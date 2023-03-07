    Свежий анекдот

Олигарх Олег Дерипаска:«Денег не будет уже в следующем году, нам нужны будут иностранные инвесторы. Не будет иностранных инвесторов – не будет денег в стране. В стране с деньгами уже серьёзные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку».Инвесторы из Эритреи, Демократической республики Конго, Северной Кореи и Беларуси уже выстроились в очереди, чтобы завалить Россию деньгами!