Сергей Конвиз: Мира в Украине нам придётся ждать долго

НЕВНЯТНАЯ ПОЗИЦИЯ КИТАЯ

В годовщину начала военной спецоперации в Украине МИД КНР опубликовало документ, который называется «позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». Он включает в себя 12 пунктов, выполнение которых, по мнению Пекина, приблизит окончание конфликта. Прошло всего полмесяца после выхода этого документа, а о нём уже никто и не вспоминает. Почему? Неужели никто в мире не хочет прекратить СВО?

Авторитетные эксперты такую позицию заинтересованных сторон объясняют обтекаемостью формулировок и дипломатических реверансов, которые в нём превалируют. Короче говоря, Китай предлагает следующее. Прекратить огонь и сесть за стол переговоров между Москвой и Киевом. Главное условие – уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Никто не понимает, как это можно реализовать, учитывая, что Россия официально принятием поправок в Конституцию РФ включила часть территории Украины в свой состав. В документе нет ничего о том, что будет с этим территориями. Украина от них не откажется, да и Россия менять поправки в Конституцию вряд ли станет. А это непримиримый тупик.

Также Китай предлагает отказаться от менталитета холодной войны и, в том числе, прекратить расширение военных блоков. «Не допускаются попытки обеспечивать собственную безопасность в ущерб безопасности других стран, а также политика блоковой конфронтации», – говорится в документе. Однако после того, что случилось 24 февраля, уже ничто не остановит движение Украины (да и других стран типа Грузии, Армении, Молдавии и пр.) по вхождению в блок НАТО, чтобы иметь гарантии собственной безопасности.

Ну, а остальные пункты предложений КНР типа: «Обеспечить безопасность атомных электростанций и не организовывать вооружённые нападения на мирные ядерные объекты», «Не допустить применения ядерного, химического или бактериологического оружия» и «Создавать гуманитарные коридоры, соблюдать права мирных жителей и военнопленных» – это своеобразные благопожелания, которые могут быть принятыми сторонами, хотя в целом на обстановку в зоне СВО они не влияют.

Что же до предложения «Прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек производства и поставок», то они предложены исключительно в интересах Китая и России. И Украина в этом вопросе игрок номинальный, поскольку санкции накладывают страны Запада.

Эксперты полагают, что, с одной стороны, в озвученных постулатах нет ничего нового. А предложение отказаться от применения ядерного оружия весьма позитивно. Только президент Путин на сей счёт имеет иную точку зрения, что показал выход России из договора СНВ-3. Он, скорее всего, с этой позицией Китая не согласится, поскольку одолеть Украину обычными вооружениями Минобороны РФ за целый год так и не удалось. Теперь, скорее всего, вся надежда – на применение ядерного оружия, которого у президента Зеленского нет.

КИТАЙЦЫ ПОНИМАЮТ, С КЕМ ВЫГОДНЕЕ ДРУЖИТЬ

Большинство известных экспертов полагают, что на самом деле китайский план урегулирования ситуации в Украине ведёт к затягиванию конфликта, что объективно выгодно Китаю. Ситуация тут проста до примитивности. Год СВО показал, что у нас нет возможностей добиться скорой и лёгкой победы над Украиной. Такое положение ведёт к ослаблению экономики РФ и её статусу во внешней политике и торговле. Газовое и нефтяное эмбарго западных стран, принятое в отношении России, помогает Китаю (да и другим странам) демпинговать цены на российские ресурсы, закупаемые в нашей стране. Это им объективно выгодно.

При этом следует иметь в виду, что дружелюбная к нам риторика китайских руководителей на самом деле мало что значит в действительности. Например, Китай до сих пор не признал Крым российским. А также банки и предприятия КНР западные санкции в отношении России выполняют. И оружия России – не поставляют.

К тому же, по сообщениям в СМИ, китайские чиновники были шокированы неудачами Шойгу в первые несколько месяцев СВО в Украине. Они уже не считают наши войска второй армией в мире. В связи с этим китайцы сейчас стараются по мере возможности не ухудшать свои отношения с коллективным Западом. Более того, местами они их даже улучшают. Такая ситуация дает китайским дипломатам, политикам и бизнесменам возможность лавировать, обходя острые углы, и минимизировать негативные последствия военной эскалации в Украине для китайской экономики.

Нужно иметь в виду, что Китай давно научился вести мирную экспансию путём завоевания рынков при росте благосостояния населения внутри страны. Поэтому сохранение темпов экономического роста внутри страны – важнейшая задача и проблема для Си Цзиньпина. В последние годы ситуация осложнялась то пандемией коронавируса, то кризисом на рынке недвижимости, а теперь и военным конфликтом в Украине. В прошлом году китайская экономика увеличилась всего на 3% – такого с ней не случалось последние полвека. Китай не стремится к более тесным отношениям с Россией, поскольку у него главные торговые партнёры – это США и Европа, куда он строит «шёлковый путь» в обход России. К тому же из-за газового конфликта Европы и России у западных потребителей стало куда меньше денег на покупку китайских товаров. И это – не в интересах Поднебесной.

Многие эксперты полагают, что инициатива Китая по Украине – это вообще-то не про Украину и Россию, а, скорее, про Тайвань. Отсюда и про незыблемость границ, и про уважение суверенитета, и про односторонние санкции. Просто Китай хотел бы торговать с США и Европой и одновременно проводить инвестиционную экспансию в Россию, осваивая российские территории, при этом получая из неё дешёвые энергоресурсы и прочие ископаемые. И чем они будут дешевле, тем китайцам лучше. Это всё настолько прозрачно и понятно для всех, что инициатива КНР заглохла сразу же после её оглашения.

Учитывая всё это, и Евросоюз, и США, и Украина фактически не отреагировали на предложения Китая. Они отнеслись к китайскому документу как к обозначению своей позиции, но не как к реальному плану урегулирования или предложению о переговорах сторон. По мнению экспертов, в будущем Китай может попытаться взять на себя роль посредника в переговорах Украины и Москвы. Но пока ни предпосылок к этим переговорам, ни признаков реального желания Пекина этим вопросом заниматься не видно.

КРЕПОСТЬ БАХМУТ В ОСАДЕ, НО НЕ СДАЁТСЯ

В Украине к СВО относятся как к войне за существование украинской государственности и право людей на суверенитет. Там в открытую заявляют, что готовы нанести России поражение. Да и Евросоюз давно уже провозгласил: конфликт имеет единственное решение – военное поражение России. Так что «замораживать» этот конфликт на Западе никто не собирается. А руководство Украины не допускает варианта «земли в обмен за мир». Такое бы, наверное, могло бы рассматриваться, если бы российская армия и «ЧВК Вагнера» не топтались бы на месте полгода, оправдываясь тем, что они, якобы, воюют не с Украиной, а с НАТО.

А тем временем президент Зеленский согласился с генералом Залужным, который возражал против сдачи Бахмута. Он объяснял это тем, что после захвата города российские силы могут двинуться дальше: на Краматорск и Славянск. Хотя сейчас уже не совсем ясно, чем защитники Бахмута могут помочь Краматорску: оборона коридора шириной несколько километров, по которому получают снабжение защитники, сама поглощает множество ресурсов. Раскисшие просёлочные дороги, через которые идёт снабжение и эвакуация раненых, усеяны остовами пикапов и бронетехники. Артиллерия «ЧВК Вагнера» даже при имеющемся дефиците снарядов полностью простреливает коридор, хотя и не может завершить окружение.

Наступление по всей линии боевого соприкосновения российских войск явно «буксует». Особого прогресса не наблюдается даже в Бахмуте, половина которого захвачена ЧВК; их отряды крайне медленно продвигаются к городу Часов Яр – важнейшему пункту украинской обороны. Реальная задача ВСУ – сохранить за собой как раз Часов Яр. Именно его захват может создать реальную угрозу Краматорску и Славянску. В этой мясорубке и наши, и украинцы несут большие потери. Шойгу сообщил о потерях ВСУ в 11 тыс. убитыми. Про наши потери ничего не говорится давно – с сентября 2022 года. Видимо, власти не хотят шокировать общество сообщениями о реальных потерях. В СМИ публиковалось, что только в Бахмуте потери «ЧВК Вагнера» составили от 30 до 40 тыс. бойцов. Правда, в публикациях содержится мнение, что генерал Герасимов преднамеренно создаёт условия для «перемалывания» вагнеровцев, чтобы они не создавали конкуренцию регулярным войскам и не дискредитировали российский генералитет.

ПРИГОЖИН ПРОТИВ ШОЙГУ: КТО ПОБЕДИТ?

В этом плане невозможно не отметить негативное отношение к вагнеровцам в целом властей РФ. Так, к примеру, лидер партии «Справедливая Россия» С.Миронов, наверняка оказывая услугу Пригожину, ещё в марте прошлого года направил в правительство законопроект о работе частных военных компаний (ЧВК) в России. Он долго не мог добиться от правительства его поддержки. В ответ Пригожин развернул полномасштабную пропагандистскую кампанию в СМИ, привлекая к этой проблеме общественное внимание. А тут разгорелся конфликт между министром обороны Шойгу и создателем «ЧВК Вагнера» Пригожиным, в ходе которого руководство МО РФ выглядело группой недотёп, а Пригожин – создателем эффективной военной структуры, которая в состоянии решать реальные проблемы в зоне СВО.

В январе этого года Миронов снова напомнил о законопроекте. Выступая в Госдуме 17 января, он отметил взятие Соледара в ДНР подразделениями «ЧВК Вагнера» и предложил принять документ, поскольку для Пригожина на фоне огромных потерь очень важна легитимизация ЧВК. Миронов пошёл ва-банк, торпедируя правительство. Результат оказался для него неожиданным – на днях правительство перестало «тянуть резину» и решительно забраковало его законопроект. Там посчитали, что он не соответствует Конституции РФ. Миронов возмущён. По его мнению, Конституция РФ «никакого отношения к ЧВК не имеет»: «там идёт речь об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства». А какая угроза от «ЧВК Вагнера»? Никакой – полагает лидер справедливороссов. По его мнению, указывать на это обстоятельство применительно к «тем, кто сегодня, не щадя жизни, защищает целостность и безопасность России» – «какой-то беспримерный цинизм».

Это – только один и совсем не главный штришок отношений Пригожина и Шойгу. К примеру, Пригожин, начиная с 16 февраля, ежедневно говорил, что министерство обороны РФ не даёт боеприпасы «ЧВК Вагнера». 20 февраля он заявил, что военная компания испытывает «полный снарядный голод». На следующий день в Минобороны РФ заявили, что не блокируют поставки боеприпасов «добровольцам и военнослужащим штурмовых подразделений». Пригожин продолжил настаивать: ЧВК не получает снаряды. Он заявил, что «когда командовал генерал Суровикин», проблем со снарядами не было. А теперь, когда группировкой командует генерал Герасимов, кто-то хочет ликвидировать штурмовые отряды «ЧВК Вагнера».

При этом никто не отрицает, что на сегодняшний день ЧВК Пригожина – это самые профессиональные и боеспособные части российской группировки, участвующие в СВО. Судя по всему, Шойгу даже готов пожертвовать победой в Бахмуте, лишь бы не дать Пригожину стать героем СВО.

СТРАННЫЙ СПЕКТАКЛЬ НА БРЯНЩИНЕ КАК ПОВОД ДЛЯ РАКЕТНОГО УДАРА

А 2 марта приключился совсем уж казусный случай в Брянской области. Туда утром проникли в приграничный район, как сообщили официальные российские СМИ, «украинские боевики». РБК сообщил, что «группа диверсантов 2 марта перешла границу со стороны Украины и атаковала два села в Брянской области». В результате нападения погибли два мирных жителя, пострадал ребёнок. При этом сами «украинские диверсанты» назвались бойцами «Русского добровольческого корпуса». В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что «вылазка украинских националистов» пресечена. Их выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.

Как, кто и кого «выдавливал» – не сообщается. Правительственные СМИ смакуют подвиг мальчика, который сохранил себе и двум девочкам жизнь, а о деталях «вылазки украинских националистов» под русскими знамёнами и о том, как их «выдавливали» и уничтожали, ничего не сообщается. Так что всё это смахивает на фейк. Украинские власти от участия в этой акции категорически отказались.

Во всей этой информации много несуразицы. С одной стороны, как диверсанты могли попасть в Брянскую область? Как известно, 2 февраля Брянскую область с рабочим визитом посетил Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он проинспектировал укрепления на границе с Украиной и отметил, что «опыт Брянщины можно назвать передовым». «Такая система выстроена на Брянщине... Это пример того, как нужно решать вопросы в условиях СВО». И пообещал похвалить местные власти перед Верховным Главнокомандующим. И вот, спустя месяц после блистательной оценки качества пограничных укреплений от высокого московского начальника, «националисты» беспрепятственно и незаметно для наших войск и спецслужб переходят укреплённую границу, охраняемую пограничниками ФСБ РФ, и спокойно с оружием заходят в российские сёла Брянской области. А затем точно так же беспрепятственно возвращаются назад. И это в районе, нашпигованном войсками, в том числе российскими спецслужбами. Получается какой-то проходной двор, а не зона спецоперации. Украинские власти заявляют, что это – провокация ФСБ РФ, поскольку Украина не занимается подобным.

Акция не имела какого-либо военного смысла, однако же это событие послужило поводом для нанесения по городам Незалежной ранним утром 9 марта массированного ракетного удара 82 ракетами. Атаке подверглись города Киев, Одесса, Николаев, Днепр, Харьков, Запорожье, Житомир. А также Киевская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Тернопольская области. В результате российских ударов полностью обесточена Запорожская АЭС. Заявлено о пяти погибших во Львовской области, одном – в Днепропетровской, а также трёх раненых в Киеве. Минобороны РФ официально подтвердило, что обстрел ракетами воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», был «ударом возмездия», нанесённым «в ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области». Минобороны России утверждает, что были поражены «ключевые элементы военной инфраструктуры Украины», предприятия ВПК и «обеспечивающие их объекты энергетики».

ВСЕ ПЫТАЮТСЯ ЛОВИТЬ РЫБУ В МУТНОЙ ВОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Всё это навевает грустные мысли о ситуации вокруг Украины. Похоже, военная спецоперация уже развивается своей собственной жизнью. В её рамках развиваются разные конфликты по типу тех, что мы наблюдаем между Пригожиным и Шойгу. Различные группы элит, расположенные под крылом президента Путина, в рамках СВО кулуарно решают свои собственные задачи. Российские олигархи отчаянно борются за то, чтобы с них сняли западные санкции. Записные оппозиционеры торгуют «актами доброй воли», подписывая воззвания в защиту «правильных олигархов», которые, сначала по их просьбе были включены в санкционный список, поэтому им теперь закрыт доступ к их счетам и имуществу на Западе. А теперь, по прошествии года спецоперации, они вдруг приходят к мысли, что некоторые, такие как олигархи Фридман, Авен и Абрамович, по их мнению, «исправились» и больше уже не являются «друзьями Путина». Это больше похоже на беспринципную торговлю политиков и бизнесменов, в которой каждый извлекает свою выгоду.

Но остаётся неразрешённым главный вопрос: что в ближайшее время будет с Украиной и Россией? Совершенно очевидно, что военное противостояние двух стран всерьёз и надолго. Зеленский в принципе не может уступить украинские территории в обмен на мир. Для Путина любой исход, кроме победы, означает личную катастрофу. Всем нужна ПОБЕДА, которая не бывает одновременной для обеих воюющих сторон. При этом расчёт наших властей на возможную усталость Европы от торговых войн не оправдался. Оказалось, что они готовы терпеть лишения, чтобы на их земле не было войны.

Сытая Европа оказалась неожиданно прагматичной. Её совсем не пугает и не расстраивает наша пропаганда, когда рекламирует зависимость Европы от Америки. Для нее важнее безопасность, которую им дают США. В этом плане показательно, что даже Турция меняет своё отношение к России. Ранее именно через неё были организованы поставки в Россию санкционных товаров из Европы. Однако в настоящее время таможня Турции начала блокировать поставку в Россию около 10 тысяч наименований санкционных товаров, которые шли по схемам параллельного импорта. Об этом сообщили российские логистические компании. Действия таможни они связывают с недавним визитом в Анкару госсекретаря США Блинкена. А если в мае президент Эрдоган проиграет выборы, что, по мнению даже российских экспертов, весьма вероятно, то эта страна НАТО очень быстро изменит своё отношение к нам. И это будет иметь для нас самые серьёзные последствия.

Сергей Конвиз