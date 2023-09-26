Свежий анекдот
Депутат Хамзаев предложил в обязательном порядке тестировать на употребление наркотиков российских госслужащих и депутатов всех уровней.
Очевидно, что с теми депутатами, которые наркотики не употребляют, будет проведена воспитательная работа и дан месячный срок на исправление.
Скоро кредит на новогодний оливье брать, а тут ещё за аспирин не расплатились!
Очевидно, что с теми депутатами, которые наркотики не употребляют, будет проведена воспитательная работа и дан месячный срок на исправление.
* * *«В России запустят сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку».
Скоро кредит на новогодний оливье брать, а тут ещё за аспирин не расплатились!
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