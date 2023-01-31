    Перекрёсток мнений

Аноним, 25-01-2023 #2[ru]

Песков признался, что перед своим первым сроком в 2024 году Путин волнуется гораздо больше, чем в 2000 году.

Аноним, 26-01-2023 #7[ru]

Путин в личной беседе назвал «государственной тайной» цели «спецоперации» в Украине. – Папа, а почему ты идёшь на убой? – Не знаю, сынок, это гостайна.

Аноним, 27-01-2023 #9[ru]

Путин в личной беседе назвал «государственной тайной» цели «спецоперации» в Украине. Гостайна, млять! А куда делись денацификация и демилитаризация?..

Аноним, 25-01-2023 #1[ru]

Олег Матвейчев, депутат: «Нам надо, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не слышали фамилию Гребенщикова или Пугачевой». У нас уже были дети, которые никогда не слышали фамилии Леннон и Меркьюри. Сильно помогло режиму, как я понимаю. Полезная инициатива. Нет лучшего способа искушения, чем объявить плод запретным. Мои поздравления Борису Борисовичу и Алле Борисовне. Похоже, им снова повезло со страной дураков.

Аноним, 25-01-2023 #2[ru]

У жены вчера спросил: – А помнишь Дашу Дугину? Ну, которая недавно погибла? – Это из «Счастливы вместе», что ли? Неужели умерла? – отвечает.

Непростое время требует новых руководителей

Аноним, 25-01-2023 #1[ru]

Один из главных индикаторов того что нет никаких перспектив на будущее у зрелого энергетика, так это наличие в составе членов правительства проходимца алкоголика Брокерта. Я думаю: все, кто хоть немного разбираются в ситуации, поймут меня.

Аноним, 25-01-2023 #4[ru]

Команды нет, специалистов нет, бизнес полностью разочарован в таком управленце. Когда сам вникать ни во что не хочешь, твой век не долог – никто не любит тех, кто не держит слово.

Аноним, 25-01-2023 #5[ru]

Это Лаптев что ли на карикатуре с автоматом?

Аноним, 25-01-2023 #6[ru]

Шолбан Кара-оол, чем обличать Пугачеву, расскажите о своих делишках: https://youtu.be/DKcUTZWj4AU

Аноним, 26-01-2023 #9[ru]

Аноним 6 ...Мерзкий Карлик, выйди один на один в честном бою с охранником Ивановым, которому ты выбил глаз в составе кучи говна-ссыкунов Байкара-Иргита и членососов помельче. Выйди на Иванова один на один – и сразись! Прикрылся биркой депутата и тяфкаешь, чунь вонючая.

Аноним, 25-01-2023 #1[ru]

– Готовы пойти? – Если призовут – пойду. – А зачем вообще? – Не знаю, я не разбираюсь в политике. Пойду, потому что так нужно.

Это и называется – стадо рабов.

Аноним, 25-01-2023 #2[ru]

По телевизору «военный эксперт» рассказывает, в чём преимущество российской военной доктрины против американской. Вы не поверите: у нас бабы ещё нарожают, поэтому мы потери не считаем! Он сказал, что такая большая страна, как Россия, без проблем может себе позволить потерять 10 миллионов человек – и потом быстро восстановится. А загнивающий Запад таких больших потерь себе позволить не может, потому что они неженки... Пропагандисты готовят страну к очень большим потерям в войне. Погибнут миллионы.

Аноним, 25-01-2023 #4[ru]

У русской диктатуры далеко идущие планы. Она действительно «хочет повторить». Но единственное, что она сегодня умеет – это сажать и убивать, посему решено «повторить 37й год», который и в первый раз получился у чекистов на «отлично». Только этим можно объяснить уже озвученное намерение: изъять из всех школьных программ «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. «АГ» – книжка беззубая и по сути, безвредная. Ведь она, прежде всего – о поразительной тупости и покорности народа, который безропотно позволял убивать себя миллионами. Но... режиму не нравится, что кровавые проделки чекистов, лагеря, пытки и архимассовые убийства называются в «АГ» «преступлениями».

Аноним, 25-01-2023 #5[ru]

А знаете, в чём отличие урков из «Вагнера» от мобиков? Выживших на фронте вагнеровцев Пригожин обещал отпустить через полгода. А мобикам пообещали, что домой они вернутся только «после победы». Значит – никогда. Впрочем, счастливчиков-зэков тоже не так уж много. Глава фонда «Русь cидящая» Ольга Романова заявила, что из 50 тысяч заключённых, завербованных в ЧВК «Вагнер», на фронте осталось лишь 10 тысяч. Остальные либо дезертировали, либо погибли, пропали без вести, сдались в плен или получили ранения.

Аноним, 25-01-2023 #7[ru]

Тверской суд Москвы поддержал решение Генпрокуратуры не выплачивать 26 тысяч евро по решению ЕСПЧ женщине, которую в 2016 году избили и изнасиловали в полиции. В решении суда говорится, что отказ от исполнения требования ЕСПЧ обусловлен тем, что «Совет Европы превратился в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека», а отказ от выплаты «основан на нормах национального законодательства и соответствует его интересам». Другими словами, национальным интересам России соответствуют избиения и изнасилования граждан в отделениях полиции.

Аноним, 25-01-2023 #9[ru]

«Депутат Госдумы предложила тратить материнский капитал на оплату коммунальных услуг» – рожать детей, чтобы оплатить коммуналку? Однако, гойда!

Аноним, 28-01-2023 #12[ru]

Раз пошла такая пьянка, и на должность зампреда назначают Бартына-задэ, теперь осталось совсем немного до печального конца. Что, действительно уже больше никто не хочет работать с нынешним? Да уж кадровая политика – просто швах...

Аноним, 28-01-2023 #14[ru]

Болтуна-задэ – это, конечно, очередной персонаж из разряда скелетов в шкафу. Вся эта недееспособная шайка-лейка не смех и грех, а полный трындец, аллес капут, товарищи!

Аноним, 28-01-2023 #15[ru]

Сейчас Болтуна пристроит в теплое местечко своего зятя Каминова по кличке огурец. Тот самый, который скомуниздил авиатопливо более чем на 20 млн. руб. И ему за это ничего не было. Вот так вот...

Аноним, 25-01-2023 #4[ru]

«Конфликт на Украине можно назвать новой Отечественной войной, в которой победа также будет за Россией», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Дмитрий Алкогольевич настолько точно всегда ошибается в своих прогнозах, что сомнений в победе Украины не остаётся даже у самых упоротых...

Аноним, 25-01-2023 #7[ru]

«Вы прошли то, что не прошли ваши деды и прадеды. Сталинград не сравнится с Соледаром», – заявил уголовник Пригожин другим уголовникам, сравнив попытку варварского захвата города с довоенным населением 10 тыс. человек с крупнейшей битвой Второй мировой, в которой погибли с обеих сторон около 2 миллионов человек. Двадцать лет плясали с бубном вокруг ВОВ, чтобы потом в неё мог плюнуть Пригожин и сказать: «А я-то круче»...

Аноним, 25-01-2023 #9[ru]

Моя страна поднялась с колен во весь свой отрицательный рост. Я отрицательно согласен со всем – Вот мой ответ на твой невопрос: Где вы были восемь лет, Ё**ные нелюди?! Я хочу смотреть балет – Пусть танцуют лебеди! https://www.youtube.com/watch?v=R0jkgXrXk44

Проведен опрос общественного мнения на тему «СССР прекратил своё существование под «Лебединое озеро». А какую музыку предпочли бы вы для проводов путинизма?» На втором месте ответ – «А какая на свете самая веселая?» А на первом – «Да какая разница! Я на любую согласен!»

Аноним, 25-01-2023 #11[ru]

Путин: «Ну почему Россия проигрывает?» Тем временем друзья Путина: попилили стратегический запас страны. Росрезерв, обязанный снабжать армию во время мобилизации, раздаёт контракты только узкому кругу бизнесменов – спарринг-партнёру Путина Шестакову, близким Роттенберга, семье Чайки и семье Патрушева. Они-то мухлюют и зарабатывают миллиарды, пока армия испытывает трудности со снабжением. Тот случай, когда действительно «Работайте, братья».

Аноним, 25-01-2023 #12[ru]

Все гостелеканалы подробно освещают грандиозный дипломатический успех – визит Лаврова в Эсватини. Правда, 99,5% россиян понятия не имеют, что это за страна. Краткая справка о нашем новом геополитическом партнере: в июле 2010 года численность населения крохотного африканского государства Эсватини (бывший Свазиленд) оценивалась в 1,35 млн. чел., где 70% живут в нищете, а 26,1% взрослого населения заражены ВИЧ. По данным ООН, это самый высокий уровень заболевания среди всех стран мира. Как раз перед визитом главы МИД РФ Лаврова в Эсватини убили лидера оппозиции Тулани Масеко. Его застрелили после отчёта о связях разведки с Россией. А вы говорите, что у Российской Федерации не осталось союзников. Шах и мат!

Аноним, 25-01-2023 #17[ru]

В России долго не могли определиться с государственной идеологией. Потом решили строить третий рейх. Фанерную модель, но в натуральную величину!

Аноним, 25-01-2023 #19[ru]

Войны нет, а мобилизация есть. Погибших нет, а мобилизация необходима. Мобилизация частичная, а гребут всех подряд. Всем обеспечивают, но берите с собой носки и прокладки. Они вообще не умеют не врать...

Аноним, 27-01-2023 #26[ru]

Хромая лошадь продолжила свой африканский галоп и таки доскакала до одного из важнейших (по нынешним меркам) союзника – Эритреи. Из-за угрозы безопасности суверенитета у союзников Сверхдержавы не проводятся выборы с 1993 года – президент назначил сам себя на пожизненный срок. В Эритрее действует жёсткая цензура, полностью отсутствуют свободные СМИ и независимая судебная система. В рейтинге индекса свободы прессы Эритрея занимает предпоследнее, 179 место, уступая лишь Северной Корее. Вот они – новые российские братья навек!

Аноним, 25-01-2023 #1[ru]

Обязательно придёт время, и тюрьмы будут забиты героями страны и труда, кавалерами орденов и медалей за заслуги перед Его Ничтожеством

Аноним, 25-01-2023 #3[ru]

Зэк, убивший семью с двумя детьми, отслужил в ЧВК «Вагнера» и улетел в Турцию. Ему оставалось сидеть 19 лет. Это 66-летний петербургский бизнесмен Александр Тютин. На СВО в Украине он провёл полгода, в конце декабря вернулся, а 17 января спокойно улетел в Анталию. В 2021 году Тютин получил 23 (!) года колонии за то, что заказал в начале «нулевых» убийство четырёх человек – семьи с детьми 11 и 15 лет. Жертв били топором. Задержать его удалось только в 2018 году – при попытке заказать убийство собственной племянницы. Теперь он снова на свободе – как ни в чём не бывало.

Аноним, 25-01-2023 #4[ru]

Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в РФ организацией – поскольку правозащитный и образовательный фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». А желательная организации теперь в России – это, видимо, «ЧВК Вагнер Центр» в Питере? Да, пора уже проспект Сахарова в проспект Пригожина переименовывать...

Аноним, 25-01-2023 #5[ru]

Уголовку на владельца местного книжного Яна Куликова завели из-за поста, где он написал, что против мобилизации и за «мир с соседями». До этого его трижды штрафовали по административным статьям – в том числе за видео со сравнением Z с нацистской свастикой. Зимой 2021 года Куликов, рискуя жизнью, спас из горящего дома в Солигаличе двух детей. Но для власти «герои» теперь зэки – убийцы и насильники – воющие с Украиной.

Аноним, 25-01-2023 #6[ru]

Володин поручил срочно придумать поправки в УК, запрещающие «дискредитацию» наёмников ЧВК «Вагнера». Об этом его попросил уголовник Пригожин, судя по всему, недовольный тем, что факт возвращения убийц и насильников с войны на свободу стал публичным. Скорость реакции – сутки. Сначала Россия стала первой страной, где убийц и педофилов отпускают из тюрьмы и называют героями. А теперь Россия станет первой страной, где того, кто продолжит педофила называть педофилом, самого посадят.

Аноним, 27-01-2023 #8[ru]

Песков пояснил, что указы о помиловании бывших осужденных, участвующих в спецоперации, имеют гриф секретности, все проходит в соответствии с законом. А закон он, как известно, что дышло.