    Коротко

Тува попала в список регионов с самым низким турпотоком в 2022 году

В 2022 году безусловным лидером по туристическому потоку стал Краснодарский край, куда было совершено более 20 млн. турпоездок. Информацию об этом публикует Росстат.

Сообщается, что помимо Краснодарского края, в число лидеров также вошли Московская и Ленинградская области, куда было совершено по 15,2 млн. поездок, а также Москва – 14,2 млн. и Петербург – 8,1 млн.

Среди регионов с низким турпотоком отмечается Республика Тыва, куда за весь 2022 год было совершено 72,2 тысячи туристических поездок, Магаданская область – 54,1 тысячи, Еврейская автономная область – 35,5 тысячи и Чукотский автономный округ – 30 тысяч.

По итогам прошлого года наименьшее число туристов прибыло в Ненецкий автономный округ – чуть более 17 тысяч поездок.

Туристов мало, поэтому будем строить больше гостиниц!

Несмотря на низкую туристическую привлекательность, все же нашелся инвестор, который вложит около 100 млн. рублей в строительство гостиничного центра в горнолыжном комплексе в районе станции «Тайга». Об этом заявил глава агентства по туризму республики Ай-Хан Догур-оол. А «инвестором», судя по всему, выступит федеральный бюджет.

По его словам, горнолыжный комплекс входит в комплексный инвестиционный проект (КИП) VisitTuva.ru, который предполагает создание туристско-рекреационного кластера общей стоимостью 6,1 млрд. рублей.

По данным агентства по туризму Тувы, в 2022 году республику посетили 182 тыс. туристов. Почему эти данные расходятся с информацией Росстата более чем в два раза, не сообщается.

В России начались массовые невыплаты зарплат бюджетникам

Задолженность по зарплате из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней в феврале 2022 года подскочила на 1400%. На 1 марта совокупный объем зарплатных долгов перед бюджетниками достиг 152 млн. руб., хотя еще в январе это было 10 млн. руб., а на конец декабря задолженность была нулевой.

Долги перед работниками образования за февраль выросли в 12 раз – до 162 млн. руб. Задолженность по зарплате перед врачами выросла на существенные 37% за месяц, хотя ее совокупный размер пока мизерный – лишь 0,6 млн. руб.

Общий объем невыплаченных вовремя зарплат по всей России и во всех отраслях на конец февраля составил 779 млн. рублей.

Власти отчитались о снижении уровня бедности

По итогам 2022 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума составила 15,3 млн. человек (10,5% населения), следует из данных Росстата. «Интерфакс» отмечает, что это исторический минимум. Годом ранее ниже «границы бедности» жили 16 млн.

Бедных стало меньше, потому что бедные были брошены на фронт – для них участие в СВО это быстрый способ выбраться из трудностей и долгов, которые они не в силах погасить, говорит Наталья Зубаревич, специалист по экономике регионов из МГУ. По оценке Bloomberg Economics, на выплаты военным, добровольцам и мобилизованным государство потратило 1,1 трлн. рублей. Президент Владимир Путин пообещал 5 млн. рублей семьям погибших и по 3 млн. раненым.

Сами россияне, впрочем, называют себя бедными втрое чаще, чем фиксирует Росстат: 32% находятся в положении, близком к казарменному, когда все деньги уходят на еду, а купить одежду уже не на что. 8% заявляют, что и продукты могут позволить себе с трудом, показал январский опрос ФОМ.

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий повышение призывного возраста на срочную службу в российской армии.

Поправки в закон «О воинской обязанности» предусматривают, что возраст призыва в три этапа увеличат с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва сразу же (а не поэтапно) повысят с 27 до 30 лет.

Документ предусматривает переходный период: в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, с 2026 года – от 21 до 30 лет.

При этом граждане, желающие служить в армии, смогут пойти на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

Если российские неонацисты воюют против Украины в составе российских сил, значит, они «уже исправились»

Об этом «Фонтанке» заявил депутат Госдумы, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов – соавтор поправок, которые были приняты в начале марта и ввели уголовное наказание за «дискредитацию» бойцов «добровольческих формирований», воюющих на стороне России. Интервью было опубликовано 2 марта. Журналистка «Фонтанки» Юлия Никитина спросила депутата, можно ли рассказывать, что среди этих добровольцев есть в том числе неонацисты – в частности, из диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич».

«Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований», – ответил Картаполов.

Когда журналистка возразила, что основания есть («Есть масса интервью, где основатель [«Русича»] Алексей Мильчаков прямо говорит, что он нацист, есть фотографии, где они зигуют, есть фотографии их татуировок со свастикой») депутат ответил: «Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют».

«Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились», – добавил депутат.

Российские власти начали отбирать детей за антивоенную позицию родителей

Как сообщает издание 7х7, 59-летняя Наталья Филонова из Бурятии находится изоляторе по обвинению в переломе пальца полицейскому, который задерживал ее на митинге против мобилизации. По версии следствия, во время задержания женщина ударила одного силовика рукой, а другого – шариковой ручкой. Во втором случае обвинение квалифицирует действия активистки как «насилие, опасное для жизни».

Изначально пенсионерку отправили под домашний арест. В конце октября у ее мужа, уехавшего в гости в Забайкальский край, случился инфаркт, а приемный сын пропал. Следователь отказался отпускать женщину и она поехала туда без разрешения, навестила мужа в больнице и нашла сына. Суд расценил это как «нарушение условий содержания» и перевел ее в СИЗО.

После этого приемного сына активистки отправили в «социально-реабилитационный центр» в Улан-Удэ. При этом у женщины есть муж, еще трое детей и внуки. Родственникам пока не дают забрать подростка домой.

Аналогичный случай произошел и с шестиклассницей Машей Москалевой из Тульской области, оказавшейся в приюте после того, как ее отца 53-летнего Алексея Москалева отправили под домашний арест за «дискредитацию» армии.

Российские компании не знают, куда деть полученные из Индии рупии

Нарастив торговлю с Индией на сотни процентов и отказавшись от доллара по требованию Кремля, российские компании столкнулись с проблемой: рупии, полученные за продажу товаров индийским контрагентам, оказалось некуда деть.

У экспортеров скопилась индийская валюта, но индийский регулятор не разрешает торговать ей на Московской бирже и конвертировать ее в рубли, сообщил в интервью Reuters управляющий директор по развитию бизнеса биржи Кирилл Пестов.

«Индийское валютное регулирование ограничивает обращение и расчеты в рупиях за пределами Индии, причем это относится ко всему внешнему миру», – пояснил Пестов.

Мосбиржа, по его словам, ждет решений ЦБ Индии по расширению интернационализации рупии. Но тот пока медлит.

Использовать рупии напрямую – для импорта – также оказалось непросто: торговля с Индией идет в одном направлении. Поставки индийских товаров в Россию буксуют, и в результате формируется гигантский торговый дисбаланс.

При том что Индия импортирует товаров на 4-5 млрд. долларов в месяц, ее экспорт в Россию исчисляется сотнями миллионов, отмечают аналитики Deutsche Bank. Причем, за январь-сентябрь прошлого года поставки даже сократились на 14%.

В результате российские банки начали отказываться от получения рупий, рассказали Bloomberg источники в Нью-Дели: они не хотят скопления избытков индийской валюты, «пристроить» которые некуда. Из-за этого буксует механизм торговли в нацвалютах, подчеркивают источники: хотя индийский ЦБ еще в июне одобрил открытие корсчетов в рупиях российским банкам, крупных сделок не проводится.

Россия не может найти покупателей на миллионы баррелей дизеля

Российские нефтяные компании испытывают нарастающие проблемы с экспортом дизельного топлива, которое с февраля попало под европейское эмбарго и «потолок цен» от стран G7.

Несмотря на скидки, достигающие трети от мировых цен, дизель российского происхождения копится в танкерах, дрейфующих в океане в ожидании покупателей.

На 5 марта такого «лишнего» дизеля было 4,4 млн. баррелей. За месяц нераспроданные объемы в танкерах подскочили более чем вчетверо и достигли рекорда за все время наблюдений.

Россия продолжает отгружать дизель из портов, «зная, что покупателей на него нет», говорит Марк Уильямс, аналитик Wood Mackenzie. Если нераспроданные объемы продолжат расти, скорее всего, экспорт дизеля придется сокращать, одновременно пуская под нож его производство, полагает он.

По оценке Wood Mackenzie, начиная со второго квартала российские НПЗ придется останавливать – сокращение переработки нефти составит до 1 млн. баррелей в сутки.