«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 38
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 13
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 10, 14 марта / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№10, 14 марта 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 08-03-2023 #1[ru]

5 марта 1953 года умер Сталин. Не прошло и недели после его смерти, как он перестал появляться в газетах, а уже в конце месяца Берия выпустил миллион заключенных. К 9 мая имя Сталина вообще исчезло из заголовков газет, а праздничная демонстрация проходила без портретов вождей. Понимаете? «Наследника» тоталитаризма ждёт такая же участь.

Аноним, 08-03-2023 #3[ru]

Ровно год назад, 6 марта 2022 года, Путин встретился со стюардессами. И рассказал им, что Россия будет массово производить самолёты МС-21, Ту-214, Ил-114 и «Байкал». За прошедший год выпущено: МС-21 – 0 штук, Ту-214 – 0 штук, Ил-114 – 0 штук, «Байкал» – 0 штук.

Аноним, 08-03-2023 #4[ru]

В прошлом году в своём поздравлении дед обещал, что в СВО не будут участвовать срочники. А через полгода объявил мобилизацию. В этом году Вова уже поздравляет женщин-военнослужащих. И благодарит тех, кто плетёт маскировочные сети. Если СВО будет идти и дальше такими темпами, то в следующем году поблагодарит тех, кто шьёт саваны и отказывается от компенсаций.

Аноним, 08-03-2023 #5[ru]

Путин говорит, и люди ему верят, что Запад хочет захватить наши богатства. Слушайте, а почему США не захватывает Венесуэлу? У которой нет атомной бомбы, у которой армия никуда не годится, которая по колено в нефти ходит – и вот она, под боком! Да потому что им это не надо!

Кто будет решать проблему угольного коллапса в Туве?

Аноним, 09-03-2023 #1[ru]

Всем правят деньги. Огромные деньги. Власть покупается за деньги. Не так ли? Все эти президенты, думы, хуралы-муралы – это товар. Бабло всё решает. Что несёт Соловьев каждый вечер? Воруйте!!! Только против Родины не возбухайте. У кого воруйте? У Родины! Как Вам такие загогулины? Как только какие то промахи на СВО – виновато безликое министерство обороны! Как только фамилия Шойгу возникает в отрицательном ракурсе – Соловьёв возбуждается и тему забалтывает. Это называется ХУЦПА. Кто не в курсе – поинтересуйтесь. Воры у власти. Всё.

Аноним, 10-03-2023 #2[ru]

На разрезе давно хозяйничают Иргит и ОПГ Урянхай.

Аноним, 11-03-2023 #3[ru]

Уголь просрали, газа не будет, электроэнергия запредельно дорогая... Ну и вишенка на торте – это брехня про дальневосточную ипотеку в Тыве! Вопрос: что они могут, кроме брехни и вранья?

Аноним, 11-03-2023 #4[ru]

В последние месяцы активность Шолбана Валерьевича в соцсетях неумолимо растет. Такое ощущение, что готовится смена руководителя в республике. Нынешнего главу практически не видно и не слышно. А после КЭФ 2023 он бесследно пропал, чего не скажешь про Шолбана Валерьевича, посты которого, как спам, везде мелькают в интернете. И тут невольно задумаешься: кто же истинный руководитель в Туве?

Аноним, 11-03-2023 #5[ru]

Раньше доением каких-то технологий переработки угля занимался директор Тувинского Комплексного отдела покойный ныне Лебедев. Потом его заместитель Котельников вырос и стал то ли бандитом от науки, то ли директором. И какие-то бюджетные деньги доил через Брокерта. Понятно: никаких переработанных углей, которые очистили бы воздух от грязи, никто и не собирался делать. Это же натуральное сращивание бандитской науки и чиновничья было! Сейчас директор – некий странноватый Кужугет Ренат, у которого какой-то страшный акцент. Слушать его смешно по телевизору – говорит, как пьяный бомж или ученый-чукча. Вместо «социальный» говорит «сосальный», непонятно где этот чудик учился... В общем, говорят, примазался к кому-то из наших чиновников, чтобы его показывали по ТВ.

Коротко

Аноним, 09-03-2023 #1[ru]

Португалию обогнать так и не удалось, придётся обгонять Гаити! За 2020-22 гг. естественная убыль населения РФ достигла 2,3 миллиона человек – настолько смертность превысила рождаемость, уровень которой обновляет 20-летние минимумы. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в РФ за 2019-21 годы снизилась почти на 5 лет – до 64,2 года, пишет The Economist. В среднем российские мужчины живут так же «долго», как в Гаити, и на 6 лет меньше, чем в Бангладеш. А по сравнению с Японией – на 18 лет меньше.

Аноним, 09-03-2023 #2[ru]

Россия набрала 16 баллов из 100 в рейтинге стран по уровню свобод. Соседями в России в рейтинге оказались карликовое африканское государство Эсватини и центральноафриканская страна Чад. Вот список стран, которые значительно опережают Россию по уровню свобод: Эфиопия (21 балл), Зимбабве (28 баллов), Ирак (29), Уганда (35), Пакистан (37), Нигерия (43), Нигер (51). Скажи мне, кто твой друг, и я посажу тебя лет на пять!

Аноним, 09-03-2023 #3[ru]

«Продам кусочек Тувы: чиновники назвали наиболее перспективные для инвесторов месторождения региона»... Ватники любят заявлять, что Запад хочет отнять «наши ресурсы». Чьи ваши-то? Вашего в этой стране нет ничего!

Аноним, 10-03-2023 #5[ru]

В Волгограде у самолета «Аэрофлота» при взлете загорелся двигатель. Скоро в российских новостях будут с гордостью сообщать: «Самолёт такой-то рейсом таким-то успешно совершил взлёт и последующую посадку. Гойда!»

Аноним, 10-03-2023 #6[ru]

«В архангельской школе одноклассники силой написали мальчику слово «***» на лбу». Российская школа все больше напоминает смесь колонии строгого режима, казармы стройбата и интерната для душевнобольных. Уроки патриотизма и поднятие флага на пользу явно не пошли... Главное, чтобы против войны ничего не писали, да.

Беспристрастный взгляд на российско-украинские отношения

Аноним, 08-03-2023 #1[ru]

Уважаемая редакция! Вы все правильно нарисовали, но есть одно, но большое «Но»! А где в вашей картине место воровству и обману? Нет места и поэтому это утопическая картина отношений двух стран!

Мы же воспитаны на принципах: надо украсть, как можно больше, потому как живем одним днем! И потом: кто ставит целью процветание России? Это же не тот патриотизм. У нас главный патриот – это тот, кто на себе рубаху рвет за патриотизм! И при этом на озере Комо закупился тремя коттеджами для себя, для детей и для мамы! Мы кричим НАТО у порога! А при этом понимаем, что НАТО нам не угрожает, и поэтому давно похерили систему ПВО. Зачем она нам нужна, если со времён Руста ничего не поменялось? Ну, пролетел немец и сел на Красную площадь страны – и что изменилось после этого? Изменилось – мы взяли денег у американцев на благо россиян и потом отреставрировали Кремль. И показали другу Биллу Клинтону, какие мы крутые, как золотом украсили Кремль и кое-кто при этом еще и карманы набил! Клинтон покрутил у виска и решил больше денег дикарям не давать!

И так – во всем! Мы умеем удивлять мир непредсказуемостью! А вы тут прописные истины нам втолковываете! Мы пойдем другим путем – путем уничтожения! Ну как в той песне: весь мир мы до основания разрушим, а затем... Ну понятно уже что «затем»... Вывод какой? Простой вывод: пока такие «патриоты», надо менять или «патриотов», или страну!

Аноним, 08-03-2023 #3[ru]

Генпрокуратура РФ признала Transparеncy International «нежелательной» организацией. В ведомстве заявили, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Transparеncy International занимается исследованием коррупции и борьбой с ней. А коррупция, как известно, основа конституционного строя РФ и главная духовная скрепа.

Аноним, 08-03-2023 #4[ru]

Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров-строителей. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования – это крах нации!

Аноним, 09-03-2023 #5[ru]

Ночью в Тбилиси вновь произошли столкновения между участниками массовой акции протеста против закона об иноагентах и полицией. Люди перекрывали улицы, строили баррикады. Полиция применила к протестующим дубинки, водомёты, светошумовые гранаты, газ, резиновые пули. Пишут, что в рядах силовиков замечен московский ОМОН.

Итог: Законопроект об иноагетах, который стал причиной массовых протестов, отозван из парламента Грузии – об этом сообщает правящая в стране партия. Не хотят, ой, не хотят грузины назад в Грузинскую ССР!

Аноним, 09-03-2023 #6[ru]

Перед вами – карта «выгодной» смерти на СВО в Украине. «Выгодной» – в том смысле, что обещанные государством гробовые (12,4 млн. руб.) превосходят потенциальный заработок мужчины в семье до выхода на пенсию. То есть, если погиб 18-летний дагестанец или сорокалетний сибиряк, его семья получит больше денег, чем он мог бы заработать за оставшуюся жизнь. Карта составлена в ценах 2022 года с учетом медианных зарплат в субъектах. https://t.me/sibrealii/16316

Аноним, 09-03-2023 #7[ru]

№6, значит, тувинцу выгодно умереть на СВО в 24 года... Ну что ж, не жили хорошо – неча начинать!

Аноним, 10-03-2023 #8[ru]

Симоньян жалуется, что всё происшедшее в Тбилиси – это лишь попытка врагов России открыть против неё «второй фронт». Вспоминается незабвенная классика: «Зайцу в кустах казалось, что танковая атака была направлена против него».

Неужели спецоперация доведёт власть до цугундера?

Аноним, 08-03-2023 #3[ru]

Когда сетуют, что санкции не работают, или что экономика России еще не рухнула, как предсказывали известные экономисты, или почему все цветет и пахнет, а в Москве все танцуют, хохочут и кушают мороженое, удобно привести пример с героиновым наркоманом, который только-только присел на иглу. Да, догадаться по виду, что он наркоман, и через год-другой «сторчится», пока еще невозможно. За один день у него не выпадут все зубы, не начнут ломаться кости и по всему телу не пойдут гангренозные язвы. Это все придет много позже. Но процесс уже запущен... Скоро действие опия закончится. И начнется ломка...

Аноним, 08-03-2023 #4[ru]

Перед Второй мировой население Берлина было около 5 млн. человек. В 1945-м его обороняла 800-тысячная группировка Вермахта. Город был взят за 17 дней. Бахмут, который почти в 100 раз меньше, армия РФ штурмует уже 8 месяцев.

Аноним, 08-03-2023 #5[ru]

Стоит худой мужичок за 30, курит не спеша. И на Рембо не похож, и на Терминатора. А силы столько, что ни одной властной мрази не сломать. Спрашиваете: в чём сила? Да в том, что вам никогда не понять и не познать: уроды, в чести, достоинстве, в верности. В том, где вам нет места. Хотели убить, а прославили на века.

Аноним, 09-03-2023 #7[ru]

Мультиварка – вместо погибшего в Украине сына. Такой роскошный подарок власти вручили жительнице Башкирии Фариде Хусаиновой. Местная пропаганда пишет, что женщина «не смогла сдержать слез», когда ей вручали мультиварку. Её сына, 24-летнего добровольца, похоронили 17 января. По нынешним временам чиновники, можно сказать, разорились – в Туве, например, семьям погибших дарят мешок пельменей.

Аноним, 09-03-2023 #10[ru]

Если город, за который ведутся ожесточенные бои, будет взят, это станет кульминацией российского наступления на востоке Украины, говорится в новом обзоре. Аналитики Института изучения войны согласны, что ЧВК «Вагнера» контролирует не менее 50% территории города, но для продвижения за пределы Бахмута у них нет ни боевой мощи, ни подкреплений.

Перекрёсток мнений

Аноним, 10-03-2023 #1[ru]

Всеми махинациями у Гер Прокерта занимается его ушлая помощница Сауле, через которую дают откаты их прокормленные подрядчики, которых расхваливает соответственно Гер Прокерт.

(прочитано 312 раз)

0
risk-inform.ru/article_10474.html

Остальные материалы номера 10:
Материал входит в раздел тематического архива:

«Так как хуже уже быть не могло, стало лучше» (Франц Кафка).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru