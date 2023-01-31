Сергей Конвиз: События в Украине переходят рубикон

Всю неделю не сходил с повестки дня вопрос поставок странами НАТО в Украину тяжёлых танков. Пропагандисты на телевидении на все лады обсуждали то, сколько и когда танков получит Украина, то, как быстро эти танки будут уничтожены российскими войсками. Затем главной темой стало обсуждение того, как Шойгу исполнит своё обещание, и наша артиллерия «накроет» эшелоны с танками сразу же после пересечения польско-украинской границы. Следом пошло обсуждение тактико-технических характеристик танков Leopard (ФРГ), Challenger (Великоблитания), Abrams (США) и Leclerc (Франция) в сравнении с российскими танками Т-90. При этом компетентных голосов военспецов с экранов телевизоров почему-то не слышно – в основном «авторитетными» мнениями делились пропагандисты-историки.

НАСТРОЙ ЗАПАДА: ПОДДЕРЖКА ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ!

Но в целом тон задавало заявление командующего украинскими войсками генерала Залужного в издании The Economist. В нём Валерий Залужный требовал от западных партнёров 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц для обеспечения боеспособности ВСУ, чтобы он смог выйти на рубежи 23 февраля 2022 года. А затем министр обороны Украины Резников заявил, что Украине необходимо много больше оружия для полной победы и возвращению в границы 1991 года, включая Крым, Донецк и Луганск.

Мало, кто сомневается, что заявки генерала Залужного не будут удовлетворены, ведь США и их союзники по НАТО взяли курс на поражение России и будут вынуждены его придерживаться, поскольку в 2024 году в США и Европе должны пройти очень важные электоральные события. А их исход во многом будет зависеть от ситуации в Украине. Так что Байден (США), Шольц (ФРГ) и Макрон (Франция) не могут допустить утрату своего лица. С начала СВО в Украине перед Западом стоял вопрос, сохранится ли Незалежная в том виде, в котором она была до 24 февраля. Теперь, после того, как ВСУ устояли и даже пошли в контрнаступление, а Европа вопреки ожиданиям Москвы не замёрзла, перед Зеленским стоит задача выйти на границы с Россией 1991 года. И Запад для этого ничего не пожалеет, так как уверен, что в случае поражения Украины Россия может всерьёз подумать о демилитаризации и об освобождении от фашизма уже всей или почти всей территории Европы.

Теперь власти США склоняются к решению о том, что Украине необходимо предоставить оружие для нанесения удара по Крыму, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Там, видимо, готовятся к возможным переговорам с Путиным и полагают: если Россия почувствует риск потери контроля над Крымом, это «укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах».

МИД РФ не остался в стороне: посол РФ в США Антонов пообещал, что Россия уничтожит всё оружие, которое Запад отправляет Киеву. Впрочем, подобное звучало и раньше. В России ранее надеялись, что в случае, если в Конгрессе США наступит эпоха доминирования республиканцев, то президенту Байдену станет сложнее проводить решения о помощи Украине. Но этого, как мы видим, не произошло. На днях председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, республиканец от штата Техас Майкл Маккол после того, как инициировал передачу Киеву танков Abrams, заявил: «Им также нужна дальнобойная артиллерия ATACMS, чтобы нанести удар по Крыму».

Для справки: ATACMS – это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Их можно выпускать в том числе из реактивных систем залпового огня, например, HIMARS. Дальность поражения целей – до 310 км с точностью до 1 м.

Таким образом, мы сталкиваемся с консенсусом как исполнительной и законодательной властей США в отношении военной помощи Украине, так и с межпартийным консенсусом по этому поводу. В общем, и демократы, и республиканцы США поставили на победу Украины. А это содержит в себе реальные угрозы для России.

На днях госсекретарь США Блинкен едет в Китай. Ожидается, что они там будут сговариваться против России. Байден уверен, что товарищ Си согласится. Скоро узнаем, случится ли это. Для нас это вопрос жизни и смерти. Если сейчас Китай отвернётся от нас, нам просто не с кем будет дружить.

УКРАИНА КАК ПОЛИГОН ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СИЛЫ СТРАН НАТО

25 января западные партнёры Незалежной официально анонсировали свои поставки Украине. Канцлер Шольц объявил, что Берлин отправит Киеву 14 немецких танков Leopard 2, а также разрешит поставки этих машин другими странами НАТО, у которых они есть. В общей сложности страны Европы (в том числе Испания, Польша, Финляндия, Нидерланды и Норвегия) решили передать Украине 112 танков Leopard. В тот же день Джо Байден заявил, что США поставят Украине 31 танк M1 Abrams.

Но на этом перевооружение ВСУ не заканчивается. Италия в рамках очередного пакета военной помощи направит Киеву беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с боеприпасами. Как предполагается, эти аппараты должны создать противовес дронам иранского происхождения, которые якобы использует Россия. Общий объём итальянской военной помощи Украине составит около миллиарда евро. Даже Израиль, ранее воздерживавшийся от открытой поддержки Украины, согласился передать ей технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. Имеется в виду система Sky Spotter, разработанная израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Она позволяет обнаруживать низколетящие самолёты и беспилотники на расстояниях от одного до нескольких десятков километров.

В поставки танков включилась даже Африка. Марокко уже поставила Украине 20 модернизированных в Чехии танков Т-72Б. А всего у Марокко в наличии 148 Т-72, 136 Т-72Б и 12 Т-72БК, и страна готова эти танки продать Украине.

На Западе робко заговорили о передаче Украине истребителей F-15 и F-16, причём, как сообщается, подготовка украинских лётных экипажей для них уже идёт.

ЗАДАЧА РОССИИ: СОБРАТЬСЯ В ЕДИНЫЙ ГУЛАГ

Противостояние России и Украины становится угрожающе глобальным. И теперь уже Запад настаивает на мирных переговорах с Россией, но только уже на своих условиях: возвращения статус-кво в границах 1991 года... Складывается такое впечатление, что они готовы поставлять Украине всё, исключая ядерное оружие и авианосцы.

В такой ситуации нашей группировке необходимо соответствующее довооружение тяжёлыми видами техники и боеприпасов, а также значительное численное пополнение войск. Сейчас у украинцев задача – пересидеть наступательные действия МО РФ, а потом пойти в наступление самим. Или даже перехватить инициативу и пойти в масштабные механизированные наступления: вроде того, что случилось под Харьковом.

Но если по части оружия наша промышленность обещает дать армии всё необходимое, то с живой силой имеется серьёзная проблема, которую только с помощью вербовки заключённых вряд ли можно решить. По сведениям специалистов, знающих тюремную ситуацию не понаслышке, Пригожин завербовал и отправил действующие части до 50 тыс. зеков, из которых в строю в настоящее время находятся чуть более 10 тыс. бойцов. Остальные либо погибли, либо ранены, либо попали в плен, либо дезертировали. Набрать ещё столько же добровольцев из числа насильников, убийц и прочих матёрых уголовников Пригожину пока не удаётся. Видимо, почти всех желающих обменять тюремные нары на героическую смерть он уже собрал.

При этом в самом российском обществе набор уголовников в ЧВК Вагнера воспринимается неоднозначно. Мало кому нравится, когда заключённый, осуждённый за преднамеренное (порой неоднократное) убийство собственной матери или друга, едет на Украину, получает ранение и возвращается оттуда не просто без судимости, но и героем, которому по закону положены почёт и все льготы ветерана войны. Таким образом, нивелируется желание других, не отягощённых судимостями граждан, которые идут добровольцами, как они это понимают, защищать Родину, а их ставят в один ряд с уголовниками, которые используют трагическую ситуацию в соседней стране для уклонения от исполнения наказания за совершённые преступления.

ИЗ УБИЙЦЫ – В ГЕРОИ РОССИИ...

Я принимаю участие в рассмотрении уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников милиции. В 2008 году по инициативе одного из них – начальника уголовного розыска ГУВД г.Кызыла – вывезли за город, избили, облили бензином и сожгли молодого парня, который указал этому милиционеру на его аморальное поведение. Двое из них сейчас на скамье подсудимых. Остальные находятся в ранге свидетелей. Они изворачиваются, лгут, кивают друг на друга и, похоже, до сих пор надеются избежать справедливого возмездия.

Один прикидывается то алкоголиком, то умалишённым, то настаивает, что убивал в состоянии аффекта. Уверяет, что во время следствия сотрудники СКР и МВД, пользуясь его тягой к спиртному, преднамеренно спаивали его и затем пьяного заставляли подписывать протоколы, ничего не читая.

Второй частично признаёт свою вину, но уверяет, что поджёг потерпевшего случайно. Просто захотел покурить, прикурил сигарету, бросил горящую спичку в сторону потерпевшего и «случайно поджёг»...

Судебное следствие длится уже третий год. Подходит к концу. Скоро состоится приговор. Но после того, как началась СВО в Украине и стало известно о вербовке Пригожиным убийц в «ЧВК Вагнера», подсудимые явно приободрились. Видимо, поняли, что для них сейчас основное – это не получить пожизненные сроки. Тогда они, оказавшись в обычных для убийц местах заключения, изъявят желание повоевать в «ЧВК Вагнера», а там одно из двух: либо убьют, что неприятно, но всё же лучше, чем пожизненное заключение, либо не убьют, и пойдут они «на свободу с чистой совестью» собирать лавры героя. Так что теперь для них, чтобы не испить всю чашу испытаний за совершённое преступление, необходимо избежать приговора с пожизненным заключением, поскольку из Соликамской тюрьмы «Белый лебедь» или «Чёрный дельфин» Соль-Илецка Пригожину зеков не выдают. По крайней мере, пока.

Я смотрю на этих убийц, и думаю: а вдруг у судьи проснётся такое человеколюбие, что она пожалеет этих бывших милиционеров, и назначит им наказание в виде лишения свободы сроком, так по 20-25 лет? Мол, отсидят, выйдут (если сумеют) глубокими стариками с пакетом неизлечимых болезней. Чем не наказание? И поймут, что убивать – нехорошо! Но если это случится, то, вероятнее всего, мать убитого сможет через год, максимум – полтора, встретить на улице хорошо сохранившегося мужчину, который подойдёт к ней и скажет: «ну как дела? Вспоминаешь про своего сынка? Я же обещал ему, что он ещё пожалеет. Он уже сгнил в могиле, а ты жалеешь его, слёзы утираешь, молишься. А следовало лучше воспитывать сына в уважении к сотрудникам милиции. И гордыню свою попридержать. По крайней мере, был бы жив. Ну как, прав я оказался? А тебе так и надо».

А затем плюнет в лицо старушке... И пойдёт дальше. Наглый, бессовестный, безжалостный и непримиримый. И что, можно такого щадить и не применять к нему высшей меры наказания? А какой пример будет для нашей психически неокрепшей молодёжи? Для них этот убийца станет примером, как совершать жестокие преступления, убивать и потом за это не искупать вины?

Я ещё вернусь к этой теме.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз