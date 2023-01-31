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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 4, 31 января / «Критикуя, нужно быть справедливым!»
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№4, 31 января 2023 года.
    Нам пишут
Нам пишут

«Критикуя, нужно быть справедливым!»

Уважаемая редакция! Я очень уважаю коллектив газеты. Знаю, что вы – мужественные, смелые компетентные журналисты. Всегда с нетерпением жду нового номера газеты. Однако должна сказать, меня неприятно удивил последний номер газеты, в котором было опубликовано письмо.

Я согласна с тем, что новый глава республики В.Ховалыг не в полной мере оправдывает наши надежды на демонтаж караооловской системы власти в республике. Недостаточно поменял доставшихся ему в наследство чиновников правительства и часто поддерживает тех бизнесменов, которых ещё совсем недавно вскармливал «уважаемый Шолбан Валерьевич». Так что с борьбой против коррупции у нас всё обстоит совсем не благополучно. Ждём от него конкретных действий по борьбе с сажей. Однако нужно отметить, что после долголетних провалов в реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья Тува наконец-то вошла в график переселения. И это – несомненная удача нового главы республики.

Да, Ховалыг действительно в должности мэра был нерешителен и порою непоследователен. Но нужно понять его – над ним нависала банда Кара-оолов, диктуя ему условия. Однако он исправляет свои ошибки – на днях переселил жильцов скандального дома по ул. Дружбы, 3/7 в Кызыле. Наверное, сами понимаете, что сделать это было непросто. Впереди – решение проблемы дольщиков по ул. Бай-Хаакской.

Отдельно скажу про работу Ховалыга в Энергосбыте. На самом деле не Ховалыг довёл предприятие до такого состояния, а его предшественники. А при Владиславе Товарищтайовиче задолженность клиентов не выросла, а сократилась на 100 млн. рублей. Критикуя, нужно быть справедливым – ведь вашей газете все верят. К вам идут, когда уже больше некуда обратиться. И история с домом по ул. Дружбы – тому пример.

Продолжайте и дальше держать марку! Люди всё видят и понимают. В наше время тотальной цензуры почти все независимые газеты закрыты. В Сибири остались только вы. Но не нужно перегибать палку. Будьте осторожны. Вы ещё послужите народу.

Ваша почитательница

 

От редакции.

Уважаемые читатели нашей газеты! Непременным принципом деятельности редакции «РИСКа» является объективное информирование своих читателей о событиях в республике и мире. Поэтому мы всегда публикуем как критические письма читателей, так и материалы обратного свойства. А люди уже сами определяют, какой точки зрения им придерживаться. Мы с оптимизмом встретили решение президента Путина об отставке Кара-оола и назначения врио главы республики В.Ховалыга. Да, не скрываем, надежд на него было гораздо больше, чем это оказалось в действительности. Впрочем, мы и сейчас считаем, что выбор Администрации президента был правильным. Но трудно перейти от бандитского авторитарного управления республикой к нормальным взаимоотношениям власти и общества.

Да действительно, с кадрами в республике туго. Поэтому многие из тех, кто дружно воровали и разваливали экономику республики при Кара-ооле, до сих пор кормятся вокруг бюджета. Но многие, к счастью, уже лишились своих должностей. Самый яркий пример – министр энергетики Кажин-оол, годами использовавший в своих целях энергетический комплекс республики. Но есть и откровенно неудачные новые назначения, к которым относится министр сельского хозяйства Ондар.

Да, мы принимаем упрёк в части неточностей в опубликованном письме – действительно, мы проверили и убедились, что при В.Ховалыге задолженность потребителей электроэнергии не выросла, а сократилась. И готовы принести свои извинения. Но мы намерены далее тщательно отслеживать деятельность властей и по мере возможности влиять на них в интересах общества.

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По многочисленным предложениям наших неравнодушных читателей мы убедили маму злодейски убитого Алишера Махмутова открыть счёт для сбора финансовой помощи, чтобы добиться справедливого наказания над вероятным убийцей Сарыг-Донгаком. Убедительно просим всех, кого потрясла страшная мученическая смерть ни в чём не повинного парня, откликнуться и поддержать Махмутову З.М. любой посильной суммой.
Реквизиты для перечиления под статьей: https://risk-inform.ru/article_9272.html
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Владислав Ховалыг - видный кандидат на пост Главы Тувы

Скоро весна. Из-под кровати начинают робко появляться первые весы.

Шутка 2017 года

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