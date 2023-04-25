«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 36
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 17
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 16, 25 апреля / Сергей Конвиз: Когда у нас будет мир?
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№16, 25 апреля 2023 года.
    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз: Когда у нас будет мир?

Сергей Конвиз: Когда у нас будет мир?

Российские власти приказали отменить всякую самодеятельность в освещении хода спецоперации в Украине и строго следовать информации, распространённой Минобороны России. Но вот уже неделю, как генерал Конашенков ничего не рассказывает широкой аудитории о том, что происходит на линии боевого соприкосновения МО РФ и ВСУ. А проблема в том, что украинские власти анонсировали масштабное контрнаступление ВСУ. Они создали группировку численностью до 60 тыс. военнообязанных, прошедших обучение в странах НАТО. Но где и когда эта группировка двинет на российские позиции, неизвестно. При этом по информации, распространяемой нашими военкорами, она оснащена современным натовским оружием и бронетехникой, имеет большой резерв снарядов и патронов. К тому же ожидает очередное пополнение ракетами, в том числе с дальностью до 150 км.

Наши военкоры из числа отставных генералов в такой ситуации отошли на задний план, уступив на телевидении свои позиции пропагандистам разного толка. В такой ситуации на первый план выходят деятели типа директора военного музея, которые с чувством и толком вдалбливают зрителям, что предполагаемое наступление Украины – это блеф и что у них никаких сил для взламывания нашей «хорошо организованной обороны» нет и быть не может. Порой на телевидении пробивается голос разума, когда отдельные ораторы пытаются снизить уровень самовосхваления и серьёзно отнестись к вероятной угрозе масштабного украинского наступления, которая в случае удачи для генерала Залужного может привести к тяжелейшим последствиям для наших войск. Они вспоминают, как нам пришлось туго под Киевом, в Харьковской области и на краснолиманском направлении.

Я, как и Сергей Шойгу, академий не оканчивал и не стану строить из себя стратега. Однако поделюсь своими соображениями.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕН

На прошлой неделе президент Путин побывал в двух частично занятых войсками МО РФ регионах Украины – Херсонской и Луганской областях. Он посетил два штаба и на базе под Геническом обсудил с генералами Теплинским и Лапиным обстановку. При этом официальные российские СМИ сообщили, что командующий группировкой «Днепр» генерал Макаревич доложил президенту, что его группировка «занимает оборону в соответствии с распоряжением». Это как раз и подтверждает, что на самом деле наши генералы серьёзно относятся к возможностям ВСУ идти в наступление. И, скорее всего, именно на Херсонском направлении ожидается это танково-артиллерийское наступление ВСУ.

В настоящее время, похоже, российские войска прекратили атаки почти по всей линии боевого соприкосновения, кроме Бахмута. Активные действия повсеместно приобретают позиционный характер и всё чаще сводятся к взаимным обстрелам. Так уже бывало: в июле и августе 2022-го российские войска, взяв Лисичанск, остановились. Похожим образом закончилось и осеннее наступление ВСУ, когда в ноябре ВС РФ отошли за Днепр, а в декабре постепенно утихли и украинские атаки на севере Луганской области. По мнению экспертов, подобная динамика – признак перехода инициативы от одного противника к другому. Вероятно, российские войска, ожидающие мощного контрнаступления ВСУ, не хотят тратить слишком много сил и запасов на продолжение частных атак.

Исключением остаётся Бахмут, где кризис для украинской стороны пока не миновал: ВСУ контролируют только западные кварталы города, которые вновь находятся на грани окружения. ЧВК «Вагнер» пытается отсечь гарнизон западных кварталов города от снабжения, наступая прямо по его окраинам с севера. Уже захватил район Аллеи Роз и бывшего Дома культуры. ВСУ проводят контратаки на флангах штурмующей Бахмут группировки, намереваясь организовать намного более крупное наступление. Так что ситуация в зоне боёв достаточно запутанная.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПРОЯВЛЯЕТ ГОРЬКУЮ ПРАВДУ

Тут поневоле вспомнишь заявления основателя ЧВК «Вагнер» бизнесмена Е. Пригожина, что «Россия выполнила задачи, которые преследовало вторжение в Украину». Он пояснил: «в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи «СВО» выполнены. Россия отрезала Азовское и большой кусок Чёрного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым». Кроме того, он коснулся отношений к СВО в России, заметив, что «для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить жирную точку» в СВО. По этому, считает Пригожин, целесообразно «объявить об окончании «СВО» и сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала».

В связи с этим примечательны итоги внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, проведённой 14 апреля. На публику было заявлено, что проверка показала высокий уровень выучки флота. Хотя ранее в СМИ и телеграм-каналах публиковалась информация о том, что 155-ю бригаду ТОФ, направленную на штурм Угледара, накрыла артиллерия ВСУ и вся бригада могла быть уничтожена. Впрочем, по заявлению Минобороны РФ, потери бригады не превысили 1% боевого состава. И вот – новая неожиданность: сразу после окончания проверки командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Авакянц не был направлен на повышение, несмотря на успехи в ходе «внезапной проверки боевой готовности», а был вынужден был написать рапорт о своей отставке. Что говорит, скорее, о негативных итогах «внезапной проверки», чем об обратном.

Возвращаясь к заявлению Пригожина, не думаю, что он его сделал только потому, что он сам так считает. Хотя нужно отметить, что он, как и наша сенатор Людмила Нарусова – пожалуй, единственные в России известные обществу персоны, которые имеют смелость публично называть вещи своими именами. Но, похоже, заявление отца ЧВК согласовано с позицией хотя бы части администрации президента. И этому имеется основание. Когда СВО замышлялась, никому и в голову не приходило, что она может продлиться не месяцы, а годы, пожирая жизни людей и разоряя страну. Никому и в страшном сне не могло привидеться, что наша – вторая в мире армия – будет девять месяцев брать городишко с 88 тысячами жителей. Что у нас в действующих частях будет драка за снаряды и мы будем просить боеприпасы у северокорейцев и дроны у иранцев. А нашему президенту придётся самому регулировать подобные вопросы. До СВО никому бы и в голову не могло прийти, что нашего земляка министра обороны Сергея Шойгу какой-то Стрелков будет публично оскорблять, заявляя, что он готов на суде доказать, что тот – «редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца». И учить его, как нужно воевать.

Теперь всё это стало нашей реальностью. И с ней нужно что-то делать.

Судя по заявлениям наших известных персон, российские власти хотели этим летом получить какую-нибудь локальную победу, чтобы заставить президента Зеленского сесть за стол переговоров и расторговаться за Крым. Вся остальная территория – Донбасс и части Херсонской и Запорожской областей вполне могут стать предметом торга. Но пока Украина, вооружаемая Западом, за стол переговоров садиться не собирается и декларирует стремление военным путём вернуть себе Крым. На каком участке линии боевого соприкосновения ударит генерал Залужный, никому не известно. Это могут быть и Донбасс, и Херсонская с Запорожской области с выходом на Крым. Держать в активной обороне всю линию соприкосновения у наших генералов, по всей видимости, сил не хватает. Отсюда нервозность в поведении генералов и военкоров.

РВУТСЯ ПОСЛЕДНИЕ НИТИ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ РОССИЮ С МИРОМ

А тем временем киевский городской совет разорвал договор с посольством России об аренде земли, занятой под посольство. Он потребовал передать имущество дипмиссии государству, поскольку Украина разорвала дипломатические отношения с Россией сразу после начала СВО 24 февраля 2022 года. А МИД РФ ещё 22 февраля – за два дня до начала СВО – объявил об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине.

Одновременно сейм Латвии принял закон о запрете празднования 9 мая. Первоначально предполагалось, что 9 мая в Латвии в 2023 году объявят, как и в 2022 году, Днём памяти погибших и пострадавших от военных действий в Украине и запретят любые массовые мероприятия. Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила законопроект о запрете любых публичных мероприятий 9 мая, который и был одобрен сеймом. Закон о запрете праздновать 9 мая призван, как говорится в официальном заявлении: «Защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества, не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искажённого отражения исторических событий».

Российские власти отменили повсеместное прохождение «Бессмертного полка». То ли опасаются массового скопления людей, то ли не хотят, чтобы основными портретами на марше стали погибшие в СВО.

А тем временем США и союзники обсуждают тотальный запрет на экспорт товаров в Россию. Сейчас в отношении РФ действует принцип: всё, что не запрещено санкциями – разрешено. Но вот сейчас представители стран «Большой семёрки» в преддверии майского саммита лидеров G7 намерены кардинальным образом изменить ситуацию. И запретить всё, кроме ограниченного набора разрешённых к экспорту в РФ товаров. Подобные ограничения будут означать запрет экспорта в Россию любых товаров, кроме тех, которые попадут в особый список. Если это случится, то под исключения, скорее всего, попадут лишь лекарства и продукты питания.

И последняя новость с территории бывшего Советского Союза. Все, наверное, помнят, как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов добровольно в 2022 году передал власть в стране своему сыну Сердару. А себе оставил роль руководителя парламента. Так он надеялся вместе с сыном продолжать царствовать над народом. В конце марта в Туркменистане прошли парламентские выборы. Парламент стал однопалатным. А верхняя палата, которую после ухода с президентского поста возглавляет Гурбангулы Бердымухамедов, стала надгосударственным органом с почти неограниченными полномочиями. Однако сын, став президентом, «натянул» на себя множество полномочий, которые должны были достаться отцу. И даже начал преследовать влиятельных родственников и встречаться с зарубежными партнёрами, которые выстраивают связи теперь с ним, а не с его отцом. Теперь туркменские чиновники путаются, кого стоит и не стоит сопровождать в зарубежных визитах, а госСМИ – о ком показывать сюжеты в первую очередь. В общем, туркменский транзит власти пошёл не по плану при идеальных для него условиях. А Вы спрашиваете, когда Путин уйдёт на покой... Тут отец с сыном власть поделить не могут. А у Путина и сына-то вроде нет.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.

(прочитано 647 раз)

+8
risk-inform.ru/article_10528.html

Остальные материалы номера 16:
Материалы по теме:
» Ни дня без доносов! (№16, 25 апреля)
» Сергей Конвиз: Истерика вокруг контрнаступления ВСУ нарастает (№15, 18 апреля)
» Сергей Конвиз: Май 2023 года может стать переломным (№14, 11 апреля)
» Сергей Конвиз: Украина готовится к контрнаступлению (№13, 4 апреля)
» Сергей Конвиз: События в Украине ведут к ядерной войне (№12, 28 марта)
» Сергей Конвиз: Спецоперация в Украине приносит новые неприятные сюрпризы (№11, 21 марта)
» Сергей Конвиз: Мира в Украине нам придётся ждать долго (№10, 14 марта)
» Неужели спецоперация доведёт власть до цугундера? (№9, 7 марта)
» Беспристрастный взгляд на российско-украинские отношения (№9, 7 марта)
» Сергей Конвиз: Каким был год спецоперации (№8, 28 февраля)
» Сергей Конвиз: Общество ждёт выступление президента (№7, 21 февраля)
» Сергей Конвиз: От событий в Украине наступает усталость, но отступать некуда (№6, 14 февраля)
» Сергей Конвиз: Кто и за что воюет на специальной военной операции? (№5, 7 февраля)
» Сергей Конвиз: События в Украине переходят рубикон (№4, 31 января)
» Армейские будни (№3, 24 января)
» Сергей Конвиз: Запад продолжает вооружать Украину (№3, 24 января)
» Сергей Конвиз: Когда Россия начнёт СВО в Украине всерьёз? (№2, 17 января)
» Сергей Конвиз: Главная боль россиян – в Украине (№1, 10 января)
» Мир стремительно меняется. Кто поспевает за переменами? (№29, 27 декабря)
» Итоги уходящего года: медленное погружение в трясину (№28, 20 декабря)
» Ситуация хуже губернаторской: мир или хана? (№27, 13 декабря)
» Когда всё это закончится? (№22, 6 декабря)
» Есть ли выход из катастрофы? (№21, 29 ноября)
» Слово – не воробей (№21, 29 ноября)
» Мир, как сказка: чем дальше, тем страшнее (№21, 29 ноября)
» Спецоперация России в Украине: Всё главное ещё впереди (№20, 22 ноября)
» Американские избиратели проголосовали против России (№19, 15 ноября)
» Колосс на гнилых ножках: Спецоперация выявила слабости России (№18, 8 ноября)
» Страна встаёт на «военные рельсы», но не поспевает за изменениями в мире (№17, 1 ноября)
» Сергей Конвиз: Хороших новостей становится всё меньше (№16, 25 октября)
» Россия в одиночестве – чёрные дни российской дипломатии (№26, 18 октября)
» На мосту подорвано доверие россиян к эффективности власти (№25, 11 октября)
» Международная эскалация влияет на ситуацию в Туве (№25, 11 октября)
» Мир стремительно приближается к ядерному конфликту? (№24, 4 октября)
» Какое будущее мы ждём? (№23, 27 сентября)
» У России всё идёт по плану. Но в Украине свой план (№22, 20 сентября)
Материал входит в разделы тематического архива:

– Мы же с тобой интеллигентные люди, говнюк.

Шутка 2009 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru