    Перекрёсток мнений

Аноним, 16-12-2021 #7[ru]

Собеседник: Даша Навальная: «Я получаю награду за своего отца, а он сидит в тюрьме». На канале Навальный Live появилась речь дочери Алексея Навального Дарьи на церемонии вручения Сахаровской премии. Она приехала в Страсбург вместо отца.

Аноним, 16-12-2021 #8[ru]

Путин борется за свободу слова – эту цитату надо было в «свежий анекдот» вставлять!

Эрмак, 15-12-2021 #1[ru]

Действительно, Памфилова себя опустила даже ниже, чем этот Фортуна.

Аноним, 15-12-2021 #2[ru]

Воровство – это национальная особенность титулов: если не карамчил, ты – не титул!

Аноним, 15-12-2021 #3[ru]

Есть и положительный пример в Туве: сегодня ровно десять лет, как Путин забил золотой костыль в строительство железной дороги в Туве! Помните? Так вот Тува не дала разворовать деньги от железной дороги! Тува просто не построила дорогу! За 10 лет не сдвинулась ни на шаг! Но, говорят и то, что показушное возвели, то и это украли!

Аноним, 15-12-2021 #4[ru]

Коррупция – смазка для движения бюрократического аппарата. Без нее у нас ничего вообще не будет шевелиться!

Аноним, 15-12-2021 #6[ru]

Рецепт борьбы с коррупцией всем известен: Одно из высказываний Ли Куан Ю гласит: «начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают за что». Это один из самых эффективных в мире способов борьбы с коррупцией.

Аноним, 15-12-2021 #1[ru]

Если Ховалыг и правда «за народ», то самое время выровнять запредельные зарплаты чиновников с нищенскими доходами остального населения Тувы! Владислав Товарищтайович, слабо?

Аноним, 15-12-2021 #1[ru]

Не видно пока «Серьёзного успеха главы республики Ховалыга». Если вдруг города и села станут в ближайшее время чище, тогда да. А пока похоже на перенаправление финансовых потоков в другой карман.

Аноним, 18-12-2021 #2[ru]

1-му: директором АО «Тываэнергосбыт» Ховалыг получал около 2 миллионов руб. в месяц – и это в самой нищей республике, в самой дотационной. Судя по кадровым назначениям, ничего не меняется – вся караооловская черная рать переходит с одного места на другое, а погибают наши дети. Сколько уже малолетних детей погибло! Народ поят суррогатом и наркотой черных из рода черных баб.

Эрмак, 15-12-2021 #1[ru]

Сергей Семенович, Если бы Вы писали по-тувински, то вам бы не пришлось варьировать между словами «учитель» и «педагог» ДЕМАГОГ. У тувинцев пока одним словом «БАШКЫ» называют тех, кто учит духовно и по науке.

Аноним, 15-12-2021 #2[ru]

Храмцов действует, как Шойгу, когда тот пришел в минобороны – чтобы показать себя во всей красе сразу первым делом смело и решительно запретил портянки и разрешил суворовцам участвовать в парадах. А серьезные проблемы – коррупцию и дедовщину так и не победил (даже и не пытался). Вот и Храмцов думает, что нашел легкий способ попиариться, даже не вникнув в масштаб проблемы. Лучше бы тупо приказал покрасить все школы в малиновый цвет – дешево, сердито – и слава на века!

Аноним, 16-12-2021 #3[com]

Храмцов уверенно набирает опыт. Пожелаем ему долгой и плодотворной работы. Он придаёт учителям уверенность в завтрашнем дне, что возможно сохранит какие-то остатки хороших педагогов в Туве.

Эрмак, 16-12-2021 #4[ru]

аноним номер 3... Дуру то не гони. Храмцов всего лишь ищет возможность как сократить оплату учителям. Ты что, не понимаешь автора? Что Учителя, что Преподаватели, что Педагоги Демагоги, они все получают за часы работы. И этот придурок, как и уроды из Минздрава, всего лишь заставляют действительно грамотных учителей уезжать за пределы республики. И из Тувы сколько уже уехало врачей?

Но а этот «министр» сейчас будет выдавливать из республики тех молодых учителей, кто будет понимать, что, зная государственный язык РФ, они за Саянами будут получать больше... Кара-оол поставил на поток обеспечение РФ врачами, а Ховалыг у нас что, мечтает уничтожить в Туве и образование?

Аноним, 16-12-2021 #5[ru]

Все родители проголосовали за пятидневку. Шестидневка всем уже осточертела. Дети тоже хотят с родителями дома отдохнуть в положенные выходные. Храмцов правильно все сделал, в отличие от предыдущих бабушек и дедушек – министров. Вы же все работаете только пять дней в неделю, а в субботу и воскресенье отдыхаете! А почему учителя и дети должны работать и учиться в субботу? Где логика, где равные права и свободы? Посмотрите, как все устроено гладко для отдельных категории людей – в субботу все отдыхают (чиновники, госслужащие, военные, медики) и все ездят на природу, на базы отдыха едут отдыхать, шашлыки жрут, вино и пиво хлещут, дома сидят, свои домашние дела делают, ездят за Саяны за покупками и развлечениями. А в это время учителя работают и ваши дети – учатся.

Это неправильно. Это жутко несправедливо. Это маразм. Это выгодно чиновником и власти, чтобы показать цифры и успех в образовании. Но это не выгодно нам всем – родителям и детям.

Аноним, 16-12-2021 #6[ru]

странный аноним 5 хочет сказать нам – «долой образование!» до 10 считать научился, азбуку вызубрил – и вперед в жизнь! А потом будет удивляться – а почему моего ребёночка никуда на работу не берут? Наверное, потому что дитятка вместо учебы отдыхала и веселилась в свое удовольствие...

Аноним, 16-12-2021 #7[ru]

Аноним №6 вы правы – только тут ситуация еще хуже! Замысел министра понятен – он таких, как аноним 5, привлекает на свою сторону, и в то же время и зарплату учителям может не повышать – потому как число часов уменьшится, конечно, у него на будущее аргументы появятся почему не повышают зарплату! А то, что образование в целом пострадает – так он-то временщик – его уже на другую должность поставят!

А то, что в Туве еще один или десяток новых Эрмаков появится – так это же на радость цирку! Видимо, в Кызыле нет своего цирка – так теперь будет! И будет звучать на арене цирка такое объявление: «Под предводительством Эрмака выступает коллектив недоучек благодаря министру образования!»

Аноним, 15-12-2021 #1[ru]

Качайте, пока не поздно! А то еще пара лет и в нашем чебурнете останется только сайт Путина и первый канал.

Аноним, 16-12-2021 #1[ru]

«Вредные привычки Хакасии» – непонятная методика подсчета. Учитывая тупой закон Кара-оола, в Хакасию ездит вся Тува на закупки алкоголя. Это как-то учитывается в статистике? По количеству пьяных преступлений на душу населения Тува тоже намного выше. Мутные статистики рисуют мутные рейтинги...

Ёшкин_Kрот, 15-12-2021 #4[ru]

Зависимость россиян от импорта превысила 75% (НИУ ВШЭ). Подавляющее большинство товаров – одежду и обувь (на 80-90%), автозапчасти (на 95%), бытовую технику и предметы первой необходимости – по-прежнему завозят в Россию из-за рубежа. Ну и подумаешь, что мы ничего не производим! Зато мы производим впечатление великой державы, способной не только уничтожать своими крылатыми ракетами всё живое на Земле и неживое в космосе, но и построить своим чиновникам самые роскошные дворцы в мире. С самыми золотыми ёршиками!

Шумову3, 15-12-2021 #5[ru]

...Вы в Туве собственной тени боитесь! Было время, когда вы против Кара-оола что-то вякали. но Кара-оол вам рот заткнул и вы сразу сникли! (это произошло после празднования дня рождения вашего родственника Александра Тереньевича). Я не сторонник Кара-оола и всегда был не сторонник потому, как их всех знаю – так же как и нынешнего руководителя и с каждым имел не раз разговор и поэтому могу сказать, кто и чего стоит! Но Вы, Шумов, трусливее Кара-оолов и прочих трусоватых людей, потому что вы на словах «воин» и, когда хвост прижали, то сразу в кусты! Как всегда ваш Аноним.

Яковенко, 15-12-2021 #6[ru]

В результате многолетнего противоестественного отрицательного отбора в России установилась «какократия» – власть худших. Если без греческих изысков – власть дерьма. В парламенте Милонов, Ж. и Журавлев и спикер Володин. В телевизоре кривляются и глумятся Скабеева с Соловьевым. А сверху на это довольно взирает маленький, плохо образованный, вороватый и очень лживый человечек, которого президент США публично назвал убийцей. Наблюдать все это довольно стыдно и противно...

Эрмак, 16-12-2021 #7[ru]

Формирования таких вирусов, как современный, говорит о том, что численность живущих на планете Земля, подходит к критической. Что в РФ, что в США, идет раскол обществ. Что творится в РФ, мы знаем отлично. Атеистическая часть, и рабы, из разных сект, вымирая, конечно уже занимаются самоуничтожением, и это мы видим даже на данном сайте. Как и в США. Там, правда, кто «против» демократов, тех садят безжалостно. Но а в РФ кто «против» власти, тех конечно, в отличии от США, в сетях, как Трампа, не блокируют. Так что будем смотреть, как паписты в РФ будут уничтожать друг друга.

Эрмак, 17-12-2021 #1[ru]

Итак, на Фоне экологической катастрофы, которую ждут на планете Земля, уроды в Туве начинают уничтожать ёлки в республике. Даже тувинцы начинают поддерживать традиции европейских варваров!!! Хотя знают, что их Новый Год будет в феврале... Шизофрения поразила всех, начиная с Главы Республики. И это, конечно, удивляет простых тувинцев и русских старообрядцев, и казаков староверов. Какой смысл тащить в свой дом мертвое, или искусственное «дерево»? И при этом все знают, что вокруг столицы Тувы на расстоянии 150 км, а на трассе Кызыл – Абакан, все красивые ёлки, пихты, сосенки, и даже кедерки, варвары уничтожают.

Аноним, 15-12-2021 #1[ru]

У Лифановой свой бизнес – «Ритуальные услуги». Работает черным налом без кассового аппарата, доходы огромные – люди мрут как мухи. «Хатико» – это ширма для прикрытия. Собаки ей не нужны.

Аноним, 15-12-2021 #2[ru]

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который устанавливает ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы за торговлю суррогатным алкоголем. Поправки внесут в статью 171.3 УК «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщили Znak.com в рабочей группе Думы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

У Карлы совсем крыша поехала. Не сидится ему на попе ровно, хочет заработать лавры всероссийского клоуна.