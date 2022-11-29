«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 74
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 17
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 21, 29 ноября / Есть ли выход из катастрофы?
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№21, 29 ноября 2022 года.
    Пишут в блогах
Пишут в блогах

Есть ли выход из катастрофы?

Немного оптимизма на краю пропасти...

Некоторые выводы:

1. Мы вошли во второй этап [СВО]. Психологический шок перестал быть фактором, моделирующим поведение. Все на самом деле определились и затаились, так сказать, выбрали сторону и замолчали. Больше психологических подвижек до финального свистка не произойдет.

2. В самом начале катастрофы я одним из первых написал о расчеловечивании как неизбежном следствии начала [СВО]. На втором ее этапе, с превращением [СВО] в норму жизни, расчеловечивание приняло окончательно форму оскотинивания. То кристаллическое ядро массы, которое – по Элиасу Канетти – является «градообразующим» элементом толпы, перешло от общей бесчувственности и отсутствия эмпатии к экстазу от творимого зла, от причиняемых боли и страданий.

3. Это объективная реальность, данная России в крайне неприятных ощущениях, которую невозможно и опасно игнорировать. От нее придется отталкиваться, пытаясь выстроить стратегию выхода из катастрофы. Масса в оскотинившемся состоянии не может быть инструментом оздоровления ситуации. Нельзя провести санитарную обработку пространства зараженным раствором. Инфекция ушла в народ, и сегодня сама масса является вирусоносителем, своего рода «чашкой Петри», в которой размножаются все известные природе штаммы насилия. В такой момент механическая демократизация без «обеззараживания» территории выглядит не столько выходом из кризиса, сколько входом в следующий круг ада.

4. Единственная работающая «стратегия выхода» для России сегодня – это возвращение элит во власть. Суть путинизма как системы состоит именно в выдавливании элит из власти и опоре аппарата власти напрямую на массы (в сегодняшней ситуации – на толпу). Только возвращение элиты во власть в сочетании с математически точно выверенной демократизацией могут провести русскую цивилизацию между Сциллой войны и Харибдой распада.

5. Хорошая новость, на мой взгляд, состоит в том, что в элите сохраняется достаточно много здоровых клеток, способных сформировать новое ядро, вокруг которого заново соберется переформатированная масса. Культурный потенциал русской элиты остается очень высоким, несмотря на кажущееся ее полное исчезновение. Просто элита эта раздроблена и находится во фрустрации от своего бессилия. Нужны консолидация и минимальный консенсус в вопросе о методах оздоровления общества.

6. С консолидацией пока хуже всего. «Список Форбс», даже входя на эшафот, продолжает доигрывать шахматные партии, начатые еще в 90-е. Люди попроще и победнее разделились на «остроконечников», верящих в то, что яйцо разобьет только Навальный, и «тупоконечников», полагающих, что лучше вообще не бить яйцо, если есть шанс, что оно потом достанется Навальному. Основная же часть элиты пока просто не понимает, что ей делать. Но ситуация потихоньку меняется и происходит медленное осмысление катастрофы. Главное все-таки в том, что все еще есть кому осмыслять. Остальное – дело наживное.

Владимир Пастухов

(прочитано 339 раз)

+2
risk-inform.ru/article_10343.html

Остальные материалы номера 21:
Материалы по теме:
» Слово – не воробей (№21, 29 ноября)
» Мир, как сказка: чем дальше, тем страшнее (№21, 29 ноября)
» Спецоперация России в Украине: Всё главное ещё впереди (№20, 22 ноября)
» Американские избиратели проголосовали против России (№19, 15 ноября)
» Колосс на гнилых ножках: Спецоперация выявила слабости России (№18, 8 ноября)
» Сергей Конвиз: Отношение к людям со времён «Норд-Оста» не изменилось (№17, 1 ноября)
» Страна встаёт на «военные рельсы», но не поспевает за изменениями в мире (№17, 1 ноября)
» Сергей Конвиз: Хороших новостей становится всё меньше (№16, 25 октября)
» Россия в одиночестве – чёрные дни российской дипломатии (№26, 18 октября)
» На мосту подорвано доверие россиян к эффективности власти (№25, 11 октября)
» Международная эскалация влияет на ситуацию в Туве (№25, 11 октября)
» Мир стремительно приближается к ядерному конфликту? (№24, 4 октября)
» Какое будущее мы ждём? (№23, 27 сентября)
» У России всё идёт по плану. Но в Украине свой план (№22, 20 сентября)
» Сергей Конвиз: В Украине беда – контрнаступление вместо референдума (№21, 13 сентября)
» Сергей Конвиз: Стабильность кажется призрачной (№14, 30 августа)
» Сергей Конвиз: Любое ограничение свобод человека болезненно (№13, 23 августа)
» Наступать нельзя мириться (№12, 16 августа)
» Сергей Конвиз: Россия в кольце врагов (№12, 16 августа)
» Двадцать второе июня (№11, 9 августа)
» Военных обострений в мире удаётся избежать (№11, 9 августа)
» Многослойный фронт спецоперации (№20, 2 августа)
» Как в аду построить рай (№20, 2 августа)
» Россия пытается вырваться из кольца врагов (№19, 26 июля)
» В ожидании капитуляции Украины (№18, 19 июля)
» Кто спасёт население «Титаника»? (№17, 12 июля)
» Можно ли поднять страну с помощью репрессий? (№17, 12 июля)
» Глобализация + итоги «холодной войны» = «спецоперация» (№16, 5 июля)
» Светлые предвыборные обещания на фоне «спецоперации» (№16, 5 июля)
» Ликвидация ОПГ во время спецоперации (№15, 28 июня)
» О чём молчит Сергей Шойгу (№14, 21 июня)
» В Туве началась предвыборная «спецоперация» (№13, 14 июня)
» 100 дней с начала «спецоперации» в Украине. 100 дней до начала выборов в России (№12, 7 июня)
» Куда мы летим на крыльях «спецоперации»? (№11, 31 мая)
» Обзор прессы (№10, 24 мая)
» «Военная спецоперация» в неустойчивом равновесии (№10, 24 мая)
» Родина требует новых жертв? (№9, 17 мая)
» Шойгу возвращается в Туву? (№8, 10 мая)
Материал входит в раздел тематического архива:

Владельцев британских кошек и немецких овчарок проверят на степень иностранного влияния.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru