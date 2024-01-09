Главные экономические итоги ушедшего 2023 года

Основной вывод по итогам социально-экономического развития России в 2023 году, сделанный Президентом России Путиным В.В. и другими официальными лицами, заключается в том, что масштабного кризиса, которого добивались страны Запада за счёт применения против России санкций, не случилось. Главный показатель состояния экономики – валовой внутренний продукт (ВВП) не только не снизился, а наоборот, ожидается с ростом в 3,5%. Этот показатель говорит о том, что российская экономика отыграла падение прошлого года и сделала достаточно серьёзный шаг вперёд.

Промышленное производство, по предварительной оценке, вырастет на 3,6%, в том числе обрабатывающая промышленность – на 7,5%. Ожидается рост на 10% инвестиций в основной капитал. Растёт прибыль предприятий (плюс 24%), а прибыль в финансовом секторе достигла 3 трлн. рублей. Реальная зарплата, даже с учётом инфляции, вырастет, приблизительно, на 8%, а реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 5%. Всё это происходит на фоне снижения уровня безработицы до 2,9%.

По информации министра финансов РФ, дефицит бюджета России в 2023 году составит порядка 1,5% ВВП (в утверждённом бюджете дефицит 2% ВВП), что лучше ожиданий самого Минфина. По итогам 11 месяцев 2023 года годовой план по доходам практически выполнен. По новой оценке Минфина РФ доходы федерального бюджета составят 28,7 трлн. рублей при утверждённом плане – 26,1 трлн. рублей. Треть доходов бюджета даёт нефтегазовый сектор. При этом в 2023 году дополнительные доходы нефтегазового сектора превысят 3 трлн. рублей.

Однако из экспертных оценок российских и зарубежных экономистов следует, что, несмотря на положительные основные показатели социально-экономического развития России за 2023 год, экономическая ситуация остаётся сложной и нестабильной. Россия сталкивается с рядом серьёзных проблем и рисков, таких как продолжающаяся СВО в Украине, усиление санкций со стороны Запада, высокая инфляция и демографический кризис. Российский бюджет начал терять нефтегазовые доходы в 2023 году, за счёт которых раньше почти на 40% формировалась доходная часть федерального бюджета. За последние два года добыча газа снизилась с 762 млрд. кубометров в 2021 году до 642 млрд. кубометров. Серьёзное сокращение наблюдается по экспорту газа из-за снижения поставок газа в Евросоюз: с 251 до 97 млрд. кубометров. При этом упали не только экспорт газа по физическим объёмам, но и цены на газ. Средние контрактные цены газа в 2023 году по экспертным оценкам составят $354, что ниже на $703, чем в 2022 году. Сокращается в 2023 году также добыча и экспорт другого сырьевого продукта – нефти. В результате нефтегазовые доходы бюджета сократились с 11,6 трлн. рублей в 2022 году до 9 трлн. рублей.

Падает курс национальной валюты. Если средний курс рубля в декабре 2022 года составлял 65,4 рубля за $1, то в конце 2023 года – 92 рубля. Серьёзную угрозу для экономики и потребительского рынка представляет инфляция.

По мнению независимых экспертов, экономическая активность в России за 2023 год растёт в основном за счёт гособоронзаказа в обрабатывающих производствах. Иными словами, рост показывает поддерживаемый властями промышленный сектор, а прочие отрасли – стагнируют. Насколько устойчива экономика, покажет время. Все имеющиеся негативные процессы будут оказывать влияние на экономику и бюджет страны, по всей вероятности, и в перспективе.

Какова ситуация в нашей республике?

Говорить об окончательных итогах года пока рано, так как ещё не опубликованы статистические данные за 2023 год. Имеются только отчёты за 10 месяцев текущего года. Из доступных данных следует, что индекс промышленного производства по республике составил 99,4%, производство молока – 99,4%, скота и птицы на убой – практически на уровне прошлого года.

Положительную динамику показали обрабатывающие производства (рост в два раза), однако достигнутый рост не оказывает практически никакого позитивного влияния на экономику в целом, так как мизерны объёмы продукции на обрабатывающих секторах, которые составляют менее 2% в общих объёмах производства и услуг. Объём выполненных строительных работ возрос на 164% к соответствующему уровню прошлого года. Ввод в действие общей площади жилых домов увеличился и составил 120,7% к соответствующему периоду 2022 года. При этом сохраняется высокий удельный вес индивидуального жилищного строительства – 75%.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника за январь-сентябрь текущего года составила 54 687 рублей. Рост в номинальном выражении составляет 112,3%, в реальном же выражении – 105,8%. В целом объём денежных доходов населения увеличился на 12,2%, денежные расходы выросли на 21,9%.

На первый взгляд, кажется, что республика имеет неплохие шансы закончить 2023 год в положительной динамике. Однако, эти цифры не итоговые, это промежуточные результаты. По итогам года эти показатели могут измениться. А риски для этого имеются. На положительную динамику уровня жизни населения может негативно повлиять повышение цен. Если индекс потребительских цен за девять месяцев 2023 года составлял 106,5%, то по итогам ноября текущего года цены выросли по данным Красноярскстата до 108,9%. Это ощутимый рост. При таких темпах роста по итогам года официальная инфляция может превысить 10%.

В любом случае для большинства населения республики вряд ли повысится уровень жизни. По данным Красноярскстата, в 2022 году 73,8% населения Тувы имели среднедушевые денежные доходы до 29 тыс. рублей в месяц, а модальное значение (самое часто встречающееся значение) среднедушевых денежных доходов в месяц составило 11 840 рублей. Так вот у этого большинства своя потребительская корзина, состоящая из основных продуктов питания и некоторых обязательных услуг. Именно на эти товары и услуги опережающими темпами растут цены и тарифы. В отличие от официально показываемой статистикой инфляции наблюдаемая инфляция на основные продукты питания и лекарства составляет 120-150%. Наблюдается также высокий рост тарифов на услуги. В октябре 2023 года к декабрю 2022 года увеличилась цена проезда в городском транспорте на 125,5%, абонентная плата за пакет услуг сотовой связи на 110,5%, плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка) на 120,5%.

Растёт высокими темпами стоимость жилья на первичном рынке. В последние два года средняя стоимость общей площади жилья возросла с 90 331 рубля за один квадратный метр до 123 029 рублей, т.е. рост 36,2%. Люди, которые нуждаются в жилье, для решения этой проблемы вынуждены пользоваться кредитами банков. Однако повышение стоимости жилья создает дополнительные трудности.

Вообще, в нашей республике ситуация с кредитной задолженностью, которая с каждым годом растёт, становится всё более тревожной. Безусловно, многим нашим гражданам за счёт потребительских кредитов удаётся удовлетворять свой потребительский спрос не только на жильё и автотранспорт, но и на повседневные товары. Однако кредиты имеют и негативную сторону, удерживая заёмщиков в кредитной кабале, заставляют их работать только на банки.

По данным ЦБ на 1 мая 2023 года, совокупные долги россиян перед кредитными организациями составили 30,22 трлн. рублей, в конце 2022 года было 26,9 трлн. рублей. По данным исследования проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заёмщиков», уровень закредитованности россиян (отношение общего объёма задолженности к среднему годовому доходу) по сравнению с началом года вырос до 41%. Самый распространённый вид кредитования в России – ипотека (более 50%) и автокредиты (около 17%).

В сайте Бробанк.ру опубликован рейтинг регионов России по средней сумме долга по кредитам одного занятого жителя субъекта РФ по итогу первой половины 2023 года и по общей сумме долга физических лиц – резидентов на 1 июля 2023 года. Рейтинг показывает, что общий долг физических лиц Тувы составил 80 135 млн. рублей, что на 21 800 млн. рублей больше уровня за 2022 год (рост 35,5%). Для сведения: денежные доходы населения республики за 2022 год составили 88 млрд. рублей. А средняя сумма долга на одного жителя в Туве составила 715 747 рублей. По этому показателю Тува занимает второе место среди субъектов России после Ямало-Ненецкого автономного округа, где самые высокие заработки и, соответственно, и высокая кредитоспособность. В ЯНАО доля работающего населения с зарплатой выше среднего по стране составляет 75%, а в Туве – только 25,9%. Или каждый четвёртый. В результате – наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Туве – 115% от дохода.

За год сотрудничества властей республики с госкомпанией «ДОМ.РФ» в республике было выдано 4 177 кредитов по средневзвешенной ставке 7,99% на общую сумму 12 млрд. 326 млн. рублей. Параллельно заработали специальные программы кредитования – льготная и семейная ипотеки.

По исследованиям ипотечного рынка, проведенного РИА Новости в конце августа 2023 года, в Туве в 2023 году в 2,5 раза возросла выдача ипотеки. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по стране. Средний размер выданных льготных ипотечных кредитов составляет 5,3 млн. рублей со сроком до 20 лет. Это означает, что в течение 20 лет заёмщик будет платить ежемесячно 22 тыс. рублей. И эта сумма превысила размер среднедушевых денежных доходов населения: в 2022 года они составили по республике 21 776 рублей. Для республики, где самый высокий уровень бедности, высокая закредитованность населения в будущем может вызвать непредсказуемые последствия не только для заёмщиков, но и для самих банков.

О бюджете республики. Сложная ситуация в стране не могла не отразиться на состоянии бюджета республики, которая живёт в значительной степени за счёт финансовой поддержки из федерального бюджета. Сокращение объёмов безвозмездных поступлений, которое наблюдается в последние два года, безусловно, негативно отразилось на бюджете республики, что было ожидаемо в нынешних условиях. Это было уже заметно, когда принимался бюджет республики на 2023 год с основными параметрами, которые были утверждены ниже фактического уровня 2022 года. При внесении изменений в республиканский бюджет в октябре 2023 года дефицит бюджета был увеличен почти на один миллиард рублей и установлен в размере 2,3 млрд. рублей, что означало увеличение госдолга за счёт кредитных ресурсов.

Видно, что в ходе исполнения бюджета предусмотренные объёмы финансовой поддержки стали перечисляться с отставанием. Так, из отчётов Минфина РТ следует, что за 10 месяцев 2023 года в республиканский бюджет поступили безвозмездные перечисления на сумму 33,5 млрд. рублей при годовых назначениях 46,3 млрд. рублей, что составляет всего 72%. При сохранении такого положения республиканский бюджет в текущем году может недополучить до 6 млрд. рублей.

Растут объёмы дефицита бюджета республики. Если дефицит республиканского бюджета за 2022 год составил 2 069 млн. рублей, то на 2023 год утверждён в размере 2 319 млн. рублей, что повлияло на рост госдолга с 2 468,2 млн. рублей на начало 2022 года до 4 001,2 млн. рублей в 2023 году.

Сложная ситуация с бюджетом республики будет сохраняться и в текущем году, о чём показывают утверждённые параметры бюджета на 2024 год. Общий объём доходов республиканского бюджета предусматривается в размере 56,1 млрд. рублей, а расходы – 56,5 млрд. рублей, с дефицитом 428 млн. рублей.

Таким образом, общие объёмы доходов и расходов республиканского бюджета на 2024 год утверждены ниже фактического уровня 2022 года из-за снижения объёмов безвозмездных поступлений из федерального бюджета (в 2022 году – 49,1 млрд. рублей, утверждено на 2023 год – 46,3 млрд. рублей и на 2024 год – 45,7 млрд. рублей).

Исполнение бюджета будет осложнено ещё и тем, что сокращение расходов бюджета происходит при одновременном увеличении цен на продукцию промышленности, тарифов на коммунальные и транспортные услуги, электроэнергию и ГСМ. Кроме того, предусматривается повышение МРОТ на 18,5% и индексация оплаты труда бюджетников на 5,5%, что потребует сокращение расходов по другим статьям бюджета. Необходимо ещё изыскать источники финансирования для полной оплаты труда бюджетников в 2024 году в размере 2,9 млрд. рублей, которые не предусмотрены в утверждённом бюджете.

Серьёзную тревогу вызывают утверждённые плановые параметры бюджета на 2025-2026 годы, которые сокращаются более, чем на 30% по сравнению с уровнем 2024 года, что в физическом выражении составляет порядка 18 млрд. рублей. Таких негативных плановых показателей бюджета республики не наблюдалось в последние годы.

Перед Правительством РТ стоят непростые задачи, чтобы не только обеспечить стабильность деятельности бюджетной сферы и функционирование базовых отраслей экономики республики, но и развивать экономику. Настало время, когда надо думать не только о завтрашнем, но и послезавтрашнем дне. Надо было нам развивать экономику для производства продуктов питания, одежды, эффективных строительных материалов, решать вопросы доступного жилья и тепла для жителей республики, что в конечном итоге решает проблемы бюджета республики. Другого выхода из сегодняшнего положения просто нет. Чем быстрее это поймём, тем выше шансов избежать серьёзных осложнений в жизни общества и в целом республики.

Валерий Салчак,

ветеран труда.