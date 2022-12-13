    Свежий анекдот

«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©

День Конституции напомнил мнеУсопшей бабушки портрет:Портрет висит в парадной комнате,А бабушки давно уж нет.

Часовые пояса – это так странно. В Австралии уже 2019 год, а в России всё ещё 1634.