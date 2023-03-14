    Свежий анекдот

России не опасен внешний враг,Её хранят пространства и снега.Но ей опасен внутренний дурак,Усердно сочиняющий врага.

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Депутат Денис Терехов отравился мухоморами в Красноярском крае, он госпитализирован в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве.Дело не в том, что депутаты жрут мухоморы, по их действиям это и так очевидно, а в том, что региональное начальство никогда не лечится в местных поликлиниках, но при любом недуге летит в Москву.