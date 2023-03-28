    Коротко

Тувинские военнослужащие задержанные ранее военной комендатурой, направлены в свои части

Как сообщил спецпредставитель Главы Тувы по СВО Тимур Куулар, проведено предварительное расследование по информации, распространенной в социальных сетях, о том что в Запорожской области в военной комендатуре задержаны военнослужащие из Тувы. К моменту выхода этой информации военные уже находились в своих подразделениях. Все обстоятельства еще проясняются. Как сообщил Тимур Куулар, ситуация находится под его личным контролем.

Под арестом они пробыли менее суток, факты неуставных отношений по отношению к ним не подтвердились. За что они были арестованы – не уточняется. Эти бойцы на хорошем счету у своего командования, один из военнослужащих представлен к медали «За отвагу».

Военнослужащие жаловались, что их заперли в подвале на занятой войсками РФ территории Запорожской области. «Вот тут мы спим. Так живем, – сказал военный, показывая обшарпанный пол с деревянными настилами. – Нас отсюда не отпускают и ничего не делают». Тг-канал «Азиаты России», который опубликовал видео, сообщил, что военных не кормили несколько дней.

В вылетевшем из Кызыла самолёте выпали кислородные маски

В самолете, летевшем по маршруту Кызыл-Москва (Домодедово) выпали кислородные маски. Об этом 21 марта сообщил тг-канал «Авиаторщина».

По неофициальным данным, через 8 минут после занятия нужно эшелона в самолете Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» начала расти барометрическая высота. В результате выпали маски в салоне. Пилоты не растерялись и приняли решение снижаться. Спустя 4 часа самолет сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Никто из экипажа и сотни пассажиров не пострадал.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре «КП-Красноярск» прокомментировать ситуацию затруднились.

В Туве сообщается о вспышке бруцеллёза, среди заболевших – дети

В Республике Тува сообщается о вспышке бруцеллёза. Об этом рассказали СМИ со ссылкой на правительство региона. Сообщается, что уже 30 человек подхватили эту болезнь, 12 их которых – дети. Неблагополучная обстановка наблюдается в шести административных территориях Тувы.

По данным на 22 марта Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва не подтвердила наличие заболевших бруцеллёзом в регионе людей. Ведомство проводит эпидемиологическое обследование очагов бруцеллёза сельскохозяйственных животных.

В Роспотребнадзоре напоминают, что бруцеллёз – опасная зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, которая характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.

Дефицит бюджета РФ уже превысил весь заложенный на 2023 год

Дефицит федерального бюджета в первой декаде марта превысил заложенный на весь год показатель. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, пишет РБК.

По словам Мишустина, по состоянию на начало марта доходы бюджета составили 3 триллиона рублей, расходы – 6,3 триллиона рублей, дефицит – 3,3 триллиона рублей.

«Причина простая, мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января. Это так называемое опережающее финансирование», – пояснил премьер.

Мишустин пообещал, что дефицит будет постепенно приведен в соответствие с параметрами бюджета. При этом он отметил, что краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга «не представляют угрозы».

В законе о бюджете на 2023-2025 годы дефицит в этом году заложен в 2,93 трлн. рублей, или 2% ВВП.

Российские чиновники собрались ввести льготную ипотеку для самих себя

Минфин РФ планирует представить льготную ипотеку для федеральных госслужащих в этом году – речь идет о субсидировании процентной ставки. В министерстве считают, что таким способом чиновники будут мотивированы к «долгосрочному эффективному труду».

При этом с 2009 года в России уже действует система субсидий чиновникам на приобретение жилья. Право на нее имеют чиновники со стажем не менее трех лет.

Медведев пригрозил ракетным ударом по суду в Гааге, выписавшему ордер на арест Путина

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки судить президента ядерной державы в Международном уголовном суде (МУС) будут иметь «чудовищные последствия» для международного права. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале ордер на арест Владимира Путина, выписанный судом в Гааге.

Также Медведев написал, что Россия может ответить на эти действия ракетным ударом по зданию МУС.

«Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо...»

Россия нарастила поставки платины в Китай почти в 300 раз

За первые два месяца 2023 года Россия увеличила поставки платины в Китай в 279 раз в сравнении с прошлым годом до 1,67 тонны, палладия – в 8,5 раз (до 2,72 тонны), сообщил «РБК» со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

В январе-феврале 2022 года импорт платины из России в Китай составлял 5,99 килограмма, сейчас достиг 1,67 тонны, в деньгах рост в 265 раз (с $0,2 млн. до $53 млн.). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 0,32 тонны до 2,72), в деньгах – в 5,6 раза (с $27 млн. до $152 млн.).

Поставки металла платиновой группы родия, который, как и палладий, применяют для создания различных катализаторов, в физическом выражении выросли в семь раз (с 26,2 килограмма до 0,19 тонны), в деньгах – в шесть раз (с $13 млн. до $76 млн.).

При этом в 2022 году поставки российской платины в Китай упали на 33%, а палладия и родия – выросли на 43%, до 9,03 тонны и 67%, до 0,52 тонны соответственно.

Россия занимает 40% на мировом рынке палладия. «Норильский никель» является крупнейшим российским производителем металлов платиновой группы.

Подрастающие защитники Отечества: В Хакасии кадеты замучили собаку до смерти и могут отделаться штрафом

Ученики кадетского класса в деревне Чапаево в Хакасии до смерти замучили собаку и выложили видео издевательств в сеть. Собаку звали Умка, она была домашней, но осенью потерялась.

В полиции в ответ на заявление хозяйки собаки заявили, что на момент совершения преступления двое подростков еще не достигли возраста уголовной ответственности. Собаку убили в ноябре прошлого года – на тот момент убийцам было по 15 лет. Уголовная ответственность по статье о жестоком обращении с животными наступает с 16 лет.

В школе, где учатся кадеты, прошло собрание по поводу издевательств, однако учителя коллективно решили не принимать никаких мер по отношению к подросткам.

Сейчас подросткам грозит только административный штраф и постановка на профилактический учет, а их родителям – штраф за ненадлежащее воспитание. Жители Хакасии создали петицию с требованием не допустить, чтобы подростки отделались таким легким наказанием. За двое суток ее подписали более 8 тысяч человек.

Умка могла быть не единственной жертвой кадетов – они состояли в сообществе догхантеров в телеграме, куда выкладывали видео издевательств над животными. Сейчас сообщество удалено.

На опубликованном видео двое подростков пьют алкоголь, избивают собаку – в том числе кирпичом, разрывают ей пасть, после чего насилуют труп бутылкой. На фоне трое других подростков выкрикивают: «Отруби ей хвост! Голову отруби! Давай ее на пилораму! Бутылку разбей и режь ей».

Российские суды с начала войны вынесли 247 приговоров по делам о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов

Согласно судебной статистике, гарнизонные военные суды в России с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину вынесли приговоры по 247 делам о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов.

Всего, на момент публикации, в гарнизонные суды поступили 536 дел по этим статьям, по 289 из них приговоры пока не вынесены. Самое распространенное обвинение – самовольное оставление части – таких дел 471.

Количество дел против военных начало расти с лета 2022 года, но большую часть возбудили уже после того, как в сентябре в России объявили мобилизацию, а «военные» статьи Уголовного кодекса дополнили новыми частями о преступлениях, совершенных в период мобилизации или боевых действий, ужесточив наказание.

С каждым месяцем количество таких дел растет. При этом тексты приговоров по «военным» статьям обычно не публикуют, зачастую не указывают даже сроки наказания, а статистику по таким делам удаляют под предлогом секретности.

Более трети известных рассмотрений дел по статье о самовольном оставлении части закончились вынесением условного приговора, что позволяет отправить осужденных снова в зону СВО.