Сергей Конвиз: События в Украине ведут к ядерной войне

Неделя началась с давно ожидавшегося события – визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина. Его встреча с Путиным по идее должна была продемонстрировать всему миру, и в первую очередь президенту США Байдену безуспешность создания вокруг Путина обстановки международной изоляции. На деле вышло не очень убедительно.

«ДОРОГОЙ ДРУГ» НА ОБЕДЕННОМ СТОЛЕ КИТАЯ

Во-первых, визит продлился не трое суток, а только полтора. Во-вторых, Путину и Си не удалось договориться по поводу строительства газопровода «Сила Сибири – 2». В-третьих, сторонам не удалось достигнуть договорённостей о поставках Китаем оружия для СВО на Украине. В целом, кроме пожеланий всего хорошего и отрицания всего плохого, ничего добиться от Си так и не удалось. И возник вопрос: а зачем он всё-таки в Москву приезжал?

Тут всё просто. Россия нужна Китаю. Только не в качестве страны-победителя, а страной ослабленной, находящейся в окружении врагов и очень нуждающейся в поддержке Китая. Чтобы можно было по дешёвке скупать в ней месторождения с запасами природных ископаемых и приобретать энергоресурсы: газ, нефть и уголь.

При этом, дабы не попасть под вторичные санкции США, китайцы не собираются помогать России обходить санкционные ограничения Запада. Дело в том, что Китай реально очень зависит в экономическом плане от США и Европы. На эти страны приходится более 70% внешней торговли КНР. Рисковать разрывом экономических связей с Западом в Китае не хотят. Поэтому кроме обращения к Путину «дорой друг» и широкой улыбки узких китайских глаз мы ничего от Си не получили. А его демонстративная поддержка Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году только пугает.

ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ И ЯДЕРНАЯ ИСТЕРИКА

Но Запад не мог не реагировать на визит Си в Москву и ответил нам незамедлительно. Тайвань срочно передал Украине почти тысячу современных беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), у которых присутствует так называемая «функция роя». Они способны взаимодействовать между собой в автоматическом режиме. Киев тут же объявил: «Генштаб Украины собирается их применить в контрнаступлении на Крым, чтобы вызвать эффект неожиданности/паники у противника». Великобритания незамедлительно известила, что вместе с танками Challenger передаст Украине снаряды со стержнями из обеднённого урана. США тут же заявили об очередной порции военной помощи Украине на $350 млн. А также подтвердили, что поставят Украине тяжёлые танки Abrams-M1A1 устаревшей модификации. Япония сообщила, что окажет помощь Украине на $5,5 млрд. Страны ЕС объявили о поставке в Украину миллиона снарядов.

Всё это вызвало бурю негодования в российских коридорах власти. Наши проправительственные СМИ устроили обструкцию по поводу усиления ядерной составляющей украинских вооружённых сил и о правомерности применения в Украине превентивного ядерного удара. Однако эксперты, в том числе и российские, на сей счёт публично отвечают, что эти снаряды хоть и содержат в своём названии слова «обеднённый уран», но ничего радиоактивного в них нет. В них использует нерадиоактивный Уран-238, который отличается высокой прочностью и дешевизной. Получается он при выделении из минералов боевого радиоактивного Урана-235. Фактически он является отходом производства. Ближайшим аналогом является вольфрам, но он не применяется для изготовления снарядов в связи с высокой стоимостью. Такой снаряд в состоянии прошить метровую броню любого танка.

Что до заявления о том, что в местах применения таких снарядов на 25% увеличились заболевания раковыми заболеваниями, то специалисты на сей счёт говорят, что прямой связи в этих событиях нет. И приводят такие примеры: в период Югославского конфликта во Франции был зарегистрирован резкий всплеск онкологических заболеваний в три раза, хотя на этой территории подобных снарядов не применялось.

Думается, возмущение по поводу применения таких снарядов с нашей стороны объясняется их высокими боевыми качествами. Рассказывают случаи, когда один снаряд поражал сразу два танка. При попадании такого снаряда в танк его стержень пробивает броню и очень сильно разогревается, превращаясь в очень токсичную пыль, которая убивает экипаж. С применением этих снарядов в Украине мы можем скоро столкнуться.

Кстати, об отсутствии радиоактивного облучения при применении обеднённого Урана-238 говорит тот факт, что американцы используют его при производстве брони для своих танков Abrams-M1A2. А вообще-то снарядами с обеднённым ураном владеют многие страны, среди которых США, Великобритания, Франция, Китай, Россия и другие.

На усиление военно-технической составляющей Украины Путин решил ответить ещё большим усилением военной мощи российской армии. Он признал трудности МО РФ со снабжением боеприпасами и пообещал, что эта проблема будет решена: «Россия произведёт в три раза больше боеприпасов, чем поджигатели конфликта». Страны Запада планируют направить на Украину более 440 танков. Путин пообещал, что РФ произведёт и модернизирует танков больше 1600. И добавил: «У нас в авиации разница на 10 порядков и сотни тысяч снарядов из обеднённого урана». Кроме того: «10 самолётов белорусских ВВС готовы к применению тактического ядерного оружия», к тому же «мы передали в Белоруссию комплексы «Искандер», которые тоже могут быть носителями». В общем, на усиление украинской армии обычными вооружениями президент Путин обещает применение тактических ядерных зарядов. Таким образом, военное противостояние России Украины выходит на новый, более опасный уровень, сопряжённый с применением ядерного оружия.

УДАВКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОСАДЫ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Но, как говорится, беда не приходит одна. Гаагский Международный суд выдал ордер на арест президента Путина, обвинённого в незаконном вывозе детей из Украины. И тут же представители Германии и Австрии заявили, что в случае нахождения Путина на её территории непременно исполнят свои обязательства перед международным судом. Но это не так страшно – Путин в Европу не собирается. А вот ЮАР в этом плане более интересна, поскольку там в августе должен состоятся саммит стран БРИКС, куда Путин намерен был прибыть. Пресс-секретарь президента ЮАР на запрос уклончиво ответил, что «страна принимает во внимание ордер МУС в Гааге на арест Путина и осознаёт свои юридические обязательства». В общем, собираются ли африканцы арестовывать нашего президента или нет, мы не знаем, в любом случае Путин рисковать своей свободой не может. И уж точно на этот саммит не поедет.

О понимании серьёзности ситуации с возможностью ареста говорит и реакция уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой. Она уже сообщила, что Россия готова вернуть украинских детей их родственникам. И даже частично начала исполнять обещание.

Другая проблема – побег в Италии из-под домашнего ареста объявленного в розыск в США и РФ сына красноярского губернатора Усса, который срезал электронный браслет и скрылся. Предприниматель был задержан в Италии по запросу США. Ему и ещё пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Это событие может негативно отозваться в Красноярске и привести к отставке его отца.

А тем временем власти Украины продолжают накапливание живой силы, боевой техники и боеприпасов для организации контрнаступления. Направлений, где они могут приступить к активным боевым действиям, несколько. Однако эксперты указывают на высокую вероятность контрнаступления ВСУ под Бахмутом, который находится в осаде частей «ЧВК Вагнера» уже более полугода. По замыслу генерала Залужного, ВСУ намереваются под Бахмутом окружить войска, основу которых составляет «ЧВК Вагнера», с севера и юга. И заставить их капитулировать. Наверное, именно поэтому генерал Залужный настоял на обороне Бахмута, невзирая на большие потери украинских войск.

Более масштабное контрнаступление украинских войск планируется уже на начало лета. Скорее всего, на юге с целью отрезать от России сухопутный коридор в Крым. Руководство России также заявляет о желании активизировать боевые действия, однако наступление, начатое в начале марта, до сих пор как-то не ладится.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.