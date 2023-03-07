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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 9, 7 марта / Свежий анекдот
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№9, 7 марта 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотОлигарх Олег Дерипаска:
«Денег не будет уже в следующем году, нам нужны будут иностранные инвесторы. Не будет иностранных инвесторов – не будет денег в стране. В стране с деньгами уже серьёзные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку».
Инвесторы из Эритреи, Демократической республики Конго, Северной Кореи и Беларуси уже выстроились в очереди, чтобы завалить Россию деньгами!

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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