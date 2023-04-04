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№13, 4 апреля 2023 года.
    Коротко

Хинштейн: матери изнасилованного 10-летнего ребёнка в Туве подпиской о неразглашеннии пытались «заткнуть рот»

Об этом депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале. По словам политика, ситуация в уголовном расследовании по делу об изнасиловании, которое началось в начале года, становится «все более дикой».

Как сообщает Александр Хинштейн, после предания ситуации огласке следователи взяли с матери потерпевшего ребенка подписку о неразглашении. «Буквально вчера, после того как скандал вышел на федеральный уровень, следователи прибежали к матери ребенка и рассказали ей, что говорится в экспертном заключении. Они также взяли с нее подписку о неразглашении – видимо, чтобы заставить ее заткнуть рот и оградить от общения с журналистами», – заявил депутат.

Политик отметил, что мать мальчика плохо понимает по-русски, говорит на тувинском, потому не в состоянии была понять суть документов, которые ей подсовывали в СК.

По мнению Хинштейна, данное уголовное дело должно быть изъято из региональной следственной комиссии и передано в Москву, или же должно строго контролироваться.

«У меня есть вопросы к руководителям Следственного комитета и республиканской прокуратуры: почему за два месяца они не увидели явных нарушений закона?» – заключил Хинштейн.

Добавим, что, судя по соцсетям, в школу О-Шынаа еще в середине марта приезжал спикер Верховного Хурала Тувы Даваа Кан-оол. Но ни одного слова о преступлении он так и не написал по итогам поездки. В группе школы во «ВКонтакте» также нет сообщений об инциденте, зато там регулярно публикуются отчеты о «разговорах о важном» и поднятии флагов.

Первоапрельское заявление Шолбана Кара-оола: Пострадавшего мальчика осмотрит депутат Госдумы

Мальчика, который стал жертвой насилия старшеклассников, осмотрит один из лучших проктологов мира Бадма Башанкаев. Об этом 1 апреля сообщил Шолбан Кара-оол.

«Большая удача, что очень талантливый доктор, который входит в топ-10 лучших проктологов мира, депутат Госдумы Бадма Николаевич Башанкаев лично будет вести контроль за восстановлением его здоровья. Это именно та помощь, о которой просит мать», – уверяет Кара-оол у себя в блоге.

В Туве у экс-начальника управления дорог конфискованы дом, участки, 11 автомашин и прицепов

Как сообщает СУ СК РФ по Республике Тыва, суд огласил приговор бывшему начальнику ФГУ «Управление автомобильной магистрали М-54 «Енисей» Федерального дорожного агентства» 56-летнему Андрею Коку. Он проведет 5 лет в исправительной колонии строгого режима. Также решением суда он оштрафован на 900 тысяч рублей. Кроме этого, судом по ходатайству следователя был наложен арест на имущество, принадлежащее близким родственникам осужденного: жилой дом и земельные участки, 11 транспортных средств и прицепы.

Причиной сурового наказания стало получение крупных взяток осужденным, которые он в течение двух лет вымогал у гендиректора ОАО «ДЭП № 367». Андрей Кок в общей сумме получил 2 300 000 рублей. Подрядчику обеспечивались объемные работы по госконтракту и создавались благоприятные условия.

В российской госмедицине стало на 50 тысяч медработников меньше

Количество медиков в государственных медучреждениях страны в прошедшем году снизилось на 50 тыс. человек. Об этом рассказала замначальника управления статистики по аналитической работе Центрального НИИ Надежда Несветайло.

Она рассказала, что в течение прошлого года в медучреждениях страны число врачей уменьшилось на 9784 человека в сравнении с 2021 годом, а количество среднего медперсонала – на 38 946, пишут «Новые известия».

Специалист отметила, что подобный процесс происходит во всех федеральных округах России. В то же время в 22 регионах зафиксирован значительный дефицит врачебных кадров.

В списке таких регионов оказались Калужская область, Чукотский АО, Чувашия, Тува, Марий Эл, Калмыкия, Краснодарский край, Севастополь и другие.

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risk-inform.ru/article_10498.html

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Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
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Остальные материалы номера 13:
Материал входит в раздел тематического архива:

Владимир Путин заявил, что не узнаёт попавшего в плен к украинцам Сергея Шойгу, и что такой человек никогда министром у него не работал.

Шутка 2015 года

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