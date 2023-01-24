Свежий анекдот
В Госдуме прошёл бенефис дебильных идей: спикер предложил сделать службу в армии обязательной при принятии в чиновники и депутаты. Вот только...
Сам Володин – не служил;
Мишустин – не служил;
Медведев – не служил;
Шойгу – не служил.
Да чего уж там, Путин – и тот не служил!
В 2020 году журналисты подсчитали, что каждый второй российский министр не служил в армии.
Вот это огонь по своим, что называется!
Сам Володин – не служил;
Мишустин – не служил;
Медведев – не служил;
Шойгу – не служил.
Да чего уж там, Путин – и тот не служил!
В 2020 году журналисты подсчитали, что каждый второй российский министр не служил в армии.
Вот это огонь по своим, что называется!
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