    Коротко

Каждое четвёртое коррупционное преступление в Туве связано со взяточничеством

Прокурор Тувы Сергей Дябкин провел совместно министром внутренних дел по Республике Тыва Сергеем Кондрашовым и руководителем СУ СК РФ по Республике Тыва Константином Столбиным пресс-конференцию по вопросам противодействия коррупционным правонарушениям и преступлениям в регионе. В ходе общения с журналистами прозвучало, что в рамках координирующей работы надзорного ведомства правоохранительными органами было выявлено более 80 преступлений коррупционной направленности. Причем 20 преступлений было совершено в крупном размере и 17 – в особо крупном размере. Отмечено, что каждое четвертое коррупционное преступление связано со взяточничеством – 20 фактов, а средний размер взятки составил 212 000 рублей.

Два преступления были связаны с легализацией денежных средств, приобретенных в результате совершения коррупционного преступления.

Военный из Абакана получил два года за убийство сослуживца в зоне боев в Украине

Абаканский гарнизонный военный суд назначил два года колонии-поселения сержанту контрактной службы Алику Монгушу, признав его виновным в убийстве сослуживца в зоне боевых действий в Украине, сообщает пресс-служба суда.

По данным расследования, инцидент произошел 13 июня на территории временного полевого лагеря. Один из военнослужащих находился в состоянии алкогольного опьянения и вступал в конфликты с сослуживцами. Чтобы успокоить солдата, Монгуш взял автомат с боевыми патронами и начал стрелять в воздух. Другой военнослужащий, пытаясь помешать Монгушу, сзади схватил его руками за предплечья. Сержант развернулся в сторону нападавшего, не выпуская оружие из рук, и произвел не менее трех непроизвольных выстрелов.

Потерпевший получил ранение живот, от которого вскоре скончался. Приговор в отношении Монгуша не вступил в законную силу, подсудимый имеет право его обжаловать.

В Туве увеличили предельную стоимость капремонта домов

Правительство Тувы одобрило проект постановления об увеличении предельной стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подготовленный Министерством строительства РТ. Как пояснили его специалисты, стоимость пересмотрена с учетом инфляции и приводит затраты на капитальный ремонт в соответствие с выросшими за год ценами на применяемые стройматериалы и работы.

Так, если в 2021 году ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения обходился в 884 рубля за кв. м. общей площади помещений, то сейчас его стоимость составит 1050 рублей, или на 15,81 процента дороже. Повышение расценок до экономически обоснованных позволит сохранить интерес подрядных организаций к таким работам и отремонтировать больше домов, считают в министерстве.

Россияне стали меньше есть

Российские потребители все туже затягивают пояса на фоне падения реальных располагаемых доходов, которое в третьем квартале ускорилось вчетверо – с 0,8% до 3,2%.

Расходы граждан на покупку продуктов питания сокращаются седьмой месяц подряд, причем темпы этого спада становятся все больше: 1,7% в апреле, более 2% летом, 3,5% в сентябре и 4,3% – в октябре.

Каждый третий после начала СВО начал экономить на еде, показал ноябрьский опрос ВЦИОМа. И хотя Росстат отчитывается о замедлении инфляции, покупательная способность российских граждан продолжает падать по 17 из 24 базовых продовольственных товаров.

По итогам января-сентября на средний доход можно было купить 91,4 кг говядины против 97,6 кг год назад. За 9 месяцев россияне обеднели на 19,3 литра молока, 166,7 кг сахара и 264 кг соли.

Объем вермишели, который можно приобрести на средний доход, сократился с 441,6 до 401,1 кг; картофеля – с 896,5 до 845,4 кг, капусты – с 1146,3 до 749,1 кг, риса – с 447,1 до 394 кг, крупы – с 610 до 572,1 кг.

Хищение бюджетных средств чиновниками правительства Шолбана Кара-оола рассмотрят в суде

В Кызылском городском суде рассматривается уголовное дело группы чиновников, обвиняемых в хищении бюджетных средств, направленных из федерального бюджета на организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В числе подсудимых бывший зампред Правительства РТ Аяс Оюн, министр экономики РТ Елена Каратаева и замминистра финансов РТ Урана Даваа, которая в настоящее время, не имея официальных полномочий, распоряжается финансами администрации пгт. Каа-Хем.

Напомним, что Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года.

На Западе не смогли найти $200 млрд. резервов ЦБ РФ

Сотни миллиардов долларов резервов Банка России, попавшие под санкции из-за СВО в Украине, оказались фантомом, который ускользает от западных чиновников и само существование которого оказалось под вопросом. Из $300 млрд. российских ЗВР, об аресте которых страны G7 объявили еще весной, фактически найти и заблокировать удалось меньше трети.

Об этом со ссылкой на чиновников США и других стран сообщает Atlantic Council – аналитический центр при НАТО, который специализируется на отношениях с Европой и Россией.

Оценка в $300 млрд. замороженных российских резервов основывалась на данных самого российского ЦБ, пишет замглавы Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд. На деле же в частных дискуссиях чиновники признают: термин «заморозка» не совсем корректен, потому что обнаружить активы на эту сумму до сих пор не удалось, указывает он.

По словам Лихфилда, ведется активная работа, чтобы понять где могут находиться оставшиеся $200 млрд. и какой российский институт ими владеет. Но пока результатов эти поиски не дали, несмотря на то, что санкции против ЦБ действуют уже 9 месяцев.

«Клиентов нет». Цена российской нефти рухнула до $43

Цена Urals – основного сорта России, на который приходится 60% экспорта, – рухнула до $43,72 за баррель. Столько, по данным Argus, стоили партии с отгрузкой из порта Приморска 7 декабря.

Разница между ценой Urals и котировками Brent приближается к $40. «Клиентов на Urals нет, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей на большие объемы», – говорит аналитик Argus Майкл Каролан.

Восточносибирская нефть ESPO, которая из Тихоокеанских портов уходит в Китай, стоит значительно дороже – $68,72 за баррель. Однако скидки и на нее растут: сейчас это $6 за баррель, хотя месяц назад было не больше $2.

Источники Reuters говорят, что тихоокеанская нефть также продается хуже: по состоянию на 8 декабря остались нереализованными две партии с декабрьской отгрузкой. И скидки на них пришлось увеличить до $7-8.

Без оглядки на ценовой потолок российскую нефть покупают негосударственные китайские НПЗ, известные как «самовары». В борьбе за них российским нефтяникам приходится конкурировать с контрабандными баррелями из Ирана, которые предлагаются со скидкой в $10.

Путин подписал указ о заморозке накопительной части пенсий россиян до 2025 года

В правительстве считают, что заморозка значительно сокращает объем средств, который федеральный бюджет должен переводить в бюджет Пенсионного фонда.

Накопительные пенсии россиян заморожены с 2014 года. Это означает, что выплаты в накопительную часть пенсии (6% от зарплаты) направляют на компенсацию страховой части нынешним пенсионерам. Власти планировали, что мера будет единовременной, однако продлевают ее в течение 8 лет.

Российские регионы столкнулись с обвальным падением налоговых сборов с бизнеса

Налоговые поступления рухнули на 40% в годовом выражении в октябре. За месяц регионы получили 340 млрд. рублей против 569 млрд. рублей в том же месяце годом ранее.

И хотя все остальные налоговые сборы показали рост, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать обвал поступлений от налога на прибыль.

Резкое падение налоговых сборов связано «прежде всего с уменьшением прибылей бизнеса в условиях замедления экономической активности и падения внешнего и внутреннего спроса», констатирует FinExpertiza.

Правительство России установило пошлины на ввоз из недружественных стран «мыльно-рыльной» продукции

Пошлины в 35% ввела Россия на парфюмерно-косметическую продукцию и товаров бытовой химии из недружественных стран – США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши.

Повышение пошлины действует до конца 2023 года. Такая же пошлина будет действовать в отношении гражданского оружия и патронов из недружественных стран.

В список товаров, облагаемых пошлиной, попали шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства.

Путин пригрозил применить ядерное оружие первым

Возможности России по нанесению ответного ядерного удара «сильно ограничены», и если она не применит ядерное оружие первой, то, возможно, вообще не сможет его применить. Об этом на совещании с Советом по правам человека заявил президент Владимир Путин.

«Мы с ума не сошли», – заверил он членов совета по видеосвязи. По словам Путина, риски ядерной войны нарастают: США разместили ядерное оружие в целом ряде государств Европы и Турции и «проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран».

«По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», – сказал Путин.

Комитет Сената США принял резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом

Комитет по международным отношениям Сената США принял резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом. Об этом сообщается на сайте комитета.

Документ осуждает Россию «за совершение актов геноцида против народа Украины», призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках «акта Магнитского» против людей, причастных к геноциду.

Резолюция была внесена в Сенат еще в июле; ее основными авторами выступили Джим Риш, республиканец от штата Айдахо, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд.

Парламенты нескольких стран ЕС, а также ПАСЕ, Европарламент и Парламентская ассамблея НАТО ранее в разных формулировках объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят.

К 2025 году численность сотрудников МВД достигнет 938 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ближайшие годы будет увеличена предельная штатная численность МВД. В 2023 году она составит 922 тысячи человек, в 2024 году – 934 тысячи, а в 2025 году – 938 тысяч.

Согласно документу, предельная штатная численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) с 1 января 2023 года составит 922 061 единицу, в том числе 770 599 сотрудников МВД, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников.

В соответствии с указом, правительство должно выделить на это дополнительные деньги.

30 сентября Путин уже увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД на 180 человек – до 6760. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 19 октября заявил, что к 2026 году МВД потребуется 52 тысячи полицейских на оккупированных территориях в Украине.

С января по май 2022 года население России сократилось на 430 тысяч человек. Общая численность населения упала до 145,1 млн. человек – эти данные включают население аннексированного Крыма.