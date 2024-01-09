Свежий анекдот
Сижу я старая на лавке
и молодёжи вслед кричу:
«Эй, наркоманы, проститутки!
Возьмите, блин, меня с собой!»
В принципе, это всё, что надо знать о будущем российской культуры и эстрады...
и молодёжи вслед кричу:
«Эй, наркоманы, проститутки!
Возьмите, блин, меня с собой!»
* * *Валентина Матвиенко: «За такими, как Shaman, будущее нашей культуры, нашей эстрады».
В принципе, это всё, что надо знать о будущем российской культуры и эстрады...
* * *Да нормальный был 2023 год. Это вы ещё просто 2024-й не видели.
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