Свежий анекдот
Пёрлы Шолбана Кара-оола: «Единая Россия» – это сильная сила и ум».
Только один вопрос: Зачем «Единой России» умный ум, если известно, что сила есть – ума не надо?
2. Цена на бананы в России взлетела почти до 200 рублей.
Ну вот, теперь порядок: цены на морковь не выше, чем на бананы!
Только один вопрос: Зачем «Единой России» умный ум, если известно, что сила есть – ума не надо?
* * *СК: россиянам, не отвернувшимся от радуги, будет грозить до 5 лет.
* * *1. Россиянка спросила президента, почему импортные бананы стоят дешевле отечественной моркови.
2. Цена на бананы в России взлетела почти до 200 рублей.
Ну вот, теперь порядок: цены на морковь не выше, чем на бананы!
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