Есть ли выход из катастрофы?

Немного оптимизма на краю пропасти...

Некоторые выводы:

1. Мы вошли во второй этап [СВО]. Психологический шок перестал быть фактором, моделирующим поведение. Все на самом деле определились и затаились, так сказать, выбрали сторону и замолчали. Больше психологических подвижек до финального свистка не произойдет.

2. В самом начале катастрофы я одним из первых написал о расчеловечивании как неизбежном следствии начала [СВО]. На втором ее этапе, с превращением [СВО] в норму жизни, расчеловечивание приняло окончательно форму оскотинивания. То кристаллическое ядро массы, которое – по Элиасу Канетти – является «градообразующим» элементом толпы, перешло от общей бесчувственности и отсутствия эмпатии к экстазу от творимого зла, от причиняемых боли и страданий.

3. Это объективная реальность, данная России в крайне неприятных ощущениях, которую невозможно и опасно игнорировать. От нее придется отталкиваться, пытаясь выстроить стратегию выхода из катастрофы. Масса в оскотинившемся состоянии не может быть инструментом оздоровления ситуации. Нельзя провести санитарную обработку пространства зараженным раствором. Инфекция ушла в народ, и сегодня сама масса является вирусоносителем, своего рода «чашкой Петри», в которой размножаются все известные природе штаммы насилия. В такой момент механическая демократизация без «обеззараживания» территории выглядит не столько выходом из кризиса, сколько входом в следующий круг ада.

4. Единственная работающая «стратегия выхода» для России сегодня – это возвращение элит во власть. Суть путинизма как системы состоит именно в выдавливании элит из власти и опоре аппарата власти напрямую на массы (в сегодняшней ситуации – на толпу). Только возвращение элиты во власть в сочетании с математически точно выверенной демократизацией могут провести русскую цивилизацию между Сциллой войны и Харибдой распада.

5. Хорошая новость, на мой взгляд, состоит в том, что в элите сохраняется достаточно много здоровых клеток, способных сформировать новое ядро, вокруг которого заново соберется переформатированная масса. Культурный потенциал русской элиты остается очень высоким, несмотря на кажущееся ее полное исчезновение. Просто элита эта раздроблена и находится во фрустрации от своего бессилия. Нужны консолидация и минимальный консенсус в вопросе о методах оздоровления общества.

6. С консолидацией пока хуже всего. «Список Форбс», даже входя на эшафот, продолжает доигрывать шахматные партии, начатые еще в 90-е. Люди попроще и победнее разделились на «остроконечников», верящих в то, что яйцо разобьет только Навальный, и «тупоконечников», полагающих, что лучше вообще не бить яйцо, если есть шанс, что оно потом достанется Навальному. Основная же часть элиты пока просто не понимает, что ей делать. Но ситуация потихоньку меняется и происходит медленное осмысление катастрофы. Главное все-таки в том, что все еще есть кому осмыслять. Остальное – дело наживное.

Владимир Пастухов