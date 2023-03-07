Беспристрастный взгляд на российско-украинские отношения

Ни для кого не секрет, что сейчас происходит между Россией и Украиной. В России это называют военной специальной операцией, а в Украине – войной. Но дело не в названии. Дело – в сути отношений двух стран и двух народов. Попробуем разобраться, был ли единственным путь СВО? Неужели действительно «у нас не было выбора»?

Давайте представим, что Россией в последние 20-30 лет управляют компетентные люди. При этом колоссальные средства, получаемые при продаже природных ресурсов, не присваиваются кучкой недобросовестных бизнесменов и коррумпированных чиновников и не выводятся за рубеж, а вкладываются в промышленность, развитие новых технологий, инфраструктуру всей страны. А к Украине формируется добрососедское отношение, как к стране братского народа. Россия гарантирует украинским производителям беспрепятственные поставки своей продукции на российский рынок с минимальными пошлинами, поставляет Украине газ, нефть и нефтепродукты по внутренним ценам с единственным и прозрачным условием – внеблоковый статус, вводит для украинцев комфортные миграционные условия (въезд, пребывание, устройство на работу и учебу по внутреннему паспорту).

Вследствие этого Россия становится как минимум центром притяжения, ёмким и платежеспособным рынком, привлекательным как для обычных граждан Украины, так и для всего украинского бизнеса. Соответственно, в таком случае ни для какой русофобии в Украине не остаётся и места. За пару десятилетий таких условий украинский бизнес неизбежно был бы полностью интегрирован в единую систему с российским. Граждане двух стран воспринимали бы границу как условную линию на карте. Иными словами – тот же Евросоюз, только восточный. Без давления и угроз, шантажа и единого выстрела.

Кто-то может возразить по поводу поставок Украине энергоресурсов по внутренним ценам, с какой стати мы должны поставлять дешёвые нефть и газ? На самом деле не даром – мы так торгуем с Беларусью. Правда, она на самом деле ничего не платит и живёт за наш счёт, в кредит. И мы с радостью снабжаем братский белорусский народ всем, чем можем, лишь бы она не переориентировалась на Запад и не стала бы нам создавать проблемы по части безопасности. В общем, поставки ресурсов по таким ценам – это и есть цена нашей безопасности. Чтобы это понять, давайте вспомним, как Путин простил африканским странам долги в $20 млрд. А это ведь не наши соседи, не славяне – совсем чужой народ. Часто – просто людоеды. Но таков мир – сейчас всё, включая лояльность в мировых делах, имеет свою цену.

И такой вид международных взаимоотношений – вариант цивилизованный. К тому же он ещё и наиболее эффективный. Если вспомнить о результатах СВО, про сегодняшние санкции Запада и во что они нам обходятся, то этот вариант весьма дешёвый. До СВО бюджет России был профицитный, а теперь эксперты предупреждают, что дефицит России в 2023 году будет сведён с дефицитом в астрономические 7 трлн. рублей. Про следующий год и думать страшно.

Но вместо этого последние 20 лет мы делали всё, чтобы оттолкнуть от себя украинцев. И даже отказываем им в праве иметь свой народ и свою государственность.

Чрезвычайная ситуация выявила недостатки хозяйствования в России. Оказалось, что ресурсы дербанятся между кланами, а остатки бездарно разбазариваются приближёнными к власти управленцами. Инфраструктура страны находится в запущенном состоянии. Армия недостаточно вооружена современным оружием, в стране разруха и обнищание населения. С Украиной сложились нездоровые отношения, при которых вместо установления прозрачного партнёрства с соседним государством строятся мутные схемы по финансированию коррумпированных днепропетровско-донецких группировок. Борьба с коррупцией и независимость судебной системы стали просто ширмой между коррумпированной властью и народом.

Конечно же, в таких реалиях никаких нормальных межгосударственных отношений с Украиной выстроить было невозможно. Если у тебя своя страна в разрухе, свой народ нищенствует, то, что ты можешь предложить соседу? Только то же самое.

В общем, причина антироссийских настроений в Украине изначально очень проста. Народ начал протестовать против пророссийской власти не потому, что она была пророссийской, а потому что они не хотят жить так, как мы. Да и не могут, поскольку в Украине нет таких природных богатств, как в России. Там невозможно выстроить экономику исключительно на продаже природных ископаемых. К тому же оппозиция «зашла с козырей», обещая евроинтеграцию. Европа для украинцев оказалась намного привлекательнее России. И в этом мы виноваты сами. Так что наша истерика про антироссийские настроения в Украине – это не более чем попытка скрыть свою собственную бездарную, если не сказать большего, внешнюю политику.

И вот, вместо того, чтобы за несколько десятилетий привести страну к процветанию, народ к благополучию и уверенности в завтрашнем дне, соседнюю страну и народ превратить в лучших и преданных друзей, обеспечив себе пресловутую зону безопасности на тысячу километров, нам, не стыдясь, объясняют СВО тем, что «у нас не было выбора». Свора провластных пропагандистов, счета и собственность у которых находятся на Западе, с пеной у рта клеймят позором Украину и её партнёров и негодуют по поводу того, что все они противостоят России. Снова и снова пытаются убедить людней, что «у нас не было выбора».

Редакция