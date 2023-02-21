Сергей Конвиз: Общество ждёт выступление президента

К тому времени, когда газета «РИСК» окажется в руках читателей, пройдёт год, как Путин объявил специальную военную операции российских войск в Украине. Как говорится, веха, которую не грех и обсудить. В рамках денацификации и демилитаризации Незалежной нашим войскам удалось освободить, как у нас принято говорить, 20% территории Украины. За это время из Украины в Россию переехало более 4 млн. беженцев. Полностью разрушены такие города, как Мариуполь, Северодонецк и другие. Полгода идут кровопролитные бои за некогда стотысячный Бахмут.

В СТРАТЕГИИ СВО ПОРА ЧТО-ТО МЕНЯТЬ

Российская пропаганда ещё 13 февраля объявила о начале крупномасштабного наступления наших войск по всей линии боевого соприкосновения. За пять дней войска продвинулись местами до 3 км. Можно говорить, что инициатива может перейти к нашим войскам. Но почему-то наши генералы с оптимистическими заявлениями не спешат к прессе. Более того, замены генералов Лапина на Суровикина, а затем на Герасимова к ощутимому перелому в целом в кампании не привели. И теперь Путину впору менять Герасимова на Шойгу или изменять характер СВО, чтобы было о чём-то доложить обществу. Не исключено, что именно это и произойдёт 21 февраля, накануне годовщины СВО в Украине, когда президент Путин в «Гостином дворе» обратится к Федеральному Собранию. На следующий день экстренные заседания проведут Совет Федерации и Госдума. В «Лужниках» должен состояться митинг-концерт в поддержку президента.

Обстановка в стране накаляется. От Путина ждут чего-то неожиданного. Диапазон предположений широк: от объявления победы в СВО и сворачивании боевых действий до всеобщей мобилизации, ядерной атаки и начале кампании по «закручиванию гаек».

Общее мнение внутри России о ситуации в стране можно оценить как недовольство. С одной стороны, скорая победа в СВО оказалась невозможной, а с другой – ситуация в экономике и финансах РФ складывается достаточно сложной. Нам в этом году предрекают дефицит федерального бюджета в 7 трлн. рублей. И это очень серьёзно. Президенту Путину предстоит на все эти вопросы дать понятные ответы. Иначе неопределённость может вырасти.

Все мы наблюдаем, как Минфин пытается задним числом «выдавить» дополнительные налоги с бизнеса. Речь идёт о смешной сумме в 300 млрд. рублей, которые, конечно, никаких проблем страны не решат. Но то, с какой настойчивостью это делается, говорит о том, что настал момент «Ч», и казне дорога каждая копейка. Как помнится, до начала СВО у нас «в кубышке» Фонда Национального Благосостояния (ФНБ) денег было достаточно для того, чтобы безбедно прожить три года. Теперь об этих деньгах уже и речи нет.

ПЛАН ЗАПАДА – ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ РОССИИ

Сейчас уже ни для кого не является секретом, какова задача западных санкций против РФ и зачем они снабжают Украину современным оружием. Цель Запада проста и она не скрывается: им необходимо разрушить российскую армию, снизив её военный потенциал, и лишить Кремль возможности обеспечивать армию всем необходимым. Экономически обескровить страну, чтобы она была не в состоянии эффективно воевать в Украине. Фактически речь идёт о разрушении военно-экономического потенциала России, создании искусственных трудностей для населения и снижения поддержки СВО в стране. Западные лидеры своих целей не скрывают. Их логика, если не вдаваться в подробности, проста: они (главным образом, Европа) боятся военного потенциала России и не желают, чтобы с ними случилась ситуация, похожая на ту, что произошла 24 февраля 2022 года в Украине. Поэтому готовы принимать любые меры, в том числе связанные с передачей Украине ядерного оружия тактического назначения, лишь бы обеспечить собственную безопасность. И уж точно готовы терпеть тяготы и лишения, связанные с отсутствием на их рынке российских природных ресурсов.

Следует признать, что надежды российского руководства на то, что Европа замёрзнет без нашего газа, а население европейских стран, почувствовав на себе тяжести обычной жизни без дешёвых российских энергоресурсов, начнут менять правящие элиты в своих странах, не оправдались. Похоже, Европа готова потерпеть, лишь бы опасность со стороны восточного соседа не была столь высокой.

Кстати, известный в России прокремлёвский политолог С.Марков описывает планы Запада в отношении РФ по-другому. «Тянуть время, измотать и ослабить Россию, а потом, в решающий момент, несколько раз попробовать ударить, свергнуть Путина, арестовать российское государственное руководство, его судить публичным судом, ввести режим внешнего управления, марионеточную хунту, такую же, как на Украине они сделали, забрать под контроль российский ядерный, ракетно-ядерный комплекс, военно-промышленный комплекс, крупнейшие российские корпорации, включая «Газпром», «Роснефть», все нефтегазовые корпорации, «Росатом», «Роскосмос» и так далее. Также разделить Россию примерно на 10-15 государств. Во главе каждого поставить марионеточное руководство. Ну и дальше приучать их, что сибиряки – не русские, что они всегда воевали с русскими, что всегда ненавидели русских. Точно так же, как приучают украинцев. Хотят создать искусственно нации сибиряков, казаков, каких-то так северных поморцев, уральцев и так далее. А потом провести всеобщую мобилизацию для войны России с Китаем».

Конечно, можно по-разному относиться к подобным предположениям, но суть ситуации от этого не меняется: она состоит в том, что в результате СВО Россия сильно ослабла экономически, она находится в изоляции от западной цивилизации и ставка на военно-политический союз с Китаем оказалась сомнительной. Там нужны дешёвые российское сырьё и энергоресурсы, но вставать с нами плечом к плечу против Запада китайцы не намерены. Более того: очень желают консенсуса с США и его союзниками. А мы даже сплотить вокруг себя бывшие республики СССР не смогли. И теперь активно и демонстративно ищем союзников в Африке.

Но если обратить внимание на мнение экспертов, не связанных с Кремлём, то оно состоит в том, что по большому счёту Западу для спокойного бытия необходима демилитаризация России, особенно в части ядерного оружия. А также был бы желателен распад Российской Федерации путём активизации националистических элит республик РФ. Так что мы, и в том числе Тува, в самое ближайшее время можем оказаться вовлечёнными в процесс «роста самосознания» политической элиты республики. В сравнении с этим процессом то, что происходило в конце 80-х – начале 90-х годов под руководством К.Бичелдея и его сепаратистского Народного Фронта «Хостуг Тыва» покажется детскими забавами. Тогда, 30 лет назад, ни Корея, ни Япония, ни западные страны этот процесс не поддержали ни идеологически, ни финансово. А одной инициативы стран Балтии оказалось недостаточно для того, чтобы раскачать ситуацию в Туве и она всерьёз вознамерилась обрести суверенитет.

Каадыр-оол Бичелдей оказалась весьма прагматичным политиком, а Шериг-оол Ооржак твёрдо держал курс на Туву в составе России. Он, как мог, тушил межнациональный конфликт. Сейчас время другое. Западные страны поддержат и раздуют любой межнациональный конфликт. А положение в Украине, особенно среди контингента из Тувы, Татарстана и Калининграда, подобные возможности создаёт. Это подогревает ситуацию. С другой стороны, в Туве очень сильны позиции таких авантюристов, как Бичелдей, Иргит, Кара-оол и людишек рангом помельче, типа Бартына-Сады, готовых встать под любые знамёна, лишь бы платили. И которые, в случае чего, будут не против погреть руки у костра межнационального конфликта.

НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЁТ НЕ ТОЛЬКО НА ЛИНИИ БОЕВОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ

А тем временем под ногами нашего замечательного земляка Шойгу в Украине в прямом и переносном смысле горит земля. Недавно он снова заявил на селекторном совещании Минобороны: «Страны НАТО, поставляющие Украине наступательное вооружение, пытаются затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжёлого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации».

На днях Минобороны США объявило, что выделит Украине новый пакет военной помощи в размере $2,2 млрд. Они передадут Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров. В ответ министр обороны Украины Резников заверил, что у страны «достаточно целей на временно оккупированной территории», имея в виду и Крым. И она пока не собирается бомбить российские территории. Американцы прямо заявляют, что считают Крым «законной целью» для ВСУ. Фактически идёт подготовка общественного мнения к тому, что Киев начнёт на юге наступление на Запорожье и Крым.

Предотвратить нежелательное развитие событий могло бы успешное наступление российских войск на Киев. Но наш друг и соратник президент Белоруссии Лукашенко только произносит задорные речи. Он явно хотел бы отсидеться, пока российские войска сами не захватят стратегическую инициативу и не переломят ситуацию в Украине.

Между тем, вместо Лукашенко стремительный бросок на Киев устроил американский президент Джо Байден. 20 февраля он неожиданно для всех прибыл в украинскую столицу, по улицам которой спокойно вместе с Зеленским прогулялся под звуки воздушной тревоги. Пообещав Украине ещё один пакет военной помощи на сумму в 500 млн. долларов, также стремительно убыл в Польшу.

В то же время странные события мы наблюдаем в самих вооружённых силах РФ. Так 15 февраля в Петербурге под окнами многоэтажного дома на улице Замшиной нашли мёртвой начальницу управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному округу 58-летнюю Марину Янкину. Как утверждает Mash, у Янкиной «были проблемы со здоровьем». Однако это входит в противоречие с другим сообщением: перед смертью чиновница созвонилась со своим бывшим мужем и попросила его вызвать полицию. Вряд ли такое могло быть возможным, если, к примеру, у неё вдруг заболела голова... Тем не менее, следствие считает, что чиновница МО РФ совершила самоубийство – вещи и документы Янкиной полиция нашла на одном из общих балконов. Независимые журналисты полагают, что такое вряд ли было возможно. Скорее всего, чиновницу убили. И подобное в ведомстве Шойгу нельзя назвать большой редкостью. Достаточно вспомнить, что во время частичной мобилизации на складах Минобороны куда-то «испарились» полтора миллиона комплектов амуниции. Виновные до сих пор не установлены.

Тяжёлая ситуация наблюдается не только в Украине. Россия сдаёт свои позиции на дипломатическом фронте. Так, к примеру, парламент Словакии принял резолюцию, признающую действующий российский режим «террористическим», а Россию – «государством, поддерживающим терроризм». Депутаты осудили наши действия в Украине, «в том числе массированные атаки на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую инфраструктуру». Отдельно они отметили «прямые и косвенные угрозы России о готовности применить ядерное оружие». И заметьте, это не страны Прибалтики или Польша, это всего лишь крохотная Словакия. Помимо этого, депутаты поддержали усилия по созданию специального трибунала для судебного преследования России за действия в Украине.

К сожалению, именно такой тренд мы наблюдаем в Европе и Америке. И президенту Путину в его Послании 21 февраля придётся этому дать соответствующую оценку. Большую часть общества не устраивает, что мы оказались в кольце врагов. Все привыкли жить в комфортных условиях.

Будем ждать выступление Путина.

Сергей Конвиз