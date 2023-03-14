    Перекрёсток мнений

Аноним, 08-03-2023 #1[ru]

5 марта 1953 года умер Сталин. Не прошло и недели после его смерти, как он перестал появляться в газетах, а уже в конце месяца Берия выпустил миллион заключенных. К 9 мая имя Сталина вообще исчезло из заголовков газет, а праздничная демонстрация проходила без портретов вождей. Понимаете? «Наследника» тоталитаризма ждёт такая же участь.

Аноним, 08-03-2023 #3[ru]

Ровно год назад, 6 марта 2022 года, Путин встретился со стюардессами. И рассказал им, что Россия будет массово производить самолёты МС-21, Ту-214, Ил-114 и «Байкал». За прошедший год выпущено: МС-21 – 0 штук, Ту-214 – 0 штук, Ил-114 – 0 штук, «Байкал» – 0 штук.

Аноним, 08-03-2023 #4[ru]

В прошлом году в своём поздравлении дед обещал, что в СВО не будут участвовать срочники. А через полгода объявил мобилизацию. В этом году Вова уже поздравляет женщин-военнослужащих. И благодарит тех, кто плетёт маскировочные сети. Если СВО будет идти и дальше такими темпами, то в следующем году поблагодарит тех, кто шьёт саваны и отказывается от компенсаций.

Аноним, 08-03-2023 #5[ru]

Путин говорит, и люди ему верят, что Запад хочет захватить наши богатства. Слушайте, а почему США не захватывает Венесуэлу? У которой нет атомной бомбы, у которой армия никуда не годится, которая по колено в нефти ходит – и вот она, под боком! Да потому что им это не надо!

Аноним, 09-03-2023 #1[ru]

Всем правят деньги. Огромные деньги. Власть покупается за деньги. Не так ли? Все эти президенты, думы, хуралы-муралы – это товар. Бабло всё решает. Что несёт Соловьев каждый вечер? Воруйте!!! Только против Родины не возбухайте. У кого воруйте? У Родины! Как Вам такие загогулины? Как только какие то промахи на СВО – виновато безликое министерство обороны! Как только фамилия Шойгу возникает в отрицательном ракурсе – Соловьёв возбуждается и тему забалтывает. Это называется ХУЦПА. Кто не в курсе – поинтересуйтесь. Воры у власти. Всё.

Аноним, 10-03-2023 #2[ru]

На разрезе давно хозяйничают Иргит и ОПГ Урянхай.

Аноним, 11-03-2023 #3[ru]

Уголь просрали, газа не будет, электроэнергия запредельно дорогая... Ну и вишенка на торте – это брехня про дальневосточную ипотеку в Тыве! Вопрос: что они могут, кроме брехни и вранья?

Аноним, 11-03-2023 #4[ru]

В последние месяцы активность Шолбана Валерьевича в соцсетях неумолимо растет. Такое ощущение, что готовится смена руководителя в республике. Нынешнего главу практически не видно и не слышно. А после КЭФ 2023 он бесследно пропал, чего не скажешь про Шолбана Валерьевича, посты которого, как спам, везде мелькают в интернете. И тут невольно задумаешься: кто же истинный руководитель в Туве?

Аноним, 11-03-2023 #5[ru]

Раньше доением каких-то технологий переработки угля занимался директор Тувинского Комплексного отдела покойный ныне Лебедев. Потом его заместитель Котельников вырос и стал то ли бандитом от науки, то ли директором. И какие-то бюджетные деньги доил через Брокерта. Понятно: никаких переработанных углей, которые очистили бы воздух от грязи, никто и не собирался делать. Это же натуральное сращивание бандитской науки и чиновничья было! Сейчас директор – некий странноватый Кужугет Ренат, у которого какой-то страшный акцент. Слушать его смешно по телевизору – говорит, как пьяный бомж или ученый-чукча. Вместо «социальный» говорит «сосальный», непонятно где этот чудик учился... В общем, говорят, примазался к кому-то из наших чиновников, чтобы его показывали по ТВ.

Аноним, 09-03-2023 #1[ru]

Португалию обогнать так и не удалось, придётся обгонять Гаити! За 2020-22 гг. естественная убыль населения РФ достигла 2,3 миллиона человек – настолько смертность превысила рождаемость, уровень которой обновляет 20-летние минимумы. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в РФ за 2019-21 годы снизилась почти на 5 лет – до 64,2 года, пишет The Economist. В среднем российские мужчины живут так же «долго», как в Гаити, и на 6 лет меньше, чем в Бангладеш. А по сравнению с Японией – на 18 лет меньше.

Аноним, 09-03-2023 #2[ru]

Россия набрала 16 баллов из 100 в рейтинге стран по уровню свобод. Соседями в России в рейтинге оказались карликовое африканское государство Эсватини и центральноафриканская страна Чад. Вот список стран, которые значительно опережают Россию по уровню свобод: Эфиопия (21 балл), Зимбабве (28 баллов), Ирак (29), Уганда (35), Пакистан (37), Нигерия (43), Нигер (51). Скажи мне, кто твой друг, и я посажу тебя лет на пять!

Аноним, 09-03-2023 #3[ru]

«Продам кусочек Тувы: чиновники назвали наиболее перспективные для инвесторов месторождения региона»... Ватники любят заявлять, что Запад хочет отнять «наши ресурсы». Чьи ваши-то? Вашего в этой стране нет ничего!

Аноним, 10-03-2023 #5[ru]

В Волгограде у самолета «Аэрофлота» при взлете загорелся двигатель. Скоро в российских новостях будут с гордостью сообщать: «Самолёт такой-то рейсом таким-то успешно совершил взлёт и последующую посадку. Гойда!»

Аноним, 10-03-2023 #6[ru]

«В архангельской школе одноклассники силой написали мальчику слово «***» на лбу». Российская школа все больше напоминает смесь колонии строгого режима, казармы стройбата и интерната для душевнобольных. Уроки патриотизма и поднятие флага на пользу явно не пошли... Главное, чтобы против войны ничего не писали, да.

Аноним, 08-03-2023 #1[ru]

Уважаемая редакция! Вы все правильно нарисовали, но есть одно, но большое «Но»! А где в вашей картине место воровству и обману? Нет места и поэтому это утопическая картина отношений двух стран!

Мы же воспитаны на принципах: надо украсть, как можно больше, потому как живем одним днем! И потом: кто ставит целью процветание России? Это же не тот патриотизм. У нас главный патриот – это тот, кто на себе рубаху рвет за патриотизм! И при этом на озере Комо закупился тремя коттеджами для себя, для детей и для мамы! Мы кричим НАТО у порога! А при этом понимаем, что НАТО нам не угрожает, и поэтому давно похерили систему ПВО. Зачем она нам нужна, если со времён Руста ничего не поменялось? Ну, пролетел немец и сел на Красную площадь страны – и что изменилось после этого? Изменилось – мы взяли денег у американцев на благо россиян и потом отреставрировали Кремль. И показали другу Биллу Клинтону, какие мы крутые, как золотом украсили Кремль и кое-кто при этом еще и карманы набил! Клинтон покрутил у виска и решил больше денег дикарям не давать!

И так – во всем! Мы умеем удивлять мир непредсказуемостью! А вы тут прописные истины нам втолковываете! Мы пойдем другим путем – путем уничтожения! Ну как в той песне: весь мир мы до основания разрушим, а затем... Ну понятно уже что «затем»... Вывод какой? Простой вывод: пока такие «патриоты», надо менять или «патриотов», или страну!

Аноним, 08-03-2023 #3[ru]

Генпрокуратура РФ признала Transparеncy International «нежелательной» организацией. В ведомстве заявили, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Transparеncy International занимается исследованием коррупции и борьбой с ней. А коррупция, как известно, основа конституционного строя РФ и главная духовная скрепа.

Аноним, 08-03-2023 #4[ru]

Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров-строителей. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования – это крах нации!

Аноним, 09-03-2023 #5[ru]

Ночью в Тбилиси вновь произошли столкновения между участниками массовой акции протеста против закона об иноагентах и полицией. Люди перекрывали улицы, строили баррикады. Полиция применила к протестующим дубинки, водомёты, светошумовые гранаты, газ, резиновые пули. Пишут, что в рядах силовиков замечен московский ОМОН.

Итог: Законопроект об иноагетах, который стал причиной массовых протестов, отозван из парламента Грузии – об этом сообщает правящая в стране партия. Не хотят, ой, не хотят грузины назад в Грузинскую ССР!

Аноним, 09-03-2023 #6[ru]

Перед вами – карта «выгодной» смерти на СВО в Украине. «Выгодной» – в том смысле, что обещанные государством гробовые (12,4 млн. руб.) превосходят потенциальный заработок мужчины в семье до выхода на пенсию. То есть, если погиб 18-летний дагестанец или сорокалетний сибиряк, его семья получит больше денег, чем он мог бы заработать за оставшуюся жизнь. Карта составлена в ценах 2022 года с учетом медианных зарплат в субъектах. https://t.me/sibrealii/16316

Аноним, 09-03-2023 #7[ru]

№6, значит, тувинцу выгодно умереть на СВО в 24 года... Ну что ж, не жили хорошо – неча начинать!

Аноним, 10-03-2023 #8[ru]

Симоньян жалуется, что всё происшедшее в Тбилиси – это лишь попытка врагов России открыть против неё «второй фронт». Вспоминается незабвенная классика: «Зайцу в кустах казалось, что танковая атака была направлена против него».

Аноним, 08-03-2023 #3[ru]

Когда сетуют, что санкции не работают, или что экономика России еще не рухнула, как предсказывали известные экономисты, или почему все цветет и пахнет, а в Москве все танцуют, хохочут и кушают мороженое, удобно привести пример с героиновым наркоманом, который только-только присел на иглу. Да, догадаться по виду, что он наркоман, и через год-другой «сторчится», пока еще невозможно. За один день у него не выпадут все зубы, не начнут ломаться кости и по всему телу не пойдут гангренозные язвы. Это все придет много позже. Но процесс уже запущен... Скоро действие опия закончится. И начнется ломка...

Аноним, 08-03-2023 #4[ru]

Перед Второй мировой население Берлина было около 5 млн. человек. В 1945-м его обороняла 800-тысячная группировка Вермахта. Город был взят за 17 дней. Бахмут, который почти в 100 раз меньше, армия РФ штурмует уже 8 месяцев.

Аноним, 08-03-2023 #5[ru]

Стоит худой мужичок за 30, курит не спеша. И на Рембо не похож, и на Терминатора. А силы столько, что ни одной властной мрази не сломать. Спрашиваете: в чём сила? Да в том, что вам никогда не понять и не познать: уроды, в чести, достоинстве, в верности. В том, где вам нет места. Хотели убить, а прославили на века.

Аноним, 09-03-2023 #7[ru]

Мультиварка – вместо погибшего в Украине сына. Такой роскошный подарок власти вручили жительнице Башкирии Фариде Хусаиновой. Местная пропаганда пишет, что женщина «не смогла сдержать слез», когда ей вручали мультиварку. Её сына, 24-летнего добровольца, похоронили 17 января. По нынешним временам чиновники, можно сказать, разорились – в Туве, например, семьям погибших дарят мешок пельменей.

Аноним, 09-03-2023 #10[ru]

Если город, за который ведутся ожесточенные бои, будет взят, это станет кульминацией российского наступления на востоке Украины, говорится в новом обзоре. Аналитики Института изучения войны согласны, что ЧВК «Вагнера» контролирует не менее 50% территории города, но для продвижения за пределы Бахмута у них нет ни боевой мощи, ни подкреплений.

Аноним, 10-03-2023 #1[ru]

Всеми махинациями у Гер Прокерта занимается его ушлая помощница Сауле, через которую дают откаты их прокормленные подрядчики, которых расхваливает соответственно Гер Прокерт.