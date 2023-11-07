    Коротко

Красноярскстат опубликовал статистику средней стоимости жилья в трёх регионах Сибири

Специалисты Красноярскстата подготовили отчет об изменении цен на первичном и вторичном рынке жилья. Цена квартир выросла везде, но в Хакасии стоимость значительно ниже, чем в Красноярском крае и Туве, и дорожают они медленнее.

В Туве на конец III квартала 2023 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составляла 123 029 рублей, на вторичном рынке – 118 337 рублей. В III квартале 2023 года по отношению к IV кварталу 2022 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 16,8%, на вторичном рынке – на 2,1%. На первичном рынке жилья стоимость квартир среднего качества повысилась на 18,5%, улучшенного качества – на 1,4%. На вторичном рынке жилья на квартиры улучшенного качества прирост цен составил 5,4%, на квартиры среднего качества – 0,4%.

На конец третьего квартала 2023 года средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке в Хакасии составила 87 700 рублей, на вторичном – 82 107 рублей. Три месяца назад стоимость жилья в среднем была 85 501 рубль за квадрат на первичном рынке и 78 643 рубля на вторичном. В этом году цены на первичном рынке по всем типам квартир выросли на 4,1%, на вторичном рынке – на 5,4%. Квартиры среднего качества подорожали на 4,5% и 5,3% соответственно, квартиры улучшенного качества – на 3,8% и 5,4%.

В Красноярском крае цена квадратного метра составила в среднем 108 468 рублей, на вторичном рынке – 86 185 рублей. Цены за 2023 год в среднем выросли на 9,8% на первичном рынке и на 7% на вторичном.

Чем хуже состояние общественного транспорта, тем чаще люди выбирают такси

Общественным транспортом пользуется больше половины жителей Красноярского края. Чаще всего на нём ездят студенты (79%) и пенсионеры (60%). Среднее число поездок за месяц – 17, время в пути – 36 минут. Услугами такси пользуются 13% жителей. Они популярны среди матерей-одиночек и у молодёжи в возрасте 20-24 лет – треть предпочитает индивидуальные поездки на наёмных машинах.

В Хакасии общественным транспортом пользуется почти треть жителей. Среднее число поездок за месяц – 16, время в пути – 28 минут. Услугами такси пользуется четверть населения республики. Они наиболее востребованы среди молодёжи (27%).

Общественным транспортом в Туве пользуется почти треть жителей. Среднее число поездок за месяц – 19, время в пути – 31 минута. Услугами такси пользуются 39% населения республики. Они популярны среди многодетных родителей – 52% предпочитают индивидуальные поездки на наёмных машинах.

В Туве площадь сельхозугодий сократилась на 8,3 тысячи га

Из государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды в 2022 году следует, что площадь сельскохозяйственных угодий за прошлый год сократилась на 8,3 тысячи га. Как отмечает сайт правительства Тувы, это земли Каа-Хемского района, которыми никто не занимался, поэтому они заросли кустарником и деревьями, В итоге их перевели в категорию земель лесного фонда. Также специалисты отметили недостаточные агротехнические работы. «Выборочные исследования показали, что удобрений, к примеру, в почву вносится всего 12-15% от потребности, и это в лучшем случае», – сообщает правительство Тувы.

Турецкие компании хотят добывать сибирское золото и лес

Турецкая компания Gök-Hun Ozel Guvenlik Hizmetleri ve Savunma Teknolojileri Ltd. Sti. выразила заинтересованность в поставках лесоматериалов из Красноярского края, сообщила «Корпорация развития Енисейской Сибири» (учреждена ВЭБом, государственным «Красцветметом», «РусГидро» и «Базэлом», основанным Олегом Дерипаской).

Кроме того, турецкая Black Sea Trading & Consultancy, специализирующаяся на торговле лесоматериалами и топливом, проявила интерес к участию в проектах по добыче золота в Сибири, утверждает корпорация развития. Конкретные объекты не называются.

Сайт Black Sea Trading & Consultancy создан лишь в 2023 году. Ссылки в поисковиках по названию компании ведут в основном на него же. Там утверждается, что фирма выступает «одним из крупнейших экспортеров гранулированного карбамида из черноморского региона» – вещество используют как удобрение.

«Имеем прочные отношения с заводами в России, Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке», – также сказано на сайте Black Sea Trading & Consultancy.

В то же время ещё в 2011 году в шотландском Абердине была зарегистрирована фирма Black sea trading limited, а в США есть Black Sea Consulting, LLC. И на сайте американской фирмы указано, что она занимается посредническими услугами для выхода на рынки Африки и Восточной Европы – Россия там напрямую не упоминается.

Борис Надеждин выдвинется на выборы президента от «Гражданской инициативы»

Политсовет партии «Гражданская инициатива» одобрил муниципального депутата подмосковного Долгопрудного, бывшего депутата Госдумы от «Союза правых сил» Бориса Надеждина в качестве кандидата от партии на президентских выборах. Об этом «Ведомостям» сообщил сам господин Надеждин.

«Я обратился с просьбой о выдвижении в политсовет партии «Гражданская инициатива». Лидер партии Андрей Нечаев – мой давний соратник, единомышленник. На днях политсовет рассмотрел мою просьбу и принял положительное решение», – рассказал Борис Надеждин.

Андрей Нечаев подтвердил «Ведомостям» выдвижение Бориса Надеждина. «У нас есть около двух десятков регионов с сильными отделениями. В любом случае для сбора подписей и для агитационной кампании штабы создаются заодно», – отметил он.

«Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме и в региональных парламентах. По закону о выборах президента без сбора подписей могут выдвигаться только кандидаты от партий, представленных либо в нижней палате парламента, либо как минимум в трети региональных парламентов. Кандидаты от прочих партий обязаны собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. подписей, при этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей.

По словам господина Надеждина, штабы для сбора подписей будут открыты в 53 регионах. «Мы составили список всех городов, в которых больше 100 тыс. жителей, где организационно есть смысл собирать подписи», – уточнил он.

Надеждин опубликовал манифест с критикой действующего главы государства Владимира Путина, в том числе за начало спецоперации. «Почти четверть века Путин последовательно уничтожает ключевые институты современного государства – самостоятельный парламент, независимый суд, федерализм, местное самоуправление, свободу слова, честные выборы, реальную конкуренцию в экономике и политике, – заметил Надеждин. – Путин совершил фатальную ошибку, начав СВО. Ни одна из заявленных целей СВО не выполнена. И вряд ли выполнима без огромного ущерба экономике и непоправимого удара по демографии России».

«Госпропаганда превращает россиянина из «человека разумного» в «человека ненавидящего». Госдума принимает законы, по которым можно посадить или лишить собственности каждого, кто не понравится какому-то начальнику. Страна всё больше сползает в средневековый феодализм и мракобесие. Из европейского государства, которым стремилась быть столетиями, Россия рискует превратиться в вассала Китая», – добавил Надеждин.

В Госдуме предложили раздавать украинские земли участникам СВО

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев разрабатывает законопроект о выдаче «восточноукраинского гектара» в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей россиянам, которые участвуют в СВО.

«Уже сейчас Россия увеличилась более чем на 100 млн. гектаров, и эту землю ведь после нашей победы предстоит кому-то возделывать», – заявил Журавлев.

Ультраправый депутат Журавлев известен регулярными одиозными предложениями. Так, летом он предложил поднять призывной возраст до 50 лет, а также расстреливать российских дезертиров.

В Бурятии убегавший от патруля ДПС участник СВО напал на инспектора, но всё равно остался на свободе

В Чите суд признал военнослужащего Егора Минеева виновным в нападении на сотрудника полиции (ст. 318 УК). Его оштрафовали на 60 тысяч рублей, следует из текста приговора.

В конце апреля 2023 года Минеев выпивал вместе со знакомым алкоголь в кафе, после чего они вместе поехали на автомобиле военного (сам он не был за рулем).

Их заметил патруль ДПС, который потребовал остановиться, но сигнал полиции знакомый Минеев проигнорировал. Началась погоня. Когда автомобиль все-таки остановили, Минеев схватил за руки и шею инспектора и попытался его повалить – сотрудник получил синяки и десять ссадин.

На суде военнослужащий признал вину. В приговоре отмечается, что одним из смягчающих приговор факторов стало его участие в «специальной военной операции».

По подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе задержали двух контрактников с Дальнего Востока

27 октября жительнице Волновахи Татьяне Капканец исполнился 51 год. Семья собралась в доме на улице Донецкой и отмечала праздник. А в ночь с 27 на 28 октября неизвестные проникли в дом и расстреляли всех, кто находился в нем, включая двух маленьких детей. Помимо Татьяны Капканец, неизвестные застрелили ее мужа – 53-летнего Эдуарда, их сыновей – Андрея и Александра. А также жену Андрея – Наташу, их двух детей 4-летнего Никиту и ученицу младших классов Настю. Помимо этого преступники расстреляли жену Александра – Екатерину и ее брата – 19-летнего Дмитрия Хотинского.

Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, которая находится на территории ДНР. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Задержанные – контрактники в/ч 16871 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау, – сообщает «ВЧК ОГПУ». Телеграм-канал пишет, что Станислав Рау и Антон Сопов находились на территории Донецка рядом с Волновахой как контрактники 80 БРУ – в/ч 19288.

«По данным источника, одного из убийц взяли дома – он проживал неподалеку от коттеджа, в котором нашли расстрелянной семью Капканец. Другого обвиняемого обнаружили чуть позже. На первоначальных следственных действиях Сопов и Рау признались, что хотели поквитаться только с мужчинами – Эдуардом и его сыном Александром, которые, якобы, их обидели. По словам задержанных, женщин и детей они убили случайно, так как в темноте не смогли распознать жертв», – пишет канал.