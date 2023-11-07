Сергей Конвиз: Война ХАМАСа и Израиля развивается по сценарию США

Вот уже четвёртую неделю внимание мировой общественности приковано к событиям на Ближнем Востоке. Главный вопрос: перерастёт ли конфликт между боевиками ХАМАС и ЦАХАЛ в третью мировую войну?

СОЮЗ ПАУКОВ В БАНКЕ

Как известно, на Ближнем Востоке несколько заинтересованных и влиятельных игроков. С одной стороны, это арабские мусульманские страны Ливан, Катар, Египет, Сирия, Ливия, Иордания, Иран и Йемен. К ним следует отнести и Турцию, претендующую на гегемонию в тюркском мире. Кстати, большой друг России президент Турции вполне понятно объяснил своё отношение к происходящему. Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал действия боевиков ХАМАС, напавших на Израиль 7 октября. Ответные действия ЦАХАЛ он назвал «бесчеловечными» и обвинил в «резне» в секторе Газа западные страны.

Но следует иметь в виду, что у всех перечисленных выше стран разное, даже порой противоположное отношение к боевикам ХАМАС, которые являются ответвлением группировки «Братья-мусульмане», во многих странах, в том числе в России, признанной террористической. Особенно напряжённые отношения у ХАМАС с властями Египта и Иордании: враждебные и непримиримые. Там они уже пытались совершить переворот и свергнуть местную власть. А Сирия и Ливия – это страны, разрываемые на части гражданской войной и потому не способные к активным боевым действиям в соседней стране. Поэтому их позиция не очень важна.

К тому же в этих странах культивируется разный ислам: шиитский и суннитский, которые друг друга признают еретиками и потому не могут между собой ни о чём договориться, кроме уничтожения евреев. Иран и Йемен хотели бы активнее участвовать в разрешении палестинского вопроса, но они не имеют общей границы с Израилем. Реальную поддержку бандитам ХАМАС мог бы предложить Ливан. Вернее, захватившая там власть радикальная группировка «Хезболла» под руководством лидера Хасана Насраллы. С начала вторжения боевиков ХАМАСа в Израиль хуситы Йемена и «Хезболла» начали вялый обстрел территории Израиля, получив неадекватно жёсткий ответ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это охладило пыл как руководителей этих стран, так и других, желающих кончины Израилю.

Следует иметь в виду, что Израиль в последние годы при посредничестве США сумел найти общий язык со многими своими оппонентами на Ближнем Востоке. Мирные соглашения, заключённые Израилем со своими соседями, произвели революцию на Ближнем Востоке. Такие соглашения были заключены с Турцией, Египтом и Иорданией, Бахрейном, Марокко и ОАЭ. На январь планировалось заключение подобного соглашения с Саудовской Аравией. Эксперты связывают внезапный рецидив ХАМАС в отношении Израиля 7 октября именно с ним.

ЕСЛИ АМЕРИКАНЦЫ – «ЗА», ТО РОССИЯ – «ПРОТИВ»

Россия во взаимоотношениях с этими странами стоит особняком. В её планы не входит вооружённое противостояние с Израилем и открытая поддержка ХАМАСа. Однако она теперь по любому поводу выступает с антиамериканских позиций. Атака ХАМАСа на Израиль и последовавший жёсткий ответ Армии обороны Израиля, наложившись в мировом общественном мнении на российско-украинский конфликт, дали удобный для России результат. США, НАТО, Израиль и Украина оказались на одной стороне мирового порядка, а Россия, палестинцы и значительная часть развивающегося мира – на другой.

При этом Америка – это самый могущественный, явный и активный сторонник Израиля. К тому же палестино-израильский конфликт невольно отвлекает внимание мирового сообщества от событий в Украине, что властям РФ явно на руку. США и ЕС отвлекают финансовые, людские и боевые возможности от помощи Украины для поддержки Израиля. Для России такая ситуация как никогда выгодна.

ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ РАЗГОРЯЧЁННЫХ ГОЛОВ

Несколько стран Ближнего Востока, и особенно Иран и Йемен, заявили о готовности принять участие в военной операции на стороне ХАМАСа. Турция и Ливан заявили о том же. Наверное, на Ближнем Востоке уже началась бы третья мировая война, если бы не позиция США, которые, не колеблясь ни минуты, на фоне готовящейся сухопутной операции ЦАХАЛа в секторе Газы направили к берегам сразу две авианосные группы во главе самого мощного в мире авианосца «Джеральд Форд» и авианосца поменьше «Дуайт Эйзенхауэр». В Пентагоне пояснили, что «данный шаг предпринят, чтобы сдерживать враждебные действия против Израиля».

Военное руководство Пентагона открыто объявило, что готово нанести адекватный военный удар по вооружённым силам любой страны в регионе, если она насмелится ударить по Израилю. Британия в знак поддержки Израиля направляет туда же два корабля ВМС с палубной авиацией. С бортов авианосцев командование США и Великобритании может наносить удары по любой стране, которая окажет ХАМАСу военную помощь, вплоть до Индийского океана.

Сообщается о том, что Пекин в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта направил шесть кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая на Ближний Восток. Но Пентагон уже объявил, что военное вмешательство любой третьей страны повлечёт немедленный ответ. Учитывая мощь боевой авиации Израиля, возможности «Джеральда Форда», «Дуайта Эйзенхауэра» и групп сопровождения, эти силы абсолютно избыточны для боевых действий на участке земли 12 км в ширину и 40 км в длину. Сотни самолётов на борту авианосцев, палубная артиллерия и десятки тысяч ракет «Томагавк», залп которых в состоянии уничтожить любую цель, несколько охладили пыл сторонников ХАМАСа.

«ХЕЗБОЛЛА»: И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

Тем не менее, оставалась главная интрига предстоящего месяца – опосредованное вступление в противостояние Ирана через свою прокси-армию ливанских шиитов «Хезболла». «Хезболла» до 7 октября сбавляла градус противостояния с Израилем. Но поддержав ХАМАС, ливанские боевики оказались на грани полноценного вовлечения в войну. Атака 7 октября создала новую реальность, в которой «Хезболла» как часть антиизраильского фронта и прямой союзник ХАМАСа не могла остаться в стороне. Однако, несмотря на грозные заявления, ливанская организация очевидно мешкает.

Конечно, это тоже радикальная антиизраильская сила, но в отличие от ХАМАСа сегодняшняя «Хезболла» не готова бросать бойцов на верную гибель только ради продолжения борьбы. Поэтому в первые же дни после операции ХАМАСа участие ливанской группировки ограничивалось миномётными обстрелами территории Израиля и вылазкой нескольких боевиков, чтобы показать солидарность с ХАМАСом. При этом «Хезболла» не брала на себя ответственность даже за эти «скромные» акции и утверждала, что за ними стоят радикалы ХАМАСа, которые находятся в Ливане.

На 3 ноября было анонсировано программное заявление лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Ожидалось, что он объявит о новом этапе войны с Израилем с применением всех сил и средств «Хезболлы». Это могло означать открытие второго фронта на Ближнем Востоке с участием Ливана и Ирана.

Армия «Хезболлы» располагает своими противокорабельными ракетами китайского производства дальностью до 120 км. Она насчитывает до 30 тысяч хорошо организованных штыков. Они, в отличие от ХАМАСа, имеют настоящий боевой опыт и до зубов вооружены Ираном. В её составе около сотни советских и российских танков, противотанковое оружие НАТО, Ирана и России, иранские БПЛА, огромное число пусковых установок РСЗО самых разных типов и накопленные запасы из десятков тысяч ракет дальностью до 300 км.

Разумеется, это всё не сравнится с армией Израиля и его союзников США и Великобритании. Но сражения, если они начнутся, не представляются лёгкими, учитывая склонность исламистов наносить удары, не различая армию противника и мирных жителей, склонность к захвату заложников из числа мирных граждан.

Но гора родила мышь – Насралла вопреки ожиданиям не объявил нового джихада против евреев. Он просто заявил, что движение присоединилось к военным действиям против Израиля ещё 8 октября. За это время погибли 57 её бойцов. Насралла подчеркнул, что «Хезболла» не остановится на достигнутом на ливано-палестинской границе и перейдёт к новому этапу. Но когда это случится, не сказал.

Эксперты полагают, что это результат политико-силового давления США и других союзников Израиля на арабские страны и руководство «Хезболлы», которое остерегается нести такие потери в этой войне, которые обескровят организацию.

«А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ»

А тем временем, пока США сдерживает позывы к войне сторонников ХАМАСа, неделю наземной операции в секторе Газа можно назвать успешной для Армии обороны Израиля. Армия Израиля снова, как и 14 лет назад, рассекла сектор Газа надвое. Представители ХАМАСа это уже подтвердили.

Рассекающий удар с востока на запад к Средиземному морю в долине пересыхающей реки Вади-Газа (Бесор) нанесла крупная группировка израильской армии. 30 октября танки ЦАХАЛ достигли шоссе Салах ад-Дина, пересекающего сектор с севера на юг примерно на одинаковом удалении от Средиземного моря и границы с Израилем. 3 ноября бои распространились в районы на юг и север. Там предположительно подразделения ЦАХАЛ вышли к берегу. Войска числом более 350 единиц бронетехники за неделю продвинулись по прибрежной улице Аль-Рашид как минимум на 6 километров от границы Израиля.

Столь быстрое преодоление дистанции по городской застройке обеспечивается применением всей огневой мощи ЦАХАЛ. Если передовые подразделения встречают сопротивление, то по выявленным позициям боевиков ХАМАСа тут же наносятся мощные артиллерийские и авиаудары. Когда две израильские группировки соединятся, весь север сектора (города Газа, Джабайла и другие), где ранее жила большая часть его населения, окажется в плотном кольце.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что война вступила уже в третий этап. И Армия обороны Израиля расширяет свою наземную операцию в секторе Газа. Он пояснил: Израиль работает с земли, с воздуха, с моря. Всё это – всего лишь часть большой операции по уничтожению ХАМАСа, его руководства, военно-административной структуры, его боевиков и их пособников. Сначала в Газе, а потом и во всем мире.

Основа активной обороны ХАМАСа в настоящее время – это их подземная система коммуникаций, тоннелей, соединяющих их командные бункеры. Их вооружение и ракетные системы, многие из которых управляются дистанционно, из тоннелей. Уже в последние две недели израильские силы уничтожили с воздуха всё, что смогли. Иногда видны удачные попадания, когда происходит огромный взрыв, а потом вдруг вдоль улицы на длину 300 метров такая серия взрывов-столбов. Это взрываются запасы ХАМАСа, сложенные в тоннели под землей на глубине 20-30 метров. Часть этих тоннелей становится непригодной для использования. Когда падают все эти большие дома, они, естественно, полностью заваливают выходы и входы в тоннели либо под домом, либо во дворе дома. Так террористическая инфраструктура зачищается сверху.

Думается, если США и их союзникам и дальше будет удаваться сдерживать воинственный пыл сторонников ХАМАСа, противостояние в Израиле может завершиться довольно быстро.

Сергей Конвиз