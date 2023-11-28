Самые опасные убийцы – в погонах

В России считается, что начало развала правоохранительной системы страны связано с реформой милиции, переименованной в полицию. Многие полагают, что при переаттестации квалифицированные честные законопослушные кадры были отсеяны. И в полицию нередко перетекли те, для кого служба в правоохранительных органах – это лишь реализация своих амбиций и способ обогащения. В органах говорят, что серийников из всех убийц вычислить сложнее всего. Почти всегда это нормальные с виду люди, ведущие благопристойный образ жизни. Но, как выяснилось, существует особый, ещё более опасный вид серийных убийц – те, кто работал в милиции/полиции. Заподозрить их ещё труднее, ведь они прекрасно разбираются в тонкостях расследований. Скрыть свои преступления им не составляет большого труда. Раскрыть подобные дела помогает только случай. Это можно проследить на нескольких громких уголовных делах.

К примеру, недавно стало известно, что в 2013 году двое полицейских убили мужчину, а после сами же «расследовали» это дело. Всё началось с того, что жительница Усть-Таркского района обратилась в полицию в связи с тем, что с февраля не может связаться со своим братом Владимиром Поторокиным. Майор из местного отделения полиции выехал к женщине, опросил её, но результаты проверки в Следственный комитет не передал. К 20 апреля того же года тело исчезнувшего мужчины было найдено в селе Усть-Тарка. На место происшествия приехал другой майор полиции, который пришёл к выводу, что мужчина якобы умер сам – следов насильственной смерти на теле не нашли. В связи с этим Следком отказал в возбуждении уголовного дела. Прошло 10 лет, и только сейчас, во время расследования убийства школьницы, оказалось, что мужчину убили. При этом убийцами оказались именно те двое полицейских, которые «расследовали» дело о пропаже Поторокина.

На полицейских удалось выйти в ходе расследования другого резонансного дела о пропаже 14-летней девочки. Её искали больше 13 лет. Оказалось, что её сбили, а затем добили двое других пьяных полицейских. Добивать девочку и прятать тело им помогал тот самый майор Александр Кунц, который забил Поторокина. За годы после убийств он смог дослужиться до должности начальника подразделения по делам несовершеннолетних. Его подельник в момент убийства мужчины работал начальником управления уголовного розыска. В отношении их возбудили уголовное дело об убийстве, для дослужившегося до начальника майора это уже второе подобное обвинение.

Или другой случай. 10 декабря 2018 года Иркутский областной суд вынес второй пожизненный приговор Михаилу Попкову – одному из самых страшных маньяков России, получившему прозвище «Ангарский маньяк», убившему больше людей, чем Чикатило. Несмотря на ужасающее количество жертв, разрыв между датой первого убийства и временем ареста составил 20 лет. Звонок в милицию, сообщивший о первой жертве Попкова, был сделан в 1992 году. Сотрудники милиции не нашли ничего «подозрительного» – бытовая ссора, убийство, в конце концов, это были те самые «лихие».

Нашли убийцу в 2012 году, чуть ли не случайно – на телах трёх жертв совпало ДНК спермы, что и вывело органы на Михаила Попкова. При этом на некоторые убийства Попков выезжал в составе следственно-оперативной группы. Пока его коллеги осматривали место происшествия и искали улики, маньяк проверял, не оставил ли серьёзных зацепок.

Аналогичное дело случилось и в Туве, где в Верховном суде по первой инстанции рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшего начальника уголовного розыска г.Кызыла подполковника милиции Сарыг-Донгака и его подчинённого старшего лейтенанта Кендена, которые поздно вечером 7 марта 2008 года, находясь в нетрезвом состоянии, из соображений личной мести незаконно задержали студента Махмутова, безосновательно обвинили его в краже имущества, затем вывели его из здания ГУВД, вывезли за город, где избили, облили бензином и сожгли заживо. Сарыг-Донгаку суд назначил наказание в виде 18 лет строгого режима, а его подчинённому Кендену – 14 лет колонии. Теперь они в своих жалобах просят их оправдать, заявляя, что убивать парня они не хотели. Просто так случилось... Сарыг-Донгак так и заявил, что он не ожидал, что бензин возьмёт и загорится от зажжённой спички.

Но, поскольку в этом деле замешаны милиционеры, то возмездие свершилось не сразу, а спустя более 12 лет. Дело в том, что начальнику уголовного розыска Сарыг-Донгаку, используя своё должностное положение, удалось направить расследование уголовного дела по ложному следу. Убитого им студента объявить в розыск. И этот розыск «организовывал» ни кто иной, как сам убийца – начальник уголовного розыска Сарыг-Донгак, который после совершённого им убийства пошёл на повышение, заняв должность заместителя начальника уголовного розыска республики.

И так продолжалось 12 (!) лет! Мать убитого ходила в милицию, встречалась с убийцей своего сына, а он её запугивал, заявляя, что когда найдёт сына, то непременно посадит. Может быть, убийцы до сих пор не были бы уличены и осуждены, если бы не случай. Сарыг-Донгак после совершённого им и его подчинёнными (всего их было четверо – все сотрудники уголовного розыска) внимательно отслеживал поведение своих подельников. А когда он узнал, что у Кендена «развязался язык», и он о совершённом преступлении рассказал своей сестре, то Сарыг-Донгак решил его ликвидировать. И предложил это сделать другому подельнику – Ондару, который по делу проходит свидетелем. Но тот отказался убивать, сославшись на личные дружественные отношения с Кенденом. Тогда Сарыг-Донгак осознал, что его преступный замысел по уничтожению следов преступления в опасности, и решил сам ликвидировать своего бывшего починённого Ондара. Для чего поздно вечером приехал к нему домой под надуманным предлогом. Но тот, заподозрив неладное, на ходу выскочил из машины и спрятался в гаражах. Дождавшись, когда Сарыг-Донгак устанет его искать ночью, он попросил у сторожа гаражного общества телефон и позвонил своей сестре. Затем он, опасаясь за свою жизнь, признался в содеянном сотрудникам ФСБ. Другие участники преступления запираться не стали и во всём признались на следствии.

Но на этом метаморфозы расследования не закончились. Дав на следствии признательные показания, свидетель Ондар уже в ходе судебного следствия сначала подтвердил свои показания, а затем вдруг кардинально изменил их, обвиняя в убийстве уже не Сарыг-Донгака, а Кендена, уверяя, что тот застрелил студента. Мало того: и Кенден вдруг изменил свои показания, заявив, что на самом деле убийца – он, а не его начальник. Правда, версия с пистолетом «не прокатила»: эксперт, допрошенный в суде, дал показания, что о пистолетной пуле не может быть и речи, поскольку она оболочена медью. А значит, должна была оставить в черепе жертвы медный след, который не был зафиксирован.

Однако нужно признать – начальник уголовного розыска всё продумал. И вполне мог уйти от ответственности, если бы не грамотная последовательная работа обвинения. Прокуратура Тувы блестяще сумела разбить все придуманные защитой доводы невиновности бывшего начальника уголовного розыска подполковника милиции Сарыг-Донгака и доказать его вину.

Приведённые примеры наглядно говорят о том, как опасны сотрудники правоохранительных органов, если они встают на стезю совершения преступлений.

Редакция