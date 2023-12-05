    Свежий анекдот

Пёрлы Шолбана Кара-оола:Только один вопрос: Зачем «Единой России» умный ум, если известно, что сила есть – ума не надо?

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СК: россиянам, не отвернувшимся от радуги, будет грозить до 5 лет.

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1. Россиянка спросила президента, почему импортные бананы стоят дешевле отечественной моркови.2. Цена на бананы в России взлетела почти до 200 рублей.Ну вот, теперь порядок: цены на морковь не выше, чем на бананы!