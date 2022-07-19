Здесь будет град-ГУЛАГ!

или Зачем нам мэр-вертухай?

Как только подходят выборы городских депутатов, то будущие мэры плодятся, как навозные мухи знойным летом после дождя. Кто только не примеряет под мэрское кресло свою крепкую задницу. И это при живом-то мэре! Однако куда и с каких щей подчинённые Сагаан-оола так торопятся списывать его? Ну, да, нынешний мэр Кызыла – не идеальный, признаемся честно, есть, что ему предъявлять в качестве «выйди вон». И в случае чего можно всех собак на него свешать, да мало ли в чём его можно обвинять? И обвиняем, и навешиваем... Но в качестве его замены не такие же, простите-извините, вертухайские морды можно предъявлять? Если мужик с самого начала всю свою трудовую биографию гремел связкой ключей от камер в СИЗО, если всю жизнь ходил туда-сюда по периметру колючей проволоки, торчал с автоматом на вышке, или был заместителем начальника отдела безопасности, то какой из него, скажите на милость, получится городской мэр? У нас что – Кызыл – это тюрьма? А он только и умеет, что подслушивать да подглядывать.

Да и сам мэр тоже хорош! Под его носом Оруспай... с крепкой вертухайской задницей... только и делает, что вожделеет мэрское кресло. Ему кто-то сказал, что сейчас надо обязательно сначала стать мэром, а потом тебя могут записать и в губернаторы. Мол, по всей России такую практику практикуют. Типа, смотри, Оруспай, Товарищтайович же сначала тоже мэром Кызыла поработал. А теперь вот, пожалуйста, он – Глава Тувы. Так вот я и говорю, у Оруспая, как только он это узнал, в одном месте аж засвербило, застонало и начал он крепко томиться и сильно завожделел мэрское кресло. А Сагаан-оол, как та разиня, ничего не видит, не слышит, знай себе копается в канализации да собак гоняет по городу с одного конца на другой.

И знаете, этот Оруспай, что самое смешное, работает в мэрии под началом того самого Сагаан-оола, в кресло которого он намыливается. А Сагаан-оол, как говорится, ни сном, ни духом.

Нет, не спорю, конечно, что за мужик без здоровых политических амбиций, да же? И, вообще, какой вертухай, тем более спец по безопасности, не мечтает стать генералом? Оруспай, который всей своей многочисленной родне говорит, что он осенью станет мэром Кызыла, начинал свою биографию в системе исполнения наказания – в УФСИНе. И, говорят, даже то ли целым полковником, то ли подполковником вышел на пенсию. Правда, я нигде в интернете не нашла упоминания об его больших звёздах на погонах. И ум теперь у меня нараскоряку: то ли дослужился он до погон подполковника, то ли вытурили его из УФСИНа за какие-то служебные шалости... Ну, нет информации и всё! И, чтобы не вводить вас, уважаемые читатели, в заблуждение, вопрос про звёзды на его погонах оставлю открытым.

Но зато доподлинно известно, что именно благодаря дружбе с братьями Кара-оолами этот Оруспай с крепкой задницей дослужился до головокружительных карьерных высот.

Куда только Кара-оолы его не запихивали... Да-да, в прямом смысле этого слова – запихивали. Только устроят его куда-нибудь, а его сразу оттуда и выпихивают, Кара-оолы запихивают, а его выпихивают. Ну, говорят, не умеет Оруспай работать. Лентяй и бездельник ещё тот, каких свет не видывал. Однако чем-то этот вертухай был очень дорог Кара-оолам. Нет-нет, не переживайте, я-то знаю, почему Кара-оолы так дорожили Оруспаем. Знаю, но не скажу. Пока не скажу, чтобы не вводить вас, уважаемые читатели, в невольное недоразумение. Вот будут на руках документально подтверждённые доказательства, тогда сразу и сообщу, а пока только как бы предположительно намекну, а вы уж сами догадывайтесь.

Так вот, вертухайские связи у нас, тувинцев, весьма высоко ценятся. И ясно-понятно почему. Ведь каждый второй житель у нас – судимый, каждый третий – сиделец, каждый четвёртый – свежеосужденный, каждый пятый – числится за учётом.

Конечно-конечно, иметь связи, например, в судебной системе – круто. Также полезны связи со всякого рода правоохранителями. Но полезнее всего – это связи с сотрудниками УФСИН, короче говоря – с вертухаями. С бывшими вертухаями даже лучше.

Ну, вот, теперь догадались, за что так высоко ценили и до сих пор ценят братья Кара-оолы Оруспая?

Был Оруспай Указом Кара-оола сначала назначен на высокую должность Полномочного представителя Главы Тувы в Улуг-Хемский район. Потом его перевели в заместители по связям с правоохранительными органами в Кызылский район. А на этих должностях зарплаты министерского уровня – более 100 тысяч. А работать ничего не надо за такие деньги, сиди себе да докладывай, кто и сколько своровал из бюджета и не поделился с чёрными братьями. Потом братья ему даже доверили следить за ЧОПами. Тоже, надо сказать, та ещё работёнка. Да, говорят, были какие-то скандалы с этой ЧОПовской бухгалтерией, а потому Оруспая ещё куда-то пристраивали. Даже по линии Мынын-оола куда-то запихивали, чтобы рядом с собой держать. Ему надо было просто хотя бы приходить два-три раза в неделю в рабочий кабинет... И то не справился. Иногда не приходил. И в Кызылском районе потом работал заместителем по работе с правоохранительными органами, и, говорят, не слишком успешно даже работал, защищая интересы братьев чёрных.

Как Оруслай оказался в мэрии, честно, не знаю. Не знаю, но могу догадываться. Так ему, этому Сагаан-оолу за это и надо. Пригрел на своей груди вертухая – вот сам и выкручивайся. Оруслай очень хочет подсидеть на мэрском кресле Сагаан-оола, бегает вокруг кандидатов, которые будут бороться за депутатские мандаты, в поте лица выполняет все указания братьев Кара-оолов, которые хотят сохранить своё господствующее положение.

А вы думали, откуда ветер дует? Оттуда, с чёрной стороны.

Этого Оруслая ещё называют собакой братьев чёрных. Они только крикнут ему «фас!», всё – всех в клочья, в пух и перья! Он хотя и летун, но дело братьев блюдёт, точно, как цепной пёс. Не без их протекции Оруслай стал председателем городской территориальной избирательной комиссии. А это такая хлебная должность – сиди себе да денежки греби за правильный результат. Благо результаты, говорят, рисовать научился.

Ещё интересная деталь про нынешнего мэра-лопуха, который из субботников не вылезает, то там, то сям чистит и скоблит город вместо Оруспая. Этот пёс караооловский занимается сплетением интриг. Сейчас главная интрига Оруслая – настроить не тувинцев против Сагаан-оола. А не тувинцы у нас кто? Правильно – это все нетитульные. Настрой русских против Сагаан-оола, мечтает Оруслай, тогда все проголосуют за него, за Оруслая – будущего мэра Кызыла. Голосуйте за нового мэра! Или всё-таки нет?! Столица пока у нас ещё не ИТК...

Очень вредная тувинка