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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 27, 13 декабря / Свежий анекдот
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№27, 13 декабря 2022 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотГенпрокурор Краснов заявил, что за последние два года из бюджета украли более 100 миллиардов рублей, а только за девять месяцев 2022 года – 37,6 миллиардов.
Раз после этого заявления генпрокурора не уволили, получается, это было не признание собственной беспомощности и отвратительных результатов работы, а доклад о достижениях Генпрокуратуры.

* * *

День Конституции напомнил мне
Усопшей бабушки портрет:
Портрет висит в парадной комнате,
А бабушки давно уж нет.
Игорь Губерман

(прочитано 307 раз)

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risk-inform.ru/article_10356.html

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Часовые пояса – это так странно. В Австралии уже 2019 год, а в России всё ещё 1634.

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