    Обзор прессы

ЧИНОВНИКИ ПРИЗЫВАЮТ НАРОД СПЛОТИТЬСЯ

Страна переживает период специальной военной операции в Украине, которая откровенно буксует. В такой трагический момент, как в тот период, когда немцы стояли под Москвой, властям срочно понадобилось единство с народом, поскольку вспомнили: «Победа достигается надёжным тылом». Поэтому «Владислав Ховалыг в своём Послании Верховному Хуралу Тувы сплочённость и взаимоподдержку в обществе назвал в числе традиционных ценностей, выходящих на передний план в предстоящем 2023 году». Не случайно он «в своём Послании обозначил как приоритетное: «Сохранение и укрепление традиционных ценностей: труд, семья, сплочённость». Как сообщает «ТП», Владислав Ховалыг таким образом «поддержал инициативу многих представителей гражданского общества Тувы и предложил объявить 2023 год Годом народной сплочённости в нашей республике».

В связи с этим любопытно: а где наш глава отыскал в Туве «гражданское общество»? К примеру, у представителей Союза Ветеранов или Союза русскоязычных граждан он ничего не спрашивал, ничем не интересовался. Скоро два года, как он на посту главы, а так и не удосужился встретиться ни с Ремизовым, ни с Яндай-оолом. Может, он встречался с руководством бандитского формирования «Чоннун оолдары» (Сыны народа), которые в интересах торговцев палёным зельем громят магазины, легально торгующие винно-водочными изделиями? Или ему достаточно поговорить с руководителями обществ стрелков из лука, чтобы понять, чего от него хочет «гражданское общество Тувы»?

Когда фашисты стояли у стен Москвы, Сталин с испугу обратился к народу словами «братья и сёстры» и приказал не трогать священнослужителей. И всем миром кое-как одолели агрессора. А теперь – новый виток любви власти к народу. Понимая, что бесплатно «сплачиваться» никто не будет, власть решила расщедриться: «Среди наиболее значимых и масштабных мероприятий можно отметить конкурс грантов Главы Тувы для поддержки проектов НКО, направленных на развитие гражданского общества». Но вряд ли деньги дойдут до адресата. По крайней мере, такого у Ховалыга не наблюдалось ни в кресле мэра столицы, ни в должности главы республики. Теперь он за казённый счёт обещает «фестивали и праздники, чествующие тружеников животноводческой отрасли республики, в том числе оленеводов и яководов, I Летнюю Спартакиаду Республики Тыва, Строительный форум-2023, Республиканский научный форум, Неделю предпринимательства, фестиваль «Улуг-Хемнин чалгыглары», посвящённый социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, фестиваль тувинского шаманизма, а также крупнейшие национальные праздники – День Республики и Наадым, и историческое открытие буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг».

Теперь Владислав Ховалыг, представляя себя отцом тувинского народа и соревнуясь в любви к нему с Шолбаном Кара-оолом, обращается к нации: «Идёт специальная военная операция. Она требует от государства решительных действий и мобилизации ресурсов, от общества – сплочённости и поддержки». «Сегодня мы столкнулись с непростыми вызовами, которые стоят перед нашей страной». В связи с этим он вспомнил о том, что живёт в России, и провозгласил: «способность объединяться, вместе преодолевать трудности, искренне помогать друг другу – отличительная черта россиян», у которых «взаимовыручка и взаимопомощь всегда были в основе базовых ценностей». Поэтому мы «как никогда должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг президента, каждый должен внести посильный вклад в общее дело».

НАРОДНЫЙ ВРАЧ О ТУВИНСКОЙ МЕДИЦИНЕ

На самом деле в Туве достаточно много замечательных людей. Об одном из них рассказала «ТП» – о «первом нейрохирурге коренной национальности Валерии Николаевиче Шиирипей». А вспомнили о нём в связи с выходом в свет «второй книги», которая «была презентована в рамках торжественного мероприятия, приуроченного Дню науки». В этой книге «Валерий Шиирипей представил на суд читателей историю полувекового развития нейрохирургической службы в Туве на основе архивных материалов – личных архивов коллег, Ресбольницы №1, собственного архива».

Прочтя её, «мы узнаем, что первыми нейрохирургами в Туве были врачи, прибывшие в Туву по известной советской системе распределения специалистов – Валерий Павлович Григорьев, Николай Владимирович Лагада, Олег Александрович Еналеев». И о том, как «каждый из них внёс свой ощутимый вклад в становление и развитие нейрохирургической службы». Узнаем, что в развитии нейрохирургии в Туве было «пять этапов развития». Автор «собрал богатый фотоматериал, поделился видением о перспективах её развития».

Газета напоминает читателям, что «Валерий Николаевич Шиирипей – кандидат медицинских наук, народный врач Республики Тыва, заслуженный врач Российской Федерации». Он «является первым нейрохирургом коренной национальности», и у него за плечами огромный опыт «работы заведующим нейрохирургическим отделением Ресбольницы №1, главным внештатным нейрохирургом и главным хирургом Минздрава РТ, первым заместителем министра здравоохранения, заведующим горздравотделом администрации г. Кызыла, председателем комитета по здравоохранению мэрии г. Кызыла, начальником отдела Минздрава РТ». Он «преподавал в Республиканском медицинском колледже, в настоящее время трудится в НИИ медико-социальных проблем, где в разные годы работал также начальником отдела региональных медицинских исследований, является членом правления общественной организации «Союз учёных Тувы «Эртем». За время своей деятельности он «выполнил более 4 тысяч операций, в том числе высшей категории сложности, внедрил многие виды операций впервые в Туве, является автором более 30 научных статей и одной монографии». Он действительно замечательный человек, проживающий славный путь народного целителя. Это весьма уважаемый в обществе доктор, который спас жизнь многим людям. И эта книга – описание пути развития медицины у нас в республике и рассказ о тех, кто эту медицину развивал.

МОНУМЕНТ ТЩЕСЛАВИЯ или КАК РАЗРУШАЮТ ПАМЯТЬ

У любого региона должен быть какой-нибудь легко узнаваемый символ. К примеру, «Англичанин Александр Дуглас Митчелл Каррутерс посетил центры Европы, Африки и Австралии». И приехал в Туву, где таким символом был обелиск «Центр Азии», что располагался на берегу реки Енисей в районе пересечения с улицей Тувинских Добровольцев города Кызыла. В республике этот символ использовался в изготовлении значков, открыток и других памятных изделий. Изображение шара на постаменте со стелой фигурировало даже на одной из республиканских газет. Обелиск жил полвека – «с 1964 по 2014 годы». Он был признан «памятником культурного наследия» и охранялся государством. «Объект культурного наследия регионального значения «Обелиск «Центр Азии» был зарегистрирован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 05.07.1977 № 152».

До того, как он был сооружён, в Кызыле на берегу Енисея в трёх метрах от здания, где располагается Министерство ЖКХ, был установлен «маленький памятник в виде небольшой усечённой пирамиды», символизирующий Центр Азии. А в «1964 году, когда отмечалась 20-летняя годовщина добровольного вхождения Тувы в состав СССР, на берегу Енисея установили бетонный обелиск в виде земного шара на двухметровом квадратном постаменте с устремлённым ввысь трёхгранным шпилем» по проекту «старейшего художника республики Василия Дёмина». Обелиск не только стоял на тувинской земле близ могучей сибирской реки, но и символизировал дружбу тувинского и русского народов. Затем, «двадцать лет спустя, к 40-летию Советской Тувы, территория вокруг памятника была благоустроена, а сам обелиск и его постамент облицованы гранитом».

«Он был образом и символом центра Азии. Туда приходили на свидание влюблённые, а школьники встречали рассвет». Но пожить ему долго не дал один известный в Туве человек, которому очень хотелось остаться в истории. После прихода во власть он изменил гимн Тувы, заимствовав его у монголов, а затем взялся за обелиск. По его указанию памятник снесли и выбросили на свалку, пообещав впоследствии куда-нибудь пристроить, а «в 2014 году на территории, где был обелиск, возвели скульптурный комплекс с фонтанами» за счёт бюджета республики и по проекту бурятского архитектора. Кстати, новый обелиск, по мнению экспертов архитектуры, не отвечает запросам ни тувинской, ни русской архитектуры. Его уродливые драконы соответствуют скорее китайской культуре. «А старый памятник...» в заброшенном состоянии, как изношенный ботинок, валяется где-то без надзора.

Имя этому варвару, разрушившему памятник культурного наследия – Шолбан Валерьевич Кара-оол. Для того, чтобы снести обелиск и поставить себе личный монумент, Кара-оол организовал некий «осмотр объекта», в результате которого было установлено, что «состояние обелиска требует проведения работ по сохранению (реставрации)». Комиссия «разработали рекомендации для мэрии, т.к. именно она является официальным собственником». Но никто ничего реставрировать не собирался. По крайней мере, ни мэра столицы Ховалыга (в настоящее время – глава республики), ни главу города Оюн (в настоящее время – член Совета Федерации), никто не спрашивал. Снесли – и делу конец. Расчистили место под обелиск имени Кара-оола. А прежний обелиск – на свалку. И ни Шолбану Кара-оолу, ни Дине Оюн, ни Владиславу Ховалыгу даже в голову не пришло, что они совершают правонарушение, поскольку «объект культурного наследия регионального значения находится в муниципальной собственности Кызыла». И «по результатам проведённого осмотра собственник объекта культурного наследия в установленные в акте сроки должен был произвести ряд действий, направленных на восстановление и сохранение памятника».

В итоге, что имеют кызылчане: «один разбитый памятник, одно уменьшенное его изображение в Молодёжном парке, разная сувенирная продукция. Есть ещё некоторые обещания (ничем не подкреплённые), что обелиск установят у строящегося культурно-спортивного комплекса». И никто за этот вандализм не ответил. Кара-оол болтается в Госдуме девятым заместителем, Оюн нарастила грудь и демонстрирует её в Совете Федерации, а Ховалыг пересел в кресло главы республики и про обелиск, наверное, давно забыл. И всем хорошо! Все при своих интересах. Правда, денежки за новый памятник утекли, прежний обелиск где-то «на боку», а кызылчане с ностальгией вспоминают, как они любовались символом русско-тувинской дружбы на берегу Енисея. Хорошо, хоть «Тувинская правда» об это вспомнила.

ОБРЕЧЁННОСТЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУВЫ В ОЖИДАНИИ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

В Министерстве дорожно-транспортного комплекса Тувы готовятся к предстоящему паводковому сезону. Ещё в начале февраля «специалисты МЧС России по РТ определили территории с высоким риском подтопления в период таяния снегов и разлива рек. В их числе были названы 12 низководных мостов и столько же участков автомобильных дорог». Как доложил «министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Шораан Чыргал-оол, всем ответственным службам сейчас, в условиях резкого потепления следует активизировать проведение противопаводковых мероприятий и быть готовыми к любому сценарию развития ситуации». Ситуация в республике непростая: «в этом году зимний период характеризовался высоким уровнем снежного покрова, выпадение осадков фиксировалось практически каждый день по всей республике, дорожные организации работали в круглосуточном режиме. Необходимо готовить технику, материалы, проводить противопаводковые мероприятия».

Редакция «ТИ» напомнила, «что серьёзные испытания в период весеннего половодья дорожная сеть Тувы перенесла весной 2019 и 2020 гг., когда одновременно началось таяние снега в горах, поднялись грунтовые воды и прошли обильные ливневые дожди». Тогда в общей сложности «были разрушены 19 км автодорог и 32 мостовых перехода». Министерство принимает меры: «большинство повреждённых автомобильных дорог и мостов полностью восстановлены, кроме того, было принято решение о строительстве мостовых сооружений с увеличенной длиной через реки Аянгаты, Чоза и Барлык – таких, которые смогут пропускать больший объём воды».