«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 47
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 14
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 9, 7 марта / Беспристрастный взгляд на российско-украинские отношения
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№9, 7 марта 2023 года.
Беспристрастный взгляд на российско-украинские отношения

Беспристрастный взгляд на российско-украинские отношения

Ни для кого не секрет, что сейчас происходит между Россией и Украиной. В России это называют военной специальной операцией, а в Украине – войной. Но дело не в названии. Дело – в сути отношений двух стран и двух народов. Попробуем разобраться, был ли единственным путь СВО? Неужели действительно «у нас не было выбора»?

Давайте представим, что Россией в последние 20-30 лет управляют компетентные люди. При этом колоссальные средства, получаемые при продаже природных ресурсов, не присваиваются кучкой недобросовестных бизнесменов и коррумпированных чиновников и не выводятся за рубеж, а вкладываются в промышленность, развитие новых технологий, инфраструктуру всей страны. А к Украине формируется добрососедское отношение, как к стране братского народа. Россия гарантирует украинским производителям беспрепятственные поставки своей продукции на российский рынок с минимальными пошлинами, поставляет Украине газ, нефть и нефтепродукты по внутренним ценам с единственным и прозрачным условием – внеблоковый статус, вводит для украинцев комфортные миграционные условия (въезд, пребывание, устройство на работу и учебу по внутреннему паспорту).

Вследствие этого Россия становится как минимум центром притяжения, ёмким и платежеспособным рынком, привлекательным как для обычных граждан Украины, так и для всего украинского бизнеса. Соответственно, в таком случае ни для какой русофобии в Украине не остаётся и места. За пару десятилетий таких условий украинский бизнес неизбежно был бы полностью интегрирован в единую систему с российским. Граждане двух стран воспринимали бы границу как условную линию на карте. Иными словами – тот же Евросоюз, только восточный. Без давления и угроз, шантажа и единого выстрела.

Кто-то может возразить по поводу поставок Украине энергоресурсов по внутренним ценам, с какой стати мы должны поставлять дешёвые нефть и газ? На самом деле не даром – мы так торгуем с Беларусью. Правда, она на самом деле ничего не платит и живёт за наш счёт, в кредит. И мы с радостью снабжаем братский белорусский народ всем, чем можем, лишь бы она не переориентировалась на Запад и не стала бы нам создавать проблемы по части безопасности. В общем, поставки ресурсов по таким ценам – это и есть цена нашей безопасности. Чтобы это понять, давайте вспомним, как Путин простил африканским странам долги в $20 млрд. А это ведь не наши соседи, не славяне – совсем чужой народ. Часто – просто людоеды. Но таков мир – сейчас всё, включая лояльность в мировых делах, имеет свою цену.

И такой вид международных взаимоотношений – вариант цивилизованный. К тому же он ещё и наиболее эффективный. Если вспомнить о результатах СВО, про сегодняшние санкции Запада и во что они нам обходятся, то этот вариант весьма дешёвый. До СВО бюджет России был профицитный, а теперь эксперты предупреждают, что дефицит России в 2023 году будет сведён с дефицитом в астрономические 7 трлн. рублей. Про следующий год и думать страшно.

Но вместо этого последние 20 лет мы делали всё, чтобы оттолкнуть от себя украинцев. И даже отказываем им в праве иметь свой народ и свою государственность.

Чрезвычайная ситуация выявила недостатки хозяйствования в России. Оказалось, что ресурсы дербанятся между кланами, а остатки бездарно разбазариваются приближёнными к власти управленцами. Инфраструктура страны находится в запущенном состоянии. Армия недостаточно вооружена современным оружием, в стране разруха и обнищание населения. С Украиной сложились нездоровые отношения, при которых вместо установления прозрачного партнёрства с соседним государством строятся мутные схемы по финансированию коррумпированных днепропетровско-донецких группировок. Борьба с коррупцией и независимость судебной системы стали просто ширмой между коррумпированной властью и народом.

Конечно же, в таких реалиях никаких нормальных межгосударственных отношений с Украиной выстроить было невозможно. Если у тебя своя страна в разрухе, свой народ нищенствует, то, что ты можешь предложить соседу? Только то же самое.

В общем, причина антироссийских настроений в Украине изначально очень проста. Народ начал протестовать против пророссийской власти не потому, что она была пророссийской, а потому что они не хотят жить так, как мы. Да и не могут, поскольку в Украине нет таких природных богатств, как в России. Там невозможно выстроить экономику исключительно на продаже природных ископаемых. К тому же оппозиция «зашла с козырей», обещая евроинтеграцию. Европа для украинцев оказалась намного привлекательнее России. И в этом мы виноваты сами. Так что наша истерика про антироссийские настроения в Украине – это не более чем попытка скрыть свою собственную бездарную, если не сказать большего, внешнюю политику.

И вот, вместо того, чтобы за несколько десятилетий привести страну к процветанию, народ к благополучию и уверенности в завтрашнем дне, соседнюю страну и народ превратить в лучших и преданных друзей, обеспечив себе пресловутую зону безопасности на тысячу километров, нам, не стыдясь, объясняют СВО тем, что «у нас не было выбора». Свора провластных пропагандистов, счета и собственность у которых находятся на Западе, с пеной у рта клеймят позором Украину и её партнёров и негодуют по поводу того, что все они противостоят России. Снова и снова пытаются убедить людней, что «у нас не было выбора».

Редакция

(прочитано 198 раз)

+2
risk-inform.ru/article_10464.html

Остальные материалы номера 9:
Материалы по теме:
» Неужели спецоперация доведёт власть до цугундера? (№9, 7 марта)
» Сергей Конвиз: Каким был год спецоперации (№8, 28 февраля)
» Сергей Конвиз: Общество ждёт выступление президента (№7, 21 февраля)
» Сергей Конвиз: От событий в Украине наступает усталость, но отступать некуда (№6, 14 февраля)
» Сергей Конвиз: Кто и за что воюет на специальной военной операции? (№5, 7 февраля)
» Сергей Конвиз: События в Украине переходят рубикон (№4, 31 января)
» Армейские будни (№3, 24 января)
» Сергей Конвиз: Запад продолжает вооружать Украину (№3, 24 января)
» Сергей Конвиз: Когда Россия начнёт СВО в Украине всерьёз? (№2, 17 января)
» Сергей Конвиз: Главная боль россиян – в Украине (№1, 10 января)
» Как в Туве беднейшее в России население делают ещё беднее (№1, 10 января)
» Мир стремительно меняется. Кто поспевает за переменами? (№29, 27 декабря)
» Итоги уходящего года: медленное погружение в трясину (№28, 20 декабря)
» Ситуация хуже губернаторской: мир или хана? (№27, 13 декабря)
» Когда всё это закончится? (№22, 6 декабря)
» Есть ли выход из катастрофы? (№21, 29 ноября)
» Слово – не воробей (№21, 29 ноября)
» Мир, как сказка: чем дальше, тем страшнее (№21, 29 ноября)
» Спецоперация России в Украине: Всё главное ещё впереди (№20, 22 ноября)
» Американские избиратели проголосовали против России (№19, 15 ноября)
» Колосс на гнилых ножках: Спецоперация выявила слабости России (№18, 8 ноября)
» Страна встаёт на «военные рельсы», но не поспевает за изменениями в мире (№17, 1 ноября)
» Сергей Конвиз: Хороших новостей становится всё меньше (№16, 25 октября)
» Россия в одиночестве – чёрные дни российской дипломатии (№26, 18 октября)
» На мосту подорвано доверие россиян к эффективности власти (№25, 11 октября)
» Международная эскалация влияет на ситуацию в Туве (№25, 11 октября)
» Мир стремительно приближается к ядерному конфликту? (№24, 4 октября)
» Какое будущее мы ждём? (№23, 27 сентября)
» У России всё идёт по плану. Но в Украине свой план (№22, 20 сентября)
» Сергей Конвиз: В Украине беда – контрнаступление вместо референдума (№21, 13 сентября)
» Сергей Конвиз: Стабильность кажется призрачной (№14, 30 августа)
» Сергей Конвиз: Любое ограничение свобод человека болезненно (№13, 23 августа)
» Наступать нельзя мириться (№12, 16 августа)
» Сергей Конвиз: Россия в кольце врагов (№12, 16 августа)
» Двадцать второе июня (№11, 9 августа)
» Военных обострений в мире удаётся избежать (№11, 9 августа)
» Многослойный фронт спецоперации (№20, 2 августа)
» Россия пытается вырваться из кольца врагов (№19, 26 июля)
» В ожидании капитуляции Украины (№18, 19 июля)
» Можно ли поднять страну с помощью репрессий? (№17, 12 июля)
Материал входит в раздел тематического архива:

Медведев получил премию «Оскар»! За лучшую роль второго плана!

Шутка 2010 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru