Повлияет ли коррупционная жизнь Иванова на судьбу Шойгу?

Прошла пара недель после скандального задержания 23 апреля 2024 года заместителя министра обороны РФ Шойгу Тимура Иванова. Кое-что прояснилось. Поэтому можно подвести некоторые итоги и сделать кое-какие выводы и предположения. Из утечек в правоохранительных органах известно, что заместитель Шойгу находился «под колпаком» ФСБ как минимум пять последних лет. И те основания, по которым он был задержан и арестован, следствию были известны давно. Но почему-то взяли его как раз накануне инаугурации президента В. Путина.

ЖИЗНЬ ЗОЛОТОГО ГЕНЕРАЛА НА ШИРОКУЮ НОГУ

Кстати, к подобному повороту событий Иванов, похоже, начал готовится загодя. И уже начал процедуру переоформления собственности. СМИ, к примеру, публикуют сведения о том, что он переоформил мотоцикл на своего престарелого отца ещё в 2022 году. Как следует из деклараций о доходах, мотоцикл у Иванова появился в 2019 году. Маловероятно, чтобы 73-летнему пожилому человеку вдруг взбрело в голову покататься на шикарном скоростном итальянском мотоцикле MV Agusta, который способен разгоняться до 245 км/час. Трудно объяснить нормальному человеку, почему шикарный мотоцикл с 27 марта 2019 по 10 июня 2022 года числился за одним владельцем, а с 10 июня 2022-го и по настоящее время – за другим. Как считают многие, если бы опальный замминистра не чувствовал опасности, он вряд ли бы занялся переоформлением собственности на престарелых родителей. Может быть, этот мотоцикл – песчинка из длинного реестра собственности, принадлежащей Тимуру Иванову и переписанной на других владельцев. Сейчас подобная информация засекречена. Но вряд ли Иванов мог затеять подобное мероприятие исключительно ради хоть и брендового, но всё же мотоцикла.

Другой вопрос – что заставило так резко ускориться ФСБ и СКР? И тут имеется несколько версий. Одна из которых – приближающаяся инаугурация президента В. Путина, следом за которой должна произойти смена кабинета министров.

Не секрет, что ситуация в зоне СВО почти с самого начала рождала слухи о грядущей смене министра обороны или начальника генерального штаба. Но слухи так и не воплотились в реальность. Тем не менее, кому-то весьма влиятельному очень не хочется, чтобы Сергей Шойгу и дальше занимал кресло министра обороны России. Этим человеком вполне может быть кто-то типа олигарха Ковальчука, который борется за влияние на Путина с другим олигархом по фамилии Тимченко, креатурой которого, по некоторым сведениям, Сергей Шойгу и является. А замминистра Иванов в этом раскладе является лишь поводом для критики министра с перспективой его отставки.

Хотя, конечно, купеческий образ жизни заместителя Шойгу в Москве многих раздражал. К примеру, блогеры отмечают, что Тимур Иванов каждый год менял по машине. А в 2016 году он стал самым богатым из заместителей главы Минобороны. Правда, при этом его официальный доход оказался ниже, чем у его жены. Однако покупки семьи удивляют своим размахом.

За время своей работы в Минобороны замглавы ведомства Тимур Иванов и его семья приобрели раритетные и дорогие авто, большой дом в России и недвижимость за рубежом. Узнать, что приобретал в свою собственность Иванов и его супруга, можно лишь до 2021 года, так как эту информацию перестали публиковать в открытом доступе. Однако у этой парочки были интересные покупки ещё раньше. Так, в 2016 году у семьи замминистра было девять транспортных средств, а позже их число выросло до двенадцати. В автопарке Иванова были: внедорожник Chevrolet Suburban, раритетный лимузин ЗиС-110 стоимостью до 18 млн. рублей. Его экс-супруге Светлане Захаровой принадлежали Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson. В 2019 году у семьи Иванова появился жилой дом на более чем 1,5 тысячи «квадратов», который по большей части оформлен на его супругу. Также у Иванова есть квартира площадью 300 «квадратов», а у его ребёнка – квартира на 350 квадратных метров в Мексике. При этом в 2016 году чиновник задекларировал 14,2 млн. рублей официального дохода, чего не хватило бы ему для приобретения даже одной квартиры в Москве. И эта сумма не особо отличалась в последующие годы. Зато его супруга в 2016 году заработала 55,4 млн. рублей, а в 2018-м – максимальные из задекларированных 123,1 млн.

Кстати, самого Иванова, его друга и хранителя его собственности Бородина и предполагаемого взяткодателя Александра Фомина арестовали по делу о крупной взятке. По данным следствия, Бородин и Иванов получили взятку, предварительно, в размере 1,2 млрд. рублей. Но взятка была не деньгами, а услугами, оказанными заместителю министра в виде строительства поместья в Тверской области стоимостью в 800 млн. рублей и ремонтом «дворянского гнезда» в Москве стоимостью в 400 млн. рублей. В таких случаях обычно говорят: «брал борзыми щенками».

Но эти «щенки» – только вершина айсберга. В блогосфере тиражируется видео с коробками, полными российских и иностранных денег, суммарная стоимость которых может составить не один десяток миллиардов рублей. При этом странно: зачем Иванову было нужно столько наличности в российских рублях? И почему он хранил её у себя дома? Недруги Шойгу полагают, что эти деньги Иванов собирал не для себя и своей семьи, а накапливались они до определённого объёма для передачи начальству «наверх». Такое предположение больше похоже на правду. В свете этого становится более понятным, зачем Шойгу тянул за собой с одного места службы на другое именно Иванова и другого заместителя Цаликова, который, кстати, в связи с арестом коллеги срочно засобирался на пенсию. Из МЧС – в правительство Московской области и оттуда – в Минобороны. И почему военное ведомство с приходом в него Шойгу, Иванова и Цаликова превратилось в некое подобие Минстроя. Особенно военное ведомство развернулось во время пандемии коронавируса, когда оно по всей стране строило госпитали для лечения от этой заразы. Стоимость этого масштабного строительства до сих пор достоверно никто не знает.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ МИНИСТР УГОДИЛ В ОЧЕРЕДНЫЕ ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ

Сразу после задержания Тимура Иванова все достаточно обоснованно заговорили о вероятной отставке министра обороны. Рассуждая по принципу: если заместитель министра берёт миллиардные взятки, то что можно ожидать от его непосредственного начальства? Кстати, Шойгу тоже спартанским образом жизни никогда не отличался. И неизвестно, на какие деньги строит он мосты и культовые сооружения. Ну, не на свою же зарплату!

Но скандалы каким-то волшебным образом минуют нашего земляка. Это было при президенте Ельцине, но продолжается и при Путине. Самый яркий пример неприкосновенности Шойгу – реакция Кремля на пропажу со складов Минобороны перед началом СВО сразу 1,5 млн. комплектов униформы «Ратник». И появление такой «спецодежды», во всех коммерческих магазинах. Из-за этого мобилизованных бойцов пришлось населению страны за свой счёт одевать, так сказать, «всем миром». Для Шойгу этот скандал тоже не имел никаких последствий. Мол, лес рубят – щепки летят... Это ещё больше укрепило общее мнение о его непотопляемости.

Всё это наводит на мысль, что те, кто пророчил нашему земляку скорую отставку в связи с арестом его заместителя, очень сильно поторопился. И вот почему. Следует иметь в виду, что Сергея Шойгу, строителя по образованию, тянуло к своей профессии всегда. Например, будучи министром по ликвидации чрезвычайных ситуаций, он возглавил работу по переносу подвергшегося наводнению города Ленска в Якутии. В результате его активной созидательной деятельности Ленск был перенесён с одного затапливаемого места на другое. Которое оказалось тоже затапливаемым. При этом строительство новых домов по канадской технологии оказалось втрое дороже, чем аналогичное строительство таких же домов в Северной Америке. Поначалу был небольшой шум, угрожавший грандиозным скандалом, и недруги блестящего министра так же, как и в апреле 2024 года, заговорили о вероятной отставке министра. Но он благополучно «выплыл» и продолжил свою успешную бурную деятельность по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так что 15 мая, скорее всего, будет объявлено о переназначении министром обороны Сергея Шойгу. А Тимченко будет праздновать историческую победу над Ковальчуком, укрепив своё положение подле президента.

На это можно было бы не обращать особого внимания, однако личность нынешнего министра обороны серьёзно влияет на ситуацию в стране и особенно – на линии боевого соприкосновения между Россией и Украиной. На экране телевизоров мы часто видим Сергея Шойгу, который то грозит врагу новыми ударами новейшего высокоточного оружия. То объявляет транспорты по доставке в Украину западного оружия «законными целями» для российской артиллерии и авиации, то он едет в Северную Корею, то в Иран, то в Китай. Затем оттуда в Россию потоком идёт оружие и материалы специального назначения. А до этого он решительно и смело инициировал строительство в Сибири сразу четырёх городов-миллионников там, где местное население неуклонно и последовательно разбегается в поисках лучшей доли. И где избытка рабочей силы не было лет двести. Многие полагают, что идея новых городов-миллионников в Сибири – это заведомо неосуществимая фикция. А солидно она звучит только потому, что исходит от Шойгу, который умеет не только проводить парады, танковые марафоны, но и рассказывать сказки. Что же до реального воплощения в жизнь его фантазий, то тут видимых результатов он добивается крайне редко.

Как мы видим, невзирая на громкие заявления, СВО развивается не по сценарию блицкрига. Но в этом винить Шойгу не приходится. Поскольку на самом деле спецоперацией в Украине, скорее всего, руководит лично президент страны. Поэтому претензии по поводу того, что мы до сих пор не в Киеве, не в Харькове и не в Одессе, строителю по образованию, гражданскому министру обороны РФ Шойгу не предъявишь.

Но есть у звёздного министра любимое дело – руководить Тувой. К этой его страсти в республике относятся по-разному. Одни, как экс-глава республики Шолбан Кара-оол, очень рады такому участию министра. Оно гарантирует им благополучие, награды и доступ к бюджетным деньгам. Другим – такое участие в судьбе Родины поперёк горла, так как оно лишает их перспектив. И потому в Туве невольно интересуются судьбой главного тувинца и буддиста, который на самом деле по матери является иудеем. Поэтому в Туве многих интересует: останется ли Сергей Шойгу при должности министра обороны страны, или президент под него создаст госкорпорацию «Сибирь». Или на крайний случай отправит его в почётную ссылку в Новосибирск на должность полпреда. От того, что будет с Шойгу после 15 мая 2024 года, во многом зависит развитие или стагнация Тувы. А заодно и итоги осенних выборов депутатов парламента Тувы.

Я ещё не раз вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин