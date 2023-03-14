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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 10, 14 марта / Свежий анекдот
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№10, 14 марта 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотРоссии не опасен внешний враг,
Её хранят пространства и снега.
Но ей опасен внутренний дурак,
Усердно сочиняющий врага.
Игорь Губерман

* * *

Депутат Денис Терехов отравился мухоморами в Красноярском крае, он госпитализирован в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве.
Дело не в том, что депутаты жрут мухоморы, по их действиям это и так очевидно, а в том, что региональное начальство никогда не лечится в местных поликлиниках, но при любом недуге летит в Москву.

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