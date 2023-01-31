    Коротко

Изнасилованный в секции борьбы десятилетний мальчик попал в больницу

В Республике Тыва возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении десятилетнего мальчика в одном из сел Тес-Хемского района. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Тыва.

«Для установления всех фактических обстоятельств в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы», – подчеркнули в следственном управлении.

Ребенок в настоящее время находится в больнице и проходит обследование. Заместитель председателя правительства Республики Тыва Елена Хардикова сообщила, что состояние у ребенка очень подавленное.

«Сейчас он под плотным патронажем специалистов. Проводится также психологическая диагностика», – рассказала Елена Хардикова.

Напомним, ранее о страшном преступлении, со слов мамы мальчика, написали в соцсетях. Женщина рассказала, что ребенок после новогодних каникул пошел в секцию по борьбе и через некоторое время сильно изменился. Стал подавленными и молчаливым. Женщине все-таки удалось разговорить сына, который рассказал ей, что в раздевалке он подвергся сексуальному насилию со стороны старших. По неофициальной информации, к преступлению причастны учащиеся шестого и седьмого классов.

Бывший глава Конституционного суда Тувы Аяс Саая наконец-то предстал перед судом

После завершения Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследования уголовного дела в отношении бывшего председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Саая и подчиненных ему сотрудников Монге-Байыра Ондара, Эдуарда Чикашова и Оыргу Ондар оно принято к рассмотрению судом.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Следствием установлено, что в период с сентября 2014 по май 2016 года Саая при пособничестве вышеуказанных лиц присвоил денежные средства в сумме более 1,4 млн. рублей, выделенных из бюджета Республики Тыва на проведение конференции. Саая обеспечил составление соучастниками подложных документов о расходовании денежных средств в ходе мероприятия.

На имущество обвиняемых наложен арест в сумме 2 млн. рублей.

Наиболее подорожавшими товарами в России в 2022 году стали йод, спички и средства гигиены

Наиболее подорожавшими продуктами по итогам 2022 года стали йод, средства гигиены и туристические услуги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как отметили в издании, основной скачок цен пришелся на март-июнь, когда из-за санкций и разрыва логистических цепочек курс рубля резко пошел вниз, остро стояли проблемы с импортом товаров и компонентов многих товаров, а многие зарубежные компании приостанавливали или вовсе прекращали свою деятельность в России.

Самый резкий рост цен пришелся на туристические услуги. Причинами стали западные санкций на авиаотрасль, ограничений на валютные операции и ажиотажный спрос. Так, по данным ведомства, средняя стоимость поездки на отдых в Египет выросла почти на 160% (до 58,2 тысяч рублей), в Турцию – на 118,6% (до 53,8 тысяч рублей), в ОАЭ – на 73,6% (до 68 тысяч рублей).

В десятку наиболее подорожавших товаров и услуг попали йод (+55,2%), спички (+50,8%), ксерокопирование документов (+48,1%), туалетное мыло (+44,2%), женские прокладки (+43,5%), новые легковые иномарки (+39,1%) и дезодоранты (+38,8%).

«Неохота это делать, лень». Депутат пояснил, почему его с коллегами освобождают от публикации деклараций о доходах

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что требование декларировать доходы отпугивало депутатов, «наметился отток «народных избранников».

«Проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать – лень... Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины. И вот наметился довольно заметный отток «народных избранников», как их раньше называли, из этих законодательных собраний и представительных органов».

С 1 марта информация о доходах и имуществе депутатов перестанет быть публичной – узнать, сколько они зарабатывают, россияне не смогут.

Доступна будет только базовая статистическая информация: сколько было подано деклараций, были ли в них какие-то нарушения.

Не смей оскорблять чувства убийц и насильников!

Пригожин предложил спикеру Госдумы Володину ввести уголовную ответственность за публикацию негативной информации о добровольцах, воюющих на территории Украины, в том числе о бывших заключенных.

По мнению основателя «ЧВК Вагнера», СМИ, блогеры и телеграм-каналы, «выставляющие защитников России, людей, отдающих жизни за нас, в неприглядном свете, представляя их злодеями и преступниками» помогают «врагам государства».

«Подобную практику необходимо жестко пресечь», – заявил Пригожин и попросил внести в УК статью 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил «в срочном порядке изучить вопрос» о введении уголовной ответственности «за дискредитацию участников боевых действий».

Напоминаем, оказание военных услуг частными компаниями (наёмничество) в России запрещено законом; за участие в вооружённых конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает до семи лет лишения свободы (статья 359), за вербовку, обучение и финансирование наёмника – до 15 лет.

Депутат Госдумы Гусев: мобилизованные вернутся домой после победы в спецоперации

Мобилизованные россияне вернутся домой после окончания спецоперации или в связи с соответствующим приказом верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Об этом заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев.

Главное условие для возвращения мобилизованных домой – это победа. Второе – это приказ верховного главнокомандующего. Вот и все условия, – сказал Дмитрий Гусев.