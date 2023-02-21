Свежий анекдот
Шолбан Кара-оол: «Некоторые молодые люди делают карьеру в киберспорте, играют в ДОТУ и побеждают в престижных международных чемпионатах с солидным призовым фондом. Буквально на днях рассуждал о том, что незаурядные способности этих ребят хорошо бы обращать на пользу государства, на развитие IT-технологий в России».
Набирать IT-шников из геймеров, это примерно как пытаться сделать фармацевтов из наркоманов. Хотя... из наркоманов, кажется, уже собрали депутатов Госдумы.
Набирать IT-шников из геймеров, это примерно как пытаться сделать фармацевтов из наркоманов. Хотя... из наркоманов, кажется, уже собрали депутатов Госдумы.
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