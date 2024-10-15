Разрушители государства весело провели торжественную панихиду по прошлому

11 октября 2024 года в Туву слетелись высокие гости, чтобы отметить 80-летие вхождения Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик. В связи с этим событием в Кызыл прибыл даже наш звёздный земляк Сергей Шойгу со свитой в лице его сестры Ирины, экс-главы республики Кара-оола, экс-губернатора Красноярского края Усса, собственного представителя в тувинском парламенте Цаликова и заместителя спикера Совета Федерации Косачёва. Собственно, вокруг персоны Шойгу и его окружения и происходили все события 11 октября. Так что это мероприятие можно смело называть бенефисом отставного министра обороны. Но давайте рассмотрим это событие через призму причинно-следственных связей и последствий. Начнём с причины такого громкого празднества.

ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ С УСОПШЕЙ СТРАНОЙ ИЛИ БЕНЕФИС УВЯДШЕГО ЧИНОВНИКА?

Следует отметить, что в большинстве цивилизованных стран главным национальным праздником обычно является День Независимости как символ зрелости общества и государства, апофеоз стремления народов к самостоятельности. В Туве же похожим триумфом считается день утраты населением своего суверенитета в 1944 году.

И тут оценки события разными людьми сильно разнятся. К примеру, известный в прошлом политический деятель Бичелдей давно и последовательно придерживается версии, что вхождение ТНР в состав СССР было незаконно и нелегитимно. Никакого плебисцита или хотя бы решения Великого Хурала ТНР на сей счёт не проводилось ни в Туве, ни тем более в Советском Союзе. К тому же вхождение Тувы в СССР в обход воли РСФСР, куда официально вошла Тувинская Автономная область также не очень вписывается в рамки легитимности. Да к тому же и сам СССР уже давно не существует. Так что, по версии Бичелдея и К, особых причин для торжества по этому поводу как бы уже нет. Тем не менее, традиция осталась... Хотя кто и по какой причине торжествует – большой вопрос. Но следует иметь в виду, что в Туве традиционно обожают любые праздники. К тому же период нахождения республики в составе Советского Союза реально являлся временем расцвета нации и её производительных сил.

Однако каждый извлекает из таких событий собственную выгоду. И тут следует признать: первую премию от происходящего сорвал наш великий вездесущий многостаночник строитель-партийный работник-спасатель-защитник Родины-егерь президента Сергей Шойгу. Мало того, что он высадил такой представительный десант, доставив его за казённый счёт, он и на самих мероприятиях выглядел победителем, невзирая на свою недавнюю отставку и подозрения на свой счёт в глобальном воровстве казённых триллионов. Собственно, расследование сомнительной деятельности на посту министра обороны страны, скорее всего, и привело его на этот праздник, пока следователи одного за другим хватают и сажают в СИЗО его заместителей и других генералов рангом пониже. Судя по всему, на этот раз Шойгу прилетел в Туву с твёрдым намерением показать всем, что по-прежнему «в седле» и у него ещё имеется «порох в пороховницах», несмотря на то, что он понижен президентом в должности до секретаря Совбеза РФ.

Как известно, у гимнастов для придания жестам наглядности и привлекательности применяются такие предметы, как лента, мяч или булава. У Шойгу таким предметом его значимости стал его вечный первый заместитель по МЧС, правительству Московской области и Минобороны Руслан Цаликов, которого он пропихнул в депутаты Верховного Хурала Тувы по спискам партии «Единая Россия». Для нас Цаликов – личность малоизвестная. За всё время, что он обретался подле Шойгу, ничего путного для Тувы он не совершал. В целом в определённых кругах он известен как изощрённый авантюрист, нечистый на руку. А сейчас, когда почти всё окружение Шойгу находится под следствием, Цаликов превратился в некую лакмусовую бумажку, по которой можно сделать вывод о вероятном будущем самого Сергея Шойгу. В том плане, что если чекисты придут за Цаликовым, то следующий визит они непременно нанесут самому Шойгу. И тогда он из секретарей Совбеза может запросто перевоплотиться в подозреваемого, обвиняемого и подсудимого с перспективой отправки в места не столь отдалённые. В этом плане Цаликов своим присутствием на торжествах является невольным доказательством аппаратного могущества Сергея Шойгу, его непотопляемости и близости к телу президента. А юбилей вхождения ТНР в состав СССР – это лишь повод всё это продемонстрировать тувинской публике.

ЗАСЛУГИ ШОЙГУ ПЕРЕД СТРАНОЙ: МНИМЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ

Все важные гости отметились в театре своими заготовленными выступлениями. В них, казалось, всё было продумано до мелочей. Поэтому странно было не услышать в славословиях фамилии главного действующего лица, осуществившего 80 лет назад этот выдающийся шаг – руководителя ТНР Салчака Калбак-Хорековича Токи, который осуществил свою мечту воссоединения тувинского и русского народов. К примеру, Шойгу в своём докладе с восторгом рассказал, как первый добытый в Туве асбест был отправлен за Саяны. И могло сложиться впечатление, что он к этому знаковому событию имеет какое-то непосредственное отношение. Хотя он к созданию комбината «Туваасбест» имеет такое же отношение, как к восходу Солнца или течению воды в Енисее. То есть, никакого. Просто вспомнил про асбест ради красного словца. Но мог вспомнить и другое, к чему он реально приложил руку. В том числе и к развалу СССР, и к разрушению флагманов тувинской экономики комбинатов «Туваасбест», «Тувакобальт» и Домостроительному комбинату, Овчинно-шубной и Ковровой фабрик, которые были разграблены в бытность его членом правительства России.

Тогда Шойгу входил в команду президента Бориса Ельцина и имел реальные рычаги влияния, чтобы не допустить развала экономики Тувы, созданной в советские времена. Но он был занят собственной карьерой. И ему тогда было не до Тувы, не до её флагманов экономики. Он делал свою карьеру, вспоминая о малой родине лишь тогда, когда было нужно пристроить в Государственную Думу то своего заместителя генерала Локтионова, то собственную сестру Ларису. Или пристроить в Совет Федерации приятеля соседа по коттеджному посёлку на Рублёвке журналиста Пиманова. А теперь он по квоте Тувы проталкивает в Совет Федерации своего вечного заместителя Цаликова, которому за воровство может грозить огромный тюремный срок.

Да и, честно говоря, если хорошенько покопать, то и к развалу СССР, о чём он не прочь пролить крокодиловы слёзы, Сергей Кужугетович может иметь вполне осязаемое отношение, поскольку сначала он трудился первым секретарём Абаканского горкома КПСС, затем – инспектором ЦК КПСС. А именно эта партия и привела к развалу государства. Потом он попал в команду президента Ельцина, который, собственно, в Беловежской пуще и приказал Союзу «долго жить». Но мы ни разу не слышали от Шойгу слов осуждения в адрес Бориса Николаевича. Ради своего благополучия он активно поддерживал его всегда и во всём. И даже тогда, когда президент приказал расстрелять парламент России. За что и получил звезду Героя России. А уже во времена Путина именно Шойгу и его партия продавили принятие Лесного кодекса России, из-за которого леса страны потеряли свою охрану. Теперь в России леса без хозяина горят, как спички. К примеру, в Якутии уже вообще практически почти всё выгорело. Горят и тувинские леса – таковы последствия деятельности Шойгу для населения России. А из последних «достижений» Шойгу – утрата 11 трлн. из бюджета Минобороны. Но ни Шойгу, ни его первый заместитель Цаликов даже не пытаются оправдаться по этому поводу. Хотя, наверное, многое могли бы рассказать о том, куда подевались триллионы народных средств, которые Путин направлял на укрепление обороноспособности страны. И почему запланированная трёхдневная СВО с укронацистами растянулась на годы затяжных боёв с огромными жертвами и утратой российских территорий.

Но ничего этого уже не помнит наш замечательный земляк. Он, сияющий на официальном мероприятии, как новый рубль с Лениным, пытался панихиду о прекратившем своё существование государстве представить как личный триумф.

ТВОРЦЫ РАЗРУХИ И НИЩЕТЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ СВОИ «УСПЕХИ»

Другой, не менее примечательный участник празднества – бывший первый секретарь тувинского Обкома КПСС Григорий Ширшин. Тот самый Ширшин, при котором, собственно, и начался массовый отток русских из республики и в целом развал экономики региона. Это он являлся на рубеже смены эпох хозяином в Туве. Это по его инициативе начались гонения на русских руководителей предприятий, с чего, собственно говоря, и начался исход русских из Тувы. И во многом благодаря ему из 32% русского населения сейчас в республике вряд ли наберётся 5-7%. Это он в 1989 году по республиканскому телевидению изрёк, что если будут освобождаться кресла руководителей предприятий, то при назначении нового руководителя предпочтение будет отдаваться непременно тувинцам, «поскольку они лучше понимают менталитет тувинского народа». После этого русским не оставалось ничего другого, как искать своё счастье за пределами республики. Тогда-то предприятия и остались без ключевых специалистов. А следом за Саяны поехали и другие.

Новая волна покидающих Туву русских началась с назначением главой республики протеже Шойгу – Шолбана Кара-оола, который на деле оказался махровым националистом. И не просто националистом, а руководителем, претендующим на территории соседних регионов. Это, собственно, и стало последней каплей терпения в Администрации Президента (АП). Вскоре после этого скандала ему предложили досрочно сложить губернаторские полномочия, освободив кресло новому руководителю. Власть сменилась, но укоренившееся недоверие к лицам славянской внешности изменить не удаётся. К примеру, сейчас в министерстве образования, которое ранее возглавляли обычно русские руководители, не осталось ни одного русского заместителя. А руководство республики горько вздыхает по поводу слабого знания русского языка тувинскими учениками...

Но это, как говорится, детали. Не смог не отметиться на торжестве и экс-глава республики Шолбан Кара-оол, ныне обретающийся в Госдуме в ранге девятого зама Володина. И тут есть чем поделиться.

Не секрет, что тувинцы в 1944 году вошли в состав соседнего могучего государства по причине стремления к лучшей жизни. Тогда по соседству с ними проживало много русских, которые жили зажиточно. Да и в целом СССР привлекал всех мечтой о коммунизме, при котором все должны были жить комфортно и в равных условиях, невзирая на национальность, веру и образование. В этом плане известны обещания секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, который обещал, что в 1980 году мы будем жить при коммунизме. Вот всем и захотелось поскорее попасть в коммунистический рай. Реальность оказалась суровой – даже от социализма не осталось следа, если не считать нормы в Конституции, гарантирующей бесплатные образование и здравоохранение. А теперь даже пенсионеры Москвы и Кызыла живут в разных условиях. У одних, живущих в Европе, пенсии в два раза выше, чем у их коллег, проживающих в районе, приравненном к Северу.

Но это ещё полбеды. Именно благодаря «дальновидной» социальной политике мудрого руководителя Шолбана Кара-оола тувинцы с некоторых пор так опустились по социальной лестнице, что уровень их жизни официально признан самым низким в России. Это по большому счёту – главный итог вхождения ТНР в состав СССР в 1944 году. Наверное, если бы тувинцам в том году объяснили, что через 75 лет они будут в России самым нищим народом, они бы семь раз подумали, куда им идти. А если бы они узнали, что праздновать эту дату в республику прибудет из Москвы тот самый руководитель, что довёл республику «до ручки» и который на этом очень хорошо «наварился», они бы этому вряд ли поверили бы. Ну, а если бы им при этом сказали, что за развал СССР, обнищание народа и воровство бюджетных средств никто не ответит по закону, они бы точно не расстались со своим суверенитетом ни за какие коврижки. И жили бы самостоятельно по примеру соседней Монголии.

Впрочем, это всё – предположения. А в реальности Тува является одним из регионов Российской Федерации. Худо ли, бедно ли, население концы с концами сводит. Хотя начальство так и норовит украсть кусок побольше и пожирней. Но беда в том, что если чиновники и дальше будут воровать так, как это случилось в Минобороны, то и Россию ждёт такая же печальная участь, как незабвенный СССР. Но в том-то и дело, что примеры Шойгу, Кара-оола и Цаликова по-прежнему вдохновляют казнокрадов различных мастей на обогащение любой ценой. Если этот процесс не остановить, жди беды.

А вообще-то праздник удался. И это – не случайно. Мы любим и умеем радоваться жизни. Различные праздники у нас в чести. Даже если и урожайность «нулевая», и привесы, и надои скромные, и вообще по большому счёту радоваться особо нечему.

Кондрат Пчёлкин