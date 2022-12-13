Ситуация хуже губернаторской: мир или хана?

Практически одновременно случились два диаметрально непохожих события – возвращение Виктора Бута из Америки, где он был осуждён на 25 лет за контрабанду оружия, и осуждение Ильи Яшина на 8,5 лет за распространение порочащих вооружённые силы России сведений. Бута, осуждённого в США по обвинению в сговоре с целью предоставления помощи террористической организации, отмывании денег, мошенничестве и контрабанде оружием, в Европе и Америке считают «торговцем смертью», а в России – «политическим узником». В четверг, 8 ноября, его в аэропорту Абу-Даби обменяли на чемпионку мира по баскетболу американку Бриттни Грайнер, осуждённую в России на 9 лет по обвинению в контрабанде 1 грамма гашишного масла.

«ПОДВИГ» РАЗВЕДЧИКА

В публичной сфере известно, что после окончания Военного института иностранных языков в Москве Бут служил вместе с Сечиным в Африке, в Мозамбике и Анголе, военным переводчиком. После развала СССР Бут занялся арендой самолётов. Являлся владельцем зарегистрированной в Казани компании «Трансавиа» и зарегистрированной в Алма-Ате компании IRBIS, которые занимались грузовыми авиаперевозками. Кроме того, Бут стал успешным арендатором площадей аэропорта в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, крупном транспортном узле Ближнего Востока. В 1997 году бизнесмен зарегистрировал в ЮАР авиакомпанию, которая, по официальным данным, перевозила замороженную курятину из Европы. Правда, уже через год власти ЮАР отозвали у него лицензию. Тем не менее, бизнес Бута разросся настолько, что занял после авиакомпании Lufthansa второе место по объему перевозок из Шарджи. Американцы связывают это с тем, что фактически он работал на ближайшего соратника Путина – Сечина.

Виктору Буту силовики США предлагали дать обвинительные показания против Игоря Сечина, на которого, по мнению американцев, он работал. Однако Бут давать такие показания отказался. И получил приговор в 25 лет тюремного срока.

В конце 1990-х в западных СМИ стали появляться публикации о причастности Виктора Бута к торговле оружием. Его называли агентом КГБ, близким к высокопоставленным российским чиновникам. В 1999 году газета The Guardian опубликовала статью о том, что авиакомпании Бута занимаются транспортировкой оружия из Братиславы в столицу Судана Хартум, а в 2000-м группа экспертов Совбеза ООН подготовила доклад о ситуации с поставками вооружений в Анголу, находившуюся в состоянии многолетней гражданской войны. Несмотря на введённое в отношении страны международное эмбарго, повстанцы получали оружие из Болгарии и Румынии, а руководил поставками, как говорилось в докладе ООН, именно Бут. С этого и начались несчастия бизнесмена.

В 2002 году Бельгия, обвинив бизнесмена в контрабанде алмазов и отмывании денег, объявила его в международный розыск. ООН и США в 2004 году потребовали заморозить счета Бута и связанных с ним компаний и людей. К этому времени он уже почти не покидал Россию. Однако 6 марта 2008 года американцы выманили Виктора Бута в Бангкок под предлогом сделки по нелегальной продаже ракет класса «земля – воздух» боевикам колумбийской террористической организации FARC. В тот же день он был арестован. В течение следующих двух лет Бут находился в тайской тюрьме и его показывали по телевидению, закованным в кандалы и наручники. В феврале 2010 года США предъявили арестанту обвинения в нарушении эмбарго на поставку оружия повстанцам в Африке. 16 ноября 2010-го Таиланд удовлетворил запрос США на экстрадицию Бута в США. Уже на следующий день в суде Южного округа Манхэттена начались слушания по его делу. Ему предъявили обвинения в заговоре с целью убийства граждан США, оказании материальной помощи террористам, нелегальной торговле оружием и помощи незаконным вооружённым формированиям.

Все эти годы власти РФ боролись за освобождение Бута, предлагая США различные варианты обмена и пытались уговорить американцев разрешить ему отбывать срок в России. Но те ни на какие варианты не соглашались, добиваясь от него показаний на Сечина. Было очевидно, что Бут является носителем какой-то весьма важной информации. Предполагалось, что неожиданный стремительный взлёт начинающего бизнесмена был связан с тем, что он выполнял «щекотливые поручения» спецслужб РФ. Именно связь с ними обеспечивала Буту возможность торговать оружием.

И вот – новый поворот в судьбе сидельца американской тюрьмы строгого режима «Мэрион». Он в России, и эксперты спорят, куда отправится сиделец-контрабандист: в Совет по правам человека при президенте, в Совет Федерации, Государственную Думу или на государственное телевидение?

ЧТО ДОЗВОЛЕНО ЮПИТЕРУ, НЕ ДОЗВОЛЕНО БЫКУ

Совсем иное отношение наших властей к тем, кто не сотрудничает с властью и имеет смелость её критиковать. Оппозиционного политика Илью Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима. Мещанский суд Москвы признал его виновным в распространении «фейков» о российской армии и назначил самый беспрецедентно длительный на данный момент срок по статье 207.3 УК РФ. Свою вину Яшин не признал и заявил, что приводил в стриме и позицию Украины, и позицию Минобороны России, и сообщения независимых журналистов.

Когда журналист Колесников спросил у Путина, как он относится к судьбе Яшина, тот заявил, что такого он «не знает».

В этом плане следует отметить, что даже генералы-депутаты Госдумы публично критиковали Минобороны РФ за «враньё» о ситуации в Украине. Так, глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов от «Единой России» на фоне потери Балаклеи, Купянска и Изюма, отступления в Харьковской области, потери Лимана и проведении частичной мобилизации публично призвал Минобороны «перестать врать». Минобороны подверг резкой критике бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне от партии «Единая Россия» генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Регулярно публично критикует Минобороны бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). А нашего знаменитого земляка министра Шойгу клеймит последними словами, заявляя, что может повторить это и в суде, если министр вдруг осмелится потребовать от него сатисфакции. Но наиболее рьяный критик Минобороны – глава Чечни Рамзан Кадыров. Он в содружестве с Пригожиным без обиняков «поливает» чем попало не только министра обороны, но и некоторых генералов. Но их почему-то ни в следствие, ни в суд не тянут... И тут, похоже, дело не столько в том, ЧТО ГОВОРИТСЯ, а в том, КТО ГОВОРИТ. При нашем «резиновом правосудии» любое «ЛЫКО В СТРОКУ».

ТЕРРИТОРИЯ «БОЕВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» СТРЕМИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТСЯ

А ситуация на линии боевого соприкосновения вооружённых сил России и Украины, несмотря на массированные ракетные удары наших войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины, пока никак не выправляется. При этом боевые действия всё чаще происходят в тылах воюющих сторон. На ракетные удары российской стороны украинские силы отвечают атаками на территорию в глубине России. Так, 5 декабря ВСУ атаковали реактивными беспилотниками военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области, откуда стартуют ракетоносцы дальней авиации Ту-160 и Ту-95 на бомбардировки объектов в Украине. Как сообщило Минобороны, беспилотники были перехвачены средствами ПВО. Однако обломки упавших дронов повредили обшивки корпусов двух самолётов Ту-95. При этом трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Ещё четверо находятся в госпиталях. На следующий день атаке украинского беспилотника подвергся Курский аэродром. В районе аэродрома загорелся нефтенакопитель.

Атакованные объекты находятся примерно в 800 и 600 км от границы Украины. По сообщению в СМИ, украинцы модернизировали советский оперативно-тактический разведывательный реактивный летательный аппарат-беспилотник Ту-141 с кодовым названием «Стриж», который собирался с 1979 по 1989 год на авиазаводе в Харькове. Пока о них известно немного. Длина беспилотника – 15 м, размах крыльев – 4 м, вес – около 6 т, скорость полёта – 1100 км/ч, дальность полёта – около 1000 км. Высота полёта – от 50 до 6 000 метров. Может на себе нести боеприпас весом до 150 кг. Беспилотник Ту-141, созданный в советское время, имеется и на вооружении России. Он используется как разведчик или воздушная мишень без взрывчатки и современного оборудования точного наведения на цель. Украинским спецам удалось усовершенствовать беспилотник, установив на нём современное оборудование высокоточного наведения и боезаряд. Правда, наши эксперты полагают, что глубокую модернизацию «Стрижей» могли осуществить либо американцы, либо израильтяне, которые лидируют в производстве таких видов оружия.

Но главное здесь в другом. ВСУ показали, что могут бить обновлёнными дронами не только по Москве, но и по территории Приволжья. Под их прицелом оказались не только Крым и Москва. Теперь ВСУ имеют возможность обстреливать Тверскую, Московскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую области. А также республики Марий Эл, Чувашию, Татарстан и Калмыкию. То есть 15 регионов России. Значит беспилотники могут наносить удары по мостам и промышленным объектам почти всех городов европейской части страны. Как известно, на берегах Волги расположены четыре российских города-миллионника: Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград. Эксперты полагают, что теперь России придётся полностью пересмотреть свои концепции противовоздушной и противоракетной обороны, что потребует времени. И в любом случае, не гарантирует никакой безопасности.

МАХОВИК МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РОССИИ РАСКРУЧИВАЕТСЯ ВСЁ БЫСТРЕЕ

На этом фоне заявление США о том, что они снимают свой запрет украинским ВСУ обстреливать цели на территории России, и о том, что они выделяют очередную военную помощь Украине дополнительным оружием, боеприпасами и техникой из запасов Министерства обороны США, откровенно не радуют. Всё это может значить только одно: дефицита со снарядами и ракетами к артиллерии РСЗО M142 HIMARS и 155-мм гаубицам M777 у ВСУ не будет. С учётом этого пакета общий объём военной помощи США Украине достигнет беспрецедентного уровня в размере примерно $19,3 млрд.

Отсутствие побед в СВО усугубляется введением рядом стран с 5 декабря 2022 года потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть. Ограничение решено установить на уровне $60/барр. с последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 года. 6 декабря логику реакции России описал вице-премьер Александр Новак, курирующий ТЭК. Он заявил, что «ценовой потолок на российскую нефть приведёт лишь к росту цены на сырьё на рынке». А Путин в Бишкеке заявил: «Предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает». Однако прогноз Новака и заявление Путина не успокаивают – по мере приближения дедлайна 5 декабря эталонная российская нефть Urals подешевела ниже предложенного потолка. А 7 декабря цена на российскую нефть сорта Urals торговалась уже на уровне $43,73 за баррель, о чём сообщила Argus Media.

В коридорах власти России теплились надежды на то, что победа республиканцев США на промежуточных выборах в Палату представителей приведёт к изменению внешней политики Байдена в сторону сокращения военной помощи Украине. Но и им не суждено было сбыться. Конгрессмены одобрили оборонный бюджет США на 2023 финансовый год с астрономической суммой в $858 млрд. Проект Закона предусматривает выделение $6 млрд. на «сдерживание» России в Европе, дополнительные $800 млн. на помощь Украине, продление на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20. Сумма проекта оборонного бюджета превышает показатель 2022 года почти на $90 млрд. Она на $45 млрд. больше, чем запрашивала администрация Байдена. Для сравнения: в 2021 году страна потратила на оборону $65,9 млрд.

В связи с этим не приходится удивляться, что Глава правительства Индии Нарендра Моди отказался от традиционной личной встречи с нашим российским президентом, а Bloomberg связал это с ядерной риторикой руководства России в последние месяцы. Так что предупреждение о том, что нас ждут непростые времена, если военные действия в Украине не будут остановлены, имеет под собой реальную основу.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз