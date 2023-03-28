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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 12, 28 марта / Как живёт Россия во время СВО?
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№12, 28 марта 2023 года.
Как живёт Россия во время СВО?

Как живёт Россия во время СВО?

Продолжение. Начало в №11.

Ухудшение жизни особенно заметно в тех центрах и регионах, где важную роль до СВО играли средние слои современного типа, получавшие доходы не от государства, а также там, где не развернуты крупные милитаристские проекты.

При общем по РФ снижении объемов розничной торговли в январе 2023-го до 93,4% от уровня января 2022-го, в Москве, Московской области и С-Петербурге продажи товаров упали до 86-88%, а в областях Центрального и Северо-Западного федеральных округов соответственно 89% и 90%. В то же время в областях Поволжья и во многих этнических автономиях спад минимален или вообще отсутствует.

А такой прифронтовой регион, как Краснодарский край, в материальном смысле стал зоной процветания (108%). Те, кто находятся на государственном содержании, чувствуют себя в выигрыше. ЦБ РФ отмечает в своем последнем бюллетене, что в январе-феврале 2023-го «отрасли, ориентированные на государственный спрос, росли опережающими темпами», и что «несколько оживился потребительский спрос, подпитываемый увеличением реальных трудовых доходов». Те, кто не «ориентирован на государственный спрос», в этом процветании, конечно, не участвуют.

Зато все без исключения категории россиян вовлечены сейчас в процесс архаизации стандартов жизни.

Признаками набирающей ход советизации российского быта являются:

1. Снижение качества обиходных товаров. Сдвиг покупок от непродовольственных товаров к продовольственным.

В январе 2023-го объемы торговли продуктами питания составили 97,9% от объемов января 2022-го, а торговля непродовольственными товарами снизилась гораздо сильнее – до 89,6%. При этом номенклатура покупаемых непродовольственных товаров заметно сузилась, а требования к их качеству упали. Особенно снизились стандарты приобретаемых гаджетов.

2. Рост потребления алкоголя, табака, мясных и овощных консервов.

На фоне общего сокращения покупок товаров продажи крепкого алкоголя (в декалитрах) выросли в 2022-м по сообщению Росстата на 6,5%, а по подсчетам аудиторов FinExpertiza – на 7,5%. Выросли и покупки табака, что сломало многолетнюю тенденцию снижения его потребления. И в рамках реставрации советско-милитаристского быта резко выросло производство консервов: мясных – на 45,7% (январь 2023-го к январю 2022-го), овощных и грибных – на 90,2%.

3. Почти двукратное уменьшение покупок автомобилей.

Этот спад не имеет прецедентов в постсоветской истории. Доля трат на приобретение автомашин в общем объеме покупок россиян (в ценах 2021 года) снизилась в 2022-м до 4,7% с 7,8% в предыдущем году.

4. Смещение предпочтений в общепите к аналогам советских столовых.

Количество посещений традиционных ресторанов уменьшается, а более простых и дешевых фастфудов – растет. И сами фастфуды понемногу реставрируют стандарты советского общепита.

5. Прекращение бума индивидуального жилищного строительства.

В 2022-м взлет строительства личных домов еще продолжался, т.к. достраивались дома, начатые в мирное время. Их доля в общей сданной жилой площади поднялась до рекордных 55,7%. Но уже в январе 2023-го она снизилась до 51,4%. А объемы продаж стройматериалов составили (год к году) только 94,5%.

6. Упразднение «европейских» направлений иностранного туризма.

В 2022-м из 17,5 млн. выездных поездок в дальнее зарубежье – 60% пришлись на Абхазию (5,4 млн.) и Турцию (4,6 млн.). С осени прошлого года европейский туризм почти прекратил свое существование и стал такой же экзотикой, как советские поездки в «капиталистические страны».

По материальным стандартам Россия откатывается в прошлое. Причем по денежным доходам движение вниз происходит очень неравномерно и идет пока медленно. А реставрация советских бытовых практик, традиций и навыков осуществляется быстро и уверенно.

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«Матвеич покупал пиво в банках, осторожно переливал его в отечественные бутылки, а потом употреблял. Так он унижал западный мир» (Кир Булычев, «Вид на битву с высоты»).

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