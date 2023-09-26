    Свежий анекдот

Депутат Хамзаев предложил в обязательном порядке тестировать на употребление наркотиков российских госслужащих и депутатов всех уровней.Очевидно, что с теми депутатами, которые наркотики не употребляют, будет проведена воспитательная работа и дан месячный срок на исправление.

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