Продолжаем анализировать бюджет на 2023 год

В предыдущем номере газеты были опубликованы основные параметры республиканского бюджета на 2023 год, представленного Правительством РТ на рассмотрение Верховному Хуралу РТ. Какие же выводы можно сделать по основному финансовому документу, исходя из имеющихся материалов, приложенных к проекту бюджета?

Расходы республиканского бюджета на 2023 год предусмотрены практически на уровне утвержденных показателей текущего года. В структуре расходов заметных изменений также не наблюдается, доля расходов на социальную сферу составляет 65%.

Согласно представленному проекту, ниже уровня 2022 года предусматриваются расходы на культуру (-12%), социальную политику (-10%), на охрану окружающей среды (-10%), и даже на здравоохранение (-2%). Серьезную тревогу вызывает снижение расходов на социальную политику в части сокращения расходов на выплаты пособий для малообеспеченных семей с детьми, что отрицательно может повлиять на уровень их жизни.

Следует отметить, что представленные показатели по проекту бюджета не являются окончательными – они обычно корректируются по результатам принятых поправок при утверждении федерального бюджета. Поэтому на данном этапе невозможно дать однозначные оценки по конкретным разделам бюджета. Однако очевидно, что в ближайшие годы нет никаких оснований говорить о реальном повышении уровня жизни населения республики. Да, действительно, по отчетам и статистическим показателям возможны небольшие колебания в сторону роста тех или иных показателей. Из прогноза Минэкономики РТ следует, что реальные располагаемые денежные доходы населения за 2020-2022 годы (с учетом ожидаемого уровня за 2022 год) продолжают снижение, и только к 2025 году может возрасти на какие-нибудь еле заметные 1,5%. Достижение этого минимального роста зависит от социально-экономической и финансовой ситуации в стране.

По оценке независимых экспертов, по заявлениям руководителей экономического блока Правительства РФ и Центробанка России видно, что руководство страны настроено на проведение структурной перестройки экономики, результатом которой станет переход к новой модели развития экономики страны. И этот переход осложняется принимаемыми Западом санкциями и ограничениями на российскую экономику. В связи с чем структурная трансформация экономики России может продлиться не один год. В такой ситуации региональные власти обязаны учитывать эти риски. И способствовать реализации намечаемых российским правительством мер по структурной перестройке экономики на территории субъекта федерации.

Реальное повышение основных социально-экономических показателей может быть обеспечено только при кардинальном изменении экономической и бюджетно-налоговой политики Правительства республики. В условиях, когда основная отрасль экономики республики – агропромышленный комплекс – продолжает оставаться в «пасынках» в социально-экономической политике нашей региональной власти, которая нацелена на приоритетную государственную поддержку деятельности горнодобывающих предприятий не только за счет предоставления им налоговых льгот, но даже порой и прямого финансирования их из бюджета республики, как это случилось с выделением 60 млрд. рублей Голевской горнорудной компании, рассчитывать на улучшение социально-экономической ситуации в республике сложно.

Из материалов Минфина РТ следует, что горнодобывающие предприятия республики пользуются значительными налоговыми льготами. Только ООО «Лунсин» начиная с 2015 года получило льготы по налогу на прибыль на сумму 2,6 млрд. рублей. За последние два года (2020-2021 годы) предоставлены льготы этой компании на 447 млн. рублей. На 2023 год предусмотрено предоставление льгот по налогу на добычу полезных ископаемых ООО «Лунсин» 137 млн. рублей, ООО «Тардан Голд» – на 76 млн. рублей и ООО «Межегейуголь» – на 13 млн. рублей. Сумма налоговых льгот на 2023-2025 годы, предоставляемая горнодобывающим предприятиям оценивается в размере 1,7 млрд. рублей.

Эти крупные иностранные и российские компании пользуются большими льготами, имея годовой оборот более 20 млрд. рублей. И при этом они оставляют бюджету республики от уплаты налогов на прибыль и по добыче полезных ископаемых сумму, не превышающую 4% от их оборота. К тому же они не решают и проблему занятости населения республики – там работают всего около 3% занятых в республике, включая иностранных и иногородних работников.

За что такая щедрость, насколько экономически обоснована и оправдана государственная поддержка за счет высокодотационного бюджета на миллиарды рублей горнорудным частным компаниям? Верховному Хуралу РТ следовало бы обратить внимание на это, прежде чем утверждать бюджет. Следует провести экспертизу о правовой обоснованности и экономической целесообразности решения Правительства РТ, установившего в 2022 году ООО «Межегейуголь» дополнительную льготу по налогу на имущество, сумма которой, по оценке Минфина РТ, составляет более 100 млн. рублей ежегодно. Но пользы республике от этих мер не видно. Из материалов к проекту бюджету следует, что на 2023 год данная компания прогнозирует сокращение объема добычи угля на 130 тыс. тонн.

Почему бы на эту сумму не установить льготы организациям и предпринимателям АПК республики? Или можно было предоставить налоговые льготы для ООО «Тувинская горнорудная компания», которая обеспечивает внутренний рынок углем, где работают несколько сот жителей республики. Это дает возможность на рыночных принципах решать вопросы цен на уголь для населения республики.

За 2021-2022 годы для ООО «Голевская горнорудная компания» выделено из бюджета республики 8 миллиардов рублей. В бюджете на 2023 год также предусмотрено 4 миллиарда рублей (заметьте – это 33% от расходов на национальную экономику республики) на реализацию частного инвестиционного проекта освоения Ак-Сугского медно-порфирового месторождения. Эти расходы практически остаются закрытыми, на каких условиях выделены громадные для республики средства, как они использованы, обществу неизвестно. Что является нарушением принципа бюджетного процесса об открытости бюджета. По крайней мере, об этом должны знать наши депутаты.

В то же время в республиканском бюджете на 2023 год сокращены расходы на государственную поддержку агропромышленного комплекса на 108 млн. рублей и на поддержку среднего и малого бизнеса – в 3,5 раза к плану текущего года.

Следующий характерный момент в бюджете республики – это нерациональное использование собственных доходов республики. В республиканском бюджете основную долю в собственных доходах составляют поступления от налога на доходы физических лиц. Каждый работающий платит 13% от зарплаты, и сумма от этого налога в 2023 году составит 4,3 млрд. рублей. Если сопоставить эту сумму с расходами республиканского бюджета на содержание чиновников, то выходит, что 58% доходов от НДФЛ направляется на их содержание, что для высокодотационной республики является чрезвычайно большими затратами. Только на содержание аппаратов Верховного Хурала РТ и Правительства РТ расходуются средства свыше 1,1 млрд. рублей.

Таким образом, основной финансовый документ республики на 2023 год содержит много вопросов, решать которые в рамках действующей экономической и финансовой политики невозможно. Нужны кардинальные перемены в экономической стратегии и системе управления в Туве. Недопонимание этого может быть вызвано либо некомпетентностью руководителей соответствующих государственных структур, либо нежеланием что-либо менять для развития республики и благосостояния ее народа.

Информационно-аналитический Центр РОЭД «ЗА ТУВУ!»

От редакции.

Представленный анализ предложенного правительством проекта бюджета Тувы на 2023 год содержит несколько важных составляющих, на которые парламенту Тувы следует обратить особое внимание. Понятно, что парламент Тувы – это не собрание экономистов, которые в состоянии сделать подробный анализ предложенного законопроекта. Но эксперты Информационно-аналитического Центра РОЭД «ЗА ТУВУ!» провели этот анализ, из которого следует выделить основные недостатки проекта бюджета.

В глаза бросается, что работа горнорудных предприятий в Туве, где занято мало местных работников, почему-то в немалой степени содержится за счёт налоговых льгот и даже прямых бюджетных миллиардных вливаний. Следует обратить внимание не только депутатов, но и правоохранительных органов на сомнительное с точки зрения обоснованности и законности содержание частной компании ООО «Голевская горнорудная компания» олигарха Прохорова. Он, кстати, покинул Россию после начала спецоперации и обретает в настоящее время в США. Эксперты обращают внимание на тот факт, что эта компания за последние два года профинансирована из бюджета республики на сумму 8 миллиардов рублей. В это время на предприятии, получающем львиную долю из бюджета, ничего не происходило. Однако, тем не менее, и в 2023 году правительство Тувы намерено направить на содержание этого экономического паразита 33% от всех расходов на национальную экономику республики. При этом известно, что Прохоров, не принимая никаких мер к оживлению деятельности на месторождении, ведёт предпродажную подготовку предприятия. А это означает, что нищий бюджет республики с тенденцией к сокращению, при котором население республики является самым бедным в России, невзирая на падение уровня жизни тувинцев, финансирует столько времени в миллиардных объёмах не развитие предприятия, сколько личный карман сбежавшего в США олигарха, хранящего там свои авуары.

Редакция намерена направить соответствующие запросы в парламент республики, правоохранительные органы и спецслужбы, чтобы там дали правовую и политическую оценку деятельности руководства республики, разбазаривающего бюджет страны ради наживы не самых лояльных России граждан. Надеемся, что депутаты Верховного Хурала Тувы не станут прятаться за спину главы республики В.Ховалыга, проявят гражданскую зрелость и встанут на защиту простых людей республики, а не олигархов-гастарбайтеров, обретающихся за семью морями.

А заодно редакция направит запрос главе республики В.Ховалыгу с одним простым вопросом: «С кем Вы, Владислав Товарищтайович, с народом или со спекулянтами?». Когда главный финансовый документ республики будет направлен на повышение благосостояния простых жителей республики, а не кучки нуворишей, наживающихся на имуществе и финансах республики?