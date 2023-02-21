    Коротко

Тува признана наименее благополучным регионом России

Тува оказалась наименее благополучным регионом России в рейтинге качества жизни, составленного «РИА-Рейтинг» по итогам 2022 года. На предпоследнем месте находится Ингушетия, а также в пятерке аутсайдеров Еврейская автономная область, Забайкальский край и Бурятия.

Наиболее благополучными регионами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на девятом месте, Тюменская область – на 16, Ямало-Ненецкий автономный округ – на 17, Новосибирская область – на 21, Хабаровский край – на 30, Сахалинская область – на 31, Красноярский край – на 37.

Составители рейтинга учитывали 67 показателей, характеризующие качество жизни населения, в том числе – уровень доходов населения, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуацию, а также экологические и климатические условия.

Минобороны РФ: мобилизованные лишатся социальных гарантий и компенсаций, если Путин подпишет указ о завершении мобилизации

Социальные гарантии мобилизованным продолжают действовать, пока действует указ о мобилизации, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявило Минобороны России в ответ на запрос депутата псковского заксобрания Артура Гайдука.

«В случае признания указа утратившим силу до окончания СВО граждане, признанные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством и высшими должностными лицами субъектов РФ», – сказано в ответе ведомства.

В документе также говорится, что все мероприятия, связанные с оповещением и призывом граждан в рамках мобилизации, завершились 28 октября 2022 года, однако остальные мероприятия, предусмотренные указом, продолжают выполняться. Что это за мероприятия, не уточняется.

Ранее депутат от «Яблока» получил ответ на аналогичный запрос, направленный в администрацию президента. В нем говорилось, что указ о мобилизации продолжает действовать, поскольку «военкоматы продолжают комплектовать воинские части за счет граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту».

Степашин назвал регионы, которые не успеют расселить аварийное жильё

Два региона не выполняют в этом году планы по расселению аварийного жилья. Об этом сказал председатель Общественного совета при Минстрое, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин на заседании ОС по итогам 2022 года.

Более десятка регионов не выполняют программу расселения, отметил Степашин. Два региона, скорее всего, сорвут программу, сказал Степашин. Это Еврейская АО и Тува. «По остальным подтянем», – отметил он.

Текущая программа расселения аварийных домов (признанных такими до 2017 года) должна завершиться в 2024 году.

Радость-то какая! В Кызыле стало больше мест в исправительном центре для принудительных работ

Первый зампрокурора Тувы Владимир Большунов с врио начальника управления ФСИН России Олегом Тодояковым посетили исправительный центр при колонии поселении № 3 УФСИН России по Туве. Это учреждение для исполнения наказаний в виде принудительных работ. Здесь содержатся мужчины. Центр образован в 2019 году и расположен в городе Кызыле. С декабря лимит наполнения учреждения увеличен с 33 до 143 мест.

Первый зампрокурора совершил обход помещений, проверил объекты коммунально-бытового и хозяйственного назначения. Выявленные нарушения взяты на контроль.

Семья застреленного в Туве добьётся уголовной ответственности для депутата

Депутат Тувы Эчис-Балдир Нурзат застрелил человека во время охоты. По данным следствия, подозреваемый ошибочно принял его за животное и выстрелил. В беседе с «360» брат погибшего Чат Орлан рассказал, что семья будет настаивать на уголовной ответственности для парламентария.

«Брат ехал в поселок со своим дядей на лошадях. Произошел выстрел, и Очуржам упал на землю», – сказал он.

По словам Чат Орлана, депутат сразу же бросился на помощь пострадавшему, довез до местных врачей, однако брат умер, не приходя в сознание.

«Мы будем настаивать на уголовной ответственности за смертельное ранение. Он должен понести наказание. Этот депутат даже никакой помощи не предложил. Также он не делился с нами подробностями происшествия», – резюмировал собеседник «360».

Следователи установили, что депутат «Единой России» Эчис-Балдир Нурзат охотился с двумя знакомыми. Мужчины взяли с собой тепловизоры. В какой-то момент парламентарий увидел цель и выстрелил из ружья. Когда охотники подъехали к месту, то обнаружили тело мужчины.

После трагического происшествия «Единая Россия» приняла решение приостановить членство депутата Верховного Хурала Республики Тыва в партии.

По данным тувинского управления Следственного комитета России, расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности. Эчис-Балдир Нурзат остался на свободе под подпиской о невыезде.

Замгенпрокурора об отоплении в Сибири и повышении тарифов: «У нас что, своего российского угля нет?»

Генпрокуратура заинтересовалась повышением тарифов ЖКХ в Алтайском крае. Ведомство недовольно митингами, но «должно быть на стороне людей». Заместитель генпрокурора также возмутился импорту угля для отопления.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил властям Алтайского края и местной прокуратуре «разобраться с ростом тарифов ЖКХ» после акций протеста, передает корреспондент «Интерфакса» с совещания.

«Нас это не радует. Не радует и то, что люди выходят на митинги. Наверное, это не способ решения этих вопросов. Но при этом здесь прокуроры должны быть на стороне людей. И вам поручение – разобраться в деталях со всей структурой формирования тарифов», – утверждает Демешин.

Напомним, более 600 человек вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ в Барнауле, говорила депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ). Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали вернуть планку повышения «тарифов ЖКХ до уровня, не превышающего установленной правительством РФ предельной индексации в 9%». Кроме того, прокуратуру Алтайского края попросили проверить законность установления тарифов ЖКХ.

Начинай свою неделю с пятиминутки ненависти: «Разговоры о важном» с понедельника будут показывать по телевидению

Выпуски будут выходить еженедельно по понедельникам в 8:36 утра. Их будут транслировать в эфире передачи «Доброе утро» на «Первом канале».

С сентября прошлого года каждый понедельник в школах начинается с внеклассного занятия «Разговоры о важном» на темы, «связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России».

Школьникам на этих уроках рассказывают о «подвигах» российских военных в СВО против Украины, коллективном Западе и в целом пересказывают путинскую версию истории.