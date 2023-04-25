Бездарные кадры оставляют Сергея Шойгу без ресурса

Время, конечно, покажет, но, скорее всего, самым значительным событием ушедшей недели в Туве явилась отставка губернатора Красноярского края Александра Усса. Помнится, я ещё в начале марта предполагал, что скандальная история, связанная с привлечением сына Усса Артёма к уголовной ответственности в США за мошенничество может привести к отставке его отца-губернатора. Затем Артём Усс, видимо, с помощью спецслужб РФ, сбежал из-под домашнего ареста, покинул Италию и вернулся в Россию. После этого разразился международный скандал. Стало понятно, что Путину держать в губернаторах человека с таким скандальным шлейфом опасно. Так что даже такие лоббисты, как министр обороны Шойгу в паре с алюминиевым олигархом Дерипаской карьеру Усса спасти не смогли.

Ещё за день до отставки пресс-секретарь губернатора Усса – один из самых осведомлённых людей во властных кругах края – на вопросы о готовящейся отставке губернатора отвечал, что это «досужие вымыслы». Это говорит о том, что Усс до последнего надеялся, что Шойгу и Дерипаска смогут спасти ему карьеру. Однако такого не случилось. Усса «ушли».

ИМПЕРИЯ ШОЙГУ СКУКОЖИЛАСЬ

Но даже не отставка губернатора огромного соседнего с Тувой региона явилась серьёзным событием, а назначение на его место заместителя министра финансов РФ Михаила Котюкова. Дело в том, что это назначение, как лакмусовая бумажка, показало, кто есть кто в настоящий момент во властной иерархии путинского окружения. Ни для кого не секрет, что новый губернатор, не в пример с отставленным Уссом, совсем не из команды Шойгу. Это креатура олигарха Ковальчука. И одновременно – выдвиженец замруководителя Администрации Президента С.Кириенко. Это назначение отчётливо указывает на продолжение линии по ослаблению позиций нашего замечательного земляка.

Как помнится, у Шойгу когда-то были вотчиной четыре региона РФ: Тува, Хакасия, Красноярский край и Московская область. К этому нужно добавить МЧС, где он до некоторых пор оставался хозяином. Ну и, конечно, Минобороны РФ, которым он руководит до сих пор. Однако Московскую область у него «отжали» чеченцы, Хакасия в 2019 году на выборах «выдавила» из губернаторского кресла его ставленника Зимина, и регион отошёл к коммунистам Зюганова. А в 2021 году Кириенко провёл блестящую многоходовку, внезапно для всех отстранив от руководства Тувой Кара-оола и поставив без согласования с Шойгу (и даже, наверное, вопреки его воле) нового губернатора Ховалыга с наказом жить своей головой и принимать решения, не заглядывая в рот Шойгу.

А тем временем конкуренты Шойгу потихоньку «выкорчёвывали» из МЧС кадры, на которые тот опирался. Сначала должностей лишились заместители министра Гурович и Чуприян, последним покинул кресло замминистра Гречушкин. Поэтому до некоторых пор у Шойгу оставались под контролем Министерство обороны РФ и один регион – Красноярский край. В Минобороны дела у нашего земляка идут ни шатко, ни валко – мартовское наступление наших войск как-то не заладилось. И даже маленький захолустный городишко Бахмут (его в России называют Артёмовском), в котором ранее проживало 88 тыс. человек, за девять месяцев полностью захватить никак не получается. Да и эту операцию ведут не регулярные части, подчинённые Герасимову, а ЧВК «Вагнер» под водительством Е. Пригожина. Так что и тут полномочия Шойгу значительно «урезаны». «В сухом остатке» вырисовывался лишь Красноярский край, которым посредством Усса руководил тандем Шойгу–Дерипаска.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПРИ УССЕ: НЕСКОНЧАЕМАЯ ЧЕРЕДА СКАНДАЛОВ

Как результат – край постоянно сотрясали скандалы, связанные с бурной бизнес-деятельностью сына и жены Усса. Начну, с того, что Усс каким-то чудом оказался самым богатым губернатором Сибири. В один год он указал в декларации доход в 221,5 млн. рублей. А когда пытливые журналисты стали интересоваться, откуда такие деньжищи, он, не моргнув глазом, ответил, что 192 млн. из этого дохода – наследство от матери. Правда, так и не смог объяснить, откуда у пенсионерки такие доходы и как она смогла накопить такую внушительную сумму. Сын Усса до недавних пор был совладельцем отеля на средиземном побережье в Италии на Сардинии. Ему же принадлежит треть очень успешной угольной компании ООО «Сибуголь». Отец всегда помогал сыну. К примеру, в 2020-м за счёт краевого бюджета к угольному предприятию его отпрыска проложил целую трассу.

Александр Усс руководил регионом с 2018 года, но и до этого почти 20 лет состоял в местной властной элите. Все последние годы в области возникали скандальные ситуации, в каждой из которых фигурировали миллиарды рублей. Два самых громких даже вышли на федеральный уровень, и губернатора тогда отчитывал сам президент РФ Владимир Путин. Уже через полгода после назначения на должность случился первый коррупционный скандал – арестовали советника Усса А.Натарова по обвинению в мошенничестве на 4 млн. рублей и растрате более 100 млн. рублей. При этом Натарова на работу принимал лично Усс.

В 2019-м глава Счётной палаты региона Т.Давыденко представила красноярскому Заксобранию шокирующие цифры. Инвесторы не вложили и половины денег в лесные проекты, а сам лес почти не обрабатывается и бесконтрольно вывозится за границу в объёмах в десятки млрд. рублей. При этом из 47 млрд. в бюджет края поступило только 1,5 млрд. Но вместо того, чтобы заниматься расследованием, местные власти просто сняли Давыденко с должности.

Но, пожалуй, одним из самых громких скандалов в крае стала утечка топлива на «Норильском никеле». 21 тысяча тонн дизеля попала в грунт и в реки. Но и здесь Александр Усс излучал спокойствие и позитив, пока во время телемоста с президентом его не отчитал сам Владимир Путин.

В другом случае скандал разразился после того, как журналисты выяснили, что семейной губернаторской компании «Сибиряк» за трассу «Сопка» край заплатил 1,7 млрд. рублей, хотя конкуренты предлагали выполнить работы на 100 млн. дешевле. Эта компания озолотилась и при строительстве объектов для Универсиады. Ей досталось строительство разных объектов: спорткомплекс «Радуга» за 1,55 млрд. рублей; лыжный стадион и трассы для комплекса Академии зимних видов спорта тоже за 1,5 млрд. При этом раздутые сметы совсем не означали высокое качество: первой же весной на дорогах начал сходить грунт.

Отличился Усс и в другом случае, когда в Красноярском крае горели десятки тысяч гектаров тайги, чтобы скрыть факт незаконных вырубок леса. Он заявил, что тушить пожары экономически невыгодно и что вообще пожары – «это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно!»

Вот таким был губернатор Усс. С таким подходом к решению государственных задач держаться во власти ему удавалось только благодаря «крыше» Шойгу.

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ ЗВЁЗДНОГО ЗЕМЛЯКА

Но почему я так подробно рассказываю биографию губернатора соседнего региона? Дело в том, что сейчас, когда у нашего замечательного земляка в активе отсутствуют возможности в управлении МЧС, Красноярским краем и Хакасией, а из Минобороны его могут «попросить» в любой момент, даже в мае 2023 года в случае успешного наступления генерала Залужного, Сергею Кужугетовичу останется в качестве вотчины одна Тува. А это означает, что ему будет просто необходимо усадить в кресло главы республики своего человека. Или занять его самому.

Владислав Ховалыг для этой роли сосем не подходит по двум причинам. Во-первых, он занял должность руководителя региона помимо воли Шойгу и без его разрешения. Во-вторых, Ховалыг оказался довольно слабым управленцем, не способным сформировать профессиональную эффективную команду менеджеров. А если говорить о результативности работы окружения главы, то на ум приходит только «Богусовтаптар», где процесс превращения государственных земель и бюджетных средств в наличный кэш отлажен, как конвейер на японском автозаводе. В остальном же в процессе, связанном с деятельностью правительства, пока видны одни прорехи. За примерами далеко ходить не приходится.

КАДРОВАЯ ТЕКУЧКА В РУКОВОДСТВЕ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Всем известно, что ведущей отраслью в Туве является сельское хозяйство. На селе у нас проживает половина населения. Именно там у нас царит поголовная безработица. Высокая преступность. Низкое качество здравоохранения и образования. Проблемы можно перебирать долго. К тому же в отрасли занята львиная часть работающих. В общем, именно на сельское хозяйство должно быть обращено особое внимание властей. Однако мы видим совсем не такую картину. Сегодняшнее сельское хозяйство в республике превращено в задний двор экономической деятельности и в отрасль, где неприкрыто воруют бюджетные средства.

Всем известна пословица, что «рыба гниёт с головы». Это наглядно видно на персоналиях, которые работали ранее и работают сейчас в Минсельхозпроде Тувы. Новому правительству Тувы всего два года. При этом аграрным министерством успели покомандовать Дун, Ондар, Монгуш, другой Ондар и Ховалыг. Как видите, текучка страшная. Сразу скажу, кроме Ларисы Сынааевны Монгуш, которая обладает профильным образованием и приличным опытом работы, все другие министры ранее никакого отношения к отрасли не имели. И ничего в сельском хозяйстве не понимали. Как они попадали в министерское кресло – неизвестно. В отношении большинства из них возбуждены уголовные дела. А кто пока не привлечён, не очень радуется: проверки идут, и новые уголовные дела не заставят себя ждать.

Нынешний министр Ховалыг Алдай-Мерген Алдандайович – также из когорты авантюристов, не имеющий ни понятия о сельскохозяйственной отрасли, ни даже соответствующего профильного образования. По специальности он – финансовый юрист. Учился на банковское дело. Правда, банкира из него не вышло. Впрочем, как и толкового юриста. Вот он и «приземлился» в Минсельхозпроде. Про него говорят, что он – человек Ендана. Ранее работал его помощником. Бывшего зампреда правительства РТ по сельскому хозяйству, на совести которого уничтожение птицеводства в республике. В настоящее время Следственным Управлением ведётся проверка в отношении него на предмет привлечения к уголовной ответственности за развал птицеводства Тувы. Именно Ендан постоянно пристраивает Ховалыга, невзирая на то, что хорошо знающие его люди подозревают его в тесных связях с криминалом. В настоящее время разрабатывается сценарий похищения более 120 млн. руб. через ИПСЭР под видом строительства убойного цеха в пос. Каа-Хем.

СМОГУТ ЛИ СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ ОЖИВИТЬ АГРАРНЫЙ СЕКТОР?

А теперь посмотрим, какие руководящие кадры работают в министерстве. Начнём с первого заместителя министра сельского хозяйства РТ по животноводству – Чангы-оола Олега Санхоевича. В министерство он попал по протекции известного коммерсанта Роберта Доржу. Когда-то возглавлял одну из его структур. По образованию – инженер-автомобилист. Что общего между автомобилистом и животноводом – одному Богу известно. Получается, что если у тебя имеется покровитель, который в состоянии купить тебе хлебную должность, можно рассчитывать на кресло, в котором ты будешь полным профаном. Под стать ему и начальник отдела животноводства Министерства Куулар Ушпас Борисович. Он тоже ни дня не проработал в сельском хозяйстве. И тоже не имеет никакого сельхозобразования. Кажется, закончил пединститут по специальности «физическая культура». Всю жизнь занимался борьбой Хуреш. Как стал специалистом-животноводом – загадка. Вот и получается, что автомобилисту и физкультурнику доверена основная отрасль в республике – животноводство. Один ходит под Робертом Доржу и за это получил должность. А кто заплатил за должность другому дилетанту – пока неизвестно. Но согласитесь: когда важнейшей отраслью руководят очевидные непрофессионалы, сложно ожидать каких-то свершений.

Другой заместитель министра – по растениеводству – Ооржак Руслан Домбулакович. Этот чиновник также никогда ранее не работал в сельскохозяйственной области. И, конечно же, не имеет специального профильного образования. Больше известен по деятельности в мэрии г.Кызыла, где он долго трудился начальником отдела в Департаменте архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Но как-то сумел избежать уголовного преследования. Это креатура главы правительства. Как он попал именно на растениеводство – огромная тайна, поскольку он в своей жизни не вырастил ни одного стебелька какой-либо культуры. Очень странно, если он вдруг начнёт давать указания или советы настоящим профессиональным аграриям типа Оюна или Пирогова, если он за всю свою жизнь не посеял ни одного гектара земли.

Недалеко от него ушёл и начальник отдела растениеводства Тюлюш Эрес Эдер-оолович. Этот «специалист» также ранее ни дня не работал в сельском хозяйстве, ничего не пахал и не сеял. Не прославился высокими урожаями или знанием агротехнологий. Как его характеризуют люди, которые с ним общаются по работе, в растениеводстве он полный профан. Настолько, что вряд ли отличит просо от овса.

Единственный замминистра с профильным образованием – Гагарина Галина Васильевна, которая курирует юридические вопросы и кадры. Да и то в Минсельхоз она попала случайно – её должность юриста сократили в Таможне, вот она и пристроилась на ниве сельского хозяйства. Правда, будучи вполне компетентной по части своих вопросов, погоды Галина Васильевна в министерстве не делает. Она выполняет чисто техническую работу. Работниками отделов министерства являются, как правило, некомпетентные сотрудники «со связями». К тому же подбирает кадры в министерстве совсем не она. Почти все они являются родственниками друзей, людьми главы республики или бывшего министра Ондара С.К. Или других высокопоставленных чиновников правительства РТ.

Все поименованные выше «труженики села» практически не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству, ни в чём не разбираются и даже вряд ли намереваются что-то там изменять. Их всё устраивает. В том числе отсутствие кормов и высокий падёж скота, как в этом году. Фактически в министерстве организован геноцид КРС в Туве. Падëж скота превысил все критически допустимые пределы. Скрывать это уже стало невозможно. Кроме Монгуш Алика Кертик-ооловича все перечисленные выше лица работали с бывшим министром Ондаром Сергеем Конзан-ооловичем. Допустили падёж 1/3 численности скота в республике за прошлую зиму, потому что отчитались, что заготовили достаточно кормов. По вине этих людей потеряна треть скота республики.

Нам осталось обсудить ещё одну номенклатурную личность – доверенное лицо Шолбана Кара-оола, недавно назначенного заместителем председателя правительства РТ по сельскому хозяйству Монгуша Алика Кертик-ооловича. Известно о нём немного. Но даже то, что уже известно, не может не настораживать. Пришёл он в правительство с должности председателя администрации Тандинского района, в которой просидел шесть лет. Селяне характеризуют его как недалёкого высокомерного бездельника и бабника. За глаза называют «крашеным петухом». К сельскому хозяйству этот чиновник никакого отношения никогда не имел. Единственно, чем он занимался по этой части – это организовывал статотчётность. Район под его предводительством всегда бодро отчитывался перед главой о дутых стадах, надоях и привесах. Профильного образования, конечно же, нет. Он закончил ТывГУ, имеет специальность учителя географии. Весьма далёкую от сельского хозяйства. Как такому человеку можно доверять важнейшую отрасль республики?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин