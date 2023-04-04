Сергей Конвиз: Украина готовится к контрнаступлению

А Путин, Си и Лукашенко предлагают «заморозить» ситуацию

До сих пор главным резонансным событием в мире считается визит в Россию китайского лидера Си. Хотя на самом деле ничего сверхъестественного в нём не было. Не был заключён договор на поставку из России в Китай энергоносителей по новым маршрутам, Си не взял на себя никаких обязательств по поддержке РФ в спецоперации в Украине. Он не ничего не заявил о том, что Китай впредь не станет исполнять санкционный западный режим и отменит в отношении России все ограничения, связанные с этим. В то же время многие отмечают достаточно унизительное положение российской стороны во взаимных с Китаем отношениях. Проправительственные пропагандисты в отсутствие реальных результатов встречи Путина и Си пытаются домысливать то, что случилось на самом деле, и фантазируют о том, что два лидера могли бы друг другу предложить.

В сухом остатке можно отметить лишь то, что китайский лидер Си дал добро российскому президенту Путину на выдвижение в 2024 году на выборы в президенты России и выразил уверенность в том, что выборы для него сложатся удачно. Что породило недвусмысленные заявления о том, что Россия сейчас в таком положении, что кандидату, желающему избираться президентом, для победы на выборах необходимо благословление лидера Поднебесной. Ранее о таком никто и подумать не мог. Это весьма наглядно показывает, чего мы в плане суверенитета добились за последний год в условиях СВО.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАРАЩИВАНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ НА ЛИНИИ БОЕВОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ

А тем временем в ожидании перемен на линии СВО в Украине в российских СМИ резко изменился тон передач. Ход СВО показал, что украинская армия уже не та, что была год назад. Западные союзники укрепили финансовую основу деятельности государства и значительно оснастили украинскую армию современными видами вооружений. К примеру, в ВСУ уже начали поступать современные тяжёлые танки Challenger из Великобритании и немецкие Leopard, ожидаются поставки американских танков Abrams, бронетранспортёров Bradley.

Россия попыталась замедлить доставку западных танков и другой техники в преддверии ожидаемых украинских контрнаступлений в мае, однако, судя по всему, это успеха не имело. Эксперты отмечают, что в Украине в последние недели создана потенциально весьма опасная бронетанковая ударная группировка. В ней сконцентрировано большое число прошедших подготовку в странах НАТО украинских военнослужащих, готовых к управлению западными танками, бронетранспортёрами, артиллерией и беспилотниками.

Настораживает то, что генерал Залужный не отправляет их в район Бахмута (который российские власти называют почему-то Артемовском). Эксперты полагают, что он готовит сформированный резерв для майского контрнаступления. Но где украинская армия намерена контратаковать, неизвестно. Одни полагают, что Залужный будет пытаться выбить наши войска из ДНР, другие настаивают, что Киев готовит удар в Херсонской или Запорожской областях, чтобы отрезать Крым от сухопутной связи с Россией. А затем начать наступление на полуостров. Об этом, в частности, заявляют американские генералы. Но для наступления на Крым Украине необходимы ракеты с радиусом действия более 300 км. Таких ракет у Киева пока нет. Одновременно звучат предупреждения о том, что генерал Залужный готовит окружение российской группировки, которая охватила Бахмут с юга, востока и севера и вот уже восемь месяцев безуспешно пытается занять город, неся огромные потери. Особенно – в частях ЧВК «Вагнер», попавших в немилость в руководстве Минобороны РФ. Но и Украина тоже несёт в районе Бахмута очень серьёзные потери.

Таким образом, совершенно очевидно, что ни у наших войск, ни у украинцев ресурсов для коренного перелома в военных действиях давно нет. По крайней мере, уже более четырёх месяцев после того, как наши войска 11 ноября 2022 года оставили Херсон.

Но если хорошо известно, каким образом в это время усиливались украинские войска, то об переоснащении российской армии и перенаправлении её главного удара фактически ничего не слышно. Наше информационное поле засорено сплетнями взаимоотношений министра обороны Шойгу, начальника Генерального штаба Герасимова с одной стороны и хозяина ЧВК «Вагнер» Пригожина – с другой, которые то делят между собой снаряды, то обвиняют друг друга в неспособности вести боевые действия. А Пригожин дошёл до того, что обвинил российское военное руководство в создании таких условий, когда само существование ЧВК «Вагнер» и его участие в СВО под вопросом.

В это же время Международный валютный фонд одобрил Украине рекордный кредит на $15,6 млрд. А 3 апреля Соединенные Штаты должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2,6 млрд. к ранее озвученной помощи «Семёрки» на сумму в $37 млрд. При этом России пока похвастаться особо нечем: в первом квартале дефицит нашего бюджета превысил порог, запланированный на весь год. Кроме того, в первом квартале стоимость нефти марки Brent продолжила своё падение, которое составило за квартал -7,5%. Ожидается, что дефицит бюджета России по итогам года составит до 7 трлн. рублей.

ПУТИН И ЛУКАШЕНКО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЯДЕРНУЮ ДУБИНУ

В такой ситуации, когда Шойгу оказался не в состоянии сломить сопротивление украинских войск, президент РФ Путин очень многих вверг в состояние шока своим решением сначала о приостановлении участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), а затем – о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Президент Лукашенко тут же продемонстрировал горячее участие в этом мероприятии и даже заявил, что давно об этом мечтал. Он также выразил надежду, что Путин вслед за размещением на территории Беларуси тактического ядерного оружия вернёт в эту республику и стратегическое ядерное оружие «для защиты суверенитета Белоруссии». При этом батька Лукашенко не стал останавливаться на достигнутом и огласил свой мирный план по Украине, который состоит в «переговорах без предварительных условий» и «перемирии без права перегруппировки войск». А если Запад вдруг «опять обманет», Россия обязана использовать все имеющиеся у неё возможности для наказания Украины: «и фосфорные боеприпасы, и обеднённый уран, и обогащённый уран». При этом Лукашенко предостерёг Киев от реализации плана контрнаступления против российских войск, поскольку, по его мнению, «контрнаступление ВСУ – это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс».

Фактически предложения Лукашенко – это конкретизированный вариант плана Китая. Главная цель его – это «заморозить» военные действия сторон на сегодняшней линии боевого соприкосновения. Насколько известно, подобные планы поддерживает только российская сторона, в то время как президент Украины Зеленский настроен на освобождение всей территорией Украины от российских войск и восстановлением суверенитета и границ 1991 года. Так что, скорее всего, эти «предложения Лукашенко» были сформулированы в Москве, а белорусский Батька только озвучил их, выдав за собственные. На самом деле радионуклидизация Белоруссии совсем не выгодна Лукашенко, поскольку в случае реального ядерного противостоянии России и Запада Белоруссия в таком случае автоматически попадает под ядерный удар стран НАТО. В современных условиях это для небольшой страны с большой плотностью населения означает конец существования как государства.

КУХОННЫЕ РАЗГОВОРЫ НЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ

Между тем и в России ситуация развивается в тревожном направлении. Определённая часть российской элиты обеспокоена перспективами своего будущего. Многие богачи, попавшие под западные санкции, уже потеряли до половины своего состояния. Часть из них откровенно выпрашивает у западных стран (и в первую очередь у США и Великобритании) индульгенции на спокойную жизнь. Другие уже демонстративно отказались не только от денег в России, но и от российского гражданства.

Как известно, российский бизнес в условиях санкций оказался на удивление живуч. А когда российское правительство официально разрешило, как бы сказать, «воровство» западных технологий, оборудования и готовых изделий под видом так называемого «параллельного импорта», бизнесмены моментально придумали схемы, как обходить санкции. Поэтому в России в настоящее время фактически нет никакого дефицита. Правда, использование технологии ввоза товаров в РФ через т.н. «параллельный импорт» значительно, порой вдвое-втрое, подняло цены на всё западное, но в любом случае это лучше, чем, если бы этих товаров на рынке не было вообще.

Дело в том, что высокие цены на энергоносители сыграли с нами злую штуку. С подачи бывшего первого зампреда правительства РФ Шувалова в правительстве Медведева была принята концепция, по которой не требовалось в России производить всю линейку товаров, поскольку можно было продать нефть, газ, уголь, металлы, лес и удобрения, и на эти деньги закупить всё необходимое. В результате в России к началу СВО не производились даже такие простейшие товары, как гвозди, канцелярские скрепки, утюги и чайники. А такие товары, как автомобили, производились, но не нашими, а иностранными компаниями, которые после начала СВО стали стремительно покидать российский рынок. Теперь этот рынок заполняется китайским ширпотребом сомнительного качества, но уже по европейским ценам.

Всё это не может не беспокоить самостоятельно мыслящих людей. А бизнесмены как раз и есть те люди, которые привыкли смотреть в будущее. Это невольно рождает в их рядах неудовольствие. Наглядным примером таких настроений может служить аудиозапись доверительного разговора двух бизнесменов. Речь идёт о продюсере Иосифе Пригожине, последнем муже певицы Валерии, и миллиардере азербайджанского происхождения, акционере «Новатэка», «Лукойла», «Газпрома», «Норникеля», Сбербанка и «Магнита» Фархада Ахметова. Последний в 2004-2009 годах являлся сенатором сначала от Краснодарского края, а затем – от Ненецкого автономного округа. Судя по разговору, он произошел не позже января. Эти два далеко не последних в России человека, находясь на Ближнем Востоке и думая, что их никто не слышит, в нецензурной форме раскритиковали события в Украине и решения президента Путина. Называют (скорее всего) Сечина, Чемезова и Золотова «кончеными тварями» за то, что они объединились, и во всём обвиняют Шойгу. В разговоре Пригожин и Ахметов дают нелицеприятную оценку и Путину, и его окружению. Ахметов якобы называет Путина «пустышкой».

Впоследствии Пригожин заявил, что эта запись – фейк, сделанный при помощи нейросети. Но потом был вынужден признать, что она все же является «симбиозом» сказанных им фраз. Ахметов не выезжает из Азербайджана и этот «слив» никак не комментирует. Но те, кто близко знает собеседников, в один голос уверяют, что мы имеем дело с реальным разговором этих людей. К тому же специалисты полагают, что подобный диалог с помощью нейросетей создать невозможно. И оба приятеля не представляют такого интереса, чтобы за них кто-то мог что-то додумывать.

Эксперты так оценили заявления продюсера Валерии: Пригожин такой же, как все наши ультрапатриотичные медийные лица. Он прыгает на патриотических митингах, выступает ведущим на телевизионных шоу, его жена Валерия выступает с патриотической повесткой на любых мероприятиях, проводимых властями. А на самом деле они сидят на кухне и обсуждают то же, что и мы: куда нас завело нынешнее руководство и как жить дальше.

Разговоры Пригожина и Ахметова – это всего лишь досужая беседа двух не облечённых полномочиями людей. И к ним вполне можно относиться со скепсисом. Подобные беседы были нередки при Брежневе и особенно – при Горбачёве. На это мало кто обращал внимание. Но потом в одночасье распался Советский Союз, который мы теперь вспоминаем с ностальгией... От кухонных разговоров до развала страны – дистанция не такого уж большого размера.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.