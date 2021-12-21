Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

Навигация
Случайное фото
Протока Енисея в парке Кызыла. Раздел: Родной край
Комментариев: 5
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 111
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 22
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2021 год / № 50, 21 декабря / Картина мира от Екатерины Мизулиной, директора Лиги безопасного интернета
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№50, 21 декабря 2021 года.
    ПолитЛикБез
Когда локоны важнее головы

Картина мира от Екатерины Мизулиной, директора Лиги безопасного интернета

Если бы Екатерины Мизулиной не было, ее следовало выдумать. Можно долго рассуждать о том, что абсурд – любимая муза российской власти. Но лучше посмотреть на YouTube-канале «А поговорить?» интервью Ирины Шихман с директором Лиги безопасного интернета, чтобы своими глазами увидеть вполне материальный плод этой любви.

На российской почве, щедро унавоженной запретами, вырос дивный цветок. Профессия Мизулиной – запреты. Уже вырисовываются контуры династии запретителей. Мизулина-старшая, цитирую Шихман, «защитница силовых структур в законодательных органах власти». По совместительству мама-сенатор (вместе с представителями все тех же силовых структур) входит в попечительский совет Лиги безопасного интернета, которой руководит дочь. С одной стороны, работа у дочки непыльная: сначала собираешь дань с населения в виде жалоб, затем направляешь их куда надо. С другой стороны, контролировать интернет с помощью возбужденных граждан так же невозможно, как построить пролетарское государство в глубоко крестьянской стране. Но Россия, как известно, никогда не пасовала перед трудностями. И Екатерина Мизулина, нынешнее лицо России, перед ними тоже не пасует.

Она отличается завидным умением не отвечать на конкретные вопросы.

В чем выражается пропаганда наркотиков у Дудя и Моргенштерна? Они «вызывают проблемы» у экспертов. Откуда вы знаете, что Моргенштерн финансируется из-за рубежа? Есть такая версия. А откуда вы взяли файлы с перечнем тем для его композиций? СМИ писали. Можете охарактеризовать людей, которые присылают вам жалобы? Разные люди присылают. Как выглядит день сотрудников вашей Лиги? Часть работает в регионах, внедряется в разные сообщества, часть сидит в офисе, ищет фейки. Удалось устранить хоть один фейк? Да. Приведите пример. Не помню. Путин сделал себе прививку, а уровень вакцинации в стране не возрос, почему? Возрос. А вы откуда знаете? Это обсуждалось. Кто ваши эксперты? Их много плюс еще искусственный интеллект.

Тут следует сделать паузу, отдышаться. Отдохнуть от гремучей смеси природного ума самой Мизулиной с искусственным интеллектом, созданным неведомыми мастерами сыска. А лучше совсем уйти от застывшего лица, обилия безличных фраз, лексики третьеклассницы. И только филигранное мастерство Ирины Шихман заставило меня досидеть до конца.

Усыпив бдительность собеседника, ведущая выкатывает тяжелую артиллерию – как вы относитесь к Григорию Лепсу? Тень улыбки набегает на лицо Мизулиной: хорошо. А ведь он, продолжает Ирина, не раз признавался – сам употреблял наркотики и даже некогда ратовал за их легализацию (ролик прилагается). Тень улыбки скоропостижно покидает мизулинское лицо. Ирина продолжает наступление. Вот уже и Денис Майданов, свежий депутат Госдумы, рванул на экране гитару и завопил: «Время – наркотик». После представителя правящей партии настает время хита «Агаты Кристи» «Напудрив ноздри кокаином». «Что же вы их не заметили?» – интересуется Шихман. Игнорируя коварство Лепса и Майданова, Екатерина Михайловна неожиданно бурно прореагировала на «Агату»: на него не было жалобы! Не было потому, уточняет Шихман, что Вадим Самойлов – член Общественной палаты и доверенное лицо президента? Или потому, стремительно расширяет горизонты безопасного интернета лично Мизулина, что я в детстве слушала «Агату Кристи».

Никогда еще разговор о принципах российского правосознания не был столь откровенным.

Оказывается, стратегия Лиги проста, как мычание. Первое: «своим» можно все, остальным – закон. Второе: все можно также тем, кто нравится директору.

Вот уважает она Никиту Михалкова, и оптика сразу меняется. То, что для других фейк (представления заслуженного Бесогона о чипировании вкупе с вышками 5G), для Никиты Сергеевича «его авторская точка зрения».

Незамутненность картины мира в этой голове с обильными локонами поражает воображение. За скобками оппозиции «свой-чужой» – царство простых истин. Человек XXI века примитивен, как неандерталец. Послушал песню про наркотики – сразу подсел на них. Посмотрел на группы юных самоубийц в социальных сетях – сиганул с крыши. Хорошо, что Мизулина родилась после золотого века русской литературы. А то ведь не было бы Раскольникова, убивающего старуху-процентщицу. И Каренина бы не бросилась под поезд. Лига безопасности всего на свете еще на уровне замысла упекла бы Достоевского с Толстым в кутузку. Когда-то Путин пророчески заметил: что бы мы ни строили, получается НКВД.

Беседа движется к финалу. Осталось лишь сказать, что звездная карьера нашей героини неотделима от имени Константина Малофеева. Теперь она директорствует в созданной им Лиге. А еще раньше неуемный православный бизнесмен учредил Фонд святителя Василия Великого, где Екатерина занималась благотворительностью. Любознательная Шихман спрашивает у Мизулиной, чем известен Василий Великий. «Это вопрос к Константину. – А вы не интересовались? – Нет, я читала, там довольно длинная история».

Занавес падает. Представление окончено. Безопасность интернета в надежных руках.

Слава Тарощина
«Новая газета»

(прочитано 371 раз)

+3
risk-inform.ru/article_9840.html

Остальные материалы номера 50:
Материалы по теме:
» 10 лет назад в Москве начались самые массовые (и оптимистичные) протесты против Путина (№49, 14 декабря)
» В России – нельзя (№49, 14 декабря)
» У ворот Тора (№49, 14 декабря)
» QR «в каждый дом» (№46, 23 ноября)
» «Иноагенты», только что разбившие кувшин (№45, 16 ноября)
» Безумная дума (№41, 19 октября)
» Возвращение «гавнокомандующего» и «Крысная Армия» (№41, 19 октября)
» Манкурты (№39, 5 октября)
» Второй съезд победителей (№39, 5 октября)
» Осторожно, занавес опускается! (№37, 21 сентября)
» Ум, правда и совесть запрещены к выдаче (№36, 14 сентября)
» Министр Лавров и странница Феклуша (№35, 7 сентября)
» Время евнухов (№33, 24 августа)
» Политику заблокировали (№30, 3 августа)
» Тактика выжженной земли (№28, 20 июля)
» Запрещённая на территории России (№28, 20 июля)
» Глубинное государство вышло на поверхность (№23, 15 июня)
» Хроника репрессий (№23, 15 июня)
» «Интервью» Протасевича придумал Оруэлл (№22, 8 июня)
» Алексей Навальный: Качусь по наклонной (№21, 1 июня)
» Разрушители государства (№20, 25 мая)
» Андрей Лошак: О родных мне новоявленных экстремистах (№18, 11 мая)
» Время тёмного лорда: как работают репрессии (№17, 4 мая)
» «Объявлена война не Навальному, а всему гражданскому обществу России» (№16, 27 апреля)
» Алексей Навальный: «Серьёзно заболеешь – умрёшь» (№12, 30 марта)
» Россия-Америка: О чём говорить с убийцей? (№11, 23 марта)
» Перестройка и замедление (№10, 16 марта)
» Зачем такое разрешают? (№10, 16 марта)
» «11 тысяч рублей – вот и вся ваша забота о ветеранах, ё-моё!» (№7, 23 февраля)
» «Я требую свободы для себя и других арестованных» (№5, 9 февраля)
» Пейзаж после суда (№5, 9 февраля)

Реклама: Уринотерапия – все лекарства вы выписываете сами!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru