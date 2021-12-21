Тувинский реваншизм: между прошлым и будущим

Внимательно наблюдаю за трансформацией отношения прессы и общества к новой тувинской власти. Сначала было откровенное удивление, когда президент Путин отправил в отставку главу Тувы Кара-оола. Какое-то время в это отказывались верить, хотя соответствующая информация была распространена официальными СМИ и подтверждена видеосюжетом встречи нового руководителя с самим Путиным. В общем, оказалось, что Шолбан Кара-оол и его окружение так запудрили всем мозги, что в республике утвердилось общее мнение о том, что он, несмотря на свою очевидную убогость и несостоятельность как руководителя, очевидные провалы в управлении регионом, несменяем, пока Шойгу подвизается подле Путина в роли егеря. И из кресла губернатора «уйдёт» только вперёд ногами – таково огромное влияние его «крыши» Шойгу на президента страны.

Сразу сам собой возник простой вопрос: почему в должности главы его сменил именно В.Ховалыг, а не кто-то другой из списка претендентов. Совсем не секрет, что к тому времени на слуху были фамилии возможных «сменщиков» – Чудаан-оола, Кандана, Сагаан-оола, Натсак, Тена и даже чуть ранее – несостоявшегося министра и зампреда правительства Щура. Тем не менее Путин свой выбор остановил именно на Ховалыге.

Не было секретом, что ФСБ, традиционно негативно относясь как к Кара-оолу, так и его ближайшему окружению, возражало против преемников Натсак и Сагаан-оола, полагая, что первая, находясь в «интересных» отношениях сразу с несколькими высокопоставленными чиновниками республики, является креатурой скандально известного в Туве генерал-гинеколога Дамба-Хуурака. А второй не проходил проверку ФСБ в виду своих умственных способностей, родственных отношений с Кара-оолом и откровенно слабыми результатами управления столицей республики. Но все понимали, что при выборе нового руководителя Тувы последнее слово перед Путиным должен сказать наш замечательный звёздный земляк Шойгу, вцепившийся руками и зубами в республику и извлекающий из неё собственную выгоду с того момента, когда ему удалось «пропихнуть» в кресло главы нашего незадачливого «дважды ковидного» Шолбана Кара-оола. И тут уже не важно, что тандем Шойгу–Кара-оол за 14 лет совместного управления республикой довёл её до самого нищенского существования из всех регионов в России.

Дело дошло до того, что оба наших «замечательных талантливых руководителя» умудрились всех убедить в безнадёжности дальнейших попыток оздоровить экономику Тувы и невозможности какого-либо развития республики. Уже казалось, что в Кремле давно смирились с фактом, что республика под руководством тандема Шойгу–Кара-оол даже при невиданных ранее вливаниях федеральных бюджетных средств не славится трудовыми успехами и цивилизованными отношениями в обществе. Зато отличается усугубляющейся бедностью населения, наркотрафиком из республики, принимающим всё более упорядоченные формы, организованной преступностью, коррупцией, клановостью, сифилисом, туберкулёзом, убивающей всё живое сажей и «отличными» итогами голосования за партию «Единая Россия».

И тут такой сюрприз: Кара-оола внезапно снимают и на его место назначают В.Ховалыга. Кстати, тоже человека из обоймы Шойгу. Когда-то именно министр дал ему путёвку на переподготовку в кремлёвской школе губернаторов С.Кириенко. Так что поначалу казалось, что кадровое решение было принято с учётом мнения нашего замечательного земляка или даже по его просьбе. Но дальнейшие события показали, что не всё так однозначно в смене власти в республике. Да, Ховалыг когда-то был «человеком Шойгу», но сразу перестал быть таковым, когда Шойгу узнал о его поддержке со стороны Кириенко. Так что очень быстро стало известно, что федеральный министр в этом решении участия не принимал и даже не знал о том, что оно готовится. Кара-оол и его камарилья с присущим им хвастовством растрезвонили, что Шойгу уже удалось согласовать Кара-оола ещё на один (четвёртый!) губернаторский срок. И решение состоится буквально со дня на день. А когда Шойгу прислал в Кызыл за Кара-оолом борт Минобороны для доставки вельможного тела в Москву на встречу с Путиным, слухи о подобном решении Путина воспринимались как неизбежная реальность. В республике большинство от такой перспективы откровенно приуныли, поскольку караооловская камарилья «достала» очень многих.

В общем, когда Кара-оола не пустили на встречу с Путиным и, как чёрт из табакерки, с экранов новостей по телевизору «выстрелил» Ховалыг, все просто обалдели. А больше всего, наверное, сами Шойгу и Кара-оол – настолько решение Путина застало их врасплох. Настолько они были уверены, что им удастся удержать в республике власть, которая открывала перед ними новые перспективы. Так что правящий в республике тандем долго не мог прийти в себя, «переваривая» случившееся несчастье. Но Путину же претензий не предъявишь...

С учётом случившегося Шойгу до сих пор демонстративно дистанцируется от Ховалыга и проблем Тувы, давая всем понять, что Ховалыг – не его выдвиженец. И вообще фигура временная, переходная. А виновен он в том, что согласился на назначение, не спросив разрешения у него. И теперь готовится его замена на другого человека, более удовлетворяющего любые, самые неприличные желания Шойгу. А для того, чтобы как-то успокоить общественность республики, которая поневоле начала сомневаться в аппаратных возможностях Шойгу, он пристроил Кара-оола в кресло девятого вице-спикера Государственной Думы, давая понять, что ещё «что-то может». И списывать его со счетов – рановато.

Теперь наш «бывший», скорее всего, с подачи Шойгу, уже с высоты новой московской должности пытается сколотить в республике команду оппозиционеров-реваншистов, которые по идее должны взять на себя ответственность за решение задачи дестабилизации ситуации в республике. Для усиления команды и финансирования её деятельности в республику был направлен скандально известный авантюрист из Ташкента и Ростова, ныне подвизающийся в Москве подле Шойгу, предприниматель криминальной формации Сергей Тен. За ним скоро должен прибыть для осуществления присмотра личный представитель Шойгу некто Кастерин, в функции которого должно входить «отмывание» финансовых средств Минобороны для финансирования команды оппозиционеров-реваншистов. Если верить сведениям от Ощепковой, за полгода они намереваются «отмыть» и потратить на саботаж действий власти республики до 200 млн. рублей. Деньги немалые, даже если они половину присвоят. Усилиями Кара-оола в республике помимо тувинской группы реваншистов, возглавляемых его братом Юрой, в которую входят некоторые тувинцы-депутаты и мэр Кызыла, создана русская оппозиционная весьма агрессивная группа, ядро которой составляют Ощепкова, Россова, Лапшакова, Брокерт, Тунёв, Лифанова и Ананьин. Финансирование её подрывной деятельности ведётся частично на средства от деятельности обласканных властью предпринимателей Уюсова и Крапивина, которые вместе с Тунёвым были включены Кара-оолом в список бенефициаров от реализации Индивидуальной инвестиционной программы стоимостью в 5 млрд. рублей.

По всей видимости, первым «пробным шаром», демонстрирующим их реальные возможности, станут выборы депутатов Кызылского городского Хурала, которые должны состояться осенью 2022 года. Насколько известно, Кара-оол уже пообещал «лечь костьми», но удержать контроль за Кызылом и сохранить должность столичного мэра за своим племянником Сагаан-оолом. Так что эти выборы, судя по всему, ожидаются погорячее, чем парламентские. По их результатам можно будет судить, сохранит ли Кара-оол свои властные позиции в республике или Ховалыгу удастся исполнить наказ Кремля стать полновластным руководителем региона. Уже сейчас стали прорисовываться контуры общественно-политической борьбы прежней власти с нынешней.

Нужно признать, что сегодня Кара-оолу удалось создать команду пиарщиков, которые, не покладая рук, на деньги Минобороны работают над созданием нового имиджа Кара-оола как чиновника федерального уровня и Ховалыга – как выскочки и несостоявшегося хозяина республики. Типичным продуктом деятельности пиарщиков Кара-оола на днях стала анонимная статья, распространённая на сайте «Деловой Тувы» в сети Интернет под интригующим названием «Ховалыга отправят в отставку?», в которой некий «аналитик» низкого пошиба анализирует итоги деятельности В.Ховалыга на посту губернатора и пытается убедить читателей в том, что «кошка не ловит мышей. Результатов нет!». А причину таких результатов автор видит в том, что «исполнительная власть захвачена группой мошенников из Красноярска». И якобы даже те «небольшие достижения» в активе Ховалыга стали возможны только благодаря тому, что о них «договорился Сергей Шойгу», от которого Ховалыг «старательно оттесняет Кара-оола». В связи с этим, пишет анонимный автор, «Кара-оол несколько дней принимал в Кызыле своих сторонников из глав администраций и руководителей республиканских организаций» и просил их держаться на своих местах, дожидаясь «досрочной смены главы Тувы».

Ни для кого не секрет моё отношение к власти. Я не склонен идеализировать работу и нынешнего правительства республики, но, учитывая полное несоответствие действительности в описываемой явно заказной статье, на сей счёт могу сказать следующее.

Во-первых, меня весьма удивил пассаж о том, что Шойгу якобы решает в Москве какие-то вопросы для Ховалыга, а тот «оттирает» от Шойгу бывшего губернатора Тувы. Полная чушь! Никаким секретом не является то, что для Кара-оола и Шойгу сейчас ситуация такова, что чем будет хуже в республике, тем им лучше. Так что Шойгу, скорее всего, в такой ситуации палец о палец не ударит ради своего народа. С другой стороны «оттирать» Кара-оола от Шойгу нет никакой практической надобности, да это и невозможно. Убогий несостоявшийся губернатор Кара-оол для нашего земляка теперь как больной любимый ребёнок для матери. И чем сильнее его недуг, тем больше привязанность к нему и желание заботится о нём. Иначе Шойгу, понимая, что Кара-оол порочит его, давно бы отказался от его поддержки. Особенно – публичной. Ведь после того, как он демонстративно поддержал Кара-оола, его личный авторитет в Туве стал неуклонно снижаться и сейчас упал «ниже плинтуса». В регионе уже не различают, кто сейчас повинен в проблемах тувинцев – Кара-оол или Шойгу.

Во-вторых, Ховалыгу на самом деле уже сейчас удалось достаточно много. После сентябрьских выборов прошло всего ничего, а у него уже в активе снижение цен на уголь и электроэнергию, создание министерства ЖКХ и ГУПа по уборке бытовых отходов, которое уже получило новую технику. Таких примеров эффективного руководства у Кара-оола не было близко за целых 14 лет! Невзирая на широко разрекламированные лоббистские возможности Шойгу.

Кстати, сам Шойгу к этим достижениям Ховалыга никакого отношения не имеет. Он не только не участвовал в решении этих проблем – скорее, препятствовал, поскольку по некоторым сведениям вместе с олигархом Дерипаской и отставным губернатором Кара-оолом имеет свои интересы в деятельности Каа-Хемского угольного разреза и росте стоимости угля в республике. А если к этому добавить работу нового губернатора по газификации Кызыла с целью избавления от сажи, которая появляется при сжигании токсичного угля Каа-Хемского разреза, то станет очевидно, что у Кремля никаких оснований для предъявления претензий новому руководителю республики просто нет.

Да, следует признать, что у Ховалыга огромная проблема с командой. Обстоятельства не позволяют ему начать работать «с чистого листа», разогнав всю коррумпированную банду, работавшую при Кара-ооле. Да, действительно, у него мало соратников, которые бы верили в него и были намерены с «открытым забралом» рваться в бой. Почти не представлена во власти русская часть населения. Им игнорируются деятельность Союза ветеранов и русскоязычного общества. Он избегает встреч с представителями оппозиционных политических сил и прессы. До сих пор не урегулирован вопрос восстановления доплат к пенсиям заслуженным ветеранам. Список можно продолжить. Да, без сомнения, такие скандальные чиновники, как Брокерт, Кажин-оол и другие ему авторитета не добавляют, значительно ослабляя доверие как к правительству, так и лично к Ховалыгу. Да и таких новых назначенцев из Красноярска, как Суртаев и Храмцов, назвать толковым выбором язык не поворачивается.

Следует признать, что у власти огромные проблемы с выстраиванием внутренней политики в республике, пока очень невнятно смотрится работа пресс-службы правительства. Тут видится явный перекос с деятельностью предыдущего руководителя, который все силы бросил на создание фабрики вранья о себе любимом и с помощью агрессивного пиара попытался в розовом цвете представлять тувинские реалии, невзирая на чудовищную реальность, которая, кстати, и привела его к отставке. Нынешний глава республики, похоже, кинулся в другую крайность – не привлекать к своему имиджу особого внимания, надеясь, что люди со временем сами поймут, кто на самом деле чего стоит.

Однако нельзя не отметить, что, невзирая на давление со стороны караооловской камарильи, всё же, в конце концов, лишились статуса такие одиозные деятели, как Россова и Дамба-Хуурак. Похоже, на очереди кадровые решения в отношении представителя Ховалыга в парламенте Бартына-Сады, зампреда Брокерта, министра строительства Хунай-оола, министра топлива и энергетики Кажин-оола, мэра Кызыла Сагаан-оола и ряда других ставших одиозными чиновников. Как говорится, всему своё время.

И последнее. Просто умилила уверенность автора в том, что в Кремле недовольны Ховалыгом, и в связи с этим якобы в Туве готовится очередной трансферт власти. С одной стороны, откуда ему известно, что думают в Кремле по поводу тувинских реалий? Там у Кремля много разных башен, которые конфликтуют друг с другом. К тому же известно: внутреннюю политику в Администрации президента курирует С.Кириенко, чьей креатурой как раз и является В.Ховалыг. И даже если бы его ставленник в каком-то регионе проявлял чудеса некомпетентности, это вряд ли повлияло бы на его отношение к нему.

Сейчас кое-кто задаётся вопросом: почему Шойгу невзлюбил Ховалыга и ставит ему «палки в колёса»? Что мог совершить новый губернатор такого, чтобы в ответ получить этакую злобную реакцию человека, который, по идее, должен помогать республике. Особенно с учётом, что эта помощь совсем не бескорыстна. К тому же, учитывая, что и он сам во многом виновен в том, что республика последние 14 лет опускалась во мрак нищеты, клановости и коррупции? Но тут никакой загадки нет. Нужно просто понимать, что Ховалыг для Шойгу – не столько губернатор, сколько ставленник Кириенко, который «влез» в тувинскую тему без согласования с Шойгу. В общем, кремлёвский чиновник, пролоббировав кандидату нового губернатора Тувы без участия и вопреки желанию Шойгу, невольно (а может, и преднамеренно) показал всему окружению Путина, какое положение в Туве сегодня занимает министр обороны. И теперь замена Ховалыга на другого губернатора, который будет демонстрировать всем, что он – креатура только Шойгу, непременное условие для морально-психологического равновесия нашего замечательного земляка. Он не хочет (а может быть, и не может) смириться с тем, что кто-то решает кадровые вопросы по Туве без его мнения.

Ему бы, как настоящему еврею, затаиться и демонстрировать новому губернатору свою лояльность, помочь чем-то реальным в решении проблем республики и ждать удобного случая, чтобы совершить реванш. Но он со своим болезненным уязвлённым самолюбием отбросил всякие приличия, «закусил удила» и не хочет смириться с поражением. Тем самым усугубляет своё положение, поскольку изменить ситуацию он не в силах: решение о замене руководства Тувой принимал сам президент Путин, а он свои решения менять не любит. Кроме того, Ховалыг избран на пятилетний срок, а в России губернаторов досрочно меняют крайне редко, поскольку стабильность власти – главный жизненный приоритет для Путина.

Да, действительно, выборы в Кызыле следующей осенью – это серьёзное испытание для Ховалыга, поскольку для Кара-оола утрата влияния в столице станет предтечей поражения и на парламентских выборах, которые по плану должны состояться в 2023 году. Но и тут Ховалыгу фартит – теперь он не только глава республики, но и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Так что список кандидатов от партии власти на городских и парламентских выборах будет в его руках. А это реальная утрата Кара-оолом и Шойгу рычагов воздействия на механизм формирования власти в республике. Если эти выборы пройдут для Ховалыга удачно, и представители команды реваншистов не смогут сформировать большинство, республика начнёт двигаться в другом направлении. Тогда, скорее всего, у Ховалыга будут развязаны руки в формировании собственного правительства и муниципальных властей.

В общем, картина складывается для нашего губернатора не такая хмурая, как хотелось бы пиарщикам Кара-оола. Не нужно забегать вперед, не зная реального положения дел сейчас. И не следует выдавать желаемое за действительное.

Всегда с вами.

Кондрат Пчёлкин