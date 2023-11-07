«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 142
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 44
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 41, 7 ноября / Идеология России: начальник всегда прав!
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№41, 7 ноября 2023 года.
    Пишут в блогах
Идеология России: начальник всегда прав!

Идеология России: начальник всегда прав!

Вопрос на засыпку: какая концепция лежит в основе российской исторической политики?

Только за год об этом вышло три англоязычные монографии (из заметных), статей же в прессе просто не счесть. Авторы ломают голову: это советский взгляд на прошлое? Позднесталинский? Брежневский? Имперский, как при условном Александре III? Или – уже экзотика – околофашистский, под Ильина, о чем пишет Тимоти Снайдер?

Проблема в том, что ни одно из объяснений не в состоянии охватить собою все проявления исторической политики путинского режима. Прославлять одновременно Сталина, Александра III и Столыпина? Украину придумал Ленин, но Богдан Хмельницкий молодец потому, что воссоединился с Россией? Революция – это катастрофа, но крестьянские восстания Гражданской – бандитизм?

Православие + сталинизм?

Гитлер спал и видел, как бы устроить «геноцид советского народа», но пакт Молотова-Риббентропа – триумф советской дипломатии?

Любое объяснение, подобно тришкиному кафтану, натягивается на пару-тройку памятников, речей, фильмов и учебников, но все остальное в себя не вмещает – а потому кажется неубедительным.

У меня есть ответ.

Итак: историческая концепция в нынешней РФ – это «история начальства».

Главная идея очень проста: начальство всегда право, вне зависимости от того, какова его идеология и какую политику оно проводит.

Те, кто против начальства – враги, бунтовщики, пятая колонна, американские наймиты, фашисты и т.п.

Следите за руками.

Пока большевики находятся в оппозиции к начальству – они безродные террористы и немецкие шпионы. Как только они сами становятся начальством – они молодцы, все правильно делают, и уже те, кто борется с ними, это предатели и пособники Антанты.

(Знаете, как я была удивлена, когда приехала в Краснодар, и не нашла на зданиях штаба и ставки ВСЮРа хоть таблички, хоть памятной доски? А нечего против начальства быть).

Николай II молодец, правильно влез в ПМВ, и политику проводил замечательную, но потом выпал из НАЧАЛЬСТВА, и молодцом быть перестал. Даже не очень-то и жалко, что расстреляли, метро Войковская никому не мешает.

Александр III – начальник, Сталин – начальник, Брежнев – начальник, Петр I – начальник...

Складывается, что-то, м?

Не важна идеология, тип режима, способ прихода к власти, внутренняя и внешняя политика – начальство право и интересно лишь потому, что оно ПРАВИТ.

Единственный повод для критики – это если начальство лишается власти или ограничивает свои полномочия.

Отсюда отсутствие энтузиазма по поводу Александра II (хотя, казалось бы, с его внешней политикой каждый «имперец» обязан носиться по потолку от восторга), или Александра I (чел победил НАПОЛЕОНА, но нет, НЕ ТО). Хрущев вылетел из начальства, а предыдущее начальство разгромил в пух и прах, КАК МОЖНО.

Ну и т.д., и т.п.

Конечно, в рамках такой концепции надо уметь быть гибким: колебаться вместе с линией партии, примирять непримиримое, прославлять новые идеи очередного начальства, клеймить тех, кто еще вчера сам был у руля.

В рамках такой концепции не нужна история (здесь со значением «парадигма») «советская», «имперская» или «либеральная» – нужна история послушная, крученая-перекрученная.

Что показательно, такой же гибкости и почтения перед начальством ждут и по поводу событий нынешних – не только либерахи неприятны, но и ястребы, и т.н. «патриоты» не нравятся, если они не готовы помалкивать, одобрять и подстраиваться.

Буквально – «мне нужны не умники, а верноподданные».

София Широгорова

(прочитано 108 раз)

0
risk-inform.ru/article_10760.html

Остальные материалы номера 41:
Материалы по теме:
» Бабло побеждает зло? (№39, 24 октября)
» Сергей Конвиз: Поможет ли карта XVII века удержать границу? (№21, 30 мая)
» Ни дня без доносов! (№16, 25 апреля)
» «Имперскость» и «ымпэрскость»: в чём разница? (№1, 10 января)
» Государство и народ: кто кого содержит? (№28, 20 декабря)
» В поисках национальной мечты-идеи (№28, 20 декабря)
» Есть ли выход из катастрофы? (№21, 29 ноября)
Материал входит в раздел тематического архива:

Обнаружила в телефоне признаки экстремизма. В нем есть функция «смена режима».

Шутка 2013 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru