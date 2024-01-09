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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 1, 9 января / Свежий анекдот
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№1, 9 января 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотСижу я старая на лавке
и молодёжи вслед кричу:
«Эй, наркоманы, проститутки!
Возьмите, блин, меня с собой!»

* * *

Валентина Матвиенко: «За такими, как Shaman, будущее нашей культуры, нашей эстрады».
В принципе, это всё, что надо знать о будущем российской культуры и эстрады...

* * *

Да нормальный был 2023 год. Это вы ещё просто 2024-й не видели.

(прочитано 204 раза)

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