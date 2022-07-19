В ожидании капитуляции Украины

Во всех СМИ прошла информация, что Автозаводский суд Нижнего Новгорода посчитал, что закавыченное слово спецоперация согласно правилам русского языка и в контексте изложенного Поднебесным А.Н., «безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеуказанного слова». На этом основании назначил активисту штраф в 30 тыс. рублей. Поэтому я поостерегусь. И буду писать просто СВО. По крайней мере, до тех пор, пока и такое название российский суд не признает фейком о вооружённых силах РФ. Хотя, конечно, с точки зрения закона такое решение – какая-то дикость. Но такие уж в России времена и нравы.

ОБРАЗ РОССИИ ГЛАЗАМИ РОССИЙСКОЙ И ЗАПАДНОЙ ПРОПАГАНДЫ

Сложная ситуация на фронте и в тылу требует от властей новых подходов к простым, казалось бы, вопросам. И даже обычное закавыченное публичное слово может привести к печальным последствиям. Не случайно сразу же после начала СВО в стране официально запрещено публиковать информацию о ходе военных действий в Украине, если она не исходит из Минобороны РФ. А в сводках нашего военного ведомства нет ничего, кроме сведений о зверствах «нацистов» и бесконечных военных успехов российских войск и миротворческой деятельности наших военных.

Если сложить все поражённые цели, озвученные чиновниками Шойгу, то получатся цифры убитых солдат и поражённых воздушных целей в несколько раз большие, чем они имелись у Украины до начала СВО. Вызывают удивление и сообщения генерала Конашенкова о действиях наших вооружённых сил по сбережению жизней мирных граждан Украины и доставке им гуманитарной помощи. Всё же МО – это не МЧС. Каждый обязан заниматься своим делом.

Впрочем, реальная ситуация в зоне боевых действий несколько иная. Так все мировые СМИ отметили выступление президента Украины Зеленского по поводу ракетного обстрела города Винница, в котором он потребовал признать Россию «государством-террористом» и даже призвал по этому поводу создать международный трибунал. В ответ МО РФ заявило: «Россия наносит удары только по военным объектам на Украине». А удар, которым был подвергнут город Винница, «был нанесён по Дому Офицеров, где как раз готовились вооружённые силы Украины». И тут же мировые СМИ опубликовали снимки, на которых видно, что в результате ракетного удара погибли как минимум 23 гражданских лица, включая трёх детей. Похоже, Запад намерен из этой бомбёжки создать пропагандистский прецедент по примеру Бучи и Краматорска. И на его примере организовать международное порицание действий России в Украине.

Украинские силы, оснащённые западными гаубицами и реактивными системами залпового огня, также обстреливают позиции наших войск. В частности, СМИ сообщают об обстреле занятой нашими войсками территорий: по н.п. Новой Каховке в Херсонской области, по пункту управления и ПВО 49 армии, а также складам с ракетами. По их сведениям, в результате обстрела американскими реактивными системами залпового огня M142 HIMARS наши потери составили свыше 100 убитыми и около 200 ранеными, половина из которых – тяжёлые. Кроме этого, было произведено не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам из HIMARS, в результате чего «были поражены склады с боеприпасами и ГСМ в Мариуполе, Алчевске, Шахтёрске, Кировском, Харцызске, Чистякове, Зугрэсе, Придорожном, Иловайске, Шахте Калина и Ленинском районе Донецка»...

При этом города и сёла, занятые нашими войсками, также попадают в зону обстрела, в результате которых разрушаются гражданские объекты. Порой гибнут и мирные люди. О чём тут же нам сообщают наши доморощенные пропагандисты от ТВ типа Соловьёва и Скобеевой. Кстати, ратный труд телеведущего Соловьёва, на которого, как было заявлено, планировалось покушение, на прошлой неделе был отмечен государственной наградой – орденом «За заслуги перед Отечеством» «за большие заслуги в формировании позитивного образа России». Видимо, то, что с экрана ВГТРК несёт Соловьёв, в Кремле считают «формированием позитивного образа России».

ЖУЖЖАНИЕ ВЕРТОЛЁТОВ НАД ТУВОЙ НЕСПРОСТА?

В итоге получается, что публичное обещание Шойгу, что «любой прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием будет рассматриваться как законная цель для удара», на деле оказалось обычным пиаром нашего земляка, за которым не последовало никаких реальных действий. Хотя, наверное, и винить-то нашего звёздного земляка строго не стоит – в настоящее время, похоже, он был от фронта далеко. Ходили слухи, что по устоявшейся привычке в прошедшие выходные он посетил родной край в целях рыбалки или охоты. Правда, самого его видно не было. Только гул больших военных самолётов и вертолётов, суета силовиков и чиновников оповестили жителей столицы Тувы о прибытии в Кызыл больших начальников.

К тому же специальная операция по организации досуга не помешала министру продолжить командование МО: 16 июля он поручил Генштабу «наращивать действия группировок российских войск в ходе спецоперации в Украине».

В это же время в Туву прибыл сосланный в почётную отставку в качестве девятого заместителя спикера Госдумы экс-глава республики Кара-оол. По одним сведениям, он в очередной раз попытался пробиться к Шойгу для решения назревших проблем, по другим – дорогим гостям понадобились его навыки обслуживания прибывших вип-гостей.

Кстати, пользуясь случаем и учитывая, что у Шолбана Валерьевича 18 июля День рождения, хочу его поздравить и пожелать отменного здоровья и силы духа для преодоления предстоящих проблем, связанных с отстранением его от бюджета республики и проведением операции центрального аппарата ФСБ по прекращению деятельности подконтрольного ему сообщества «Кара-Шериг». Напоминаю ему, что мы всегда рядом и готовы подробно освещать его деятельность, особенно ту, которая скрыта от глаз общественности.

К слову, по всей видимости, отношение криминалитета республики к Кара-оолу несколько охладело, когда он утратил возможность финансово поддерживать «Кара-Шериг» за счёт бюджета Тувы по надуманному губернаторскому проекту «Чаа сорук», по которому бюджет республики финансировал криминалитет, приравнивая его к молодым семьям. Теперь этой проблемой занялось ФСБ. Наверное, именно по этому поводу Кара-оол так настойчив в своём стремлении встретиться с Шойгу в глухом тувинском уголке. Но этот секретный уикенд маловероятен, учитывая отношение нашего земляка к тем, кто находится в зоне бедствия. Помнится, когда пришли за его другом и охранником генералом Ганеевым, он предусмотрительно не взял трубку телефона. И тот был вынужден отмотать на зоне срок как «оборотень в погонах».

Впрочем, вполне возможно, что стая вертолётов Минобороны привезла только Ксению Шойгу, дочь нашего звёздного земляка. Она с восторгом написала, что приехала домой, на малую Родину: «Иногда важно отключиться от рабочего ритма. Я дома! Природа, рыбалка и мы. Для счастья нужно же совсем немного. Всем отличных выходных!» Вместе с мужем она ловит щук и наслаждается красотами родного края. Только почему бы ей не отвлекать вооружённые силы от СВО и лететь к нам самолётами Аэрофлота?

ДЕГРАДАЦИЯ ЭКОНОМИКИ «ПО ПЛАНУ»?

Но в целом особых перемен на фронте не замечено. А вот в тылу наших войск ситуация продолжает осложняться.

В связи с коллапсом в космонавтике, 15 июля Владимир Путин уволил Рогозина с поста руководителя «Роскосмоса» и назначил на его место зампреда правительства Борисова. Решение понятное, поскольку Рогозин по профессии – журналист, и в космонавтике был полным профаном. В то время как Борисов – специалист в области ракетной техники и ПВО. Обстоятельства заставили принять решение в пользу профессионала. Помогут ли такие перестановки кресел в публичном доме повысить эффективность работы передовой высокотехнологичной отрасли – скоро увидим.

Я ранее писал про коллапс в авиации, связанный с требованиями лизинговых структур к российским авиационным компаниям вернуть самолёты и о сложностях в металлургии. Там всё по-прежнему. И выход из тупика пока не просматривается. Однако просматривается и некий позитив: наши самолёты стали не так часто падать. Всего два авиакрушения за неделю: Ан-2 в Кубани и вертолёт Robinson на Камчатке. А вот наша чёрная металлургия прочно садится на мель.

До начала СВО три четверти продукции металлургических предприятий шло на экспорт. Сейчас этот рынок почти закрыт. К примеру, на Магнитогорском металлургическом комбинате производство уже упало на 40%. И падение, скорее всего, будет продолжаться. Росстат сообщает о снижении объёмов добычи нефти на 11%, угля – на 10%, спад в обрабатывающей промышленности составил 6%, в торговле – 16%. А прогнозы на ближайшее будущее и того мрачнее. По информации из Центробанка, Минфина и Минэкономики ожидаются темпы спада в экономике на 7-10%, в инвестиции – 17-20%. Добыча угля может упасть на 10-17%. И это невзирая на то, что основные санкции должны вступить в силу только к концу 2022 года. Эксперты полагают, что у нас товарные запасы импортного сырья и комплектующих на складах закончатся уже в сентябре.

Так что 2023 год, если СВО не закончится и не будут сняты санкции, станет для нас несравненно более тяжёлым. Путин требует от Зеленского прекращения сопротивления Украины на своих условиях, суть которых – капитуляция. Однако совсем не похоже, что такое в принципе возможно. Так что затягивать пояса нам придётся как минимум весь следующий год. Кто-то посадил картофель, капусту и морковку, у кого-то есть свой скот. Но многим придётся весьма несладко.

Кондрат Пчёлкин