательном порядке тестировать на употребление наркотиков российских госслужащих и депутатов всех уровней.
Очевидно, что с теми депутатами, которые наркотики не употребляют, будет проведена воспитательная работа и дан месячный срок на исправление.

* * *

«В России запустят сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку».
Скоро кредит на новогодний оливье брать, а тут ещё за аспирин не расплатились!

(прочитано 491 раз)

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Определить, в какой вы сейчас Корее, Северной или Южной, можно по мху на деревьях. Если его едят – вы в Северной.

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