Свежий анекдот
Россия уже многократно
меняла, ища, где вольготней,
тюрьму на бардак и обратно,
однако обратно – охотней.
Игорь Губерман
– Извини, он... гей? Мой, вон, на борьбу ходит!
– То есть, мой сын обнимается с красивыми нарядными девушками, а твой с потными вонючими парнями? Хммм...
Ведь как отдыхать, жить и скупать там недвижимость, вы уже умеете.
меняла, ища, где вольготней,
тюрьму на бардак и обратно,
однако обратно – охотней.
Игорь Губерман
* * *– Сын записался на бальные танцы.
– Извини, он... гей? Мой, вон, на борьбу ходит!
– То есть, мой сын обнимается с красивыми нарядными девушками, а твой с потными вонючими парнями? Хммм...
* * *Теперь, ребятки, дело за малым – нужно научиться воевать, как в НАТО.
Ведь как отдыхать, жить и скупать там недвижимость, вы уже умеете.
(прочитано 163 раза)