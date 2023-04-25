Сергей Конвиз: Когда у нас будет мир?

Российские власти приказали отменить всякую самодеятельность в освещении хода спецоперации в Украине и строго следовать информации, распространённой Минобороны России. Но вот уже неделю, как генерал Конашенков ничего не рассказывает широкой аудитории о том, что происходит на линии боевого соприкосновения МО РФ и ВСУ. А проблема в том, что украинские власти анонсировали масштабное контрнаступление ВСУ. Они создали группировку численностью до 60 тыс. военнообязанных, прошедших обучение в странах НАТО. Но где и когда эта группировка двинет на российские позиции, неизвестно. При этом по информации, распространяемой нашими военкорами, она оснащена современным натовским оружием и бронетехникой, имеет большой резерв снарядов и патронов. К тому же ожидает очередное пополнение ракетами, в том числе с дальностью до 150 км.

Наши военкоры из числа отставных генералов в такой ситуации отошли на задний план, уступив на телевидении свои позиции пропагандистам разного толка. В такой ситуации на первый план выходят деятели типа директора военного музея, которые с чувством и толком вдалбливают зрителям, что предполагаемое наступление Украины – это блеф и что у них никаких сил для взламывания нашей «хорошо организованной обороны» нет и быть не может. Порой на телевидении пробивается голос разума, когда отдельные ораторы пытаются снизить уровень самовосхваления и серьёзно отнестись к вероятной угрозе масштабного украинского наступления, которая в случае удачи для генерала Залужного может привести к тяжелейшим последствиям для наших войск. Они вспоминают, как нам пришлось туго под Киевом, в Харьковской области и на краснолиманском направлении.

Я, как и Сергей Шойгу, академий не оканчивал и не стану строить из себя стратега. Однако поделюсь своими соображениями.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕН

На прошлой неделе президент Путин побывал в двух частично занятых войсками МО РФ регионах Украины – Херсонской и Луганской областях. Он посетил два штаба и на базе под Геническом обсудил с генералами Теплинским и Лапиным обстановку. При этом официальные российские СМИ сообщили, что командующий группировкой «Днепр» генерал Макаревич доложил президенту, что его группировка «занимает оборону в соответствии с распоряжением». Это как раз и подтверждает, что на самом деле наши генералы серьёзно относятся к возможностям ВСУ идти в наступление. И, скорее всего, именно на Херсонском направлении ожидается это танково-артиллерийское наступление ВСУ.

В настоящее время, похоже, российские войска прекратили атаки почти по всей линии боевого соприкосновения, кроме Бахмута. Активные действия повсеместно приобретают позиционный характер и всё чаще сводятся к взаимным обстрелам. Так уже бывало: в июле и августе 2022-го российские войска, взяв Лисичанск, остановились. Похожим образом закончилось и осеннее наступление ВСУ, когда в ноябре ВС РФ отошли за Днепр, а в декабре постепенно утихли и украинские атаки на севере Луганской области. По мнению экспертов, подобная динамика – признак перехода инициативы от одного противника к другому. Вероятно, российские войска, ожидающие мощного контрнаступления ВСУ, не хотят тратить слишком много сил и запасов на продолжение частных атак.

Исключением остаётся Бахмут, где кризис для украинской стороны пока не миновал: ВСУ контролируют только западные кварталы города, которые вновь находятся на грани окружения. ЧВК «Вагнер» пытается отсечь гарнизон западных кварталов города от снабжения, наступая прямо по его окраинам с севера. Уже захватил район Аллеи Роз и бывшего Дома культуры. ВСУ проводят контратаки на флангах штурмующей Бахмут группировки, намереваясь организовать намного более крупное наступление. Так что ситуация в зоне боёв достаточно запутанная.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПРОЯВЛЯЕТ ГОРЬКУЮ ПРАВДУ

Тут поневоле вспомнишь заявления основателя ЧВК «Вагнер» бизнесмена Е. Пригожина, что «Россия выполнила задачи, которые преследовало вторжение в Украину». Он пояснил: «в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи «СВО» выполнены. Россия отрезала Азовское и большой кусок Чёрного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым». Кроме того, он коснулся отношений к СВО в России, заметив, что «для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить жирную точку» в СВО. По этому, считает Пригожин, целесообразно «объявить об окончании «СВО» и сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала».

В связи с этим примечательны итоги внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, проведённой 14 апреля. На публику было заявлено, что проверка показала высокий уровень выучки флота. Хотя ранее в СМИ и телеграм-каналах публиковалась информация о том, что 155-ю бригаду ТОФ, направленную на штурм Угледара, накрыла артиллерия ВСУ и вся бригада могла быть уничтожена. Впрочем, по заявлению Минобороны РФ, потери бригады не превысили 1% боевого состава. И вот – новая неожиданность: сразу после окончания проверки командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Авакянц не был направлен на повышение, несмотря на успехи в ходе «внезапной проверки боевой готовности», а был вынужден был написать рапорт о своей отставке. Что говорит, скорее, о негативных итогах «внезапной проверки», чем об обратном.

Возвращаясь к заявлению Пригожина, не думаю, что он его сделал только потому, что он сам так считает. Хотя нужно отметить, что он, как и наша сенатор Людмила Нарусова – пожалуй, единственные в России известные обществу персоны, которые имеют смелость публично называть вещи своими именами. Но, похоже, заявление отца ЧВК согласовано с позицией хотя бы части администрации президента. И этому имеется основание. Когда СВО замышлялась, никому и в голову не приходило, что она может продлиться не месяцы, а годы, пожирая жизни людей и разоряя страну. Никому и в страшном сне не могло привидеться, что наша – вторая в мире армия – будет девять месяцев брать городишко с 88 тысячами жителей. Что у нас в действующих частях будет драка за снаряды и мы будем просить боеприпасы у северокорейцев и дроны у иранцев. А нашему президенту придётся самому регулировать подобные вопросы. До СВО никому бы и в голову не могло прийти, что нашего земляка министра обороны Сергея Шойгу какой-то Стрелков будет публично оскорблять, заявляя, что он готов на суде доказать, что тот – «редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца». И учить его, как нужно воевать.

Теперь всё это стало нашей реальностью. И с ней нужно что-то делать.

Судя по заявлениям наших известных персон, российские власти хотели этим летом получить какую-нибудь локальную победу, чтобы заставить президента Зеленского сесть за стол переговоров и расторговаться за Крым. Вся остальная территория – Донбасс и части Херсонской и Запорожской областей вполне могут стать предметом торга. Но пока Украина, вооружаемая Западом, за стол переговоров садиться не собирается и декларирует стремление военным путём вернуть себе Крым. На каком участке линии боевого соприкосновения ударит генерал Залужный, никому не известно. Это могут быть и Донбасс, и Херсонская с Запорожской области с выходом на Крым. Держать в активной обороне всю линию соприкосновения у наших генералов, по всей видимости, сил не хватает. Отсюда нервозность в поведении генералов и военкоров.

РВУТСЯ ПОСЛЕДНИЕ НИТИ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ РОССИЮ С МИРОМ

А тем временем киевский городской совет разорвал договор с посольством России об аренде земли, занятой под посольство. Он потребовал передать имущество дипмиссии государству, поскольку Украина разорвала дипломатические отношения с Россией сразу после начала СВО 24 февраля 2022 года. А МИД РФ ещё 22 февраля – за два дня до начала СВО – объявил об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине.

Одновременно сейм Латвии принял закон о запрете празднования 9 мая. Первоначально предполагалось, что 9 мая в Латвии в 2023 году объявят, как и в 2022 году, Днём памяти погибших и пострадавших от военных действий в Украине и запретят любые массовые мероприятия. Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила законопроект о запрете любых публичных мероприятий 9 мая, который и был одобрен сеймом. Закон о запрете праздновать 9 мая призван, как говорится в официальном заявлении: «Защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества, не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искажённого отражения исторических событий».

Российские власти отменили повсеместное прохождение «Бессмертного полка». То ли опасаются массового скопления людей, то ли не хотят, чтобы основными портретами на марше стали погибшие в СВО.

А тем временем США и союзники обсуждают тотальный запрет на экспорт товаров в Россию. Сейчас в отношении РФ действует принцип: всё, что не запрещено санкциями – разрешено. Но вот сейчас представители стран «Большой семёрки» в преддверии майского саммита лидеров G7 намерены кардинальным образом изменить ситуацию. И запретить всё, кроме ограниченного набора разрешённых к экспорту в РФ товаров. Подобные ограничения будут означать запрет экспорта в Россию любых товаров, кроме тех, которые попадут в особый список. Если это случится, то под исключения, скорее всего, попадут лишь лекарства и продукты питания.

И последняя новость с территории бывшего Советского Союза. Все, наверное, помнят, как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов добровольно в 2022 году передал власть в стране своему сыну Сердару. А себе оставил роль руководителя парламента. Так он надеялся вместе с сыном продолжать царствовать над народом. В конце марта в Туркменистане прошли парламентские выборы. Парламент стал однопалатным. А верхняя палата, которую после ухода с президентского поста возглавляет Гурбангулы Бердымухамедов, стала надгосударственным органом с почти неограниченными полномочиями. Однако сын, став президентом, «натянул» на себя множество полномочий, которые должны были достаться отцу. И даже начал преследовать влиятельных родственников и встречаться с зарубежными партнёрами, которые выстраивают связи теперь с ним, а не с его отцом. Теперь туркменские чиновники путаются, кого стоит и не стоит сопровождать в зарубежных визитах, а госСМИ – о ком показывать сюжеты в первую очередь. В общем, туркменский транзит власти пошёл не по плану при идеальных для него условиях. А Вы спрашиваете, когда Путин уйдёт на покой... Тут отец с сыном власть поделить не могут. А у Путина и сына-то вроде нет.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.