«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 32
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 43
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 4, 31 января / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№4, 31 января 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 25-01-2023 #2[ru]

Песков признался, что перед своим первым сроком в 2024 году Путин волнуется гораздо больше, чем в 2000 году.

Аноним, 26-01-2023 #7[ru]

Путин в личной беседе назвал «государственной тайной» цели «спецоперации» в Украине. – Папа, а почему ты идёшь на убой? – Не знаю, сынок, это гостайна.

Аноним, 27-01-2023 #9[ru]

Путин в личной беседе назвал «государственной тайной» цели «спецоперации» в Украине. Гостайна, млять! А куда делись денацификация и демилитаризация?..

Свежий анекдот

Аноним, 25-01-2023 #1[ru]

Олег Матвейчев, депутат: «Нам надо, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не слышали фамилию Гребенщикова или Пугачевой». У нас уже были дети, которые никогда не слышали фамилии Леннон и Меркьюри. Сильно помогло режиму, как я понимаю. Полезная инициатива. Нет лучшего способа искушения, чем объявить плод запретным. Мои поздравления Борису Борисовичу и Алле Борисовне. Похоже, им снова повезло со страной дураков.

Аноним, 25-01-2023 #2[ru]

У жены вчера спросил: – А помнишь Дашу Дугину? Ну, которая недавно погибла? – Это из «Счастливы вместе», что ли? Неужели умерла? – отвечает.

Непростое время требует новых руководителей

Аноним, 25-01-2023 #1[ru]

Один из главных индикаторов того что нет никаких перспектив на будущее у зрелого энергетика, так это наличие в составе членов правительства проходимца алкоголика Брокерта. Я думаю: все, кто хоть немного разбираются в ситуации, поймут меня.

Аноним, 25-01-2023 #4[ru]

Команды нет, специалистов нет, бизнес полностью разочарован в таком управленце. Когда сам вникать ни во что не хочешь, твой век не долог – никто не любит тех, кто не держит слово.

Аноним, 25-01-2023 #5[ru]

Это Лаптев что ли на карикатуре с автоматом?

Аноним, 25-01-2023 #6[ru]

Шолбан Кара-оол, чем обличать Пугачеву, расскажите о своих делишках: https://youtu.be/DKcUTZWj4AU

Аноним, 26-01-2023 #9[ru]

Аноним 6 ...Мерзкий Карлик, выйди один на один в честном бою с охранником Ивановым, которому ты выбил глаз в составе кучи говна-ссыкунов Байкара-Иргита и членососов помельче. Выйди на Иванова один на один – и сразись! Прикрылся биркой депутата и тяфкаешь, чунь вонючая.

Коротко

Аноним, 25-01-2023 #1[ru]

– Готовы пойти? – Если призовут – пойду. – А зачем вообще? – Не знаю, я не разбираюсь в политике. Пойду, потому что так нужно.

Это и называется – стадо рабов.

Аноним, 25-01-2023 #2[ru]

По телевизору «военный эксперт» рассказывает, в чём преимущество российской военной доктрины против американской. Вы не поверите: у нас бабы ещё нарожают, поэтому мы потери не считаем! Он сказал, что такая большая страна, как Россия, без проблем может себе позволить потерять 10 миллионов человек – и потом быстро восстановится. А загнивающий Запад таких больших потерь себе позволить не может, потому что они неженки... Пропагандисты готовят страну к очень большим потерям в войне. Погибнут миллионы.

Аноним, 25-01-2023 #4[ru]

У русской диктатуры далеко идущие планы. Она действительно «хочет повторить». Но единственное, что она сегодня умеет – это сажать и убивать, посему решено «повторить 37й год», который и в первый раз получился у чекистов на «отлично». Только этим можно объяснить уже озвученное намерение: изъять из всех школьных программ «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. «АГ» – книжка беззубая и по сути, безвредная. Ведь она, прежде всего – о поразительной тупости и покорности народа, который безропотно позволял убивать себя миллионами. Но... режиму не нравится, что кровавые проделки чекистов, лагеря, пытки и архимассовые убийства называются в «АГ» «преступлениями».

Аноним, 25-01-2023 #5[ru]

А знаете, в чём отличие урков из «Вагнера» от мобиков? Выживших на фронте вагнеровцев Пригожин обещал отпустить через полгода. А мобикам пообещали, что домой они вернутся только «после победы». Значит – никогда. Впрочем, счастливчиков-зэков тоже не так уж много. Глава фонда «Русь cидящая» Ольга Романова заявила, что из 50 тысяч заключённых, завербованных в ЧВК «Вагнер», на фронте осталось лишь 10 тысяч. Остальные либо дезертировали, либо погибли, пропали без вести, сдались в плен или получили ранения.

Аноним, 25-01-2023 #7[ru]

Тверской суд Москвы поддержал решение Генпрокуратуры не выплачивать 26 тысяч евро по решению ЕСПЧ женщине, которую в 2016 году избили и изнасиловали в полиции. В решении суда говорится, что отказ от исполнения требования ЕСПЧ обусловлен тем, что «Совет Европы превратился в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека», а отказ от выплаты «основан на нормах национального законодательства и соответствует его интересам». Другими словами, национальным интересам России соответствуют избиения и изнасилования граждан в отделениях полиции.

Аноним, 25-01-2023 #9[ru]

«Депутат Госдумы предложила тратить материнский капитал на оплату коммунальных услуг» – рожать детей, чтобы оплатить коммуналку? Однако, гойда!

Аноним, 28-01-2023 #12[ru]

Раз пошла такая пьянка, и на должность зампреда назначают Бартына-задэ, теперь осталось совсем немного до печального конца. Что, действительно уже больше никто не хочет работать с нынешним? Да уж кадровая политика – просто швах...

Аноним, 28-01-2023 #14[ru]

Болтуна-задэ – это, конечно, очередной персонаж из разряда скелетов в шкафу. Вся эта недееспособная шайка-лейка не смех и грех, а полный трындец, аллес капут, товарищи!

Аноним, 28-01-2023 #15[ru]

Сейчас Болтуна пристроит в теплое местечко своего зятя Каминова по кличке огурец. Тот самый, который скомуниздил авиатопливо более чем на 20 млн. руб. И ему за это ничего не было. Вот так вот...

Сергей Конвиз: Запад продолжает вооружать Украину

Аноним, 25-01-2023 #4[ru]

«Конфликт на Украине можно назвать новой Отечественной войной, в которой победа также будет за Россией», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Дмитрий Алкогольевич настолько точно всегда ошибается в своих прогнозах, что сомнений в победе Украины не остаётся даже у самых упоротых...

Аноним, 25-01-2023 #7[ru]

«Вы прошли то, что не прошли ваши деды и прадеды. Сталинград не сравнится с Соледаром», – заявил уголовник Пригожин другим уголовникам, сравнив попытку варварского захвата города с довоенным населением 10 тыс. человек с крупнейшей битвой Второй мировой, в которой погибли с обеих сторон около 2 миллионов человек. Двадцать лет плясали с бубном вокруг ВОВ, чтобы потом в неё мог плюнуть Пригожин и сказать: «А я-то круче»...

Аноним, 25-01-2023 #9[ru]

Моя страна поднялась с колен во весь свой отрицательный рост. Я отрицательно согласен со всем – Вот мой ответ на твой невопрос: Где вы были восемь лет, Ё**ные нелюди?! Я хочу смотреть балет – Пусть танцуют лебеди! https://www.youtube.com/watch?v=R0jkgXrXk44

Проведен опрос общественного мнения на тему «СССР прекратил своё существование под «Лебединое озеро». А какую музыку предпочли бы вы для проводов путинизма?» На втором месте ответ – «А какая на свете самая веселая?» А на первом – «Да какая разница! Я на любую согласен!»

Аноним, 25-01-2023 #11[ru]

Путин: «Ну почему Россия проигрывает?» Тем временем друзья Путина: попилили стратегический запас страны. Росрезерв, обязанный снабжать армию во время мобилизации, раздаёт контракты только узкому кругу бизнесменов – спарринг-партнёру Путина Шестакову, близким Роттенберга, семье Чайки и семье Патрушева. Они-то мухлюют и зарабатывают миллиарды, пока армия испытывает трудности со снабжением. Тот случай, когда действительно «Работайте, братья».

Аноним, 25-01-2023 #12[ru]

Все гостелеканалы подробно освещают грандиозный дипломатический успех – визит Лаврова в Эсватини. Правда, 99,5% россиян понятия не имеют, что это за страна. Краткая справка о нашем новом геополитическом партнере: в июле 2010 года численность населения крохотного африканского государства Эсватини (бывший Свазиленд) оценивалась в 1,35 млн. чел., где 70% живут в нищете, а 26,1% взрослого населения заражены ВИЧ. По данным ООН, это самый высокий уровень заболевания среди всех стран мира. Как раз перед визитом главы МИД РФ Лаврова в Эсватини убили лидера оппозиции Тулани Масеко. Его застрелили после отчёта о связях разведки с Россией. А вы говорите, что у Российской Федерации не осталось союзников. Шах и мат!

Аноним, 25-01-2023 #17[ru]

В России долго не могли определиться с государственной идеологией. Потом решили строить третий рейх. Фанерную модель, но в натуральную величину!

Аноним, 25-01-2023 #19[ru]

Войны нет, а мобилизация есть. Погибших нет, а мобилизация необходима. Мобилизация частичная, а гребут всех подряд. Всем обеспечивают, но берите с собой носки и прокладки. Они вообще не умеют не врать...

Аноним, 27-01-2023 #26[ru]

Хромая лошадь продолжила свой африканский галоп и таки доскакала до одного из важнейших (по нынешним меркам) союзника – Эритреи. Из-за угрозы безопасности суверенитета у союзников Сверхдержавы не проводятся выборы с 1993 года – президент назначил сам себя на пожизненный срок. В Эритрее действует жёсткая цензура, полностью отсутствуют свободные СМИ и независимая судебная система. В рейтинге индекса свободы прессы Эритрея занимает предпоследнее, 179 место, уступая лишь Северной Корее. Вот они – новые российские братья навек!

Армейские будни

Аноним, 25-01-2023 #1[ru]

Обязательно придёт время, и тюрьмы будут забиты героями страны и труда, кавалерами орденов и медалей за заслуги перед Его Ничтожеством

Аноним, 25-01-2023 #3[ru]

Зэк, убивший семью с двумя детьми, отслужил в ЧВК «Вагнера» и улетел в Турцию. Ему оставалось сидеть 19 лет. Это 66-летний петербургский бизнесмен Александр Тютин. На СВО в Украине он провёл полгода, в конце декабря вернулся, а 17 января спокойно улетел в Анталию. В 2021 году Тютин получил 23 (!) года колонии за то, что заказал в начале «нулевых» убийство четырёх человек – семьи с детьми 11 и 15 лет. Жертв били топором. Задержать его удалось только в 2018 году – при попытке заказать убийство собственной племянницы. Теперь он снова на свободе – как ни в чём не бывало.

Аноним, 25-01-2023 #4[ru]

Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в РФ организацией – поскольку правозащитный и образовательный фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». А желательная организации теперь в России – это, видимо, «ЧВК Вагнер Центр» в Питере? Да, пора уже проспект Сахарова в проспект Пригожина переименовывать...

Аноним, 25-01-2023 #5[ru]

Уголовку на владельца местного книжного Яна Куликова завели из-за поста, где он написал, что против мобилизации и за «мир с соседями». До этого его трижды штрафовали по административным статьям – в том числе за видео со сравнением Z с нацистской свастикой. Зимой 2021 года Куликов, рискуя жизнью, спас из горящего дома в Солигаличе двух детей. Но для власти «герои» теперь зэки – убийцы и насильники – воющие с Украиной.

Аноним, 25-01-2023 #6[ru]

Володин поручил срочно придумать поправки в УК, запрещающие «дискредитацию» наёмников ЧВК «Вагнера». Об этом его попросил уголовник Пригожин, судя по всему, недовольный тем, что факт возвращения убийц и насильников с войны на свободу стал публичным. Скорость реакции – сутки. Сначала Россия стала первой страной, где убийц и педофилов отпускают из тюрьмы и называют героями. А теперь Россия станет первой страной, где того, кто продолжит педофила называть педофилом, самого посадят.

Аноним, 27-01-2023 #8[ru]

Песков пояснил, что указы о помиловании бывших осужденных, участвующих в спецоперации, имеют гриф секретности, все проходит в соответствии с законом. А закон он, как известно, что дышло.

(прочитано 171 раз)

0
risk-inform.ru/article_10418.html

 Доска объявлений 
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
По многочисленным предложениям наших неравнодушных читателей мы убедили маму злодейски убитого Алишера Махмутова открыть счёт для сбора финансовой помощи, чтобы добиться справедливого наказания над вероятным убийцей Сарыг-Донгаком. Убедительно просим всех, кого потрясла страшная мученическая смерть ни в чём не повинного парня, откликнуться и поддержать Махмутову З.М. любой посильной суммой.
Реквизиты для перечиления под статьей: https://risk-inform.ru/article_9272.html
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
Остальные материалы номера 4:
Материал входит в раздел тематического архива:

Скоро весна. Из-под кровати начинают робко появляться первые весы.

Шутка 2017 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru