Требуем изменить кадровую политику в Туве!

Заявление Союза русскоязычных граждан Тувы

Нас, членов Союза русскоязычных граждан Тувы, настораживает ситуация, связанная с усилением тенденции к выезду за Саяны русскоязычных граждан республики. Не станем скрывать: досрочная отставка президентом страны главы республики Кара-оола и назначение нового руководителя породили надежды в русскоязычной диаспоре на изменение отношения к русским со стороны тувинских властей. Многие надеялись, что с приходом во власть Владислава Ховалыга прекратится практика деления людей на «своих» и «чужих», в том числе по национальному и клановому принципу. Все ждали, что начнётся диалог власти и общества, поиск взаимоприемлемых подходов к персональному составу разных уровней власти. Мы тешили себя надеждами, что прекратится практика сращивания власти и криминального бизнеса и будет положен конец разворовыванию бюджета республики. Однако ни в строительстве, ни в сельском хозяйстве – ключевых отраслях республики, в которых занято большинство тружеников, никаких изменений так и не произошло, хотя с момента официального вступления в должность нового главы республики прошёл год.

Анализируя ситуацию в регионе, мы приходим к выводу, что интересы простых людей не являются приоритетом для новой власти. Главным в её деятельности по-прежнему остаются жажда личного обогащения узкого круга людей, сплотившегося вокруг главы республики и его заместителей. Программа ИПСЭР, задуманная как мощный рычаг выхода региона из нищеты, волею правительства превращена в кормушку для нечистоплотных бизнесменов с криминальным прошлым. Время идёт, а ни одна из целей, заявленных ранее, не достигнута. Зато давно зарекомендовавшие себя рвачами-барыгами по-прежнему незаслуженно пользуются коррупционными связями с членами правительства в ущерб другим бизнесменам, которые хотели бы добиться процветания республики.

При этом заметно, что русские специалисты, особенно молодые, всё дальше отодвигаются от социальных лифтов в республике. Типичным примером такого отношения к кадрам не титульной нации является нездоровая ситуация, созданная вокруг председателя администрации пос. Каа-Хем Сергея Лаптева, которого республиканские власти «выдавливают» из Тувы. Это заставило его обратиться к президенту В.Путину с соответствующим обращением.

Случай вопиющий. Его не стали увольнять, как ранее была уволена русская главврач «Скорой» Валентина Астанина. Чтобы не возвращать её к рабочему месту по решению суда, как известно, властям даже пришлось вообще ликвидировать районную станцию «Скорой помощи». Поэтому против Лаптева используется другой способ. Официально ни районные власти, ни республиканские, ни правоохранительные органы никаких претензий к нему не озвучивают. Ему просто передают «пожелания» о том, чтобы он убрался по-тихому, не привлекая к себе внимания.

Хотя понять причины такого поведения властей можно. По всей видимости, Лаптев мешает развалу птицеводства в республике, не давая возможности на месте птицефабрики провернуть «Богусовтаптар». Также он выступает против дешёвой «прихватизации» тепличного комплекса олигархом Доржу и металлоконструкций строящегося комбината панельного домостроения, на который «положил глаз» криминальный бизнесмен Богусов. Не исключено, что в этот процесс вовлечён сам глава республики В.Ховалыг.

Особенно бросается в глаза дифференцированный подход главы правительства к людям разных национальностей, когда замечаешь, как уютно пригреваются откровенные уголовники во власти. Например, известный сепаратист К.Бичелдей, из-за деятельности которого из республики выехало более 30 тыс. русских семей, в том числе специалисты комбинатов «Тувакобальт» и «Туваасбест», а также врачи, учителя и инженеры. На должности министра образования получил судимость, однако, невзирая на статус уголовника, с успехом трудится директором государственного республиканского музея, призванного охранять национальные сокровища республики.

Мы полагаем, что такая кадровая политика, когда люди с криминальным прошлым, в том числе махровые шовинисты, составляют ближайший круг главы правительства, а честные работяги незаслуженно оттираются на задний план и «выдавливаются» из республики, не допустима. При этом создаётся впечатление, что власти целенаправленно формируют у тувинского общества образ русских, которые либо не умеют работать, как Брокерт, Казанцева или Ананьин, либо люди с криминальным прошлым, как Богусов, Тунёв или Крапивин. А те, кто честен и готов работать во благо республики, из неё «выдавливаются».

Но не только отношение к муниципальному чиновнику настораживает членов Союза. Считаем недопустимым демонстративное игнорирование со стороны главы республики больших групп людей. Так, к примеру, он за полтора года не нашёл 30 минут, чтобы встретиться с активом Союза русскоязычных граждан Республики Тыва, чтобы обсудить проблемы граждан не титульной нации, способы и методы остановки миграции из республики специалистов в области медицины, образования, строительства и сферы жизнеобеспечения. Как не нашёл времени и для встречи со старейшими уважаемыми в республике специалистами, объединившимися в Союз ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва. Вызывает недоумение, почему В.Ховалыг до сих пор не исполнил своего обещания восстановить надбавки к пенсиям, которые были введены ещё при президенте Ш.Ооржаке и необоснованно отменены В.Кара-оолом. При этом цена вопроса просто смехотворна – 25 млн. рублей в год. При наших мизерных пенсиях такая надбавка помогла бы ветеранам выживать, не очень отягощая бюджет. Но правительство, раздавая направо и налево бюджетные средства сотнями миллионов, почему-то не хочет поддержать незаслуженно обиженных и забытых властью ветеранов, которые трудились на благо республики многие годы.

Учитывая вышесказанное, мы обращаемся к главе республики В.Ховалыгу с призывом изменить кадровую политику в Туве с целью вовлечения в процесс созидания широких слоёв населения республики, включая и русскоязычных граждан. Мы осознаём, что Владиславу Товарищтайовичу досталось тяжёлое наследие, в том числе и кадровое. Тем не менее, мы надеемся, что он наберётся смелости отказаться от услуг, окружающих его людей с тёмным прошлым, и все вопросы будет решать в интересах людей. Мы настроены на конструктивный диалог. Если на то будет добрая воля главы республики, готовы участвовать в выработке важных решений.

От имени Союза русскоязычных граждане Тувы В.Н. Ремизов