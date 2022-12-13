Свежий анекдот
Генпрокурор Краснов заявил, что за последние два года из бюджета украли более 100 миллиардов рублей, а только за девять месяцев 2022 года – 37,6 миллиардов.
Раз после этого заявления генпрокурора не уволили, получается, это было не признание собственной беспомощности и отвратительных результатов работы, а доклад о достижениях Генпрокуратуры.
Усопшей бабушки портрет:
Портрет висит в парадной комнате,
А бабушки давно уж нет.
Игорь Губерман
Раз после этого заявления генпрокурора не уволили, получается, это было не признание собственной беспомощности и отвратительных результатов работы, а доклад о достижениях Генпрокуратуры.
* * *День Конституции напомнил мне
Усопшей бабушки портрет:
Портрет висит в парадной комнате,
А бабушки давно уж нет.
Игорь Губерман
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