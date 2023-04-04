    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-03-2023 #2[ru]

Удивительно, конечно, что Путин всерьёз сравнивает себя с Петром I. В реальности это ведь две противоположные исторические фигуры. Пётр «прорубил окно в Европу». А Путин заколотил его гнилыми досками и превращает нашу страну в китайскую бензоколонку.

Аноним, 31-03-2023 #6[ru]

Путину удалось практически невозможное. Страну, которая расположена частично в Европе, частично в Азии, сделать африканской.

Аноним, 01-04-2023 #7[ru]

У нас: 1. Увеличились границы с НАТО в два раза. 2. Страна превратилась в вассала Китая. 3. Страна добилась самого большого за всю историю количества санкций. 4. Страна имеет максимальную с конца 90-х дыру в бюджете. 5. Мы потеряли выгодные рынки сбыта нефти и газа. 6. Мы спровоцировали рекордную утечку мозгов и капитала из страны. 7. Наш президент получил статус разыскиваемого Гаагой военного преступника. Да, действительно, Сказочная Победа!

Аноним, 29-03-2023 #1[ru]

Теперь, наверное, какого-нибудь отморозка Чигдена поставят на его место.

Аноним, 29-03-2023 #4[ru]

Иргит пусть ответит, куда и на что потратил деньги по ИПСЭР!

Аноним, 29-03-2023 #5[ru]

В Тыве сейчас острый кризис власти, республика фактически не управляется никем.

Аноним, 29-03-2023 #6[ru]

Ничего не надо делать – правительство заваливает всю экономику само. Кабинет министров и зампредов набран с какого-то детского садика. Всё идет под откос.

Аноним, 29-03-2023 #9[ru]

Что вообще происходит в Туве? Насилие над маленькими детьми, повальное пьянство, безработица, криминал... Республика в хаосе!

Аноним, 29-03-2023 #10[ru]

Говорят, что Ховалыгу в Москве уже сказали про вероятность отставки. Он очень тщательно скрывает от всех эту информацию. Он в постоянном стрессе, пытает скрыть свое физическое состояние. Поэтому все встало колом.

Аноним, 30-03-2023 #13[ru]

Тупое правительство пыталось спрятать преступление с мальчиком. Факт слабоумия и неумения работать главы.

Аноним, 30-03-2023 #15[ru]

Тыва – конченый регион, один сплошной криминал. Ворье, насильники. Нормальные люди уехали оттуда 20 лет назад.

Аноним, 30-03-2023 #16[ru]

Все эти сексуально-дебильные истории с Супер-Аясом и Брокертом показывают всю суть тех людей, которые занимают высокие должности в республике. Делайте выводы.

Аноним, 30-03-2023 #19[ru]

Тува сейчас находится в каком то средневековье. Регион никак не развивается. А топчется на месте и безнадежно деградирует. Пропасть отставания становится все глубже и глубже, даже коренные тувинцы стараются покинуть Туву из-за отсутствия нормальных условий для жизни. Работа, образование, медицина, культурный досуг, экология и много-много чего еще, что находится в удручающем положении или совсем отсутствует в республике теперь. Дикий феодализм...

Аноним, 30-03-2023 #20[ru]

Конечно, повалят жить за Саяны тувинцы, когда им пытаются втюхать дерьмовое жилье по цене в 150 тысяч за квадрат, когда в том же Абакане такие панельные халабуды стоят от 70 тысяч за м2. Скоро даже бродячие собаки убегут от таких цен.

Аноним, 30-03-2023 #21[ru]

Смотришь, что сейчас в Туве творится, и просто диву даешься: самый отсталый регион во всех смыслах. И вот что интересно: правители Тувы даже на грамм не хотят, чтобы здесь что-то улучшилось. Потому что приходят, чтобы только обогатится и не более того. В Туве сейчас нет ни одного достойного лидера, кто бы смог поднять Туву с колен.

Аноним, 30-03-2023 #23[ru]

Артыш Сат – будущий глава Тывы.

Аноним, 30-03-2023 #24[ru]

Шолбан Хопуя – будущий глава Тывы.

Аноним, 30-03-2023 #25[ru]

Артыш Сат поднимет медицину, сделает дешёвое жилье, даст тувинскому бизнесу развиваться.

Аноним, 31-03-2023 #30[ru]

#25 ничего этот Артыш Сат не поднимет, никакую медицину, никакие цены на недвижимость не опустит. Тут нужно внешнее управление вводить давным-давно – менеджмент в Тыве никакашный. От слова «совсем»!

Аноним, 31-03-2023 #31[ru]

При Карлике зародился феодальный строй, поэтому республика так отброшена в развитии на десятки лет назад.

Аноним, 31-03-2023 #35[ru]

Вражда между бывшим и действующим главами приводит к тому, что в республике разрушается все последнее, что хоть как-то работало и существовало. Тут реально уже полная разруха, как после войны. Скоро камня на камне не останется. Интриги власть имущих хуже, чем цунами. Страдает от этого только простой народ.

Аноним, 31-03-2023 #36[ru]

Ни дня не работавший ни на каком маломальском производстве Брокерт, разбирающийся в строительстве не больше чем свинья в апельсинах, продолжает отвечать за строительство в Туве. Почему не дают оценку деятельности этого чиновника, который провалил все федеральные программы в республике???

Аноним, 31-03-2023 #37[ru]

Отношение к вице-премьеру Брокерту со стороны руководителей градообразующих предприятий республики видно по его совещаниям, на которые приходят какие-то слесари-сантехники, а не первые руководители. Уважения и доверия со стороны руководства давно нет, раз отправляют всяких пешек.

Аноним, 01-04-2023 #39[ru]

У главы специалистов меняют, как презики. Хороших знаковых людей нет. Есть недоразвитые дети без мнения и воли.

Аноним, 01-04-2023 #40[ru]

Тасуют, как колоду карт всех этих портфеленосцев из мэрии. Неужели нельзя пригласить образованных людей из соседних регионов, для того чтобы наладить работу?

Аноним, 01-04-2023 #41[ru]

Республика Тыва, пожалуй, единственный регион в стране, где высоко развит вандализм. Здесь не берегут то, что создают. Очень странная у тувинцев особенность негативно относится ко всему новому. Как только что-то новое появляется на горизонте, обязательно нужно сломать, пнуть, вывернуть... Странное, мягко говоря, отношение в Туве к созиданию чего-либо. Везде по России идет какой-то прогресс, но в только в Республике Тыва идет обратное: дикарство, средневековье и настигающий в скором каменный век.

Аноним, 01-04-2023 #42[ru]

...Некогда промышленный регион с развитой экономикой за короткий промежуток времени превратился в пустыню. Дотанцевались и допились, так сказать, все эти Бичилдеи, идеологи национализма и шовинизма в Туве. Так вот теперь пускай стучит в бубен товарищ Бичилдей и не вякает. И спокойно-преспокойно наблюдает за Хозуран-Тыва или, как там будет правильно, «разрушенная Тува».

Аноним, 01-04-2023 #43[ru]

Вандализм, бандитизм, воровство – вот основные три кита, на которых стоит Тыва.

Аноним, 01-04-2023 #45[ru]

Почему Брокерта не выгоняют? Его тоже нужно включать в этот список вместе с Товуу, так как этот гражданин своим аморальным поведением полностью дискредитирует деятельность правительства... Брокерт должен покинуть свой пост незамедлительно!!! Таким людям не место на госслужбе!!!

Аноним, 01-04-2023 #46[ru]

Танцы с бубном вокруг разрушенной Тувы, да с голой жопой. Тот самый смешной образ воришки нацика Бичилдея.

Аноним, 01-04-2023 #47[ru]

Вседозволенность привела к появлению таких аморальных персонажей, как Брокерт и Супер-Аяс. Эти двое ничего не стесняются и не боятся, раз открыто уже снимают видео и фото себя в непристойном виде.

Аноним, 01-04-2023 #51[ru]

Производство при Ховалыге совсем разваливается. Разбазаривают деньги на какие-то микропроекты, которые никогда не заработают.

Аноним, 29-03-2023 #4[ru]

В кожвендиспансер поступили дети, больные чесоткой. Удивляет то, что они поступили из приюта на Бай-Хаакской. Там детей держат, как стадо. Говорят, бедные дети спят по 2-3 человека на койку. Почему бы детей не вернуть родителям? Не все же родители плохие. Прошу проверить приют, когда вас не ждут. А то видела я новости, все такие счастливые, аж противно смотреть. Покажите народу, что там на самом деле творится, и что на это ответят органы опеки и комиссия КДН. ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ОНИ ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИЗЪЯТЫХ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ. Не хотят возвращать родителям. Места в больницах заполнены детьми, изъятыми из семей. Больным детям мест нет. Так почему бы детей не вернуть родителям, у кого нормальные жилищные условия? Детей от чесотки вылечат, и опять в приют? Они же опять заболеют!

Аноним, 30-03-2023 #9[ru]

Тыва – ужасный регион. Смотрите, что происходит с детьми: убийство в кадетском училище, школе-интернате, изнасилования в районах, девушки-подростки избивают публично сверстницу. Интересно, кто воспитывает молодежь Тывы в таком духе?

Аноним, 30-03-2023 #12[ru]

Заслуженный работник культуры Российской Федерации Чадамба Айлана Леонидовна: «Поддерживаю всех по праву наказания и осуждения тех парней, которые систематически насиловали 10-летнего ребёнка!!! Да, ребёнка! Этих педофилов-мажоров в справедливый, свободный от кумовства, суд! Иначе будет суд Линча! Пора проснуться от страшного позорного, грешного сознания! Мы все совершаем ошибки, но не ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!! Совершено преступление перед ребёнком! Пусть психически нездоровым, это вдвойне мерзко, при чем тут диагноз??? Не надо страну дураков делать! Совершено НЕОДНОКРАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, надо открыто ОСУДИТЬ, наказать по статье, чтобы общество знало что ХОРОШО, а что ПЛОХО! ЗЛО живёт там, где скрывают!!! Педофилия процветает!

Что делают органы, за что они получают зарплату? Это второй вопрос, который обязан встать следом же! Цепочка будет длинная! Пусть каждый и ответит, получит урок! Но здоровое общество правильно осуждает преступление о изнасиловании мальчика взрослыми школьниками, которые войдут в наш мир грязными, похотливыми органами, короче, педофилами! И мы будем знать это! А у нас дети: мальчики и девочки... НЕ ДОПУСТИМ!!!»

Аноним, 30-03-2023 #13[ru]

Тувинские старшеклассники насилуют 10-летнего малыша, а подонков не только не арестовывают, а напротив выгораживают – соседка за деньги дает ложные показания на отца ребенка. А самого несчастного мальчика подвергают дополнительной пытке – 9-часовому допросу. История всплывает только после того, как мать обращается за помощью к известной певице, и та организует сбор денег для лечения пострадавшего ребенка. Причем, 2 млн. рублей собирают жители самого бедного региона РФ. А, к примеру, не главный тувинец – министр обороны Шойгу и не его дочурка с зятем, тратившие во время январских каникул по 40 тыс. руб. в сутки только на оплату дубайского отеля. Если американцы и прочие иностранцы могут покинуть страну, то, что делать россиянам? Из ада выхода нет...

Аноним, 29-03-2023 #2[ru]

От претензий на лидерство на планете путинская Россия перешла к дилемме Александра Невского – чьим вассалом быть, Запада или Востока?

Аноним, 29-03-2023 #3[ru]

Путин заявил, что Россия не попадёт в зависимость от Китая. А ещё ранее Путин заявлял, что Россия в 2019-м отправится на Луну; мы войдём в пятёрку крупнейших экономик мира; пенсионный возраст не повысят и нападения на Украину не будет.

Аноним, 31-03-2023 #24[ru]

Блогер Алексей Столяров, известный как зять Сергея Шойгу, представлен к награждению орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с мечами). Насоса... ой, дочка попросила, куда денешься!

Аноним, 29-03-2023 #1[ru]

Что за оборотни в погонах?

Аноним, 30-03-2023 #2[ru]

Вот и построили правовое государство. Да здравствует олигархический триколорный феодализм.

Аноним, 31-03-2023 #3[ru]

Не совсем понятно, кто находился с Черевко в интимных отношениях? У нее вроде как муж имеется, или муж объелся груш? Вообще-то, похоже...