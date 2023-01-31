    Свежий анекдот

Россия уже многократноменяла, ища, где вольготней,тюрьму на бардак и обратно,однако обратно – охотней.

* * *

– Сын записался на бальные танцы.– Извини, он... гей? Мой, вон, на борьбу ходит!– То есть, мой сын обнимается с красивыми нарядными девушками, а твой с потными вонючими парнями? Хммм...

* * *

Теперь, ребятки, дело за малым – нужно научиться воевать, как в НАТО.Ведь как отдыхать, жить и скупать там недвижимость, вы уже умеете.